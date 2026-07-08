Kích hoạt các động lực tăng trưởng để kinh tế bứt tốc

Kịch bản để cán đích tăng trưởng 2 con số

Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm đã được công bố ở mức 8,18%. Phát biểu tại Phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 6/2026 và Hội nghị Chính phủ với các địa phương, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn nhấn mạnh, đây là mức tăng trưởng thuộc diện cao nhất của 6 tháng kể từ năm 2011 tới nay.

Con số này cũng đưa Việt Nam tiếp tục trở thành điểm sáng về tăng trưởng của khu vực và toàn cầu. Tuy vậy, thực tế, mức tăng trưởng 8,18% vẫn thấp hơn 1,52 điểm phần trăm so với kế hoạch đề ra (9,7%). Khi nền kinh tế chưa đạt kịch bản tăng trưởng trong nửa đầu năm, thì áp lực sẽ đặt nặng vào những tháng cuối năm.

Nguồn: Cục Thống kê. Đồ họa: Phương Anh

“Để thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số, tăng trưởng 6 tháng cuối năm của cả nước cần đạt 11,7%; đồng thời, phấn đấu kiểm soát lạm phát theo mục tiêu (khoảng 4,5%)” - Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn nói.

Đây là một thách thức rất lớn. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khi phát biểu tại sự kiện trên cũng đã nhấn mạnh điều này. Tuy vậy, chỉ đạo đã được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng như Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đưa ra, đó là phải tháo gỡ ngay các điểm nghẽn để thúc đẩy tăng trưởng ít nhất 10%, đồng thời giữ vững ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát ở ngưỡng 4,5%.

Với kịch bản tăng trưởng 6 tháng cuối năm ở mức 11,7%, theo tính toán của Cục Thống kê (Bộ Tài chính), quý III phải tăng trưởng 11,16%, để 9 tháng tăng trưởng 9,19%; còn quý IV phải tăng trưởng 12,09% để cả năm đạt được mức tăng trưởng 10%.

Không chỉ là kịch bản tăng trưởng GDP chung, từng kịch bản tăng trưởng đối với cả 3 khu vực kinh tế, cũng như kịch bản tăng trưởng GRDP cho từng địa phương cũng đã được Bộ Tài chính cập nhật. Theo đó, với khu vực nông, lâm, thủy sản, tăng trưởng 6 tháng cuối năm phải đạt 4,1%. Con số của khu vực công nghiệp - xây dựng là 14%; còn khu vực dịch vụ là 11,8%.

Đây là mức tăng trưởng khá cao, bởi thực tế, 6 tháng đầu năm, khu vực công nghiệp - xây dựng mới tăng 9,81%, còn khu vực dịch vụ tăng 9,8%.

Đáng nói hơn cả là việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng GRDP của các địa phương. Số liệu từ Bộ Tài chính cho thấy, 6 tháng đầu năm, có 9/34 địa phương đạt tốc độ tăng trưởng GRDP trên 10%; 4/34 địa phương tăng trưởng dưới 7% và chỉ có 3 địa phương tăng trưởng cao hơn kế hoạch cả năm (Hà Tĩnh, Ninh Bình và Tây Ninh).

Để nền kinh tế đạt tốc độ tăng trưởng 2 con số trong năm 2026, các địa phương, đặc biệt là các địa phương động lực, phải tăng tốc, bứt phá, đạt mức tăng trưởng GRDP mà Chính phủ đã giao tại Nghị quyết số 169/NQ-CP.

Đòn bẩy để bứt tốc 6 tháng cuối năm

“Tăng tốc, bứt phá” chính là cụm từ được Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng dùng để nói về nhiệm vụ của địa phương trong 6 tháng cuối năm.

“Nhận thức rõ trách nhiệm đối với tăng trưởng chung của cả nước, Hà Nội xác định trong 6 tháng cuối năm phải tăng tốc và bứt phá, nỗ lực thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số, không điều chỉnh mục tiêu thấp hơn” - ông Vũ Đại Thắng nói.

Trước đó, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội đã thẳng thắn nói rằng, mức tăng trưởng 8,22% trong 6 tháng của Hà Nội là chưa đạt mục tiêu đề ra, cũng chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của Thủ đô.

