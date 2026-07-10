Chứng khoán

Khối ngoại trở lại mua ròng hơn 1.385 tỷ đồng, "gom" mạnh cổ phiếu Vingroup

Tùng Linh

Tùng Linh

20:11 | 10/07/2026
(TBTCO) - Sau nhiều phiên duy trì trạng thái bán ròng, nhà đầu tư nước ngoài đã quay lại mua ròng hơn 1.385 tỷ đồng trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Đây là phiên mua ròng có giá trị lớn nhất kể từ giữa tháng 6/2026, với tâm điểm là giao dịch tại cổ phiếu VIC.
aa

Khối ngoại đã đảo chiều mua ròng mạnh trong phiên giao dịch hôm nay, góp phần cải thiện tâm lý thị trường dù VN-Index vẫn chịu áp lực điều chỉnh. Trên ba sàn, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng khoảng 1.385 tỷ đồng, mức cao nhất kể từ giữa tháng 6/2026. Trong đó, riêng tại sàn HOSE, các nhà đầu tư nước ngoài giải ngân 3.787 tỷ đồng, trong khi bán ra gần 2.400 tỷ đồng, tương ứng giá trị bán ròng 1.387 tỷ đồng.

Dòng vốn ngoại ghi nhận trạng thái mua ròng tích cực sau chuỗi phiên bán ròng trước đó. Động thái diễn ra trong bối cảnh thị trường giao dịch khá thận trọng. VN-Index giảm 12,36 điểm (-0,67%) xuống 1.828,34 điểm. Thanh khoản trên sàn HOSE đạt khoảng 17.013 tỷ đồng. Số mã chứng khoán giảm giá khá áp đảo với 212 mã giảm so với 86 mã tăng.

Điểm nhấn lớn nhất của phiên nằm ở cổ phiếu Vingroup (VIC). Cổ phiếu này được khối ngoại mua ròng tới 1.679 tỷ đồng, vượt xa các mã còn lại và chiếm phần lớn giá trị mua ròng toàn thị trường. VIC tăng 0,9% trong phiên, lên 223.000 đồng/cổ phiếu, tiếp tục duy trì giao dịch quanh vùng giá cao nhất lịch sử.

Khối ngoại trở lại mua ròng hơn 1.385 tỷ đồng,
Top cổ phiếu được khối ngoại mua/bán ròng trong phiên 10/7 - Nguồn: Dstock

Xếp sau VIC là cổ phiếu Vinamilk (VNM) với giá trị mua ròng 196 tỷ đồng, MBB (66 tỷ đồng), TIN (35 tỷ đồng) và HDB (28 tỷ đồng). Dòng tiền ngoại cũng giải ngân vào một số cổ phiếu bất động sản như NVL, DXG, PDR nhưng quy mô không lớn.

Ở chiều ngược lại, hoạt động bán ròng diễn ra phân tán và không xuất hiện giao dịch đột biến. FPT dẫn đầu danh sách bị bán ròng với gần 120 tỷ đồng, tiếp theo là VPB (82 tỷ đồng), VCB (46 tỷ đồng), SSI (45 tỷ đồng) và VRE (36 tỷ đồng). Các mã TCB, CTG, POW, DCM và ACB cũng ghi nhận giá trị bán ròng nhưng đều dưới 35 tỷ đồng.

Phiên mua ròng mạnh trở lại của khối ngoại, đặc biệt tập trung vào VIC, đánh dấu sự cải thiện đáng kể của dòng vốn ngoại sau giai đoạn bán ròng kéo dài. Tuy nhiên, lực cầu chủ yếu tập trung ở một vài cổ phiếu vốn hóa lớn trong khi mặt bằng thị trường vẫn nghiêng về sắc đỏ. Dòng tiền vẫn đang có sự chọn lọc cao, thay vì lan tỏa trên diện rộng.

