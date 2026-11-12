Chứng khoán

Chủ tịch VSDC: Phòng vệ rủi ro tỷ giá là mối quan tâm lớn của quỹ ngoại

Tùng Linh

Tùng Linh

22:01 | 12/11/2026
(TBTCO) - Theo ông Nguyễn Sơn - Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC), thị trường muốn đủ hấp dẫn cần đảm bảo thanh khoản, độ sâu thị trường cùng chất lượng sản phẩm trên thị trường. Các công cụ phòng vệ rủi ro, nhất là rủi ro tỷ giá, được nhà đầu tư nước ngoài đề cập nhiều trong các cuộc xúc tiến đầu tư.
aa

Nâng hạng mở cửa, thị trường cần thêm hàng hóa chất lượng

Chia sẻ tại phiên đối thoại “Khi thế giới định giá lại thị trường vốn Việt Nam” trong khuôn khổ Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 diễn ra chiều 12/11, PGS.TS. Nguyễn Hữu Huân, Phó Chủ tịch Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP.HCM, đặt ra tình huống trong việc phân bổ vốn của một quỹ đầu tư quốc tế. Quỹ này có thể dự kiến phân bổ 300 - 500 triệu USD vào Việt Nam nhưng trước mắt chỉ giải ngân thăm dò khoảng 50 - 100 triệu USD. Vấn đề là điều gì có thể thuyết phục quỹ nâng quy mô đầu tư lên vài trăm triệu USD.

Trả lời câu hỏi này, ông Nguyễn Sơn, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC), cho rằng các định chế tài chính quốc tế thường tiếp cận thị trường theo từng giai đoạn. Sau khi nghiên cứu, đánh giá toàn diện, họ mới phân bổ một phần vốn để kiểm chứng thanh khoản, khả năng giao dịch, thanh toán và quản trị rủi ro trước khi quyết định tăng tỷ trọng.

Theo ông Sơn, yếu tố đầu tiên là quy mô thị trường phải đủ lớn. Bên cạnh đó, tỷ lệ sở hữu nhà nước tại một số doanh nghiệp lớn vẫn ở mức cao, trong khi giới hạn sở hữu nước ngoài thu hẹp lượng cổ phiếu mà các quỹ quốc tế có thể tiếp cận.

Một vấn đề khác là nguồn cung cổ phiếu chất lượng. Trong khoảng ba năm gần đây, số lượng doanh nghiệp tư nhân thực hiện chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) chưa nhiều, đặc biệt là những tập đoàn có nền tảng tài chính tốt. Theo đó, cần thúc đẩy sự tham gia của các doanh nghiệp FDI có tiềm lực, đồng thời tiếp tục cổ phần hóa, thoái vốn tại những doanh nghiệp nhà nước mà Nhà nước không nhất thiết phải duy trì tỷ lệ sở hữu chi phối.

Chủ tịch VSDC: Phòng vệ rủi ro tỷ giá là mối quan tâm lớn của quỹ ngoại
Hai diễn giả chia sẻ tại phiên đối thoại “Khi thế giới định giá lại thị trường vốn Việt Nam” trong khuôn khổ Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 - Ảnh: Vietnambiz

Đồng tình với nhận định này, PGS.TS. Nguyễn Hữu Huân nhấn mạnh chất lượng hàng hóa là yếu tố quan trọng để thu hút nhà đầu tư quốc tế. Việc phát triển hạ tầng giao dịch cần đi cùng mở rộng nguồn cung doanh nghiệp có chất lượng, đáp ứng các tiêu chuẩn về quản trị và minh bạch.

Đối với diễn biến thị trường sau nâng hạng, ông Nguyễn Sơn nhận định việc chỉ số đi ngang hoặc điều chỉnh trong những tháng đầu không phải hiện tượng bất thường. Khi chuyển từ thị trường chứng khoán cận biên sang mới nổi, dòng vốn cận biên thường có xu hướng rút ra để chuyển sang các thị trường cận biên khác, trong khi các quỹ mới nổi cần thời gian quan sát, đánh giá sản phẩm và thích nghi rồi mới giải ngân, giúp thị trường đi vào quỹ đạo ổn định mới.

Theo Chủ tịch VSDC, nâng hạng là mục tiêu cần nỗ lực thực hiện nhưng không thể theo đuổi bằng mọi giá. Nếu không duy trì được các tiêu chuẩn cần thiết và bị hạ hạng trở lại, những tác động bất lợi có thể lớn hơn so với khi chưa được nâng hạng.

