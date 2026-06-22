VATM: An toàn là nền tảng cho tăng trưởng và phát triển bền vững

Với vai trò là đơn vị duy nhất cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay tại Việt Nam, VATM đang quản lý và điều hành một trong những vùng trời có tốc độ tăng trưởng hàng không cao trong khu vực. Những năm qua, VATM không ngừng đầu tư hiện đại hóa hạ tầng kỹ thuật, nâng cao năng lực điều hành và chất lượng dịch vụ, đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành hàng không và nền kinh tế.

Đà tăng trưởng tiếp tục được duy trì trong những tháng đầu năm 2026. Riêng tháng 5/2026, sản lượng điều hành bay ước đạt 77.509 lần chuyến. Lũy kế 5 tháng đầu năm, tổng sản lượng điều hành bay đạt 413.879 lần chuyến, bằng 107,03% so với cùng kỳ năm 2025 và đạt 40,31% kế hoạch năm.

Kiểm soát không lưu điều hành bay tại sân bay Nội Bài. Ảnh: Tuấn Việt

Kết quả này phản ánh sự phục hồi và tăng trưởng tích cực của thị trường hàng không, đồng thời cho thấy năng lực quản lý, điều hành vùng trời an toàn, hiệu quả của VATM trong bối cảnh lưu lượng bay tiếp tục gia tăng. Đây cũng là cơ sở thuận lợi để tổng công ty hoàn thành các mục tiêu sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển trong năm 2026.

Song song với hoạt động khai thác, VATM đang tập trung triển khai nhiều dự án đầu tư trọng điểm nhằm nâng cao năng lực quản lý vùng trời và đáp ứng nhu cầu phát triển trong giai đoạn tới. Nổi bật là Dự án thành phần 2 - Các công trình phục vụ quản lý bay thuộc Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1, Dự án Trung tâm Kiểm soát không lưu Hồ Chí Minh cùng nhiều dự án đầu tư hệ thống radar và cơ sở điều hành bay trên phạm vi cả nước.

Các dự án này có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao năng lực điều hành bay, mở rộng khả năng quản lý vùng trời và từng bước hiện đại hóa hệ thống bảo đảm hoạt động bay quốc gia. Đây cũng là nền tảng để VATM đáp ứng yêu cầu tăng trưởng của ngành hàng không trong những năm tới.

Theo định hướng phát triển giai đoạn 2026 - 2030, VATM xác định an toàn là giá trị cốt lõi; khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo là động lực phát triển; nguồn nhân lực là nhân tố then chốt; đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế sâu rộng.

Trên cơ sở đó, tổng công ty tiếp tục ứng dụng các công nghệ hiện đại, nâng cao hiệu quả quản trị và tối ưu hóa khai thác hạ tầng kỹ thuật. Hướng tới năm 2030, VATM đặt mục tiêu trở thành nhà cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay hàng đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương trên nền tảng số, từng bước làm chủ các công nghệ không lưu thế hệ mới.

Trong mọi điều kiện, VATM kiên định nguyên tắc không đánh đổi an toàn, an ninh và chủ quyền vùng trời để lấy tăng trưởng. Với nền tảng được xây dựng qua hơn 33 năm phát triển cùng định hướng chiến lược rõ ràng, tổng công ty đang tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt trong bảo đảm hoạt động bay quốc gia, đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của ngành hàng không và nền kinh tế đất nước.