Tùng Linh
Từ khóa:
khối ngoại vingroup vic

Bài liên quan

Khối ngoại thu hẹp đà bán ròng, dòng tiền tìm đến nhóm dầu khí

Khối ngoại thu hẹp đà bán ròng, dòng tiền tìm đến nhóm dầu khí

Khối ngoại trở lại mua ròng, gom mạnh MCH trước kỳ cơ cấu VN30

Khối ngoại trở lại mua ròng, gom mạnh MCH trước kỳ cơ cấu VN30

Khối ngoại bán ròng gần 2.830 tỷ đồng trong phiên 6/7

Khối ngoại bán ròng gần 2.830 tỷ đồng trong phiên 6/7

Dành cho bạn

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn tiếp Thống đốc tỉnh Aichi (Nhật Bản) Ohmura Hideaki: Thúc đẩy chuỗi cung ứng và đổi mới sáng tạo

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn tiếp Thống đốc tỉnh Aichi (Nhật Bản) Ohmura Hideaki: Thúc đẩy chuỗi cung ứng và đổi mới sáng tạo

Thứ trưởng Trần Quốc Phương tiếp Đại sứ Nauy Hilde Solbakken nhân dịp Đại sứ kết thúc nhiệm kỳ tại Việt Nam

Thứ trưởng Trần Quốc Phương tiếp Đại sứ Nauy Hilde Solbakken nhân dịp Đại sứ kết thúc nhiệm kỳ tại Việt Nam

Quản trị minh bạch: Nền tảng bền vững trong hành trình ESG của PVFCCo – Phú Mỹ

Quản trị minh bạch: Nền tảng bền vững trong hành trình ESG của PVFCCo – Phú Mỹ

Hà Nội tăng trưởng GRDP 8,22%, đầu tư và doanh nghiệp bứt phá trong nửa đầu năm 2026

Hà Nội tăng trưởng GRDP 8,22%, đầu tư và doanh nghiệp bứt phá trong nửa đầu năm 2026

Chứng khoán ngày 10/7: Áp lực điều chỉnh gia tăng, VN-Index giảm điểm phiên cuối tuần

Chứng khoán ngày 10/7: Áp lực điều chỉnh gia tăng, VN-Index giảm điểm phiên cuối tuần

Lộ diện nhà đầu tư đăng ký 2 dự án điện mặt trời tại phía Bắc Gia Lai

Lộ diện nhà đầu tư đăng ký 2 dự án điện mặt trời tại phía Bắc Gia Lai

Đọc thêm

Infographics: 6 tháng đầu năm 2026, huy động trái phiếu chính phủ đạt 182.561 tỷ đồng

Infographics: 6 tháng đầu năm 2026, huy động trái phiếu chính phủ đạt 182.561 tỷ đồng

(TBTCO) - Tháng 6/2026, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội tổ chức 20 phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành, huy động tổng cộng 23.375 tỷ đồng. Lũy kế từ đầu năm đến hết tháng 6, Kho bạc Nhà nước đã huy động 182.561 tỷ đồng, hoàn thành 37% kế hoạch phát hành năm 2026.
Cổ phiếu RDP chính thức rời UPCoM từ ngày 17/7/2026

Cổ phiếu RDP chính thức rời UPCoM từ ngày 17/7/2026

(TBTCO) - Gần 49,1 triệu cổ phiếu RDP của Rạng Đông Holding sẽ bị hủy đăng ký giao dịch trên hệ thống UPCoM từ ngày 17/7/2026. Phiên giao dịch cuối cùng của mã cổ phiếu này là ngày 16/7.
Cổ phiếu RCC vào diện cảnh báo từ ngày 14/7/2026

Cổ phiếu RCC vào diện cảnh báo từ ngày 14/7/2026

(TBTCO) - HNX đưa cổ phiếu RCC vào diện cảnh báo từ ngày 14/7/2026 do doanh nghiệp chưa công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 theo quy định.
Sửa đổi đồng bộ quy định về lưu ký, bù trừ và giao dịch điện tử chứng khoán

Sửa đổi đồng bộ quy định về lưu ký, bù trừ và giao dịch điện tử chứng khoán

(TBTCO) - Ngày 10/7/2026, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) tổ chức Hội thảo lấy ý kiến dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 119/2020/TT-BTC về hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán và Thông tư thay thế Thông tư số 134/2017/TT-BTC về hướng dẫn giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán.
Hoàn thiện khung pháp lý cho hoạt động đăng ký, lưu ký và thanh toán chứng khoán

