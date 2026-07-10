Đầu tư

Tăng trưởng ấn tượng, Hà Nội tạo đà hoàn thành mục tiêu năm 2026

Nam Khánh

Nam Khánh

14:39 | 10/07/2026
(TBTCO) - GRDP tăng 8,22%, thu ngân sách vượt 404 nghìn tỷ đồng, đầu tư công giải ngân hơn 63 nghìn tỷ đồng và hàng loạt nền tảng phát triển mới được hình thành đã tạo "bệ phóng" để Hà Nội bước vào chặng tăng tốc trong 6 tháng cuối năm.
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Tăng trưởng giữ đà, nền tảng phát triển tiếp tục được củng cố

6 tháng đầu năm 2026, kinh tế - xã hội Thủ đô tiếp tục duy trì xu hướng tăng trưởng tích cực, các cân đối lớn được bảo đảm và nhiều nền tảng phát triển dài hạn được hình thành rõ nét hơn.

Trong bối cảnh cùng lúc triển khai nhiều nhiệm vụ lớn về sắp xếp tổ chức bộ máy, hoàn thiện thể chế, thúc đẩy tăng trưởng và đầu tư phát triển, GRDP của Hà Nội 6 tháng đầu năm vẫn tăng 8,22%, cao hơn mức bình quân chung của cả nước.

Tăng trưởng ấn tượng, Hà Nội tạo đà hoàn thành mục tiêu năm 2026
Dự án vành đai 1 Hoàng Cầu - Voi Phục đoạn qua ngã tư La Thành - Nguyễn Chí Thanh. Ảnh: An Thư

Các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt kết quả khả quan. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 254,5 nghìn tỷ đồng, tăng 14,1% so với cùng kỳ; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn vượt 404 nghìn tỷ đồng, hoàn thành 62,2% dự toán năm. Đầu tư công tiếp tục là điểm sáng khi giải ngân trên 63 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 112% so với cùng kỳ năm trước. Khu vực doanh nghiệp duy trì sức bật với gần 19.000 doanh nghiệp thành lập mới, tổng vốn đăng ký tăng tới 145%. Các lĩnh vực thương mại, dịch vụ, tiêu dùng và du lịch tiếp tục tăng trưởng tích cực.

Không chỉ ghi nhận kết quả về kinh tế, Hà Nội còn tạo chuyển biến rõ nét trong cải cách hành chính và chuyển đổi số. Thành phố đã rà soát, tái cấu trúc trên 87% thủ tục hành chính nội bộ, ước tiết kiệm khoảng 400 tỷ đồng chi phí tuân thủ cho người dân và doanh nghiệp…

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, những kết quả trên cho thấy các nền tảng tăng trưởng mới đang dần được hình thành, tạo cơ sở để thành phố bước vào giai đoạn tăng tốc trong nửa cuối năm.

Chuyển toàn bộ khối lượng chuẩn bị thành động lực tăng trưởng

Mặc dù mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2026 ở mức 11% được đánh giá là rất cao, song lãnh đạo Hà Nội khẳng định, Thành phố sẽ không điều chỉnh theo hướng thấp hơn, coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của năm.

Theo kịch bản điều hành đã xây dựng, Hà Nội phải đạt mức tăng trưởng 12,54% trong quý III để đưa tăng trưởng 9 tháng lên 9,73%; quý IV phải tăng 14,26% nhằm hoàn thành mục tiêu cả năm.

Lãnh đạo thành phố cho rằng, mục tiêu này có cơ sở để thực hiện khi thể chế phát triển của Thủ đô đã có bước chuyển quan trọng. Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị, Luật Thủ đô năm 2026, Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm cùng các nghị quyết triển khai đã mở ra không gian chính sách mới, tăng cường phân cấp, phân quyền và tạo dư địa lớn để huy động nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển.

Cam kết tiếp tục đồng hành cùng Thủ đô

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng cho biết, Chính phủ cũng sẽ tiếp tục rà soát, tháo gỡ các khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi nhất để Hà Nội triển khai các dự án hạ tầng chiến lược, qua đó tạo động lực tăng trưởng mới không chỉ cho Thủ đô, mà còn cho cả Vùng Thủ đô và nền kinh tế quốc gia.

Quan trọng hơn, động lực tăng trưởng của 6 tháng cuối năm không bắt đầu từ con số không mà được kế thừa từ khối lượng công việc rất lớn đã hoàn thành trong nửa đầu năm.

Nếu 6 tháng đầu năm Thành phố tập trung hoàn thiện quy hoạch, chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng, huy động nguồn lực và hoàn tất thủ tục, thì 6 tháng cuối năm sẽ là giai đoạn chuyển mạnh sang triển khai đầu tư trên diện rộng, tạo khối lượng xây dựng, sản xuất và giá trị gia tăng thực tế cho nền kinh tế.

Theo đó, Hà Nội sẽ đồng loạt triển khai nhiều dự án quy mô lớn như Khu đô thị thể thao Olympic, các khu đô thị đa mục tiêu, dự án mở rộng trục Quốc lộ 1 và các khu phát triển đô thị theo mô hình TOD.

