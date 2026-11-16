Một ngân hàng đồng loạt đưa lãi suất huy động về 0%/năm

Theo biểu lãi suất tiền gửi áp dụng từ ngày 16/11, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) niêm yết lãi suất 0%/năm đối với sản phẩm tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn thông thường dành cho khách hàng cá nhân mở mới.

Cụ thể, đối với tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn thông thường, SCB niêm yết lãi suất 0%/năm tại các kỳ hạn từ 1 - 36 tháng, áp dụng cho cả hình thức lĩnh lãi cuối kỳ và các phương thức trả lãi khác theo kỳ hạn tương ứng. Tiền gửi không kỳ hạn cũng được đưa về mức 0%/năm.

Nguồn: SCB.

Không chỉ tiền gửi tại quầy, sản phẩm tiết kiệm online dành cho khách hàng cá nhân mở mới từ ngày 16/11 cũng có lãi suất 0%/năm tại các kỳ hạn, áp dụng cho các phương thức lĩnh lãi được công bố.

Trước đó, theo biểu lãi suất áp dụng từ ngày 26/10, SCB vẫn duy trì lãi suất tiền gửi có kỳ hạn thông thường từ 0,1 - 0,7%/năm đối với hình thức lĩnh lãi cuối kỳ.

Nguồn: SCB.

Cụ thể, các kỳ hạn từ 1 - 5 tháng được áp dụng mức 0,1%/năm; từ 6 - 11 tháng là 0,5%/năm; kỳ hạn 15 - 18 tháng ở mức 0,6%/năm và cao nhất 0,7%/năm tại kỳ hạn 24 - 36 tháng. Tiền gửi không kỳ hạn được hưởng lãi suất 0,01%/năm.

Như vậy, so với biểu lãi suất ngày 26/10, SCB đồng loạt đưa lãi suất huy động về 0%/năm ở các kỳ hạn niêm yết từ ngày 16/11, với các hình thức gửi trực tuyến và gửi tiết kiệm thông thường tại các kỳ hạn tương ứng, thay vì duy trì mức lãi suất dương như trước./.