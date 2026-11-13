Ngân hàng - Bảo hiểm

BIDV được vinh danh trong Top 50 Thương hiệu dẫn đầu Việt Nam

16:44 | 13/11/2026
(TBTCO) - Với giá trị thương hiệu đạt 2,246 tỷ USD, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) xếp thứ 4 trong danh sách 50 Thương hiệu dẫn đầu Việt Nam năm 2026, tiếp tục khẳng định vị thế của một thương hiệu ngân hàng hàng đầu đất nước.
aa

Lễ vinh danh được tổ chức trong khuôn khổ Hội nghị Thương hiệu 2026 do Forbes Việt Nam tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh ngày 12/11/2026. Với chủ đề “Bản sắc hay Quy mô” (More or Core), các lãnh đạo doanh nghiệp và chuyên gia tham dự hội nghị đã cùng trao đổi về định vị thương hiệu trong kỷ nguyên AI, xây dựng sự khác biệt, củng cố niềm tin và chuyển giá trị thương hiệu thành động lực tăng trưởng dài hạn.

BIDV được vinh danh trong Top 50 Thương hiệu dẫn đầu Việt Nam
Phó Tổng Giám đốc BIDV Nguyễn Thiên Hoàng đại diện ngân hàng nhận giải thưởng

Giá trị thương hiệu khẳng định vị thế trên thị trường

Danh sách 50 Thương hiệu dẫn đầu Việt Nam 2026 do Forbes Việt Nam công bố đã ghi nhận các doanh nghiệp thuộc 17 nhóm ngành, được đánh giá trên cơ sở quy mô, sức mạnh thương hiệu, vị thế cạnh tranh và giá trị kinh tế. Theo phương pháp của Forbes Việt Nam, giá trị thương hiệu được tính toán từ phần lợi nhuận có thể quy cho tài sản vô hình, kết hợp mức đóng góp của thương hiệu và đặc điểm của từng ngành.

Vị trí thứ 4 trong danh sách là sự ghi nhận đối với giá trị kinh tế của thương hiệu BIDV và vị thế cạnh tranh của ngân hàng. Kết quả này tiếp nối việc BIDV có năm thứ 5 liên tiếp góp mặt trong Top 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam do Forbes Việt Nam công bố năm 2025.

Lấy khách hàng làm trung tâm trong phát triển thương hiệu

BIDV chú trọng cải thiện chất lượng sản phẩm, dịch vụ và đẩy mạnh chuyển đổi số, hướng tới trải nghiệm giao dịch thuận tiện cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp. Cùng với đó, ngân hàng thúc đẩy tài chính toàn diện, mở rộng khả năng tiếp cận các giải pháp tài chính, gắn hoạt động kinh doanh với nhu cầu của khách hàng và trách nhiệm với cộng đồng.

Trong lĩnh vực ngân hàng, giá trị thương hiệu được bồi đắp qua chất lượng phục vụ và khả năng đồng hành cùng khách hàng. Gắn phát triển thương hiệu với nâng cao chất lượng hoạt động là định hướng để BIDV duy trì quan hệ lâu dài với khách hàng, đối tác và tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững.

Phát triển bền vững gắn với trách nhiệm cộng đồng

BIDV đang triển khai Chiến lược phát triển bền vững và thực hành ESG giai đoạn 2026 - 2030, tích hợp các yếu tố môi trường, xã hội và quản trị vào hoạt động ngân hàng. Theo thông tin công bố tháng 10/2026, dư nợ tín dụng xanh của BIDV đạt gần 87.600 tỷ đồng; doanh số phát hành trái phiếu ESG lũy kế đạt 10.250 tỷ đồng và tiền gửi xanh đạt 20.300 tỷ đồng.

Việc được vinh danh trong Top 50 Thương hiệu dẫn đầu Việt Nam 2026 tạo động lực để BIDV tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ và đồng hành cùng khách hàng. Ngân hàng kiên định với định hướng “LỚN - MẠNH - XANH”, gắn tăng trưởng với trách nhiệm xã hội và phát triển bền vững./.

