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Giá vàng hôm nay ngày 4/10: Vàng miếng, vàng nhẫn đồng loạt giảm

Thu Hương

Thu Hương

phamthuhuong-tbtc@mof.gov.vn
06:43 | 04/10/2026
(TBTCO) - Giá vàng trong nước đồng loạt giảm từ 200.000 đến 600.000 đồng/lượng, đưa giá bán vàng miếng về mức 143,5 triệu đồng/lượng.
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Giá vàng thế giới

Giá vàng trên thị trường quốc tế hiện ở quanh mức 4.141 USD/ounce, giảm 247 USD/ounce, tương đương 5,63% trong 30 ngày qua. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa bao gồm thuế và phí, mức giá này tương đương khoảng 131,1 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 12,4 triệu đồng/lượng.

Dù giảm trong tháng qua, vàng vẫn giữ trên ngưỡng 4.000 USD/ounce trong bối cảnh chính sách tiền tệ thắt chặt, đồng USD mạnh lên và lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ đạt những mức chưa từng thấy kể từ năm 2002. Diễn biến này đặt ra câu hỏi về tác động của lợi suất trái phiếu đối với kim loại quý khi rủi ro nợ chính phủ ngày càng được chú ý.

Giá vàng hôm nay ngày 4/10: Vàng miếng, vàng nhẫn đồng loạt giảm
Diễn biến giá vàng thế giới 24 giờ qua. Nguồn: Kitco.

Theo Reuters, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm ghi nhận mức tăng theo quý lớn nhất trong thế kỷ này vào quý III. Thông thường, lợi suất tăng gây bất lợi cho vàng, bởi kim loại quý không mang lại thu nhập từ lãi. Khi trái phiếu chính phủ đem lại lợi suất cao hơn, chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng cũng tăng. Lợi suất thực ở mức 2,24% vì vậy tiếp tục là một trở ngại đối với giá vàng.

Tuy nhiên, tác động có thể khác nếu lợi suất tăng xuất phát từ việc nhà đầu tư yêu cầu mức bù đắp cao hơn cho rủi ro khi nắm giữ nợ chính phủ. Trong trường hợp này, lợi suất cao không chỉ thể hiện sức hấp dẫn của trái phiếu mà còn phản ánh những lo ngại đối với nghĩa vụ tài chính của bên phát hành.

Đây cũng là yếu tố khiến vai trò của vàng với tư cách một tài sản tiền tệ tiếp tục được quan tâm. Vàng không do một chính phủ hay quốc gia phát hành, không gắn với thâm hụt tài khóa hoặc nhu cầu tái cấp vốn. Giá trị của vàng cũng không phụ thuộc vào việc chính phủ phải liên tục phát hành thêm nợ để đáp ứng các nghĩa vụ thanh toán.

IMF nhận định các thị trường vẫn vận hành trật tự. Tuy vậy, các nhà phân tích lưu ý rằng trạng thái này không đồng nghĩa với việc không có rủi ro. Vấn đề cần theo dõi là lợi suất trái phiếu toàn cầu tăng do kênh đầu tư này trở nên hấp dẫn hơn, hay do nhà đầu tư đòi hỏi phần bù rủi ro lớn hơn khi nắm giữ nợ chính phủ.

Nếu nguyên nhân thứ hai ngày càng rõ nét, áp lực từ lợi suất cao đối với vàng có thể nhẹ hơn so với cách nhìn truyền thống. Khi các chính phủ tiếp tục vay nợ với chi phí lãi suất cao hơn, những lo ngại về khả năng đáp ứng nghĩa vụ nợ trong tương lai có thể trở thành yếu tố hỗ trợ nhu cầu nắm giữ kim loại quý.

Giá vàng trong nước

Kết phiên giao dịch ngày 3/10, giá vàng trong nước tiếp tục ghi nhận diễn biến giảm ở cả phân khúc vàng nhẫn và vàng miếng.

Đối với phân khúc vàng miếng, giá vàng miếng tại DOJI, SJC, PNJ đồng loạt giảm 600.000 đồng/lượng so với phiên trước, đưa giá giao dịch về mức 140,5 - 143,5 triệu đồng/lượng. Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú giảm 500.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 200.000 đồng/lượng ở chiều bán ra, đưa giá giao dịch về mức 140,3 - 143,5 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu giảm 400.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 600.000 đồng/lượng ở chiều bán ra, giá vàng miếng giao dịch ở ngưỡng 139,5 - 143,5 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, DOJI giảm 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, niêm yết tại 139,5 - 143,5 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu giảm 400.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, giá vàng giao dịch ở ngưỡng 139,5 - 143,5 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý giảm 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, giá vàng nhẫn giao dịch ở ngưỡng 140,3 - 143,3 triệu đồng/lượng. Tương tự, PNJ và SJC đồng loạt giảm 600.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, giá vàng lần lượng ở ngưỡng 140,5 - 143,5 triệu đồng/lượng và 140 - 143 triệu đồng/lượng.

Thu Hương
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Cập nhật: 04/10/2026 07:30

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Cập nhật: 04/10/2026 07:30

Lãi suất

Ngân hàng KKH 1 tuần 2 tuần 3 tuần 1 tháng 2 tháng 3 tháng 6 tháng 9 tháng 12 tháng 24 tháng
Vietcombank 0,10 0,20 0,20 - 2,10 2,10 2,40 3,50 3,50 5,90 6,00
BIDV 0,10 - - - 2,10 2,10 2,40 3,50 3,50 5,90 6,00
VietinBank 0,10 - - - 2,10 2,10 2,40 3,50 3,50 5,90 6,00
Agribank 0,20 - - - 2,60 2,60 2,90 4,00 4,00 5,90 6,00
ACB 0,50 - - - 4,00 4,20 4,40 4,50 4,70 5,30 5,40
Sacombank 0,50 - - - 4,75 4,75 4,75 6,30 6,30 6,10 6,80
Techcombank 0,05 - - - 4,20 4,20 4,50 6,20 6,20 6,40 5,50
LPBank 0,20 - - - 2,10 2,10 2,40 3,50 3,50 4,60 4,60
Vikki Bank 0,49 0,49 - - 4,64 4,64 4,64 5,75 5,52 5,76 5,43
Eximbank 0,20 0,20 0,20 0,20 2,80 3,00 3,10 4,20 4.00 4,70 5,30