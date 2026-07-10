Khối ngoại trở lại mua ròng hơn 1.385 tỷ đồng, "gom" mạnh cổ phiếu Vingroup

Khối ngoại đã đảo chiều mua ròng mạnh trong phiên giao dịch hôm nay, góp phần cải thiện tâm lý thị trường dù VN-Index vẫn chịu áp lực điều chỉnh. Trên ba sàn, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng khoảng 1.385 tỷ đồng, mức cao nhất kể từ giữa tháng 6/2026. Trong đó, riêng tại sàn HOSE, các nhà đầu tư nước ngoài giải ngân 3.787 tỷ đồng, trong khi bán ra gần 2.400 tỷ đồng, tương ứng giá trị bán ròng 1.387 tỷ đồng.

Dòng vốn ngoại ghi nhận trạng thái mua ròng tích cực sau chuỗi phiên bán ròng trước đó. Động thái diễn ra trong bối cảnh thị trường giao dịch khá thận trọng. VN-Index giảm 12,36 điểm (-0,67%) xuống 1.828,34 điểm. Thanh khoản trên sàn HOSE đạt khoảng 17.013 tỷ đồng. Số mã chứng khoán giảm giá khá áp đảo với 212 mã giảm so với 86 mã tăng.

Điểm nhấn lớn nhất của phiên nằm ở cổ phiếu Vingroup (VIC). Cổ phiếu này được khối ngoại mua ròng tới 1.679 tỷ đồng, vượt xa các mã còn lại và chiếm phần lớn giá trị mua ròng toàn thị trường. VIC tăng 0,9% trong phiên, lên 223.000 đồng/cổ phiếu, tiếp tục duy trì giao dịch quanh vùng giá cao nhất lịch sử.

Top cổ phiếu được khối ngoại mua/bán ròng trong phiên 10/7 - Nguồn: Dstock

Xếp sau VIC là cổ phiếu Vinamilk (VNM) với giá trị mua ròng 196 tỷ đồng, MBB (66 tỷ đồng), TIN (35 tỷ đồng) và HDB (28 tỷ đồng). Dòng tiền ngoại cũng giải ngân vào một số cổ phiếu bất động sản như NVL, DXG, PDR nhưng quy mô không lớn.

Ở chiều ngược lại, hoạt động bán ròng diễn ra phân tán và không xuất hiện giao dịch đột biến. FPT dẫn đầu danh sách bị bán ròng với gần 120 tỷ đồng, tiếp theo là VPB (82 tỷ đồng), VCB (46 tỷ đồng), SSI (45 tỷ đồng) và VRE (36 tỷ đồng). Các mã TCB, CTG, POW, DCM và ACB cũng ghi nhận giá trị bán ròng nhưng đều dưới 35 tỷ đồng.

Phiên mua ròng mạnh trở lại của khối ngoại, đặc biệt tập trung vào VIC, đánh dấu sự cải thiện đáng kể của dòng vốn ngoại sau giai đoạn bán ròng kéo dài. Tuy nhiên, lực cầu chủ yếu tập trung ở một vài cổ phiếu vốn hóa lớn trong khi mặt bằng thị trường vẫn nghiêng về sắc đỏ. Dòng tiền vẫn đang có sự chọn lọc cao, thay vì lan tỏa trên diện rộng.