Hồng Dung
Từ khóa:
Top 50 Thương hiệu dẫn đầu Việt Nam Chuyển đổi số ngân hàng BIDV forbes việt nam

Bài liên quan

Bảo Việt: 12 năm liên tiếp được vinh danh “Danh sách 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam”

Bảo Việt: 12 năm liên tiếp được vinh danh “Danh sách 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam”

Forbes bố danh sách 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam

Forbes bố danh sách 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam

SABECO tiếp tục được vinh danh Top 50 Công ty niêm yết tốt nhất 2023

SABECO tiếp tục được vinh danh Top 50 Công ty niêm yết tốt nhất 2023

Dành cho bạn

Bộ trưởng Bộ Công thương quy định hạn mức khuyến mại, giảm giá tối đa

Bộ trưởng Bộ Công thương quy định hạn mức khuyến mại, giảm giá tối đa

Giá cà phê giảm trong ngắn hạn trước áp lực dư cung

Giá cà phê giảm trong ngắn hạn trước áp lực dư cung

Hoàn thiện cơ chế quản lý, khai thác tài sản tại các cơ quan của Đảng

Hoàn thiện cơ chế quản lý, khai thác tài sản tại các cơ quan của Đảng

Phát triển doanh nghiệp để nuôi dưỡng nguồn thu bền vững

Phát triển doanh nghiệp để nuôi dưỡng nguồn thu bền vững

Luật Chứng khoán sửa đổi: Giảm thủ tục, mở đường cho sản phẩm mới

Luật Chứng khoán sửa đổi: Giảm thủ tục, mở đường cho sản phẩm mới

Kiểm tra thuế theo mức độ rủi ro, giảm áp lực cho doanh nghiệp

Kiểm tra thuế theo mức độ rủi ro, giảm áp lực cho doanh nghiệp

Đọc thêm

Doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ Việt Nam lọt Top 100 Nơi làm việc xuất sắc Đông Nam Á 2026

Doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ Việt Nam lọt Top 100 Nơi làm việc xuất sắc Đông Nam Á 2026

(TBTCO) - Ngày 3/11, Fortune phối hợp cùng Great Place To Work công bố danh sách Fortune 100 Best Companies to Work For Southeast Asia 2026 (Fortune 100 Nơi làm việc xuất sắc hàng đầu Đông Nam Á năm 2026). FWD Việt Nam lần đầu góp mặt ở vị trí thứ 28, đồng thời là doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ duy nhất của Việt Nam có tên trong danh sách năm nay.
VietinBank iPay Mobile mở kho quà gần 2,2 tỷ đồng: Cơ hội sở hữu ô tô VinFast VF3 và iPhone 18 Pro

VietinBank iPay Mobile mở kho quà gần 2,2 tỷ đồng: Cơ hội sở hữu ô tô VinFast VF3 và iPhone 18 Pro

(TBTCO) - Từ nay đến 10/1/2027, VietinBank chính thức triển khai chương trình khuyến mại “Mở túi - Khui quà” trên ứng dụng ngân hàng số VietinBank iPay Mobile, mang đến kho quà tặng tổng giá trị gần 2,2 tỷ đồng. Đặc biệt, khách hàng có cơ hội sở hữu ô tô VinFast VF3, iPhone 18 Pro cùng hàng chục nghìn phần quà hấp dẫn khi trải nghiệm các tiện ích và thực hiện giao dịch hằng ngày trên ứng dụng.
Hoàn thiện Nghị định hướng dẫn Luật Ngân sách nhà nước, sẵn sàng triển khai từ năm 2027

Hoàn thiện Nghị định hướng dẫn Luật Ngân sách nhà nước, sẵn sàng triển khai từ năm 2027

