Thời sự

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Lễ đón Tổng thống Cộng hòa Chile thăm chính thức Việt Nam

Đức Thanh

Đức Thanh

19:07 | 16/11/2026
(TBTCO) - Chiều 16/11, tại Nhà Quốc hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân chủ trì lễ đón trọng thể Tổng thống Cộng hòa Chile José Antonio Kast và phu nhân.
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Nhận lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân, Tổng thống Cộng hòa Chile José Antonio Kast và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam từ ngày 15 đến ngày 17/11/2026.

Chiều 16/11, tại Nhà Quốc hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân chủ trì Lễ đón trọng thể Tổng thống Cộng hòa Chile José Antonio Kast và Phu nhân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Lễ đón Tổng thống Cộng hòa Chile thăm chính thức Việt Nam
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân chủ trì lễ đón trọng thể Tổng thống Chile José Antonio Kast và phu nhân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân nồng nhiệt chào đón Tổng thống Cộng hòa Chile José Antonio Kast và Phu nhân dẫn đầu Đoàn cấp cao Chile thăm chính thức Việt Nam.

Các cháu thiếu nhi Thủ đô trao tặng Tổng thống Cộng hòa Chile José Antonio Kast và Phu nhân những bó hoa tươi thắm.

Trong tiếng nhạc chào mừng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Cộng hòa Chile José Antonio Kast bước trên thảm đỏ lên bục danh dự. Quân nhạc cử Quốc thiều Cộng hòa Chile và Quốc thiều Việt Nam.

Sau khi nghe Quốc thiều hai nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Cộng hòa Chile rời bục danh dự và duyệt Đội Danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam; cùng giới thiệu thành phần Đoàn cấp cao hai nước tham dự Lễ đón.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Lễ đón Tổng thống Cộng hòa Chile thăm chính thức Việt Nam
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Chile José Antonio Kast duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam.

Kết thúc Lễ đón, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Cộng hòa Chile José Antonio Kast cùng Đoàn đại biểu cấp cao hai nước tiến hành hội đàm; gặp gỡ báo chí.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Lễ đón Tổng thống Cộng hòa Chile thăm chính thức Việt Nam
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Chile José Antonio Kast.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Lễ đón Tổng thống Cộng hòa Chile thăm chính thức Việt Nam
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly chụp ảnh lưu niệm cùng Tổng thống Chile José Antonio Kast và Phu nhân María Pia Adriasola de Kast

Chuyến thăm của Tổng thống Cộng hòa Chile José Antonio Kast và Phu nhân diễn ra trong bối cảnh Việt Nam và Chile kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1971 - 2026), đánh dấu chặng đường hơn nửa thế kỷ phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước.

Trong lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư, Chile là một trong những đối tác quan trọng của Việt Nam tại khu vực Mỹ Latinh; Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Chile trong ASEAN. Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Chile (VCFTA) có hiệu lực từ năm 2014, cùng với việc hai nước tham gia CPTPP, tạo khuôn khổ thuận lợi để thúc đẩy trao đổi hàng hóa, mở rộng thị trường và tăng cường liên kết giữa cộng đồng doanh nghiệp hai bên.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Lễ đón Tổng thống Cộng hòa Chile thăm chính thức Việt Nam

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Cộng hòa Chile José Antonio Kast cùng Đoàn đại biểu cấp cao hai nước tiến hành hội đàm
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đón và hội đàm với Tổng Thống ChiLe José Antonio Kast Rist
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại hội đàm.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Lễ đón Tổng thống Cộng hòa Chile thăm chính thức Việt Nam

Tổng thống Cộng hòa Chile José Antonio Kast phát biểu tại hội đàm.

Chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng khi Việt Nam tiếp tục triển khai đường lối đối ngoại của Đại hội lần thứ XIV của Đảng và các nghị quyết của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới.

Việc củng cố quan hệ với Chile, một đối tác có tầm quan trọng hàng đầu tại Mỹ Latin và tích cực tham gia các cơ chế hợp tác liên khu vực, góp phần mở rộng không gian đối ngoại, kinh tế và phát triển của Việt Nam./.

Đức Thanh
Từ khóa:
Tổng Bí thư Tô Lâm Tổng thống Chile José Antonio Kast Hà Nội

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