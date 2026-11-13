Ngày 13/11: Giá heo hơi cả nước tiếp tục đà tăng trên diện rộng

Giá heo hơi hôm nay tiếp tục tăng trên cả ba miền. Ảnh minh họa

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay tăng 1.000 đồng/kg tại một số địa phương, Bắc Ninh, Hà Nội và Hưng Yên cùng tăng lên 49.000 đồng/kg.

Tại các địa phương còn lại, giá heo hơi nhìn chung duy trì ổn định. Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Hải Phòng, Ninh Bình, Lai Châu và Sơn La tiếp tục được ghi nhận quanh mức 48.000 đồng/kg.

Quảng Ninh và Phú Thọ duy trì giá thu mua 47.000 đồng/kg. Trong khi đó, Tuyên Quang và Lào Cai là hai địa phương có mức giá thấp nhất khu vực, cùng đạt 46.000 đồng/kg.

Tại miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay trở lại xu hướng tăng sau phiên đi ngang trước đó. Theo khảo sát, Nghệ An là địa phương ghi nhận điều chỉnh mới, từ 46.000 đồng/kg lên 47.000 đồng/kg.

Sau điều chỉnh, Nghệ An có cùng mức giá với Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa. Trong khi đó, Lâm Đồng tiếp tục giữ mức 48.000 đồng/kg, cao nhất miền Trung - Tây Nguyên. Các địa phương Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế và Đà Nẵng duy trì mức thu mua 46.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay ghi nhận thêm một địa phương tăng giá. Cụ thể, Vĩnh Long tăng lên 49.000 đồng/kg, ngang với Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp và TP. Hồ Chí Minh.

Tại Cần Thơ, giá heo hơi duy trì 48.000 đồng/kg. Trong khi đó, An Giang và Cà Mau giữ mức 47.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực.

Ở các chợ đầu mối tại TP. Hồ Chí Minh, giá heo quanh mốc 69.000 - 71.000 đồng/kg. Tại các chợ truyền thống và siêu thị, giá thịt heo bán lẻ phổ biến như: ba rọi 155.000 đồng/kg, sườn non 160.000 đồng/kg, nạc dăm 151.000 đồng/kg, nạc vai 124.000 đồng/kg, thịt xay 130.000 đồng/kg, mỡ heo 70.000 đồng/kg…

Giá heo hơi hiện trong khoảng 46.000 - 49.000 đồng/kg, so với cuối tháng trước đã tăng khoảng 3.500 đồng/kg. Với đà tăng hiện tại, thị trường dự báo có khả năng quay lại mốc 50.000 đồng/kg khi nhu cầu tiêu thụ đang tăng./.