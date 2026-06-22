Giá vàng hôm nay ngày 22/6: Vàng miếng, vàng nhẫn bật tăng thêm cả triệu

Giá vàng thế giới

Trên thị trường quốc tế, giá vàng được niêm yết trên Kitco ở mức 4.156 USD/ounce, gần như không thay đổi so với sáng ngày trước đó. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank (chưa bao gồm thuế và phí), giá vàng thế giới tương đương khoảng 132 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 15,2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới tiếp tục chịu áp lực trong bối cảnh Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) quyết định giữ nguyên lãi suất điều hành trong vùng 3,50% - 3,75% tại cuộc họp gần nhất. Đáng chú ý, tâm điểm của thị trường không còn là kỳ vọng cắt giảm lãi suất mà đang chuyển sang đánh giá khả năng Fed có thể nâng lãi suất trong thời gian tới.

Giá vàng thế giới sáng ngày 22/6 (theo giờ Việt Nam). Nguồn: Kitco.

Kỳ vọng chính sách tiền tệ theo hướng thắt chặt hơn đã hỗ trợ đồng USD và lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ đi lên, qua đó làm giảm sức hấp dẫn của vàng. Diễn biến này xảy ra bất chấp những lo ngại liên quan đến lạm phát cũng như các yếu tố địa chính trị tại Trung Đông vẫn hiện hữu.

Theo các chuyên gia, áp lực bán trên thị trường vàng hiện chủ yếu xuất phát từ hoạt động giảm tỷ trọng nắm giữ tài sản rủi ro thay vì làn sóng bán tháo. Mặc dù giá vàng đã giảm hơn 200 USD/ounce chỉ trong vài ngày, diễn biến điều chỉnh vẫn được đánh giá là tương đối trật tự.

Bên cạnh đó, nhu cầu vàng vật chất đang suy yếu cũng là yếu tố gây sức ép lên thị trường. Phí bảo hiểm vàng tại Trung Quốc cùng nhiều thị trường lớn khác giảm xuống, làm mất đi một trong những động lực hỗ trợ quan trọng đối với giá kim loại quý. Trong bối cảnh đó, vàng hiện thiếu các yếu tố dẫn dắt riêng và có thể chỉ lấy lại đà tăng nếu kỳ vọng lãi suất giảm trở lại hoặc xuất hiện những rủi ro mới trên thị trường tài chính toàn cầu.

Giá vàng trong nước

Mở cửa phiên giao dịch ngày 22/6, giá vàng trong nước đồng loạt tăng tại nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn. Ở phân khúc vàng miếng, DOJI, PNJ và Bảo Tín Mạnh Hải cùng điều chỉnh tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra, đưa giá giao dịch lên mức 145,7 - 148,7 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu và Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý tăng 2 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 1,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, hiện niêm yết ở mức 145,7 - 148,7 triệu đồng/lượng.

Tại phân khúc vàng nhẫn, giá vàng cũng ghi nhận xu hướng tăng tại nhiều doanh nghiệp. DOJI tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, niêm yết ở mức 145,7 - 148,7 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu tăng 1,7 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra, đưa giá giao dịch lên 145,4 - 148,7 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Mạnh Hải tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, hiện giao dịch ở mức 145 - 148,5 triệu đồng/lượng. Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý tăng 2,4 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 1,9 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, niêm yết ở mức 145,4 - 148,4 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, PNJ tăng 1,4 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, đưa giá vàng nhẫn lên mức 145,6 - 148,6 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước tại thời điểm mở cửa phiên ngày 22/6. Nguồn: PV tổng hợp.

Trước đó, kết thúc phiên giao dịch ngày 21/6, giá vàng trong nước duy trì ổn định tại nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn, không ghi nhận điều chỉnh ở cả vàng miếng và vàng nhẫn so với phiên trước.

Ở phân khúc vàng miếng, DOJI, PNJ và Bảo Tín Mạnh Hải cùng niêm yết giá ở mức 144,2 - 147,2 triệu đồng/lượng, không thay đổi so với phiên trước. Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu và Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý tiếp tục giữ nguyên mức giá 143,7 - 147,2 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, mặt bằng giá cũng được duy trì ổn định tại nhiều doanh nghiệp. DOJI và PNJ cùng niêm yết ở mức 144,2 - 147,2 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu giữ giá 143,7 - 147 triệu đồng/lượng, trong khi Bảo Tín Mạnh Hải giao dịch ở mức 143,5 - 147 triệu đồng/lượng. Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý tiếp tục niêm yết vàng nhẫn ở mức 143 - 146,5 triệu đồng/lượng, không thay đổi so với phiên trước.