(TBTCO) - Ngày 13/11 tại Hà Nội, Bộ Tài chính tổ chức Hội thảo tham vấn dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước. Dự thảo được xây dựng, hoàn thiện nhằm bảo đảm có hiệu lực đồng bộ với Luật hợp nhất sẽ có hiệu lực từ năm ngân sách 2027.
Daiichi Life Việt Nam tiếp nối hành trình “Kết nối triệu yêu thương - Hiến máu nhân đạo 2026” tại TP. Hồ Chí Minh

Daiichi Life Việt Nam tiếp nối hành trình “Kết nối triệu yêu thương - Hiến máu nhân đạo 2026” tại TP. Hồ Chí Minh

(TBTCO) - Tiếp nối hành trình lan tỏa yêu thương và sẻ chia vì cộng đồng, Quỹ Vì cuộc sống tươi đẹp của Công ty BHNT Daiichi Life Việt Nam (Daiichi Life Việt Nam) đã phối hợp cùng Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phú Nhuận và Hội Chữ thập đỏ phường Phú Nhuận tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện tại trụ sở chính công ty (149 - 151 Nguyễn Văn Trỗi, phường Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh).
Diễn đàn kết nối đầu tư 2026: Điểm hẹn để doanh nghiệp FDI nắm bắt cơ hội và hợp tác phát triển

Diễn đàn kết nối đầu tư 2026: Điểm hẹn để doanh nghiệp FDI nắm bắt cơ hội và hợp tác phát triển

(TBTCO) - Cập nhật chính sách mới, nắm bắt bức tranh kinh tế và trực tiếp kết nối với các đối tác uy tín là những nội dung thiết thực chờ đón các doanh nghiệp tại Diễn đàn Kết nối đầu tư Việt Nam 2026 (Vietnam Connect Forum 2026) do VietinBank tổ chức vào ngày 17/11/2026 tại TP. Hồ Chí Minh.
MB chào bán 200 triệu cổ phiếu cho 6 nhà đầu tư tổ chức, dự thu hơn 3.000 tỷ đồng

MB chào bán 200 triệu cổ phiếu cho 6 nhà đầu tư tổ chức, dự thu hơn 3.000 tỷ đồng

(TBTCO) - Ngân hàng MB dự kiến chào bán riêng lẻ 200 triệu cổ phiếu cho 6 tổ chức, với giá 15.090 đồng/cổ phiếu, thu về 3.018 tỷ đồng; đồng thời, tăng vốn điều lệ lên 102,787 nghìn tỷ đồng. Trong đó, MB dự kiến dành 449,5 tỷ đồng bổ sung vốn cho vay khách hàng, phần lớn còn lại sẽ dành đầu tư về công nghệ.
VietinBank Premium công bố 3 phân hạng khách hàng ưu tiên mới, kiến tạo hành trình từ thành tựu đến di sản

VietinBank Premium công bố 3 phân hạng khách hàng ưu tiên mới, kiến tạo hành trình từ thành tựu đến di sản

(TBTCO) - Ngày 10/11/2026, tại Hà Nội, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) chính thức công bố 3 phân hạng khách hàng ưu tiên mới của VietinBank Premium gồm Platinum, Diamond và Elite, đánh dấu bước phát triển mới trong chiến lược chuyển đổi mô hình phục vụ chuyên biệt, lấy khách hàng làm trọng tâm.
PGBank hợp tác với IFC, thiết lập hạn mức tài trợ thương mại quốc tế GTFP

PGBank hợp tác với IFC, thiết lập hạn mức tài trợ thương mại quốc tế GTFP

(TBTCO) - Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển (PGBank) và Tổ chức Tài chính quốc tế (IFC) - thành viên Nhóm Ngân hàng Thế giới (WB) chính thức ký kết thỏa thuận tham gia Chương trình Tài trợ thương mại toàn cầu (Global Trade Finance Program - GTFP).
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Phiên "mở hàng" mua USD giao ngay vắng bên bán, nhóm ngân hàng nào có lợi thế?