Bên cạnh chất lượng doanh nghiệp, ông Sơn nhấn mạnh vai trò của hạ tầng giao dịch và hậu giao dịch. Các quỹ quốc tế đặc biệt quan tâm đến khả năng đặt lệnh từ xa, năng lực tài chính của công ty chứng khoán, vai trò của ngân hàng lưu ký toàn cầu và cơ chế xử lý rủi ro thanh toán. Thị trường chứng khoán Việt Nam đã triển khai cơ chế không yêu cầu nhà đầu tư tổ chức nước ngoài ký quỹ trước toàn bộ bằng tiền (Non-Prefunding), đồng thời tiếp tục hoàn thiện các nghiệp vụ liên quan, hướng tới áp dụng mô hình đối tác bù trừ trung tâm (CCP) trên thị trường cổ phiếu.

Hoàn thiện công cụ phòng vệ để giữ chân dòng vốn quốc tế

Cùng với yêu cầu nâng cao chất lượng thị trường, Chủ tịch VSDC cho rằng việc phát triển các sản phẩm và công cụ phòng vệ rủi ro đóng vai trò quan trọng trong thu hút nhà đầu tư tổ chức. Tại những thị trường phát triển, các công cụ Hợp đồng tương lai (Futures) và Quyền chọn (Options) dựa trên từng cổ phiếu đơn lẻ hoặc trên bộ chỉ số được sử dụng phổ biến. Nhà đầu tư nước ngoài luôn sử dụng song song hai thị trường gồm tài sản cơ sở và thị trường phái sinh.

Việt Nam đã đưa thị trường chứng khoán phái sinh vào vận hành từ năm 2017 với các sản phẩm hợp đồng tương lai trên chỉ số và trái phiếu Chính phủ. Trong giai đoạn tiếp theo, thị trường đang nghiên cứu phát triển sản phẩm quyền chọn trên chỉ số nhằm bổ sung công cụ phòng vệ rủi ro cho nhà đầu tư.

Đối với những cổ phiếu đã “cạn” room, chứng chỉ lưu ký không có quyền biểu quyết (NVDR) cũng là một sản phẩm được ông Sơn đề cập. NVDR giúp nhà đầu tư nước ngoài tiếp cận lợi ích kinh tế của cổ phiếu mà không làm thay đổi quyền biểu quyết tại doanh nghiệp. Bên cạnh đó, các sản phẩm chứng quyền có bảo đảm cũng có thể tiếp tục được phát triển để đa dạng hóa công cụ đầu tư và quản trị rủi ro.

Dù vậy, phát triển sản phẩm mới cần đi cùng năng lực kiểm soát rủi ro. Ông Sơn cho biết ngay từ khi xây dựng thị trường phái sinh, Việt Nam đã áp dụng mô hình CCP nhằm kiểm soát rủi ro đối tác và thanh toán trên thị trường này. Theo ông, các sản phẩm, cơ chế giao dịch mới cần được triển khai thận trọng, thí điểm và đánh giá mức độ an toàn trước khi mở rộng, đặc biệt khi những công cụ phức tạp có thể làm gia tăng nguy cơ thao túng và đầu cơ quá mức.

Ngoài rủi ro thị trường, một vấn đề được Chủ tịch VSDC đặc biệt nhấn mạnh là khả năng phòng vệ rủi ro tỷ giá đối với dòng vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài.

Theo ông Sơn, trong quá trình xúc tiến đầu tư và làm việc với các định chế tài chính quốc tế, các tổ chức này đều quan tâm đến những cơ chế giúp kiểm soát biến động tỷ giá khi đưa vốn vào Việt Nam.

“Đây là nội dung mà Ngân hàng Nhà nước và các đơn vị liên quan cần quan tâm. Đầu tư gián tiếp khác với đầu tư trực tiếp, không có hợp đồng gốc, nhưng chúng ta vẫn cần xây dựng cơ chế phòng vệ rủi ro tỷ giá khi nhà đầu tư nước ngoài đưa vốn vào thị trường chứng khoán”, ông Sơn lưu ý.