Đồng thời, Thành phố sẽ bước vào giai đoạn triển khai hàng loạt khu đô thị mới, khu nhà ở thương mại và hơn 60 dự án nhà ở xã hội đã cơ bản hoàn thành quy hoạch, chuẩn bị đầu tư và tạo lập mặt bằng.

Theo lãnh đạo thành phố, đây không chỉ là các dự án đáp ứng nhu cầu nhà ở mà còn tạo động lực trực tiếp cho ngành xây dựng, vật liệu, cơ khí, tài chính, ngân hàng, thương mại và nhiều lĩnh vực dịch vụ liên quan; góp phần tăng nguồn cung, ổn định thị trường bất động sản và tạo thêm việc làm.

Đối với hệ thống đường sắt đô thị, sau khi đồng loạt khởi công 5 tuyến, Hà Nội sẽ tập trung triển khai với tinh thần quyết liệt nhất, tổ chức thi công đồng thời nhiều gói thầu, huy động tối đa nguồn lực và rút ngắn các khâu trung gian, phấn đấu hoàn thành toàn bộ mạng lưới vào cuối năm 2030.

Song song với đó, Dự án Trục cảnh quan sông Hồng sẽ được triển khai theo đúng quy hoạch, bảo đảm công khai, minh bạch và hài hòa lợi ích của người dân, mở ra không gian phát triển mới cho Thủ đô trong nhiều thập niên tới.

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội nhấn mạnh, điểm khác biệt của giai đoạn 6 tháng cuối năm là chuyển toàn bộ kết quả chuẩn bị đầu tư thành công trình, dự án, khu đô thị, tuyến đường sắt đô thị và năng lực sản xuất mới, tạo nền tảng thực chất để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Điều hành tăng trưởng theo từng tuần, từng tháng

Để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 11%, Hà Nội xác định triển khai đồng bộ nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Trọng tâm đầu tiên là điều hành tăng trưởng theo kịch bản chi tiết đến từng tháng, từng quý, từng ngành và từng địa bàn. Thành phố sẽ lượng hóa mục tiêu bằng các chỉ tiêu về doanh thu, vốn đầu tư, tiến độ dự án và kết quả của từng lĩnh vực; đồng thời thiết lập cơ chế theo dõi hằng tuần, đánh giá hàng tháng để phát hiện sớm những chỉ tiêu có nguy cơ không đạt.

Trong lĩnh vực đầu tư công, Hà Nội đặt mục tiêu đến ngày 30/9 giải ngân khoảng 90% kế hoạch vốn đầu năm; giao chỉ tiêu giải ngân đến từng chủ đầu tư, từng dự án và điều chuyển vốn kịp thời từ các dự án chậm sang dự án có khả năng thực hiện tốt hơn.

Song song với đó, Thành phố sẽ rút ngắn tối đa thời gian nghiệm thu, thanh toán; thực hiện phương châm “có mặt bằng đến đâu thi công đến đó”, tăng cường thi công nhiều ca, nhiều kíp nhằm đẩy nhanh tiến độ.

Đối với giải phóng mặt bằng, Hà Nội phấn đấu hoàn thành tối thiểu 85% khối lượng các dự án trọng điểm trước ngày 30/9, tập trung vào các tuyến Vành đai 4, Vành đai 1, Vành đai 2,5, Vành đai 3,5, các cầu vượt sông Hồng, hệ thống đường sắt đô thị và các công trình kết nối liên vùng.

Bên cạnh đầu tư hạ tầng, Thành phố sẽ triển khai liên tục các chương trình kích cầu thương mại, tiêu dùng, du lịch từ nay đến cuối năm; phát triển kinh tế đêm... hoạt động biểu diễn nghệ thuật và trải nghiệm di sản bằng công nghệ số nhằm gia tăng mức chi tiêu và kéo dài thời gian lưu trú của khách du lịch.

Đối với khu vực đầu tư tư nhân và FDI, Thành phố sẽ làm việc trực tiếp với từng nhà đầu tư lớn để theo dõi tiến độ thực hiện các cam kết; đẩy nhanh chuyển các biên bản ghi nhớ thành dự án cụ thể, chuyển vốn đăng ký thành vốn thực hiện và sớm hình thành năng lực sản xuất mới.

Hà Nội cũng tiếp tục ưu tiên phát triển các ngành công nghệ cao như bán dẫn, công nghệ tài chính, công nghiệp hỗ trợ và kinh tế số...; đẩy nhanh đầu tư hạ tầng các khu, cụm công nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng xuất khẩu và tận dụng hiệu quả các hiệp định thương mại tự do.

Tại buổi làm việc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội mới đây, các đại biểu Trung ương đã ghi nhận những kết quả phát triển kinh tế - xã hội tích cực của Hà Nội trong 6 tháng đầu năm, đồng thời cho rằng: Thủ đô còn nhiều dư địa để bứt phá nếu khơi thông hiệu quả các nguồn lực.

Nam Khánh
Từ khóa:
hà nội tăng trưởng ấn tượng đầu tư công thu ngân sách hoàn thành mục tiêu

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