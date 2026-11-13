Chứng khoán

Khối ngoại mua ròng hơn 300 tỷ đồng, tập trung giải ngân vào VIX

Tùng Linh

Tùng Linh

17:15 | 13/11/2026
(TBTCO) - Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng trong phiên giao dịch cuối tuần 13/11, với giá trị hơn 300 tỷ đồng trên cả ba sàn. Dòng tiền tập trung mạnh vào cổ phiếu VIX, trong khi cổ phiếu FPT nối dài chuỗi bán ròng sang phiên thứ 7, tiếp tục chịu áp lực bán ròng lớn nhất thị trường.
aa

Sau hai tuần liên tiếp điều chỉnh, thị trường chứng khoán ghi nhận tuần giao dịch khởi sắc hơn, dù đà phục hồi chưa thực sự mạnh. VN-Index chủ yếu dao động trong biên độ hẹp, phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư khi chỉ số tiến gần vùng kháng cự. Kết thúc phiên giao dịch ngày 13/11, VN-Index đạt 1.734,93 điểm, tăng 0,55% so với cuối tuần trước.

Các nhà đầu tư nước ngoài trở lại mua ròng. Tính chung, khối ngoại ghi nhận ba phiên mua ròng và hai phiên bán ròng trong tuần. Riêng phiên cuối tuần, dòng vốn ngoại mua ròng hơn 300 tỷ đồng trên cả ba sàn, với lực cầu tập trung đáng kể tại một số cổ phiếu chứng khoán, hàng không và ngân hàng.

Cổ phiếu VIX của Công ty cổ phần Chứng khoán VIX dẫn đầu danh sách được khối ngoại mua ròng với giá trị 308,05 tỷ đồng trong phiên 13/11, vượt xa các cổ phiếu còn lại. Đáng chú ý, dù thu hút dòng vốn ngoại lớn, cổ phiếu VIX vẫn đóng cửa tại mức tham chiếu 13.050 đồng/cổ phiếu.

Tiếp đó, POW với giá trị mua ròng 86,41 tỷ đồng. Cổ phiếu này tăng 3,57%, lên 13.050 đồng/cổ phiếu. Dòng tiền ngoại cũng tìm đến VJC (57,75 tỷ đồng), HDB (57,61 tỷ đồng), MSN (56,08 tỷ đồng) và TCB (53 tỷ đồng). Trong đó, VJC tăng 2,12%, HDB tăng 0,44% và TCB tăng 1,39%.

Ở nhóm bất động sản và xây dựng, KDH được mua ròng 44,16 tỷ đồng, VHM đạt 42,58 tỷ đồng và CTD đạt 31,25 tỷ đồng. Đáng chú ý, CTD tiếp tục tăng 3,40%, lên 76.000 đồng/cổ phiếu.

Ở chiều ngược lại, FPT tiếp tục là tâm điểm bán ròng với giá trị 221,52 tỷ đồng. Tuy vậy, nhờ lực đỡ của nhà đầu tư nước ngoài, giá cổ phiếu phục hồi 1,11%, lên 50.100 đồng/cổ phiếu. Như vậy, chỉ trong hai phiên 12/11 và 13/11, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng tổng cộng 671,47 tỷ đồng tại FPT. Đây cũng là phiên thứ 7 liên tiếp cổ phiếu này bị khối ngoại bán ròng.

Các cổ phiếu khác chịu áp lực bán ròng gồm GMD (56,36 tỷ đồng), BID (37,41 tỷ đồng), SHB (33,26 tỷ đồng) và NVL (31,65 tỷ đồng). Tuy nhiên, áp lực bán không đồng nghĩa với diễn biến giảm giá ở tất cả các mã, khi GMD vẫn tăng 2,42% trong phiên.

Tính chung cả tuần, giao dịch của khối ngoại có sự cải thiện. Dù vậy, dòng vốn vẫn phân hóa rõ rệt giữa các cổ phiếu, nổi bật là lực mua tại VIX và áp lực bán kéo dài tại FPT./.