Tùng Linh
Từ khóa:
vdsc nguyễn sơn chứng khoán nâng hạng

Bài liên quan

Khối ngoại đảo chiều bán ròng gần 900 tỷ đồng, cổ phiếu FPT chịu áp lực

Khối ngoại đảo chiều bán ròng gần 900 tỷ đồng, cổ phiếu FPT chịu áp lực

Đa dạng hàng hóa, mở rộng lựa chọn cho nhà đầu tư

Đa dạng hàng hóa, mở rộng lựa chọn cho nhà đầu tư

Bài toán chi phí vốn trong chu kỳ tăng trưởng mới

Bài toán chi phí vốn trong chu kỳ tăng trưởng mới

Dành cho bạn

Ba điểm nghẽn khiến doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ phía Nam khó vào chuỗi cung ứng Nhật Bản

Ba điểm nghẽn khiến doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ phía Nam khó vào chuỗi cung ứng Nhật Bản

Diễn đàn kết nối đầu tư 2026: Điểm hẹn để doanh nghiệp FDI nắm bắt cơ hội và hợp tác phát triển

Diễn đàn kết nối đầu tư 2026: Điểm hẹn để doanh nghiệp FDI nắm bắt cơ hội và hợp tác phát triển

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga

Bộ Tài chính tập huấn kiểm soát tài sản, thu nhập người có chức vụ, quyền hạn

Bộ Tài chính tập huấn kiểm soát tài sản, thu nhập người có chức vụ, quyền hạn

Đối thoại thực chất, minh bạch thông tin để "nâng chất" thị trường trái phiếu

Đối thoại thực chất, minh bạch thông tin để "nâng chất" thị trường trái phiếu

Kịp thời đưa vốn ngân sách đến các dự án

Kịp thời đưa vốn ngân sách đến các dự án

Đọc thêm

Hơn 149 triệu cổ phiếu Tôn Đông Á chính thức niêm yết trên HOSE

Hơn 149 triệu cổ phiếu Tôn Đông Á chính thức niêm yết trên HOSE

(TBTCO) - Hơn 149 triệu cổ phiếu GDA chính thức niêm yết trên HOSE ngày 12/11, với giá tham chiếu 12.000 đồng/cổ phiếu.
MB chào bán 200 triệu cổ phiếu cho 6 nhà đầu tư tổ chức, dự thu hơn 3.000 tỷ đồng

MB chào bán 200 triệu cổ phiếu cho 6 nhà đầu tư tổ chức, dự thu hơn 3.000 tỷ đồng

(TBTCO) - Ngân hàng MB dự kiến chào bán riêng lẻ 200 triệu cổ phiếu cho 6 tổ chức, với giá 15.090 đồng/cổ phiếu, thu về 3.018 tỷ đồng; đồng thời, tăng vốn điều lệ lên 102,787 nghìn tỷ đồng. Trong đó, MB dự kiến dành 449,5 tỷ đồng bổ sung vốn cho vay khách hàng, phần lớn còn lại sẽ dành đầu tư về công nghệ.
PGBank hợp tác với IFC, thiết lập hạn mức tài trợ thương mại quốc tế GTFP

PGBank hợp tác với IFC, thiết lập hạn mức tài trợ thương mại quốc tế GTFP

(TBTCO) - Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển (PGBank) và Tổ chức Tài chính quốc tế (IFC) - thành viên Nhóm Ngân hàng Thế giới (WB) chính thức ký kết thỏa thuận tham gia Chương trình Tài trợ thương mại toàn cầu (Global Trade Finance Program - GTFP).
Chứng khoán ngày 12/11: Cổ phiếu vốn hóa lớn kéo VN-Index quay đầu giảm

Chứng khoán ngày 12/11: Cổ phiếu vốn hóa lớn kéo VN-Index quay đầu giảm

Sau hai phiên tăng liên tiếp, VN-Index quay đầu giảm khi áp lực bán gia tăng trong phiên chiều. Sắc đỏ chiếm ưu thế, trong khi khối lượng khớp lệnh vẫn thấp hơn mức bình quân gần đây.
Mở thêm cơ hội tiếp cận vốn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Mở thêm cơ hội tiếp cận vốn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

(TBTCO) - Dự thảo Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa được kỳ vọng tạo thêm điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận nguồn lực tài chính, nâng cao năng lực quản trị và mở rộng sản xuất, kinh doanh. Tuy nhiên, để chính sách phát huy hiệu quả, cần có sự thay đổi từ cả phía cung ứng và tiếp nhận vốn.
Trích lập dự phòng đuối sức trước đà tăng nợ xấu, tỷ lệ bao phủ lùi về 74%

