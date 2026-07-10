Hải quan khu vực XII: Tạo thuận lợi cho gần 4.000 doanh nghiệp, thu ngân sách đạt gần 12.000 tỷ đồng

Thông quan hàng hoá đạt gần 10 tỷ USD

Trong bối cảnh kinh tế thế giới và hoạt động thương mại quốc tế tiếp tục diễn biến khó lường, Chi cục Hải quan khu vực XII vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực trên nhiều mặt công tác. Không chỉ bảo đảm hoạt động thông quan diễn ra thông suốt, đơn vị còn đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, qua đó góp phần thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn.

Theo báo cáo tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 diễn ra sáng 10/7, Chi cục Hải quan khu vực XII đã làm thủ tục hải quan cho 3.956 doanh nghiệp, tăng 14,9% so với cùng kỳ năm 2025; thông quan hơn 210,8 nghìn tờ khai, tăng 7,36%; tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt gần 10 tỷ USD, tăng 13,08%.

Ông Âu Anh Tuấn phát biểu tại hội nghị. Ảnh: HQKV12

Phát biểu tại hội nghị, Phó Cục trưởng Cục Hải quan Âu Anh Tuấn ghi nhận và đánh giá cao những kết quả Chi cục Hải quan khu vực XII đạt được trong nửa đầu năm. Theo ông, những chuyển biến tích cực về cải cách hành chính, chuyển đổi số, tạo thuận lợi thương mại và tăng trưởng thu ngân sách đã cho thấy tinh thần chủ động, đổi mới của đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần hỗ trợ hoạt động sản xuất, kinh doanh và xuất nhập khẩu trên địa bàn.

Đằng sau những con số tăng trưởng là quá trình đổi mới phương thức quản lý theo hướng hiện đại, lấy doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Chi cục tiếp tục rà soát, đơn giản hóa quy trình nghiệp vụ, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp giảm thời gian, chi phí thực hiện thủ tục hải quan và nâng cao hiệu quả hoạt động xuất nhập khẩu.

Một trong những điểm nhấn của Chi cục Hải quan khu vực XII là việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số vào hoạt động nghiệp vụ. Các giải pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), tự động hóa quy trình bằng robot (RPA) bước đầu phát huy hiệu quả, hỗ trợ doanh nghiệp hạn chế sai sót trong khai báo, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, đồng thời nâng cao chất lượng quản lý của cơ quan hải quan.

Hiệu quả cải cách được phản ánh rõ qua kết quả khảo sát mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Trên địa bàn TP. Đà Nẵng, Chi cục Hải quan khu vực XII đạt tỷ lệ hài lòng 99,98% với hơn 4.500 lượt đánh giá, là đơn vị có số lượng phiếu khảo sát nhiều nhất trên địa bàn. Đây là minh chứng cho chất lượng phục vụ ngày càng được nâng cao cũng như sự đồng hành của cơ quan hải quan với cộng đồng doanh nghiệp.

Đồng thời với tạo thuận lợi thương mại, Chi cục tiếp tục tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng trong đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, góp phần giữ vững địa bàn, bảo đảm môi trường kinh doanh minh bạch, bình đẳng.

Thu ngân sách tăng hơn 21%, tạo đà hoàn thành nhiệm vụ cả năm

Cùng với kết quả tích cực về tạo thuận lợi thương mại, công tác thu ngân sách nhà nước tiếp tục là điểm sáng của Chi cục Hải quan khu vực XII trong 6 tháng đầu năm.

Đến ngày 30/6/2026, số thu ngân sách của đơn vị đạt 11.931,3 tỷ đồng, bằng 65,9% dự toán pháp lệnh được giao và tăng 21,4% so với cùng kỳ năm 2025. Đây là kết quả nổi bật trong bối cảnh hoạt động xuất nhập khẩu vẫn chịu tác động của nhiều yếu tố bất định từ kinh tế thế giới, cho thấy hiệu quả của các giải pháp quản lý thu, chống thất thu và đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh.

Tại hội nghị, các đơn vị trực thuộc Chi cục cũng thẳng thắn trao đổi nhiều vấn đề đặt ra từ thực tiễn như công tác quản lý hành khách xuất nhập cảnh qua Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, xây dựng chuyên đề kiểm tra sau thông quan, quản lý địa bàn, triển khai phần mềm quản lý phương tiện vận tải và công tác chuẩn bị triển khai mô hình quản lý đối với Khu thương mại tự do Đà Nẵng.

Theo đánh giá của lãnh đạo Cục Hải quan, đây là nhiệm vụ mới, có tính đặc thù, đòi hỏi Chi cục Hải quan khu vực XII tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, đồng thời tăng cường phối hợp với các đơn vị chuyên môn để xây dựng mô hình quản lý phù hợp với thực tiễn.

Phó Cục trưởng Âu Anh Tuấn đề nghị Chi cục tiếp tục bám sát chỉ đạo của Cục Hải quan; chủ động tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tạo thuận lợi tối đa cho hoạt động xuất nhập khẩu; triển khai đồng bộ các giải pháp tăng thu ngân sách, chống thất thu; đẩy mạnh kiểm tra sau thông quan, đấu tranh phòng, chống buôn lậu và gian lận thương mại; đồng thời chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để triển khai mô hình thông quan tập trung theo lộ trình của Cục Hải quan.

Đối với Khu thương mại tự do Đà Nẵng, ông Âu Anh Tuấn yêu cầu Chi cục tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các giải pháp quản lý phù hợp với thực tiễn; chủ động tổng hợp những khó khăn, vướng mắc phát sinh để báo cáo Cục Hải quan xem xét, hướng dẫn, bảo đảm việc triển khai thống nhất và hiệu quả.