Phiên "mở hàng" mua USD giao ngay vắng bên bán, nhóm ngân hàng nào có lợi thế?

Chứng khoán ngày 13/11: Lực mua cuối phiên đưa VN-Index trở lại sắc xanh

Chứng khoán ngày 13/11: Lực mua cuối phiên đưa VN-Index trở lại sắc xanh

Chứng khoán phái sinh ngày 13/11: Chênh lệch dương nới rộng trong phiên VN30-Index hồi phục

Chứng khoán phái sinh ngày 13/11: Chênh lệch dương nới rộng trong phiên VN30-Index hồi phục

Infographics: Cả nước đã hoàn thành xử lý 24.029 cơ sở nhà, đất dôi dư

Infographics: Cả nước đã hoàn thành xử lý 24.029 cơ sở nhà, đất dôi dư

Bộ Xây dựng yêu cầu làm rõ trách nhiệm về việc chậm tiến độ 6 dự án tại sân bay Long Thành

Bộ Xây dựng yêu cầu làm rõ trách nhiệm về việc chậm tiến độ 6 dự án tại sân bay Long Thành

Khối ngoại mua ròng hơn 300 tỷ đồng, tập trung giải ngân vào VIX

Khối ngoại mua ròng hơn 300 tỷ đồng, tập trung giải ngân vào VIX

LPBank 3 năm liên tiếp được Visa vinh danh: Dấu ấn tăng trưởng vững chắc trên thị trường thẻ

LPBank 3 năm liên tiếp được Visa vinh danh: Dấu ấn tăng trưởng vững chắc trên thị trường thẻ

Nâng cao bản lĩnh, tăng cường phối hợp

Nâng cao bản lĩnh, tăng cường phối hợp

BIDV được vinh danh trong Top 50 Thương hiệu dẫn đầu Việt Nam

BIDV được vinh danh trong Top 50 Thương hiệu dẫn đầu Việt Nam

Hàng hóa lưu thông trong nước sẽ có khung pháp lý riêng về xác định xuất xứ Việt Nam

Hàng hóa lưu thông trong nước sẽ có khung pháp lý riêng về xác định xuất xứ Việt Nam

Kết thúc dự án đường Hồ Chí Minh quy mô hai làn xe vào năm 2027

Kết thúc dự án đường Hồ Chí Minh quy mô hai làn xe vào năm 2027

Vietcombank hạ lãi vay cuối năm, gần 25.000 khách hàng hưởng lợi

Vietcombank hạ lãi vay cuối năm, gần 25.000 khách hàng hưởng lợi

Ngày 12/11: Giá heo hơi kéo dài chuỗi ngày hồi phục

Ngày 12/11: Giá heo hơi kéo dài chuỗi ngày hồi phục

Ngày 13/11: Giá heo hơi cả nước tiếp tục đà tăng trên diện rộng

Ngày 13/11: Giá heo hơi cả nước tiếp tục đà tăng trên diện rộng

10 bộ, ngành và 6 địa phương chưa có chuyển biến trong xử lý nhà, đất dôi dư

10 bộ, ngành và 6 địa phương chưa có chuyển biến trong xử lý nhà, đất dôi dư

Tỷ giá USD hôm nay 12/11: USD bật tăng, DXY áp sát 103 điểm khi Fed có thể nâng lãi suất 0,5 điểm phần trăm

Tỷ giá USD hôm nay 12/11: USD bật tăng, DXY áp sát 103 điểm khi Fed có thể nâng lãi suất 0,5 điểm phần trăm

Tỷ giá USD hôm nay 13/11: USD đồng loạt tăng, DXY leo đỉnh 19 tháng khi kỳ vọng Fed nâng lãi suất nóng trở lại

Tỷ giá USD hôm nay 13/11: USD đồng loạt tăng, DXY leo đỉnh 19 tháng khi kỳ vọng Fed nâng lãi suất nóng trở lại

