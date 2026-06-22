Ngân hàng - Bảo hiểm

SHB được The Asian Banker vinh danh với giải pháp tài chính tốt nhất cho tiểu thương, hộ kinh doanh

16:07 | 22/06/2026
(TBTCO) - Tại lễ trao giải Vietnam Awards 2026, Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) được The Asian Banker - tổ chức đánh giá và xếp hạng uy tín hàng đầu trong lĩnh vực tài chính ngân hàng tại châu Á - trao tặng giải thưởng “Best Merchant Service (Category Micro-Merchant)”.
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Giải thưởng “Ngân hàng có giải pháp tài chính dành cho tiểu thương, hộ kinh doanh tốt nhất Việt Nam” là sự ghi nhận cho những nỗ lực của SHB trong việc xây dựng hệ sinh thái giải pháp tài chính toàn diện, đồng hành cùng các thành phần kinh tế trong bối cảnh môi trường kinh doanh có nhiều thay đổi, đặc biệt liên quan đến chính sách quản lý và kê khai thuế.

“Hộ kinh doanh và tiểu thương là một trong những động lực quan trọng của nền kinh tế. Với định hướng lấy khách hàng làm trung tâm, SHB luôn nỗ lực xây dựng các giải pháp tài chính toàn diện, kết hợp giữa công nghệ số, dịch vụ ngân hàng hiện đại và các chương trình hỗ trợ thực tiễn. Chúng tôi mong muốn trở thành người bạn đồng hành tin cậy của khách hàng trong toàn bộ vòng đời kinh doanh, từ thu tiền, quản lý dòng tiền, kê khai thuế đến vay vốn và tích lũy tài sản. Giải thưởng từ The Asian Banker tiếp tục khẳng định hướng đi đúng đắn của SHB trong hành trình kiến tạo hệ sinh thái tài chính số dành cho hộ kinh doanh tại Việt Nam” - đại diện SHB chia sẻ.

SHB được The Asian Banker vinh danh với giải pháp tài chính tốt nhất cho tiểu thương, hộ kinh doanh
Bà Đoàn Thái Thanh Thủy - Phó Giám đốc Khối Ngân hàng Bán lẻ SHB đại diện ngân hàng nhận giải thưởng

Giải pháp toàn diện đồng hành cùng hộ kinh doanh trong kỷ nguyên số

Để hỗ trợ khách hàng thích ứng với những yêu cầu mới, SHB triển khai ba nhóm giải pháp trọng tâm. Thứ nhất, ngân hàng cung cấp tài khoản chuyên biệt giúp tách bạch dòng tiền kinh doanh và chi tiêu cá nhân, đồng thời dễ dàng kết nối với cơ quan thuế phục vụ công tác kê khai. Thứ hai, SHB mang đến các công cụ hỗ trợ hoạt động kinh doanh như loa thanh toán, phần mềm bán hàng kết nối trực tiếp với tài khoản ngân hàng, giúp khách hàng quản lý dòng tiền hiệu quả và minh bạch. Thứ ba, dựa trên doanh thu và dòng tiền phát sinh trên tài khoản, SHB triển khai các giải pháp cấp tín dụng phù hợp, hỗ trợ khách hàng tiếp cận nguồn vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh.

Bên cạnh đó, ngân hàng còn cung cấp các sản phẩm thẻ tín dụng với nhiều ưu đãi hấp dẫn đáp ứng nhu cầu chi tiêu, cùng các sản phẩm tiết kiệm sinh lời giúp khách hàng tối ưu hóa lợi suất trên dòng tiền nhàn rỗi.

Không chỉ cung cấp các giải pháp tài chính, SHB hợp tác với đối tác MISA, Cơ quan thuế triển khai hoạt động hỗ trợ khách hàng: tặng miễn phí loa thanh toán, tặng phần mềm bán hàng, tổ chức buổi livestream “Bình dân học vụ kê khai thuế” - workshop tư vấn…

Trong năm 2026, SHB tiếp tục nâng cao trải nghiệm khách hàng khi tích hợp tất cả các tính năng dành riêng cho hộ kinh doanh trên một ứng dụng ngân hàng số. Giải pháp này cho phép chủ hộ sử dụng hệ sinh thái ngân hàng “all-in-one” nhưng vẫn đảm bảo tách bạch rõ ràng giữa vai trò cá nhân và hộ kinh doanh, mang lại sự thuận tiện trong quản lý tài chính và vận hành hoạt động kinh doanh.

Các giải pháp, dịch vụ của SHB hướng tới mục tiêu đồng hành cùng hộ kinh doanh trên suốt vòng đời hoạt động, từ thu tiền - quản lý - kê khai - vay vốn - tích lũy.

SHB được The Asian Banker vinh danh với giải pháp tài chính tốt nhất cho tiểu thương, hộ kinh doanh
SHB cung cấp giải pháp toàn diện, đồng hành cùng hộ kinh doanh và tiểu thương trong kỷ nguyên số

Đối tác tin cậy, hiện đại, vươn tầm trong kỷ nguyên mới

Trước đó, tại lễ trao giải Vietnam Outstanding Banking Awards 2025 (VOBA 2025), SHB cũng được vinh danh là “Ngân hàng có sản phẩm dịch vụ sáng tạo tiêu biểu” với “Combo giải pháp dành cho khách hàng tiểu thương”. Những giải thưởng liên tiếp là minh chứng cho hiệu quả và tính thực tiễn của các giải pháp mà SHB đang triển khai dành cho phân khúc khách hàng SME, hộ kinh doanh, tiểu thương…, đồng thời tiếp tục từng bước hiện thực hóa chiến lược hệ sinh thái và cốt lõi công nghệ 5 FISRT - Data + AI First, People First, Cloud First, Security First và Mobile First.

SHB đặt mục tiêu đến năm 2030 trở thành ngân hàng số 1 về hiệu quả, ngân hàng số được yêu thích, ngân hàng bán lẻ tốt nhất và là ngân hàng top đầu cung ứng nguồn vốn, sản phẩm tài chính, dịch vụ đối với khách hàng doanh nghiệp chiến lược có hệ sinh thái, chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị, phát triển xanh; doanh nghiệp nhỏ và vừa, khách hàng cá nhân. Tầm nhìn đến năm 2035, SHB phấn đấu trở thành ngân hàng hiện đại, ngân hàng số, ngân hàng xanh thuộc nhóm dẫn đầu khu vực.

Trên hành trình chinh phục các cột mốc mới, SHB đang chuyển đổi mạnh mẽ và toàn diện, với 4 trụ cột trọng tâm gồm: Cải cách cơ chế, chính sách, quy định, quy trình; Con người là chủ thể; Lấy khách hàng và thị trường làm trung tâm; Hiện đại hóa công nghệ thông tin và chuyển đổi số.

Với vị thế TOP5 Ngân hàng TMCP tư nhân lớn nhất Việt Nam, SHB định hướng trở thành “Ngân hàng tầm vóc quốc gia thế hệ mới”, sẽ trở thành trung tâm kết nối, luân chuyển dòng vốn, cung cấp các giải pháp/dịch vụ tài chính cho hệ sinh thái các đối tác chiến lược, doanh nghiệp lớn, chuỗi cung ứng, nhóm SME và khách hàng cá nhân, đồng hành đóng góp phát triển kinh tế đất nước trong kỷ nguyên mới./.

Tài Tâm
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