Tùng Linh
Từ khóa:
vix khối ngoại fpt

Bài liên quan

Khối ngoại đảo chiều bán ròng gần 900 tỷ đồng, cổ phiếu FPT chịu áp lực

Khối ngoại đảo chiều bán ròng gần 900 tỷ đồng, cổ phiếu FPT chịu áp lực

VIC dẫn đầu lực kéo VN-Index, khối ngoại tiếp tục mua ròng

VIC dẫn đầu lực kéo VN-Index, khối ngoại tiếp tục mua ròng

Khối ngoại quay lại mua ròng hơn 460 tỷ đồng, tập trung ở nhóm bất động sản

Khối ngoại quay lại mua ròng hơn 460 tỷ đồng, tập trung ở nhóm bất động sản

Dành cho bạn

Bộ trưởng Bộ Công thương quy định hạn mức khuyến mại, giảm giá tối đa

Bộ trưởng Bộ Công thương quy định hạn mức khuyến mại, giảm giá tối đa

Giá cà phê giảm trong ngắn hạn trước áp lực dư cung

Giá cà phê giảm trong ngắn hạn trước áp lực dư cung

Hoàn thiện cơ chế quản lý, khai thác tài sản tại các cơ quan của Đảng

Hoàn thiện cơ chế quản lý, khai thác tài sản tại các cơ quan của Đảng

Phát triển doanh nghiệp để nuôi dưỡng nguồn thu bền vững

Phát triển doanh nghiệp để nuôi dưỡng nguồn thu bền vững

Luật Chứng khoán sửa đổi: Giảm thủ tục, mở đường cho sản phẩm mới

Luật Chứng khoán sửa đổi: Giảm thủ tục, mở đường cho sản phẩm mới

Kiểm tra thuế theo mức độ rủi ro, giảm áp lực cho doanh nghiệp

Kiểm tra thuế theo mức độ rủi ro, giảm áp lực cho doanh nghiệp

Đọc thêm

Từ 1/3/2027: Cho phép thử nghiệm có kiểm soát sản phẩm, dịch vụ chứng khoán mới

Từ 1/3/2027: Cho phép thử nghiệm có kiểm soát sản phẩm, dịch vụ chứng khoán mới

(TBTCO) - Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán bổ sung cơ chế thử nghiệm có kiểm soát đối với công nghệ, sản phẩm, dịch vụ và mô hình kinh doanh mới. Việc thử nghiệm gắn với bảo đảm an toàn thị trường, tài sản, dữ liệu và quyền lợi của nhà đầu tư.
Chứng khoán cuối năm và bài toán lựa chọn danh mục đầu tư

Chứng khoán cuối năm và bài toán lựa chọn danh mục đầu tư

(TBTCO) - Dù lợi nhuận doanh nghiệp niêm yết ghi nhận sự tăng trưởng, giá cổ phiếu trên thị trường vẫn có sự phân hóa rõ nét. Trong bối cảnh đó, định giá, triển vọng doanh nghiệp và chiến lược phân bổ vốn trở thành những yếu tố gắn liền với việc xây dựng danh mục đầu tư.
Chủ tịch VSDC: Phòng vệ rủi ro tỷ giá là mối quan tâm lớn của quỹ ngoại

Chủ tịch VSDC: Phòng vệ rủi ro tỷ giá là mối quan tâm lớn của quỹ ngoại

(TBTCO) - Theo ông Nguyễn Sơn - Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC), thị trường muốn đủ hấp dẫn cần đảm bảo thanh khoản, độ sâu thị trường cùng chất lượng sản phẩm trên thị trường. Các công cụ phòng vệ rủi ro, nhất là rủi ro tỷ giá, được nhà đầu tư nước ngoài đề cập nhiều trong các cuộc xúc tiến đầu tư.
Đa dạng hàng hóa, mở rộng lựa chọn cho nhà đầu tư

