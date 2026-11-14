Ngày 14/11: Giá heo hơi quay trở lại mốc 50.000 đồng/kg

Giá heo hơi hôm nay tăng mạnh. Ảnh minh họa

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay tăng từ 1.000 - 2.000 đồng/kg tại 14 trong tổng số 15 tỉnh, thành phố được thống kê.

Đáng chú ý, Quảng Ninh, Hải Phòng, Ninh Bình, Bắc Ninh, Hà Nội và Hưng Yên cùng đạt 50.000 đồng/kg, trở thành nhóm địa phương có giá thu mua cao nhất cả nước.

Thái Nguyên là địa phương duy nhất không ghi nhận biến động, tiếp tục giữ giá 48.000 đồng/kg. Tại các địa phương còn lại, giá heo hơi cũng được điều chỉnh tăng, đưa mặt bằng thu mua toàn khu vực lên khoảng 47.000 - 50.000 đồng/kg.

Tại miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay cũng ghi nhận đà tăng tại nhiều địa phương. Theo khảo sát, có 8 trong tổng số 11 địa phương được thống kê tăng thêm 1.000 đồng/kg, đưa khung giá thu mua toàn khu vực lên mức 47.000 - 49.000 đồng/kg.

Lâm Đồng tiếp tục dẫn đầu miền Trung - Tây Nguyên với mức giá 49.000 đồng/kg. Tại Nghệ An và Đắk Lắk, giá heo hơi cùng tăng lên 48.000 đồng/kg. Trong khi đó, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế và Đà Nẵng đồng loạt đạt mức 47.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay biến động tăng tại ba địa phương, với mức điều chỉnh phổ biến 1.000 đồng/kg. Đáng chú ý, Đồng Nai và Đồng Tháp cùng đạt 50.000 đồng/kg.

Tại các địa phương còn lại, giá thu mua nhìn chung duy trì ổn định. An Giang là địa phương duy nhất còn giao dịch ở mức 47.000 đồng/kg.

Tại các chợ đầu mối ở TP. Hồ Chí Minh, giá heo mảnh dao động quanh 69.000 - 71.000 đồng/kg. Trên thị trường bán lẻ, giá ba rọi phổ biến 155.000 đồng/kg, sườn non 160.000 đồng/kg, nạc dăm 151.000 đồng/kg và nạc vai 124.000 đồng/kg.

Nhìn chung, sắc xanh đã lan rộng trên thị trường heo hơi cả ba miền. Sau biến động mới nhất, mức 46.000 đồng/kg đã bị “xoá sổ”. Hiện tại, giá heo hơi trên cả nước dao động trong khoảng 47.000 - 50.000 đồng/kg./.