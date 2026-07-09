Ngân hàng - Bảo hiểm

SHB SAHA ra mắt tính năng “Sinh lời nhàn tênh”: Tự động sinh lời tới 6%/năm

18:12 | 09/07/2026
(TBTCO) - Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) chính thức ra mắt tính năng “Sinh lời nhàn tênh” trên ứng dụng ngân hàng số thế hệ mới SHB SAHA, mang đến giải pháp tài chính thông minh giúp khách hàng tối ưu dòng tiền nhàn rỗi, gia tăng hiệu quả sinh lời, đồng thời vẫn bảo đảm tính linh hoạt trong chi tiêu và quản lý tài chính hằng ngày.
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Chỉ cần bật tính năng “Sinh lời nhàn tênh” trên ứng dụng ngân hàng số SHB SAHA, phần tiền nhàn rỗi trong tài khoản thanh toán của khách hàng có thể tự động sinh lời với mức tối đa lên tới 6%/năm, đồng thời khách hàng vẫn chủ động chi tiêu, thanh toán và sử dụng tiền linh hoạt mỗi ngày.

SHB SAHA ra mắt tính năng “Sinh lời nhàn tênh”: Tự động sinh lời tới 6%/năm
SHB ra mắt tính năng “Sinh lời nhàn tênh”, giúp khách hàng tối ưu dòng tiền nhàn rỗi, gia tăng hiệu quả sinh lời.

Điểm nổi bật của tính năng này là giúp khách hàng vừa tối ưu dòng tiền nhàn rỗi, vừa duy trì sự linh hoạt trong chi tiêu. Toàn bộ số dư trong tài khoản vẫn có thể được sử dụng khi cần giao dịch, thanh toán hoặc phát sinh nghĩa vụ tài chính. Hệ thống sẽ tự động xử lý phần số dư sinh lời để bảo đảm nhu cầu sử dụng tiền của khách hàng, giúp dòng tiền luôn ở trạng thái vừa sinh lời, vừa sẵn sàng phục vụ cuộc sống hàng ngày.

Không chỉ gia tăng hiệu quả sử dụng tiền, “Sinh lời nhàn tênh” còn được thiết kế để khách hàng dễ tiếp cận và dễ sử dụng ngay từ lần đầu trải nghiệm. Toàn bộ quá trình từ tìm hiểu, kích hoạt tính năng, đến theo dõi hiệu quả sinh lời đều được thực hiện 100% online trên ứng dụng SHB SAHA, không cần ra quầy, không cần thủ tục phức tạp.

Bên cạnh đó, SHB cũng chú trọng yếu tố minh bạch và an tâm trong quá trình sử dụng. Khách hàng có thể dễ dàng theo dõi lãi hiện tại, lãi đang tích lũy, lịch sử nhận lãi, bảng sao kê lãi, lịch sử giao dịch… trực tiếp trên ứng dụng. Mọi thông tin về dòng tiền và hiệu quả sinh lời đều được hiển thị rõ ràng, trực quan, giúp khách hàng luôn chủ động kiểm soát tài chính của mình.

SHB SAHA ra mắt tính năng “Sinh lời nhàn tênh”: Tự động sinh lời tới 6%/năm
Bật tính năng “sinh lời nhàn tênh” thật dễ dàng trên ứng dụng SHB SAHA

Đại diện SHB cho biết: “Với Sinh lời nhàn tênh, SHB mong muốn giúp khách hàng tối ưu tiền nhàn rỗi theo cách đơn giản, linh hoạt và an tâm hơn mỗi ngày. Chỉ với một lần bật tính năng trên SHB SAHA, phần tiền chưa dùng đến vẫn có thể tự sinh lời, trong khi khách hàng vẫn chủ động chi tiêu, thanh toán và quản lý tài chính ngay trên ứng dụng. Đây là một giải pháp thiết thực mà SHB phát triển để đồng hành cùng khách hàng trong hành trình sống chủ động hơn, quản lý tài chính thông minh hơn trong kỷ nguyên số”.

Thông qua việc ra mắt tính năng “Sinh lời nhàn tênh”, SHB tiếp tục mở rộng hệ sinh thái tiện ích trên nền tảng số SHB SAHA, đồng thời từng bước hiện thực hóa định hướng xây dựng Ngân hàng tầm vóc quốc gia thế hệ mới.

Tài Tâm
Từ khóa:
SHB SAHA Tự động sinh lời ngân hàng shb Sinh lời nhàn tênh

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