Đa dạng hàng hóa, mở rộng lựa chọn cho nhà đầu tư

(TBTCO) - Sau khi được FTSE Russell nâng lên nhóm thị trường mới nổi thứ cấp, thị trường chứng khoán Việt Nam có thêm cơ hội thu hút dòng vốn trong và ngoài nước. Trao đổi với Báo Tài chính - Đầu tư, ông Nguyễn Minh Hoàng, Giám đốc phân tích Công ty cổ phần Chứng khoán Nhất Việt (VFS) cho rằng, để tận dụng cơ hội này, thị trường cần đưa thêm doanh nghiệp có chất lượng lên sàn, tạo thuận lợi cho hoạt động huy động vốn và phát triển các sản phẩm đáp ứng nhu cầu đầu tư, phòng ngừa rủi ro.
Đối thoại thực chất, minh bạch thông tin để "nâng chất" thị trường trái phiếu

Đối thoại thực chất, minh bạch thông tin để "nâng chất" thị trường trái phiếu

(TBTCO) - Đối thoại giữa doanh nghiệp phát hành và trái chủ cần được duy trì theo định kỳ, thay vì chỉ diễn ra khi phát sinh khó khăn. Cùng với công bố thông tin, hoạt động này giúp các bên theo dõi việc thực hiện nghĩa vụ và có thêm cơ sở đánh giá rủi ro.
Hơn 149 triệu cổ phiếu Tôn Đông Á chính thức niêm yết trên HOSE

Hơn 149 triệu cổ phiếu Tôn Đông Á chính thức niêm yết trên HOSE

(TBTCO) - Hơn 149 triệu cổ phiếu GDA chính thức niêm yết trên HOSE ngày 12/11, với giá tham chiếu 12.000 đồng/cổ phiếu.
MB chào bán 200 triệu cổ phiếu cho 6 nhà đầu tư tổ chức, dự thu hơn 3.000 tỷ đồng

MB chào bán 200 triệu cổ phiếu cho 6 nhà đầu tư tổ chức, dự thu hơn 3.000 tỷ đồng

(TBTCO) - Ngân hàng MB dự kiến chào bán riêng lẻ 200 triệu cổ phiếu cho 6 tổ chức, với giá 15.090 đồng/cổ phiếu, thu về 3.018 tỷ đồng; đồng thời, tăng vốn điều lệ lên 102,787 nghìn tỷ đồng. Trong đó, MB dự kiến dành 449,5 tỷ đồng bổ sung vốn cho vay khách hàng, phần lớn còn lại sẽ dành đầu tư về công nghệ.
PGBank hợp tác với IFC, thiết lập hạn mức tài trợ thương mại quốc tế GTFP

PGBank hợp tác với IFC, thiết lập hạn mức tài trợ thương mại quốc tế GTFP

(TBTCO) - Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển (PGBank) và Tổ chức Tài chính quốc tế (IFC) - thành viên Nhóm Ngân hàng Thế giới (WB) chính thức ký kết thỏa thuận tham gia Chương trình Tài trợ thương mại toàn cầu (Global Trade Finance Program - GTFP).
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Phiên "mở hàng" mua USD giao ngay vắng bên bán, nhóm ngân hàng nào có lợi thế?

Phiên "mở hàng" mua USD giao ngay vắng bên bán, nhóm ngân hàng nào có lợi thế?

Chứng khoán ngày 13/11: Lực mua cuối phiên đưa VN-Index trở lại sắc xanh

Chứng khoán ngày 13/11: Lực mua cuối phiên đưa VN-Index trở lại sắc xanh

Chứng khoán phái sinh ngày 13/11: Chênh lệch dương nới rộng trong phiên VN30-Index hồi phục

Chứng khoán phái sinh ngày 13/11: Chênh lệch dương nới rộng trong phiên VN30-Index hồi phục

Infographics: Cả nước đã hoàn thành xử lý 24.029 cơ sở nhà, đất dôi dư

Infographics: Cả nước đã hoàn thành xử lý 24.029 cơ sở nhà, đất dôi dư

Bộ Xây dựng yêu cầu làm rõ trách nhiệm về việc chậm tiến độ 6 dự án tại sân bay Long Thành

Bộ Xây dựng yêu cầu làm rõ trách nhiệm về việc chậm tiến độ 6 dự án tại sân bay Long Thành

Khối ngoại mua ròng hơn 300 tỷ đồng, tập trung giải ngân vào VIX

Khối ngoại mua ròng hơn 300 tỷ đồng, tập trung giải ngân vào VIX

LPBank 3 năm liên tiếp được Visa vinh danh: Dấu ấn tăng trưởng vững chắc trên thị trường thẻ