Trích lập dự phòng đuối sức trước đà tăng nợ xấu, tỷ lệ bao phủ lùi về 74%

Theo giới phân tích, nợ xấu hình thành ròng quý III/2026 vượt 65.500 tỷ đồng, cao nhất từ năm 2022. Dù chi phí dự phòng trong quý tăng 17%, tỷ lệ bao phủ nợ xấu giảm còn 74,2%. Lãi suất tăng mạnh, đặc biệt với khoản vay mua nhà, làm suy yếu khả năng trả nợ của khách vay, gia tăng áp lực dự phòng và lợi nhuận ngân hàng cuối năm.
Chứng chỉ lưu ký mở thêm kênh kết nối vốn quốc tế

Chứng chỉ lưu ký mở thêm kênh kết nối vốn quốc tế

(TBTCO) - Nhiều cổ phiếu Việt Nam đã được giao dịch dưới hình thức chứng chỉ lưu ký (Depositary Receipt - DR) tại thị trường chứng khoán nước ngoài. Tới đây, việc phát triển DR không còn là hoạt động riêng lẻ của một số tổ chức trung gian.
Ba doanh nghiệp bị xử phạt 540 triệu đồng vì vi phạm công bố thông tin và quản trị

Ba doanh nghiệp bị xử phạt 540 triệu đồng vì vi phạm công bố thông tin và quản trị

(TBTCO) - Thanh tra Chứng khoán Nhà nước xử phạt Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Trung Nam, Công ty cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha và Công ty TNHH Bất động sản Gia Đức tổng cộng 540 triệu đồng. Trong đó, hai doanh nghiệp công bố sai lệch lợi nhuận năm 2025, với một trường hợp báo lãi hơn 2 tỷ đồng trong khi báo cáo kiểm toán ghi nhận lỗ gần 4,68 tỷ đồng.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Chứng khoán cuối năm và bài toán lựa chọn danh mục đầu tư

Chứng khoán cuối năm và bài toán lựa chọn danh mục đầu tư

Chủ tịch VSDC: Phòng vệ rủi ro tỷ giá là mối quan tâm lớn của quỹ ngoại

Chủ tịch VSDC: Phòng vệ rủi ro tỷ giá là mối quan tâm lớn của quỹ ngoại

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội đàm với Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội đàm với Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì lễ đón Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko thăm chính thức Việt Nam

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì lễ đón Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko thăm chính thức Việt Nam

Đa dạng hàng hóa, mở rộng lựa chọn cho nhà đầu tư

Đa dạng hàng hóa, mở rộng lựa chọn cho nhà đầu tư

Bộ trưởng Vũ Hải Quân: Kinh phí có đủ, nhưng đầu tư vào đâu phải hết sức cân nhắc

Bộ trưởng Vũ Hải Quân: Kinh phí có đủ, nhưng đầu tư vào đâu phải hết sức cân nhắc

Daiichi Life Việt Nam tiếp nối hành trình “Kết nối triệu yêu thương - Hiến máu nhân đạo 2026” tại TP. Hồ Chí Minh

Daiichi Life Việt Nam tiếp nối hành trình “Kết nối triệu yêu thương - Hiến máu nhân đạo 2026” tại TP. Hồ Chí Minh

Shopee livestream joins Ho Chi Minh City stimulus drive

Shopee livestream joins Ho Chi Minh City stimulus drive

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga

Bộ Tài chính và tỉnh Kanagawa (Nhật Bản) thúc đẩy hợp tác đầu tư, mở rộng kết nối doanh nghiệp

Bộ Tài chính và tỉnh Kanagawa (Nhật Bản) thúc đẩy hợp tác đầu tư, mở rộng kết nối doanh nghiệp

Thuế tỉnh Phú Thọ làm sạch hơn 10.500 mã số thuế, tháo gỡ dần hồ sơ tồn đọng nhiều năm

Thuế tỉnh Phú Thọ làm sạch hơn 10.500 mã số thuế, tháo gỡ dần hồ sơ tồn đọng nhiều năm

Thủ tướng: Một bộ phận cán bộ vẫn né tránh, không dám đương đầu với vấn đề mới, khó

Thủ tướng: Một bộ phận cán bộ vẫn né tránh, không dám đương đầu với vấn đề mới, khó

