Báo Tài chính - Đầu tư: Phát huy vai trò “cầu nối chính sách”

PV: Thưa ông, nhìn lại hơn một năm sau hợp nhất, ông đánh giá như thế nào về vai trò và vị thế của Báo Tài chính - Đầu tư trong bối cảnh chuyển đổi số và cải cách thể chế đang diễn ra mạnh mẽ?

Ông Nguyễn Đức Lợi

Ông Nguyễn Đức Lợi: Có thể khẳng định, việc hợp nhất các cơ quan báo chí theo chủ trương của Đảng và Nhà nước là một bước đi quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, tập trung nguồn lực và xây dựng những cơ quan báo chí có sức cạnh tranh cao hơn trong bối cảnh truyền thông hiện đại.

Đối với Báo Tài chính - Đầu tư, việc hợp nhất ba cơ quan báo chí giàu truyền thống là Thời báo Tài chính Việt Nam, Báo Đầu tư và Báo Đấu thầu không chỉ đơn thuần là sự sắp xếp về mặt tổ chức, mà còn tạo ra cơ hội hình thành một cơ quan báo chí có quy mô lớn hơn, nguồn lực mạnh hơn và khả năng lan tỏa thông tin rộng hơn.

Sau hơn một năm hoạt động, tôi cho rằng, Báo Tài chính - Đầu tư đã từng bước khẳng định được vị thế là một trong những cơ quan báo chí chủ lực trong lĩnh vực tài chính, đầu tư và kinh tế.

Trong bối cảnh nền kinh tế có nhiều biến động, nhu cầu tiếp cận thông tin chính sách của doanh nghiệp và nhà đầu tư ngày càng lớn, vai trò của một cơ quan báo chí chuyên ngành càng trở nên quan trọng. Tờ báo đang dần chuyển từ vai trò đơn thuần là kênh thông tin sang vai trò đồng hành cùng quá trình hoạch định, thực thi và hoàn thiện chính sách. Đây là hướng đi phù hợp với yêu cầu phát triển của báo chí chuyên ngành trong giai đoạn hiện nay.

PV: Ông có nhấn mạnh vai trò “cầu nối chính sách”. Vai trò này có ý nghĩa như thế nào đối với các cơ quan báo chí nói chung và Báo Tài chính - Đầu tư nói riêng, thưa ông?

Ông Nguyễn Đức Lợi: Tôi cho rằng, đây là một trong những sứ mệnh quan trọng nhất của báo chí chuyên ngành.

Đối với Báo Tài chính - Đầu tư, vai trò “cầu nối” được thể hiện ở cả hai chiều. Một mặt, báo là kênh truyền tải nhanh chóng, chính xác và chính thống các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và Bộ Tài chính đến cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư và người dân.

Trong nhiều trường hợp, thông tin chính sách nếu được truyền tải đầy đủ, dễ hiểu và kịp thời có thể giúp doanh nghiệp chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, tận dụng cơ hội thị trường và giảm thiểu rủi ro.

Tuy nhiên, điều quan trọng không kém là chiều ngược lại. Báo chí cần phản ánh trung thực tiếng nói từ thực tiễn, từ cộng đồng doanh nghiệp, từ thị trường để chuyển tải tới các cơ quan quản lý. Những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực thi chính sách nếu được ghi nhận và phản ánh kịp thời sẽ giúp các cơ quan chức năng có thêm cơ sở để điều chỉnh, bổ sung hoặc hoàn thiện các quy định.

Chính sự tương tác hai chiều đó mới tạo nên giá trị của một cơ quan báo chí chuyên ngành.

Tôi vẫn cho rằng, một tờ báo chuyên ngành tốt không chỉ phản ánh chính sách mà còn phải góp phần làm cho chính sách trở nên dễ hiểu, dễ thực hiện và đi vào cuộc sống hiệu quả hơn. Đó cũng là cách để báo chí góp phần thúc đẩy cải cách thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp.

Các ấn phẩm của Báo Tài chính - Đầu tư. Ảnh: Đức Thanh

PV: Trong bối cảnh chuyển đổi số, phát triển bền vững và hội nhập ngày càng sâu rộng, Báo Tài chính - Đầu tư cần làm gì để nâng cao chất lượng thông tin, thưa ông?