LPBank 3 năm liên tiếp được Visa vinh danh: Dấu ấn tăng trưởng vững chắc trên thị trường thẻ

Nâng cao bản lĩnh, tăng cường phối hợp

Nâng cao bản lĩnh, tăng cường phối hợp

BIDV được vinh danh trong Top 50 Thương hiệu dẫn đầu Việt Nam

BIDV được vinh danh trong Top 50 Thương hiệu dẫn đầu Việt Nam

Hàng hóa lưu thông trong nước sẽ có khung pháp lý riêng về xác định xuất xứ Việt Nam

Hàng hóa lưu thông trong nước sẽ có khung pháp lý riêng về xác định xuất xứ Việt Nam

Kết thúc dự án đường Hồ Chí Minh quy mô hai làn xe vào năm 2027

Kết thúc dự án đường Hồ Chí Minh quy mô hai làn xe vào năm 2027

Vietcombank hạ lãi vay cuối năm, gần 25.000 khách hàng hưởng lợi

Vietcombank hạ lãi vay cuối năm, gần 25.000 khách hàng hưởng lợi

Ngày 12/11: Giá heo hơi kéo dài chuỗi ngày hồi phục

Ngày 12/11: Giá heo hơi kéo dài chuỗi ngày hồi phục

Ngày 13/11: Giá heo hơi cả nước tiếp tục đà tăng trên diện rộng

Ngày 13/11: Giá heo hơi cả nước tiếp tục đà tăng trên diện rộng

10 bộ, ngành và 6 địa phương chưa có chuyển biến trong xử lý nhà, đất dôi dư

10 bộ, ngành và 6 địa phương chưa có chuyển biến trong xử lý nhà, đất dôi dư

Tỷ giá USD hôm nay 12/11: USD bật tăng, DXY áp sát 103 điểm khi Fed có thể nâng lãi suất 0,5 điểm phần trăm

Tỷ giá USD hôm nay 12/11: USD bật tăng, DXY áp sát 103 điểm khi Fed có thể nâng lãi suất 0,5 điểm phần trăm

Tỷ giá USD hôm nay 13/11: USD đồng loạt tăng, DXY leo đỉnh 19 tháng khi kỳ vọng Fed nâng lãi suất nóng trở lại

Tỷ giá USD hôm nay 13/11: USD đồng loạt tăng, DXY leo đỉnh 19 tháng khi kỳ vọng Fed nâng lãi suất nóng trở lại

Ngày 12/11: Giá gạo xuất khẩu Việt Nam tăng mạnh

Ngày 12/11: Giá gạo xuất khẩu Việt Nam tăng mạnh

Ngày 11/11: Giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long tăng mạnh

Ngày 11/11: Giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long tăng mạnh

Giá xăng E5 và E10 đồng loạt về dưới 20.000 đồng/lít

Giá xăng E5 và E10 đồng loạt về dưới 20.000 đồng/lít

Ngày 11/11: Giá heo hơi ở miền Trung và miền Nam đồng loạt tăng

Ngày 11/11: Giá heo hơi ở miền Trung và miền Nam đồng loạt tăng

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn: Thời điểm này chưa phù hợp để phát hành trái phiếu quốc tế

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn: Thời điểm này chưa phù hợp để phát hành trái phiếu quốc tế

Quy định mới về chức năng, nhiệm vụ của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Quy định mới về chức năng, nhiệm vụ của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Giá vàng hôm nay ngày 13/11: Vàng thế giới mất hơn 110 USD, vàng trong nước giảm tới 1 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 13/11: Vàng thế giới mất hơn 110 USD, vàng trong nước giảm tới 1 triệu đồng/lượng