Ngày 12/11: Giá gạo xuất khẩu Việt Nam tăng mạnh

Ngày 12/11: Giá gạo xuất khẩu Việt Nam tăng mạnh

Ngày 11/11: Giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long tăng mạnh

Ngày 11/11: Giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long tăng mạnh

Giá xăng E5 và E10 đồng loạt về dưới 20.000 đồng/lít

Giá xăng E5 và E10 đồng loạt về dưới 20.000 đồng/lít

Ngày 11/11: Giá heo hơi ở miền Trung và miền Nam đồng loạt tăng

Ngày 11/11: Giá heo hơi ở miền Trung và miền Nam đồng loạt tăng

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn: Thời điểm này chưa phù hợp để phát hành trái phiếu quốc tế

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn: Thời điểm này chưa phù hợp để phát hành trái phiếu quốc tế

Quy định mới về chức năng, nhiệm vụ của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Quy định mới về chức năng, nhiệm vụ của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Giá vàng hôm nay ngày 13/11: Vàng thế giới mất hơn 110 USD, vàng trong nước giảm tới 1 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 13/11: Vàng thế giới mất hơn 110 USD, vàng trong nước giảm tới 1 triệu đồng/lượng

Giá vàng

Doji
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 133,200 ▼500K 137,400 ▼500K
Hà Nội - PNJ 133,200 ▼500K 137,400 ▼500K
Đà Nẵng - PNJ 133,200 ▼500K 137,400 ▼500K
Miền Tây - PNJ 133,200 ▼500K 137,400 ▼500K
Tây Nguyên - PNJ 133,200 ▼500K 137,400 ▼500K
Đông Nam Bộ - PNJ 133,200 ▼500K 137,400 ▼500K
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,500 ▼100K 13,800 ▼100K
Miếng SJC Nghệ An 13,500 ▼100K 13,800 ▼100K
Miếng SJC Thái Bình 13,500 ▼100K 13,800 ▼100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,380 ▼100K 13,780 ▼100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,380 ▼100K 13,780 ▼100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,380 ▼100K 13,780 ▼100K
Trang sức 99.9 13,060 ▼100K 13,660 ▼100K
Trang sức 99.99 13,070 ▼100K 13,670 ▼100K
Vàng 99.9 12,600 ▼100K
Vàng 99.99 12,750 ▼100K
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 ▼1K 138 ▼1K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 135 ▼1K 13,802 ▼100K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 135 ▼1K 13,803 ▼100K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,338 ▼10K 1,378 ▼10K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,338 ▼10K 1,379 ▼10K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,321 ▼10K 1,368 ▼10K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 128,446 ▼990K 135,446 ▼990K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 9,296 ▼75K 10,276 ▼75K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 83,383 ▼680K 93,183 ▼680K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 73,806 ▼610K 83,606 ▼610K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 70,112 ▼583K 79,912 ▼583K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 47,401 ▼417K 57,201 ▼417K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 ▼1K 138 ▼1K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 ▼1K 138 ▼1K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 ▼1K 138 ▼1K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 ▼1K 138 ▼1K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 ▼1K 138 ▼1K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 ▼1K 138 ▼1K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 ▼1K 138 ▼1K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 ▼1K 138 ▼1K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 ▼1K 138 ▼1K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 ▼1K 138 ▼1K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 ▼1K 138 ▼1K
Cập nhật: 13/11/2026 18:00

