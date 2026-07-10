Thuế - Hải quan

Sẵn sàng hỗ trợ người nộp thuế cập nhật chính sách, pháp luật thuế mới

Văn Tuấn

Văn Tuấn

[email protected]
13:18 | 10/07/2026
(TBTCO) - Ngày 10/7, Cục Thuế tổ chức Hội nghị tập huấn hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15 nhằm cung cấp thông tin chính thức, thống nhất về các nội dung chính sách, nghiệp vụ mới trong toàn ngành Thuế. Nội dung tập huấn liên quan đến các quy định về hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử; đăng ký thuế; giao dịch liên kết; MAP/APA và trao đổi, giải đáp các nội dung liên quan.
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Phát biểu khai mạc hội nghị tập huấn, ông Lê Long - Phó Cục trưởng Cục Thuế cho biết, thực hiện phân công của Bộ Tài chính, Cục Thuế đã chủ trì, tham mưu trình Bộ trình Chính phủ ban hành các Nghị định và trình Bộ ban hành các Thông tư quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15.

Ngày 30/6/2026, Chính phủ đã ký ban hành Nghị định số 254/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật về hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử và Nghị định số 255/2026/NĐ-CP quy định về quản lý thuế đối với các giao dịch liên kết.

Sẵn sàng hỗ trợ người nộp thuế cập nhật chính sách, pháp luật thuế mới
Toàn cảnh hội nghị tập huấn. Ảnh: Tuấn Nguyễn

Bộ Tài chính cũng đã ký ban hành các Thông tư số 90/2026/TT-BTC quy định về đăng ký thuế, Thông tư số 91/2026/TT-BTC quy định chi tiết về hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử và Thông tư số 95/2026/TT-BTC hướng dẫn thực hiện các Hiệp định tránh đánh thuế hai lần, thủ tục thỏa thuận song phương (MAP) và cơ chế thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế (APA).

Theo lãnh đạo Cục Thuế, đây là những văn bản có phạm vi điều chỉnh rộng, tác động trực tiếp đến hoạt động quản lý thuế và quyền, nghĩa vụ của người nộp thuế, cần được quán triệt, tập huấn kịp thời, thống nhất trong toàn ngành Thuế.

Theo chương trình tập huấn, trong buổi sáng ngày 10/7, Ban Chính sách, thuế quốc tế (Cục Thuế) sẽ trình bày các nội dung mới về hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử và các nội dung mới về đăng ký thuế; buổi chiều sẽ trình bày các nội dung về giao dịch liên kết và về MAP/APA, Hiệp định tránh đánh thuế hai lần. Sau mỗi phần trình bày, Ban Chính sách, thuế quốc tế cùng lãnh đạo các Ban, đơn vị liên quan của Cục Thuế sẽ trực tiếp trao đổi, giải đáp các vướng mắc của Thuế các tỉnh, thành phố và Thuế cơ sở.

Để giúp công chức ngành Thuế nắm vững, hiểu rõ và áp dụng thống nhất các quy định, nội dung mới của các văn bản, Cục Thuế tổ chức Hội nghị tập huấn trực tiếp kết hợp trực tuyến, tại cơ quan Cục Thuế và tại 34 điểm cầu Thuế các tỉnh, thành phố, 350 điểm cầu Thuế cơ sở.

“Các văn bản được tập huấn ngày hôm nay có phạm vi điều chỉnh rộng, liên quan trực tiếp đến việc tổ chức thực hiện Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15, chính thức có hiệu lực thi hành. Theo đó, hội nghị là dịp quan trọng để Thuế các tỉnh, thành phố, Thuế cơ sở được lắng nghe đơn vị chủ trì xây dựng văn bản trực tiếp giới thiệu, trao đổi, làm rõ những điểm mới, những nội dung dễ phát sinh vướng mắc trong quá trình triển khai, qua đó bảo đảm thống nhất nhận thức và tổ chức thực hiện trong toàn ngành Thuế” - ông Lê Long nhấn mạnh.

Lãnh đạo Cục Thuế đề nghị cán bộ, công chức tham dự hội nghị thực hiện nghiêm túc kỷ luật, dành thời gian tập trung theo dõi, tích cực trao đổi, thảo luận, nêu các vướng mắc phát sinh từ thực tiễn để hội nghị đạt hiệu quả thiết thực nhất. Trên cơ sở kết quả hội nghị, các Thuế tỉnh, thành phố, Thuế cơ sở tổ chức tập huấn, thông tin, phổ biến dưới các hình thức đa dạng đến người nộp thuế trên địa bàn./.

Văn Tuấn
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chính sách thuế mới hóa đơn điện tử chứng từ điện tử đăng ký thuế giao dịch liên kết hội nghị tập huấn luật quản lý thuế

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