Hoàn thiện khung pháp lý cho hoạt động đăng ký, lưu ký và thanh toán chứng khoán

(TBTCO) - Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 119/2020/TT-BTC nhằm hoàn thiện toàn diện quy định về đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán. Dự thảo không chỉ cập nhật các quy định mới của pháp luật và đáp ứng yêu cầu vận hành hệ thống công nghệ KRX mà còn tạo nền tảng pháp lý cho cơ chế đối tác bù trừ trung tâm (CCP), góp phần hiện đại hóa hạ tầng thị trường.
20 năm VSDC: Khẳng định vị thế, sẵn sàng đón vận hội mới của thị trường chứng khoán Việt Nam

20 năm VSDC: Khẳng định vị thế, sẵn sàng đón vận hội mới của thị trường chứng khoán Việt Nam

Phía sau những con số tăng trưởng ấn tượng của thị trường chứng khoán Việt Nam là hành trình bền bỉ xây dựng một hệ thống đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán hiện đại, an toàn và tiệm cận các chuẩn mực quốc tế. Từ nền móng được tạo dựng hôm nay, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) đang chuẩn bị cho vai trò lớn hơn trong tương lai phát triển của thị trường chứng khoán nói riêng và thị trường vốn Việt Nam nói chung.
Sàn giao dịch các-bon - Việt Nam đang đặt nền móng cho một kiến trúc tài chính hoàn toàn mới

Sàn giao dịch các-bon - Việt Nam đang đặt nền móng cho một kiến trúc tài chính hoàn toàn mới

BIDV vinh dự đồng hành ngay từ những ngày đầu với tư cách ngân hàng thanh toán của sàn các-bon.
Kỳ rà soát danh mục VN30: Cuộc cạnh tranh của những doanh nghiệp top đầu

Kỳ rà soát danh mục VN30: Cuộc cạnh tranh của những doanh nghiệp top đầu

(TBTCO) - Kỳ rà soát danh mục VN30 quý III/2026 được dự báo chứng kiến hai doanh nghiệp vốn hóa lớn cùng gia nhập rổ chỉ số. Sự xuất hiện của lớp "tân binh" cho thấy cuộc cạnh tranh trong nhóm doanh nghiệp dẫn dắt ngày càng trở nên gay gắt hơn.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Thuế TP. Huế thu ngân sách 6 tháng đạt hơn 6.700 tỷ đồng

Thuế TP. Huế thu ngân sách 6 tháng đạt hơn 6.700 tỷ đồng

Khối ngoại trở lại mua ròng hơn 1.385 tỷ đồng, "gom" mạnh cổ phiếu Vingroup

Khối ngoại trở lại mua ròng hơn 1.385 tỷ đồng, "gom" mạnh cổ phiếu Vingroup

Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương đóng 3.980 tỷ đồng tiền thuế năm 2024 - 2025

Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương đóng 3.980 tỷ đồng tiền thuế năm 2024 - 2025

Lần đầu mua vé số trên Vietlott SMS, người phụ nữ tại Hưng Yên trúng giải độc đắc xổ số quay nhanh Lotto 5/35 hơn 6,6 tỷ đồng

Lần đầu mua vé số trên Vietlott SMS, người phụ nữ tại Hưng Yên trúng giải độc đắc xổ số quay nhanh Lotto 5/35 hơn 6,6 tỷ đồng

Chứng khoán phái sinh ngày 10/7: Vị thế nắm giữ qua đêm tăng mạnh dù sắc đỏ bao trùm

Chứng khoán phái sinh ngày 10/7: Vị thế nắm giữ qua đêm tăng mạnh dù sắc đỏ bao trùm

Đẩy mạnh chuyển đổi số, siết chặt kỷ cương và truy vết trách nhiệm bằng KPI

Đẩy mạnh chuyển đổi số, siết chặt kỷ cương và truy vết trách nhiệm bằng KPI

Tỷ giá USD hôm nay (8/7): Đồng USD lấy lại đà tăng, yên Nhật lại chịu áp lực can thiệp

Tỷ giá USD hôm nay (8/7): Đồng USD lấy lại đà tăng, yên Nhật lại chịu áp lực can thiệp

