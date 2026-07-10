Thay mặt Bộ Tài chính, Thứ trưởng Trần Quốc Phương chúc mừng Đại sứ Hilde Solbakken đã hoàn thành nhiệm kỳ với nhiều thành tựu nổi bật, đồng thời đánh giá cao những đóng góp tích cực của Đại sứ Hilde Solbakken trong việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và Na Uy, trong đó có các lĩnh vực kinh tế, tài chính, thương mại và phát triển bền vững, hướng tới kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Na Uy (25/11/1971 - 25/11/2026).

Thứ trưởng Trần Quốc Phương tiếp Đại sứ Nauy Hilde Solbakken nhân dịp Đại sứ kết thúc nhiệm kỳ tại Việt Nam. Ảnh: Đức Minh

Thứ trưởng Trần Quốc Phương khẳng định, trải qua hơn nửa thế kỷ, mối quan hệ hữu nghị và hợp tác song phương không ngừng phát triển sâu rộng. Tất cả những thành tựu kinh tế - xã hội vượt bậc mà Việt Nam đạt được trong mấy chục năm qua đều mang đậm dấu ấn đóng góp hết sức hiệu quả, chân tình từ Chính phủ và nhân dân Na Uy.

Bày tỏ niềm vinh dự khi được cống hiến trong nhiệm kỳ vừa qua, Đại sứ Hilde Solbakken gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Thứ trưởng Trần Quốc Phương đã dành thời gian tiếp đoàn. Bà Hilde Solbakken chia sẻ, bản thân cảm thấy tự hào khi được tiếp tục xây dựng, củng cố nền tảng quan hệ song phương vốn đã rất tốt đẹp và trực tiếp chứng kiến bước tiến triển vượt bậc của mối quan hệ này. Đặc biệt, bà Đại sứ gửi lời chúc mừng Việt Nam khi vừa qua đã chính thức được Ngân hàng Thế giới (WB) đánh giá và công nhận là quốc gia có thu nhập trung bình cao.

Đại sứ Nauy Hilde Solbakken phát biểu. Ảnh: Đức Minh

“Có thể nói, quan hệ Việt Nam - Na Uy đã có bước chuyển mình mang tính lịch sử, từ hỗ trợ phát triển thuần túy sang quan hệ đối tác công bằng, chia sẻ nhiều lợi ích chung sâu sắc, bao gồm phát triển kinh tế hàng hải, năng lượng tái tạo và bảo vệ môi trường” - Đại sứ Hilde Solbakken nhấn mạnh.

Một trong những điểm sáng lớn nhất được công bố tại buổi làm việc là thông tin Việt Nam và các nước trong khối Mậu dịch tự do châu Âu (EFTA) đã chính thức hoàn tất tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA). Đại sứ Hilde Solbakken khẳng định, khi hiệp định này được ký kết và phê chuẩn trong thời gian tới, sẽ mở ra những xung lực mới, thúc đẩy mạnh mẽ dòng vốn đầu tư và trao đổi thương mại giữa Việt Nam với các nước khối EFTA, trong đó có Na Uy. Các doanh nghiệp Na Uy hiện đang hoạt động tích cực tại Việt Nam trong các lĩnh vực kinh tế tuần hoàn, nuôi biển và hàng hải sẽ có thêm bệ phóng vững chắc.

Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: Đức Minh

Bên cạnh đó, Na Uy cũng bày tỏ niềm tự hào là một bên tham gia tích cực vào Hiệp định Đối tác chuyển dịch năng lượng công bằng (JETP) với Việt Nam. Để hiện thực hóa các cam kết, Quỹ đầu tư của Chính phủ Na Uy dành cho các nước đang phát triển (Norfund) hiện đã thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam. Quỹ đang tích cực đàm phán để chuẩn bị công bố một khoản đầu tư chiến lược trước cuối năm nay, nhằm làm mạnh mẽ thêm danh mục đầu tư tại Việt Nam trong các lĩnh vực then chốt như kinh tế tuần hoàn, tài chính ngân hàng và năng lượng tái tạo,...

Đón nhận những đánh giá tích cực, Thứ trưởng Trần Quốc Phương khẳng định việc WB công nhận Việt Nam là quốc gia có thu nhập trung bình cao là minh chứng cho thấy Việt Nam đang đi đúng hướng trên lộ trình phát triển. Việt Nam đặt mục tiêu chiến lược đến năm 2030, thu nhập bình quân đầu người sẽ tiệm cận nhóm các nước thu nhập cao.

Thứ trưởng Trần Quốc Phương đánh giá rất cao khoản đầu tư sắp tới của Quỹ Norfund, nhấn mạnh đây là nguồn lực vô cùng kịp thời trong bối cảnh Việt Nam đang tiến hành điều chỉnh Quy hoạch điện VIII, bổ sung mạnh mẽ các nguồn năng lượng sạch, đặc biệt là điện gió ngoài khơi – lĩnh vực mà Na Uy sở hữu công nghệ và kinh nghiệm hàng đầu thế giới. Thứ trưởng bày tỏ kỳ vọng các tập đoàn lớn của Na Uy sẽ tiếp tục nắm bắt cơ hội, đẩy mạnh đầu tư vào phân khúc tiềm năng này.

Thứ trưởng Trần Quốc Phương phát biểu. Ảnh: Đức Minh

Bên cạnh năng lượng xanh, một lĩnh vực hợp tác giàu triển vọng khác được Đại sứ Hilde Solbakken đề xuất là thị trường tín chỉ cacbon theo Điều 6 Hiệp định Paris. Đây được kỳ vọng là phương thức thu hút vốn đầu tư mới mang tính thương mại thay thế cho dòng vốn ODA truyền thống. Thông qua các định chế tài chính đa phương như Quỹ Khí hậu Xanh, Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và Viện Tăng trưởng Xanh Toàn cầu (GGGI), các bên có thể huy động nguồn vốn lớn để giảm phát thải trong quản lý rác thải và năng lượng tái tạo. Đặc biệt, phía Na Uy bày tỏ sự quan tâm sâu sắc đến việc mua tín chỉ cacbon từ diện tích rừng lớn và giàu tiềm năng của Việt Nam.

Kết thúc buổi tiếp, Thứ trưởng Trần Quốc Phương chúc mừng Đại sứ Hilde Solbakken đã hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ 4 năm tại Việt Nam, trân trọng cảm ơn những đóng góp to lớn của bà cho sự phát triển của Việt Nam nói chung và quan hệ hợp tác với ngành Tài chính nói riêng.

Thứ trưởng Trần Quốc Phương chúc bà Hilde Solbakken gặt hái được nhiều thành công trên cương vị mới và mong muốn dù ở bất kỳ vị trí nào, bà sẽ tiếp tục là cầu nối vững chắc, luôn quan tâm và ủng hộ mối quan hệ hữu nghị bền chặt giữa hai quốc gia./.