Tỷ giá

Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 16950 17221 17796
CAD 17521 17794 18411
CHF 30105 30479 31131
CNY 0 3814 3910
EUR 27830 28044 29124
GBP 33252 33639 34576
HKD 0 3148 3351
JPY 154 157 164
KRW 0 18 20
NZD 0 13940 14527
SGD 19445 19725 20297
THB 675 738 791
USD (1,2) 25465 0 0
USD (5,10,20) 25502 0 0
USD (50,100) 25529 25543 25913
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 25,540 25,540 25,920
USD(1-2-5) 24,519 - -
USD(10-20) 24,519 - -
EUR 27,892 27,914 29,287
JPY 156.48 156.76 166.27
GBP 33,437 33,528 34,694
AUD 17,156 17,218 17,874
CAD 17,705 17,762 18,421
CHF 30,366 30,460 31,362
SGD 19,568 19,629 20,410
CNY - 3,783 3,928
HKD 3,212 3,222 3,358
KRW 17.75 18.51 20.14
THB 723.79 732.73 784.43
NZD 13,930 14,059 14,476
SEK - 2,520 2,609
DKK - 3,741 3,874
NOK - 2,646 2,741
LAK - 0.87 1.21
MYR 5,881.05 - 6,640.68
TWD 706.58 - 856.15
SAR - 6,737.66 7,098.31
KWD - 81,112 86,323
AED - 6,751 7,276
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 25,480 25,510 25,890
EUR 27,852 27,992 29,226
GBP 33,385 33,553 34,588
HKD 3,202 3,221 3,340
CHF 30,197 30,349 31,296
JPY 155.99 157.57 165.55
AUD 17,094 17,215 17,810
SGD 19,525 19,702 20,299
THB 728 743 779
CAD 17,656 17,780 18,378
NZD 13,992 14,549
KRW 18.55 20.53
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 25550 25550 25910
AUD 17136 17236 18161
CAD 17693 17793 18805
CHF 30333 30363 31944
CNY 3797.1 3822.1 3957.3
CZK 0 1130 0
DKK 0 3845 0
EUR 27997 28027 29760
GBP 33543 33593 35364
HKD 0 3300 0
JPY 157.43 157.93 168.47
KHR 0 6.097 0
KRW 0 19 0
LAK 0 1.0945 0
MYR 0 6450 0
NOK 0 2778 0
NZD 0 14047 0
PHP 0 373 0
SEK 0 2605 0
SGD 19604 19734 20465
THB 0 705.6 0
TWD 0 785 0
SJC 9999 13500000 13500000 13800000
SBJ 12000000 12000000 13800000
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 25,415 25,535 25,870
USD20 25,385 25,535 25,870
USD1 24,356 25,535 25,870
AUD 17,004 17,204 18,394
EUR 27,712 27,862 29,571
CAD 17,573 17,723 19,053
SGD 19,612 19,812 20,404
JPY 157.71 159.21 165.01
GBP 33,360 33,560 34,666
XAU 13,498,000 0 13,802,000
CNY 0 3,773 0
THB 0 739 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 13/11/2026 18:00

Lãi suất

Ngân hàng KKH 1 tuần 2 tuần 3 tuần 1 tháng 2 tháng 3 tháng 6 tháng 9 tháng 12 tháng 24 tháng
Vietcombank 0,10 0,20 0,20 - 2,10 2,10 2,40 3,50 3,50 5,90 6,00
BIDV 0,10 - - - 2,10 2,10 2,40 3,50 3,50 5,90 6,00
VietinBank 0,10 - - - 2,10 2,10 2,40 3,50 3,50 5,90 6,00
Agribank 0,20 - - - 2,60 2,60 2,90 4,00 4,00 5,90 6,00
ACB 0,50 - - - 4,00 4,20 4,40 4,50 4,70 5,30 5,40
Sacombank 0,50 - - - 4,75 4,75 4,75 6,30 6,30 6,10 6,80
Techcombank 0,05 - - - 4,20 4,20 4,50 6,20 6,20 6,40 5,50
LPBank 0,20 - - - 2,10 2,10 2,40 3,50 3,50 4,60 4,60
Vikki Bank 0,49 0,49 - - 4,64 4,64 4,64 5,75 5,52 5,76 5,43
Eximbank 0,20 0,20 0,20 0,20 2,80 3,00 3,10 4,20 4.00 4,70 5,30