6 tháng đầu năm 2026, Hà Tĩnh bất ngờ vượt lên đứng đầu cả nước về tăng trưởng GRDP, với mức tăng trưởng lên tới 12,79%. Tuy nhiên, ông Phan Thiên Định - Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh cho biết, quy mô kinh tế của Hà Tĩnh còn nhỏ, chỉ chiếm tỷ trọng 0,97% trong tổng GRDP của cả nước. Trong khi đó, Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, chiếm trên 35% tổng GRDP của cả nước, lại tăng trưởng thấp hơn khoảng 1,6 - 2,8 điểm phần trăm so với kế hoạch. Theo tính toán của Bộ Tài chính, cứ 1% tăng trưởng của 2 địa phương này sẽ giúp cả nước tăng trưởng thêm gần 0,4%.

“Chúng tôi xác định tập trung huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu hoàn thành kế hoạch giải ngân ở mức cao nhất của năm 2026” - ông Vũ Đại Thắng nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội cho biết, để thúc đẩy tăng trưởng, Hà Nội sẽ tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, quy hoạch và thủ tục đầu tư để triển khai đồng loạt các dự án hạ tầng chiến lược, các tuyến đường vành đai, cầu qua sông Hồng, các tuyến đường sắt đô thị…

Trong khi đó, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được cho biết, tăng trưởng 8,55% trong 6 tháng đầu năm là mức cao nhất của thành phố trong vòng 10 năm qua. Tuy nhiên, con số này cũng chưa đạt mục tiêu đề ra.

“Dự báo 6 tháng cuối năm còn nhiều khó khăn, thách thức, tuy nhiên, TP. Hồ Chí Minh quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số và thu ngân sách trên 10%” - Chủ tịch TP. Hồ Chí Minh khẳng định.

Để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, Thủ tướng Lê Minh Hưng chỉ đạo, ngành nào, địa phương nào đã đạt và vượt mục tiêu tăng trưởng trong 6 tháng đầu năm thì tiếp tục phấn đấu để đạt mức cao hơn; còn các ngành, các địa phương chưa đạt phải quyết tâm hoàn thành, đặc biệt là Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh cùng các địa phương động lực tăng trưởng.

Để thúc đẩy, ngay sau Phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 6/2026 và Hội nghị Chính phủ với các địa phương, lãnh đạo Chính phủ sẽ tới từng địa phương để tháo gỡ, đốc thúc tăng trưởng và giải ngân vốn đầu tư công. TP.Hổ Chí Minh chính là một trong những địa phương đầu tiên được lãnh đạo Chính phủ tới làm việc.

Trong cuộc làm việc diễn ra vào chiều thứ Hai (6/7), Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh một lần nữa báo cáo Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Gia Túc rằng, để hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, trong 6 tháng cuối năm, TP. Hồ Chí Minh xác định tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, kịp thời và hiệu quả các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, trong đó có việc tập trung toàn lực cho công tác giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn năm 2026.

“Thành phố quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số, trong đó quý III đạt 11% và quý IV đạt 11,8%” - ông Nguyễn Văn Được nói.

Các cam kết này không chỉ được đưa ra từ lãnh đạo Hà Nội hay TP. Hồ Chí Minh, mà từ hầu hết các địa phương trong cả nước. Với Sơn La, dù tăng trưởng GRDP thấp nhất cả nước trong 6 tháng đầu năm, nhưng ông Nguyễn Đình Việt - Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La cho biết, tỉnh quyết tâm thu hút thêm 50.000 tỷ đồng vốn đầu tư, đồng thời đẩy mạnh phát triển các dự án năng lượng tái tạo, tạo động lực tăng trưởng trong các năm tiếp theo.

Để đưa nền kinh tế tăng trưởng 2 con số, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công là quan trọng và đó là giải pháp được hầu hết các địa phương lựa chọn. Sau 6 tháng, giải ngân vốn đầu tư công mới đạt 357.000 tỷ đồng, bằng 35,5% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chỉ rõ, nếu tỷ lệ giải ngân đầu tư công 6 tháng đầu năm đạt khoảng 50% thay vì hơn 35% như hiện nay, thì riêng lĩnh vực này có thể đóng góp thêm khoảng 0,4 điểm phần trăm cho tăng trưởng kinh tế. “Nếu các ngành, lĩnh vực đều nỗ lực hơn, thì 6 tháng, tăng trưởng GDP của toàn nền kinh tế hoàn toàn có thể tiệm cận mục tiêu đề ra” - Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh.

Đây cũng chính là giải pháp quan trọng để 6 tháng cuối năm, nền kinh tế có thể tăng tốc, bứt phá, đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số.