Bế mạc Hội Báo toàn quốc 2026: Lan tỏa tinh thần đổi mới của báo chí cách mạng trong kỷ nguyên số

Hội Báo toàn quốc 2026 được tổ chức trong dịp kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, là hoạt động có ý nghĩa chính trị, nghề nghiệp và xã hội sâu sắc. Không chỉ là nơi trưng bày thành tựu của báo chí cả nước, sự kiện còn là diễn đàn để đội ngũ những người làm báo cùng nhìn lại chặng đường phát triển, trao đổi kinh nghiệm, cập nhật xu hướng truyền thông hiện đại và xác định trách nhiệm của báo chí trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới.

Năm nay, Hội Báo quy tụ gần 100 cơ quan báo chí trung ương và địa phương với 87 gian trưng bày được đầu tư bài bản, hiện đại. Các không gian trưng bày đã giới thiệu nhiều sản phẩm báo chí tiêu biểu, phản ánh sinh động các lĩnh vực của đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại.

Ông Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu bế mạc Hội Báo toàn quốc 2026. Ảnh Thanh Sơn

Phát biểu tại lễ bế mạc, ông Nguyễn Đức Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, nhấn mạnh Hội Báo toàn quốc đã trở thành một ngày hội lớn của giới báo chí cả nước, nơi hội tụ tinh thần nghề nghiệp, trách nhiệm xã hội và khát vọng đổi mới. Theo ông, quy mô tổ chức năm nay cho thấy sự chuẩn bị công phu, đồng bộ, vừa hiện đại vừa giàu bản sắc. Các gian trưng bày, từ khu chuyên đề về 101 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam đến không gian của các cơ quan báo chí chủ lực, hội nhà báo địa phương và cơ sở đào tạo, đã tạo nên bức tranh toàn diện về diện mạo báo chí Việt Nam hiện nay.

Bên cạnh hoạt động trưng bày, Diễn đàn Báo chí toàn quốc năm 2026 cũng để lại nhiều dấu ấn với 11 phiên làm việc, gồm phiên toàn thể, phiên bế mạc và các phiên thảo luận chuyên sâu. Tại đây, các đại biểu đã tập trung bàn thảo nhiều vấn đề thiết thực như sắp xếp, đổi mới hoạt động cơ quan báo chí; phát triển kinh tế báo chí; nâng cao hiệu quả truyền thông chính sách ở địa phương; ứng dụng công nghệ trong sản xuất và phân phối nội dung. Những trao đổi thẳng thắn tại diễn đàn góp phần gợi mở nhiều hướng đi mới cho báo chí trong bối cảnh cạnh tranh thông tin ngày càng gay gắt.

Không chỉ có các hoạt động chuyên môn, Hội Báo toàn quốc 2026 còn ghi dấu bằng nhiều chương trình bên lề ý nghĩa như Cuộc thi Tiếng hát Người làm báo mở rộng, lễ dâng hương và các hoạt động giao lưu nghề nghiệp. Những chương trình này góp phần thắt chặt tình đoàn kết giữa những người làm báo, đồng thời khơi dậy niềm tự hào về truyền thống báo chí cách mạng Việt Nam.

Liên Chi hội Nhà báo ngành Tài chính đạt giải C - Giải gian trưng bày ấn tượng đặc sắc Hội Báo toàn quốc 2026 (đại diện Liên Chi hội đứng thứ 5 từ phải sang). Ảnh Thanh Sơn

Tại lễ bế mạc, Ban Tổ chức đã trao nhiều hạng mục giải thưởng của Hội Báo toàn quốc năm 2026. Trong đó, giải gian trưng bày ấn tượng, đặc sắc gồm 9 giải A, 13 giải B, 18 giải C và 17 giải Khuyến khích. Giải sản phẩm báo chí ấn tượng, đặc sắc gồm 6 giải A, 11 giải B, 17 giải C và 12 giải Khuyến khích. Cũng trong khuôn khổ chương trình, Hội Nhà báo Việt Nam đã trao Cờ thi đua, Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2025; đồng thời tri ân các đơn vị, doanh nghiệp đã đồng hành, đóng góp cho thành công chung của sự kiện.

Khẳng định ý nghĩa của Hội Báo năm nay, ông Nguyễn Đức Lợi cho rằng tinh thần “Trung thành, Sáng tạo, Trách nhiệm” sẽ tiếp tục lan tỏa trong hoạt động báo chí thời gian tới. Ông bày tỏ tin tưởng đội ngũ người làm báo Việt Nam sẽ tiếp tục giữ vững bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp và tinh thần đổi mới để xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Một điểm nhấn đáng chú ý của Hội Báo toàn quốc năm 2026 là lần đầu tiên sự kiện được tổ chức tại Hải Phòng. Thành phố Cảng năng động, giàu truyền thống và đang phát triển mạnh mẽ về hạ tầng, logistics, công nghiệp công nghệ cao đã mang đến không gian mới mẻ cho ngày hội báo chí cả nước.

Hội Báo toàn quốc 2026 khép lại, nhưng những thông điệp về bản lĩnh, trách nhiệm và sáng tạo của báo chí cách mạng vẫn tiếp tục được lan tỏa. Trong kỷ nguyên số, khi công nghệ làm thay đổi sâu sắc cách tiếp cận thông tin của công chúng, báo chí Việt Nam càng cần phát huy vai trò định hướng, lan tỏa giá trị tích cực và đồng hành cùng sự phát triển của đất nước.