Giá vàng hôm nay ngày 9/7: Vàng thế giới và trong nước tiếp tục giảm

Giá vàng hôm nay ngày 9/7: Vàng thế giới và trong nước tiếp tục giảm

Ngày 10/7: Giá cà phê rơi tự do, hồ tiêu tăng vọt

Ngày 10/7: Giá cà phê rơi tự do, hồ tiêu tăng vọt

Xây nền pháp lý, mở đường cho hệ sinh thái đầu tư số

Xây nền pháp lý, mở đường cho hệ sinh thái đầu tư số

Chứng khoán

Chứng khoán quốc tế

GSPC +5.20
10/07 | +5.20 (7,548.84 +5.20 (+0.07%))
DJI +68.07
10/07 | +68.07 (52,555.48 +68.07 (+0.13%))
IXIC -48.74
10/07 | -48.74 (26,158.15 -48.74 (-0.19%))
NYA +5.61
10/07 | +5.61 (23,882.45 +5.61 (+0.02%))
XAX +14.60
10/07 | +14.60 (8,098.17 +14.60 (+0.18%))
BUK100P +2.07
10/07 | +2.07 (1,040.97 +2.07 (+0.20%))
RUT -22.13
10/07 | -22.13 (2,970.41 -22.13 (-0.74%))
VIX +0.01
10/07 | +0.01 (15.85 +0.01 (+0.06%))
FTSE +21.82
10/07 | +21.82 (10,494.27 +21.82 (+0.21%))
GDAXI -50.33
10/07 | -50.33 (25,067.94 -50.33 (-0.20%))
FCHI -6.71
10/07 | -6.71 (8,319.91 -6.71 (-0.08%))
STOXX50E -16.67
10/07 | -16.67 (6,267.60 -16.67 (-0.27%))
N100 -5.47
10/07 | -5.47 (1,907.27 -5.47 (-0.29%))
BFX -42.57
10/07 | -42.57 (5,605.39 -42.57 (-0.75%))
MOEX.ME -0.11
10/07 | -0.11 (85.20 -0.11 (-0.13%))
HSI +144.94
10/07 | +144.94 (24,175.12 +144.94 (+0.60%))
STI +35.41
10/07 | +35.41 (5,469.29 +35.41 (+0.65%))
AXJO +43.50
10/07 | +43.50 (8,806.00 +43.50 (+0.50%))
AORD +42.40
10/07 | +42.40 (9,003.70 +42.40 (+0.47%))
BSESN +827.57
10/07 | +827.57 (77,569.39 +827.57 (+1.08%))
JKSE +11.92
10/07 | +11.92 (5,924.36 +11.92 (+0.20%))
KLSE +13.85
10/07 | +13.85 (1,691.49 +13.85 (+0.83%))
NZ50 +120.49
10/07 | +120.49 (13,785.67 +120.49 (+0.88%))
KS11 +184.03
10/07 | +184.03 (7,475.94 +184.03 (+2.52%))
TWII -379.80
10/07 | -379.80 (45,354.61 -379.80 (-0.83%))
GSPTSE +49.30
10/07 | +49.30 (35,249.75 +49.30 (+0.14%))
BVSP +3,761.75
10/07 | +3,761.75 (176,503.88 +3,761.75 (+2.18%))
MXX +627.18
10/07 | +627.18 (66,734.46 +627.18 (+0.95%))
IPSA +4.40
10/07 | +4.40 (11,029.69 +4.40 (+0.04%))
MERV +19,944.75
10/07 | +19,944.75 (3,222,434.25 +19,944.75 (+0.62%))
TA125.TA -0.11
10/07 | -0.11 (4,007.14 -0.11 (-0.00%))
CASE30 +283.10
10/07 | +283.10 (52,311.50 +283.10 (+0.54%))
JN0U.JO +34.31
10/07 | +34.31 (6,703.61 +34.31 (+0.51%))
DX-Y.NYB +0.01
10/07 | +0.01 (100.92 +0.01 (+0.01%))
125904-USD-STRD -1.53
10/07 | -1.53 (2,791.81 -1.53 (-0.05%))
XDB -0.01
10/07 | -0.01 (134.07 -0.01 (-0.01%))
XDE -0.11
10/07 | -0.11 (114.21 -0.11 (-0.10%))
000001.SS -40.43
10/07 | -40.43 (3,996.16 -40.43 (-1.00%))
N225 +813.88
10/07 | +813.88 (68,557.73 +813.88 (+1.20%))
XDN +0.20
10/07 | +0.20 (61.78 +0.20 (+0.32%))
XDA +0.08
10/07 | +0.08 (69.47 +0.08 (+0.11%))