Ông Nguyễn Đức Lợi: Theo tôi, yêu cầu đối với báo chí hiện nay đã thay đổi rất nhiều so với trước đây.

Đối với Báo Tài chính - Đầu tư cần tiếp tục chuyển mạnh từ tư duy “đưa tin” sang tư duy “tạo giá trị thông tin”. Nghĩa là mỗi sản phẩm báo chí không chỉ trả lời câu hỏi “điều gì đang diễn ra”, mà còn cần phân tích “vì sao diễn ra”, “tác động như thế nào”, “doanh nghiệp cần chuẩn bị gì” và “đâu là cơ hội, thách thức”.

Trong lĩnh vực tài chính, đầu tư, những nội dung phân tích chuyên sâu, dự báo xu hướng, đánh giá tác động chính sách và gợi mở giải pháp luôn có giá trị rất lớn đối với người đọc.

Do đó, tờ báo cần đầu tư nhiều hơn cho các tuyến bài chuyên đề, các sản phẩm điều tra, phân tích, tổng kết thực tiễn và phản biện chính sách có chất lượng.

Trong điều kiện nền kinh tế vận hành ngày càng nhanh, quá trình cải cách thể chế và hoàn thiện chính sách đang được thúc đẩy mạnh mẽ, khoảng cách giữa cơ quan quản lý và đối tượng thụ hưởng chính sách cần được thu hẹp hơn bao giờ hết. Báo chí chính là một trong những công cụ hiệu quả để thực hiện nhiệm vụ đó.

Bên cạnh nội dung, yếu tố con người vẫn giữ vai trò quyết định. Đội ngũ phóng viên, biên tập viên không chỉ cần vững nghiệp vụ báo chí mà còn phải am hiểu sâu về kinh tế, tài chính, đầu tư và thị trường. Đây là những lĩnh vực có tính chuyên môn rất cao. Nếu không có nền tảng kiến thức đủ vững thì rất khó tạo ra các sản phẩm báo chí có chiều sâu.

Ngoài ra, cần tiếp tục mở rộng mạng lưới chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý và cộng tác viên để bổ sung những góc nhìn đa chiều, tăng tính thuyết phục cho các bài viết.

Một yếu tố khác không thể thiếu là chuyển đổi số. Tờ báo cần tận dụng tốt các nền tảng công nghệ mới, phát triển báo chí đa phương tiện, dữ liệu, đồ họa tương tác, video và các hình thức truyền tải hiện đại để nâng cao trải nghiệm của độc giả.

Trong kỷ nguyên số và giai đoạn phát triển mới, tôi kỳ vọng Báo Tài chính - Đầu tư sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ và trở thành một trong những cơ quan báo chí có ảnh hưởng hàng đầu trong lĩnh vực tài chính, đầu tư của Việt Nam.

Để đạt được mục tiêu đó, theo tôi có ba yêu cầu rất quan trọng.

Thứ nhất, phải giữ vững tính chính thống, chuẩn xác và độ tin cậy của thông tin. Đây là nền tảng cốt lõi làm nên uy tín của một cơ quan báo chí.

Thứ hai, cần không ngừng nâng cao chất lượng nội dung theo hướng chuyên sâu, phân tích, dự báo và tăng tính giải pháp. Đây là yếu tố tạo nên giá trị gia tăng và sự khác biệt trong bối cảnh cạnh tranh thông tin ngày càng gay gắt.

Thứ ba, phải đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới cách thức sản xuất và phân phối nội dung, phát triển các nền tảng truyền thông hiện đại để tiếp cận hiệu quả hơn với các nhóm độc giả mới.

Tôi tin tưởng rằng với nền tảng được tạo dựng từ sự hợp nhất, cùng truyền thống của các cơ quan báo chí tiền thân, với đội ngũ những người làm báo giàu tâm huyết và tinh thần đổi mới, Báo Tài chính - Đầu tư sẽ tiếp tục khẳng định vai trò là cơ quan báo chí uy tín, chất lượng, thực sự trở thành cầu nối hiệu quả giữa chính sách với cuộc sống, đóng góp tích cực cho sự phát triển của ngành Tài chính và của đất nước.

PV: Xin cảm ơn ông!