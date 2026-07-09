Đầu tư

Gia Lai vượt chỉ tiêu thu hút đầu tư năm 2026, vốn đăng ký tăng gần gấp ba

Lạc Nguyên

Lạc Nguyên

[email protected]
22:07 | 09/07/2026
(TBTCO) - Chỉ sau hơn 6 tháng đầu năm 2026, Gia Lai đã hoàn thành và vượt chỉ tiêu thu hút đầu tư của cả năm 2026. Toàn tỉnh ghi nhận 171 dự án mới với tổng vốn đăng ký hơn 165.000 tỷ đồng, tăng mạnh cả về số lượng dự án và quy mô vốn so với cùng kỳ năm trước.
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Sở Tài chính tỉnh Gia Lai cho biết, trong khoảng thời gian từ ngày 1/7 đến 8/7/2026, Gia Lai thu hút thêm 3 dự án đầu tư ngoài khu kinh tế (KKT), khu công nghiệp (KCN) với tổng vốn đăng ký 151,26 tỷ đồng. Cùng thời gian, tỉnh chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư cho 9 dự án, trong đó tổng vốn đầu tư tăng thêm 117,39 tỷ đồng.

Như vậy, lũy kế từ đầu năm đến ngày 8/7/2026, toàn tỉnh thu hút 171 dự án với tổng vốn đăng ký 165.063,28 tỷ đồng, vượt chỉ tiêu 170 dự án do UBND tỉnh giao. So với cùng kỳ năm 2025, số dự án tăng 44,91%, trong khi tổng vốn đăng ký tăng tới 195,51%.

Đáng chú ý, dòng vốn đầu tư tiếp tục tập trung vào các lĩnh vực tạo động lực tăng trưởng của địa phương. Trong đó, công nghiệp dẫn đầu với 85 dự án, tổng vốn hơn 141.423 tỷ đồng. Bên cạnh đó, nhiều dự án thuộc lĩnh vực xây dựng hạ tầng, nông - lâm nghiệp, thương mại, dịch vụ và logistics cũng được triển khai, góp phần đa dạng hóa cơ cấu đầu tư.

Riêng trong khoảng thời gian từ ngày 1 - 8/7/2026, Gia Lai thu hút thêm 3 dự án mới ngoài khu kinh tế, khu công nghiệp với tổng vốn đầu tư 151,26 tỷ đồng. Nổi bật là dự án trang trại chăn nuôi công nghệ cao của Công ty Cổ phần Đại Ngàn Gia Lai Xanh với vốn đầu tư 120 tỷ đồng. Hai dự án còn lại gồm Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Chư Sê và Nhà máy bê tông thương phẩm và các sản phẩm từ bê tông.

Gia Lai vượt chỉ tiêu thu hút đầu tư năm 2026, vốn đăng ký tăng gần gấp ba
Khu công nghiệp Nhơn hội tỉnh Gia Lai hiện là điểm đến của nhiều nhà máy lớn. Ảnh: Lạc Nguyên

Song song với việc thu hút dự án mới, tỉnh cũng điều chỉnh chủ trương đầu tư cho 58 dự án từ đầu năm đến nay, trong đó tổng vốn tăng thêm 11.061,59 tỷ đồng. Riêng trong tuần đầu tháng 7 có 9 dự án được điều chỉnh, bổ sung thêm 117,39 tỷ đồng vốn đầu tư.

Sở Tài chính tỉnh Gia Lai cho biết thêm, phần lớn dự án tiếp tục được triển khai ngoài khu kinh tế, khu công nghiệp với 158 dự án, tổng vốn hơn 157.561 tỷ đồng. Các khu kinh tế, khu công nghiệp thu hút 13 dự án với tổng vốn hơn 7.501 tỷ đồng. Đến nay, có 50 xã, phường vượt chỉ tiêu thu hút đầu tư, 53 xã, phường hoàn thành kế hoạch được giao. Riêng các khu kinh tế, khu công nghiệp mới thu hút được 13 dự án, còn cách khá xa mục tiêu 46 dự án của năm.

Hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp cũng tiếp tục được duy trì. Từ đầu năm đến ngày 8/7, Gia Lai cấp giấy chứng nhận đăng ký cho 2.155 doanh nghiệp thành lập mới, tăng khoảng 40% so với cùng kỳ năm trước. Tổng vốn đăng ký đạt 32.165 tỷ đồng, tăng khoảng 174%. Riêng trong tuần từ ngày 2 đến 8/7, toàn tỉnh có thêm 69 doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn đăng ký 2.510 tỷ đồng.

Bên cạnh kết quả đạt được, Sở Tài chính đã trình UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo đối với một số dự án đang trong quá trình thẩm định chủ trương đầu tư, trong đó có Dự án Viện nghiên cứu và phát triển cà phê AI - Gia Lai và Dự án Nhà máy điện gió Ia Le 2. Đồng thời, Sở cũng báo cáo tình hình triển khai các dự án đấu thầu, đấu giá để UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo thực hiện./.

Lạc Nguyên
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Gia Lai thu hút đầu tư Môi trường đầu tư Gia Lai vốn đầu tư Doanh nghiệp Gia Lai phát triển kinh tế địa phương

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