Chứng khoán

Chứng khoán quốc tế

GSPC -26.98
13/11 | -26.98 (7,592.40 -26.98 (-0.35%))
DJI -189.40
13/11 | -189.40 (52,297.09 -189.40 (-0.36%))
IXIC -100.10
13/11 | -100.10 (25,366.09 -100.10 (-0.39%))
NYA -181.56
13/11 | -181.56 (24,466.97 -181.56 (-0.74%))
XAX -17.82
13/11 | -17.82 (8,098.90 -17.82 (-0.22%))
BUK100P +3.83
13/11 | +3.83 (1,077.56 +3.83 (+0.36%))
RUT -47.20
13/11 | -47.20 (2,799.06 -47.20 (-1.66%))
VIX -0.33
13/11 | -0.33 (18.37 -0.33 (-1.76%))
FTSE +31.27
13/11 | +31.27 (10,894.36 +31.27 (+0.29%))
GDAXI +47.32
13/11 | +47.32 (26,819.20 +47.32 (+0.18%))
FCHI +12.40
13/11 | +12.40 (8,373.76 +12.40 (+0.15%))
STOXX50E +9.50
13/11 | +9.50 (6,408.48 +9.50 (+0.15%))
N100 +2.23
13/11 | +2.23 (1,925.77 +2.23 (+0.12%))
BFX +15.98
13/11 | +15.98 (6,131.07 +15.98 (+0.26%))
MOEX.ME -0.11
13/11 | -0.11 (85.20 -0.11 (-0.13%))
HSI -370.95
13/11 | -370.95 (23,637.60 -370.95 (-1.55%))
STI -50.86
13/11 | -50.86 (5,231.84 -50.86 (-0.96%))
AXJO -64.60
13/11 | -64.60 (9,082.20 -64.60 (-0.71%))
AORD -69.70
13/11 | -69.70 (9,204.50 -69.70 (-0.75%))
BSESN -318.55
13/11 | -318.55 (81,592.45 -318.55 (-0.39%))
JKSE +93.51
13/11 | +93.51 (5,344.41 +93.51 (+1.78%))
KLSE -3.37
13/11 | -3.37 (1,582.59 -3.37 (-0.21%))
NZ50 -85.55
13/11 | -85.55 (14,173.68 -85.55 (-0.60%))
KS11 -52.20
13/11 | -52.20 (5,290.53 -52.20 (-0.98%))
TWII +583.25
13/11 | +583.25 (43,675.12 +583.25 (+1.35%))
GSPTSE -274.53
13/11 | -274.53 (36,137.19 -274.53 (-0.75%))
BVSP -736.12
13/11 | -736.12 (171,324.31 -736.12 (-0.43%))
MXX -194.84
13/11 | -194.84 (71,811.20 -194.84 (-0.27%))
MERV 0.00
13/11 | 0.00 (2,848,945.25 0.00 (0.00%))
TA125.TA -31.94
13/11 | -31.94 (3,927.52 -31.94 (-0.81%))
CASE30 -477.10
13/11 | -477.10 (52,023.40 -477.10 (-0.91%))
JN0U.JO -62.68
13/11 | -62.68 (6,667.24 -62.68 (-0.93%))
FPACEPE-USD-TR.FGI -21.05
13/11 | -21.05 (10,012.53 -21.05 (-0.21%))
DX-Y.NYB +0.08
13/11 | +0.08 (103.25 +0.08 (+0.08%))
FPACEBOUS-USD-TR.FGI -13.85
13/11 | -13.85 (10,833.99 -13.85 (-0.13%))
125904-USD-STRD -0.63
13/11 | -0.63 (2,799.62 -0.63 (-0.02%))
XDB -0.41
13/11 | -0.41 (132.34 -0.41 (-0.31%))
XDE -0.36
13/11 | -0.36 (110.57 -0.36 (-0.32%))
FPCPEXVE-USD-TR.FGI -23.90
13/11 | -23.90 (10,583.74 -23.90 (-0.23%))
000001.SS -21.48
13/11 | -21.48 (3,634.35 -21.48 (-0.59%))
N225 +322.99
13/11 | +322.99 (61,142.35 +322.99 (+0.53%))
XDN -0.05
13/11 | -0.05 (62.55 -0.05 (-0.07%))
XDA -0.46
13/11 | -0.46 (68.08 -0.46 (-0.67%))
FPCPEXVA-USD-TR.FGI -35.99
13/11 | -35.99 (6,830.48 -35.99 (-0.52%))