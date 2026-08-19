Hà Bắc - Việt Nam: Mở “đường ray” mới cho nông sản hai chiều

Đó là thông tin tại Chương trình Xúc tiến hợp tác nông nghiệp tỉnh Hà Bắc (Trung Quốc) - Việt Nam năm 2026 do Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) tổ chức ngày 19/8.

Theo bà Lý Đan, Trưởng phòng Hợp tác Quốc tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Bắc, tỉnh Hà Bắc có diện tích tự nhiên khoảng 188.800 km², dân số 73,78 triệu người và khoảng 6 triệu ha đất canh tác. Hà Bắc phát triển nông nghiệp theo hướng quy mô hóa, tiêu chuẩn hóa, xây dựng chuỗi và thương hiệu, tập trung vào các ngành lương thực - dầu thực vật, rau củ, cây ăn quả, dược liệu, sữa và chăn nuôi.

Năm 2025, giá trị gia tăng khu vực nông - lâm - ngư nghiệp của Hà Bắc đạt 451,45 tỷ nhân dân tệ, đứng thứ 6 Trung Quốc. Sản lượng lương thực duy trì trên 35 tỷ kg trong 14 năm liên tiếp; rau củ đạt hơn 58 triệu tấn và trái cây 12,544 triệu tấn. Hà Bắc đặc biệt có thế mạnh về lê, hạt dẻ, hắc mai biển, nho, các sản phẩm sữa và chăn nuôi. Xuất khẩu nông sản của tỉnh năm 2025 đạt 2,57 tỷ USD, tới 174 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Đánh giá triển vọng hợp tác, bà Lý Đan cho rằng nông nghiệp Hà Bắc và Việt Nam có tính bổ trợ rõ nét. Trong khi Việt Nam có lợi thế về nông sản nhiệt đới, Hà Bắc sở hữu thế mạnh về rau củ, lê, nấm, ngũ cốc và nhiều sản phẩm nông nghiệp ôn đới. Đây là cơ sở để hai bên mở rộng thương mại hai chiều, tạo điều kiện cho nông sản Việt Nam tiếp cận sâu hơn thị trường phía Bắc Trung Quốc và ngược lại.

Ký kết hợp tác giữa các đơn vị, doanh nghiệp giữa Hà Bắc - Việt Nam. Ảnh: Nguyên Hạnh

Đáng chú ý, kết nối logistics đang trở thành yếu tố hỗ trợ quan trọng. Tuyến tàu hàng ASEAN từ khu vực Bắc Kinh - Thiên Tân - Hà Bắc đi thẳng Hà Nội được khai trương từ tháng 3/2025, với điểm xuất phát tại Kê Trạch, Hàm Đan, Hà Bắc. Tuyến vận tải khứ hồi góp phần rút ngắn thời gian giao nhận, tạo thêm phương thức vận chuyển cho hoạt động thương mại nông sản.

Ông Nguyễn Minh Tiến, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp nhấn mạnh, thời gian vận chuyển, khả năng bảo quản và tính ổn định của chuỗi logistics có ý nghĩa đặc biệt đối với nông sản. Theo ông Tiến, khi kết nối được sản phẩm với thị trường, doanh nghiệp với doanh nghiệp và thương mại với logistics, khoảng cách địa lý sẽ không còn là trở ngại lớn đối với hợp tác nông nghiệp Hà Bắc - Việt Nam.

Trong khi đó, ông Hoàng Văn Dự, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp cho rằng, có thể phát triển sâu hơn chuỗi cung ứng rau quả giữa Việt Nam, Trung Quốc và Hà Bắc. Trung Quốc hiện là thị trường quan trọng của nông sản Việt Nam, nhất là trái cây nhiệt đới; ở chiều ngược lại, Việt Nam có nhu cầu đối với nhiều sản phẩm nông nghiệp ôn đới của Trung Quốc. Tính bổ trợ này tạo dư địa để mở rộng giao thương và đa dạng hóa nguồn cung.

Theo các đại biểu, dư địa hợp tác chỉ có thể được khai thác hiệu quả khi doanh nghiệp đáp ứng tốt các yêu cầu về chất lượng, an toàn thực phẩm, kiểm dịch, truy xuất nguồn gốc, mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói. Đây không chỉ là điều kiện tiếp cận thị trường mà còn là nền tảng duy trì quan hệ thương mại ổn định, lâu dài.../.