Ngân hàng - Bảo hiểm

Dai-ichi Life Việt Nam: Giữ nhịp tăng trưởng, thúc đẩy ESG trong chu kỳ tái định hình thị trường

Hồng Chi

Hồng Chi

[email protected]
20:34 | 21/06/2026
(TBTCO) - Sau hơn 19 năm hoạt động tại Việt Nam, Dai-ichi Life Việt Nam tiếp tục duy trì tăng trưởng ổn định và đẩy mạnh thực thi các mục tiêu ESG, khẳng định định hướng phát triển dài hạn dựa trên nền tảng tài chính vững chắc, đổi mới liên tục và trách nhiệm đồng hành cùng khách hàng, cộng đồng và nền kinh tế.
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Dai-ichi Life Việt Nam: Giữ nhịp tăng trưởng, thúc đẩy ESG trong chu kỳ tái định hình thị trường
Song hành với chiến lược kinh doanh và chuyển đổi số, Dai-ichi Life Việt Nam tiếp tục khẳng định cam kết phát triển bền vững thông qua các hoạt động ESG hướng đến cộng đồng.

Nền tảng tài chính vững chắc

Trong giai đoạn ngành bảo hiểm nhân thọ chú trọng chất lượng hoạt động, năng lực thực hiện cam kết và quản trị rủi ro, những doanh nghiệp có nền tảng tài chính vững mạnh đang thể hiện lợi thế rõ nét.

Kết thúc quý I/2026, Dai-ichi Life Việt Nam đạt hơn 3.900 tỷ đồng doanh thu phí bảo hiểm, trong đó doanh thu phí khai thác mới vượt 500 tỷ đồng. Tổng tài sản đạt trên 82.000 tỷ đồng, tăng gần 7% so với cùng kỳ.

Riêng ba tháng đầu năm 2026, doanh nghiệp đã chi trả gần 1.400 tỷ đồng quyền lợi bảo hiểm cho gần 90.000 trường hợp, nâng tổng số tiền chi trả từ khi thành lập lên hơn 30.000 tỷ đồng. Quỹ dự phòng nghiệp vụ vượt 60.000 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2025, cùng biên khả năng thanh toán và mức độ an toàn vốn duy trì ở mức cao, củng cố năng lực bảo vệ tài chính dài hạn cho khách hàng.

ESG - Động lực tăng trưởng dài hạn

Với Dai-ichi Life Việt Nam, ESG là một phần trong chiến lược phát triển dài hạn, trở thành động lực tăng trưởng mới, được triển khai đồng bộ từ hoạt động kinh doanh đến trách nhiệm xã hội.

Hiện doanh nghiệp đang phục vụ hơn 5,2 triệu khách hàng với hệ sinh thái sản phẩm đáp ứng nhu cầu bảo vệ, chăm sóc sức khỏe, tích lũy và đầu tư. Chuyển đổi số cũng được đẩy mạnh khi 100% hồ sơ yêu cầu bảo hiểm được tiếp nhận trực tuyến.

Thông qua ứng dụng Dai-ichi Connect, khách hàng có thể chủ động quản lý hợp đồng và thực hiện các giao dịch mọi lúc, mọi nơi. Ứng dụng Dai-ichi Medic đã kết nối với hơn 300 bệnh viện và phòng khám trên toàn quốc, góp phần nâng cao trải nghiệm chăm sóc sức khỏe cho khách hàng.

Những nỗ lực này đã giúp Dai-ichi Life Việt Nam được vinh danh tại Chương trình Rồng Vàng 2026 với danh hiệu “Doanh nghiệp Xuất sắc trong đổi mới Sản phẩm, Dịch vụ và Chuyển đổi số”, ghi nhận những thành quả trong đổi mới sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ và thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện.

Kiến tạo giá trị bền vững cho cộng đồng

Song hành với chiến lược kinh doanh và chuyển đổi số, Dai-ichi Life Việt Nam tiếp tục khẳng định cam kết phát triển bền vững thông qua các hoạt động ESG hướng đến cộng đồng.

Trong 5 tháng đầu năm 2026, Quỹ “Vì cuộc sống tươi đẹp” đã triển khai 37 hoạt động hỗ trợ cộng đồng tại 21 tỉnh, thành phố với tổng ngân sách hơn 2 tỷ đồng, mang lại lợi ích thiết thực cho hơn 15.000 trẻ em và người dân: trao 550 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn 6 tỉnh thành trên toàn quốc; tài trợ dự án “Thư viện Hạnh phúc” tại Gia Lai; và tài trợ dự án “Nước sạch học đường”, mang nguồn nước uống sạch đến 15 trường học trên cả nước.

Trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cộng đồng, chương trình “Đem ánh sáng cho người nghèo 2026” đã hỗ trợ phẫu thuật miễn phí cho 500 bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn tại An Giang, Tây Ninh và Lâm Đồng.

Bên cạnh đó, dự án “Xanh Mãi Xanh” đã trồng 6.000 cây xanh tại Thảo nguyên Bùi Hui (Quảng Ngãi), góp phần phục hồi hệ sinh thái, bảo vệ nguồn nước và giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu.

Với nền tảng tài chính vững mạnh, tinh thần Kaizen đậm bản sắc Nhật Bản cùng chiến lược ESG được triển khai đồng bộ, Dai-ichi Life Việt Nam đang cho thấy chiến lược phát triển bền vững phù hợp với xu hướng của ngành bảo hiểm hiện đại. Đây không chỉ là câu chuyện tăng trưởng của một doanh nghiệp mà còn phản ánh sự chuyển mình của ngành bảo hiểm nhân thọ Việt Nam trên hành trình xây dựng niềm tin và giá trị dài hạn cho người dân Việt Nam./.

Hồng Chi
Từ khóa:
Tài chính vững chắc thúc đẩy ESG

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