Ngày 12/11: Giá heo hơi kéo dài chuỗi ngày hồi phục

Ngày 12/11: Giá heo hơi kéo dài chuỗi ngày hồi phục

Ngày 10/11: Giá heo hơi tại miền Nam lấy lại đà tăng

Ngày 10/11: Giá heo hơi tại miền Nam lấy lại đà tăng

10 bộ, ngành và 6 địa phương chưa có chuyển biến trong xử lý nhà, đất dôi dư

10 bộ, ngành và 6 địa phương chưa có chuyển biến trong xử lý nhà, đất dôi dư

Tỷ giá USD hôm nay 10/11: USD đồng loạt giảm sâu, DXY lùi dưới 102 điểm khi thị trường chờ CPI Mỹ

Tỷ giá USD hôm nay 10/11: USD đồng loạt giảm sâu, DXY lùi dưới 102 điểm khi thị trường chờ CPI Mỹ

Tỷ giá USD hôm nay 12/11: USD bật tăng, DXY áp sát 103 điểm khi Fed có thể nâng lãi suất 0,5 điểm phần trăm

Tỷ giá USD hôm nay 12/11: USD bật tăng, DXY áp sát 103 điểm khi Fed có thể nâng lãi suất 0,5 điểm phần trăm

Ngày 12/11: Giá gạo xuất khẩu Việt Nam tăng mạnh

Ngày 12/11: Giá gạo xuất khẩu Việt Nam tăng mạnh

Ngày 11/11: Giá heo hơi ở miền Trung và miền Nam đồng loạt tăng

Ngày 11/11: Giá heo hơi ở miền Trung và miền Nam đồng loạt tăng

Ngành Thuế triển khai thống nhất cơ chế một cửa, nâng cao chất lượng phục vụ người nộp thuế

Ngành Thuế triển khai thống nhất cơ chế một cửa, nâng cao chất lượng phục vụ người nộp thuế

Ngày 11/11: Giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long tăng mạnh

Ngày 11/11: Giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long tăng mạnh

Quy định mới về chức năng, nhiệm vụ của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Quy định mới về chức năng, nhiệm vụ của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Giá vàng hôm nay ngày 12/11: Vàng thế giới mất mốc 4.000 USD, trong nước giảm 1,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 12/11: Vàng thế giới mất mốc 4.000 USD, trong nước giảm 1,5 triệu đồng/lượng

Tuyên bố tầm nhìn chung Việt Nam - Nhật Bản

Tuyên bố tầm nhìn chung Việt Nam - Nhật Bản

Chứng khoán

Chứng khoán quốc tế

GSPC +22.18
12/11 | +22.18 (7,641.56 +22.18 (+0.29%))
DJI +199.72
12/11 | +199.72 (52,686.21 +199.72 (+0.38%))
IXIC +69.95
12/11 | +69.95 (25,536.14 +69.95 (+0.27%))
NYA +3.97
12/11 | +3.97 (24,652.50 +3.97 (+0.02%))
XAX -29.52
12/11 | -29.52 (8,087.20 -29.52 (-0.36%))
BUK100P +4.53
12/11 | +4.53 (1,073.73 +4.53 (+0.42%))
RUT -14.79
12/11 | -14.79 (2,831.47 -14.79 (-0.52%))
VIX -0.02
12/11 | -0.02 (17.47 -0.02 (-0.11%))
FTSE +27.24
12/11 | +27.24 (10,862.71 +27.24 (+0.25%))
GDAXI +138.95
12/11 | +138.95 (26,801.72 +138.95 (+0.52%))
FCHI +38.37
12/11 | +38.37 (8,371.24 +38.37 (+0.46%))
STOXX50E +13.60
12/11 | +13.60 (6,406.99 +13.60 (+0.21%))
N100 +0.19
12/11 | +0.19 (1,926.22 +0.19 (+0.01%))
BFX +25.58
12/11 | +25.58 (6,126.06 +25.58 (+0.42%))
MOEX.ME -0.11
12/11 | -0.11 (85.20 -0.11 (-0.13%))
HSI -307.37
12/11 | -307.37 (24,008.55 -307.37 (-1.26%))
STI -6.96
12/11 | -6.96 (5,282.70 -6.96 (-0.13%))
AXJO -6.40
12/11 | -6.40 (9,146.80 -6.40 (-0.07%))
AORD -17.10
12/11 | -17.10 (9,274.20 -17.10 (-0.18%))
BSESN +31.61
12/11 | +31.61 (81,911.01 +31.61 (+0.04%))
JKSE +135.86
12/11 | +135.86 (5,250.90 +135.86 (+2.66%))
KLSE -9.23
12/11 | -9.23 (1,585.96 -9.23 (-0.58%))
NZ50 +79.37
12/11 | +79.37 (14,259.23 +79.37 (+0.56%))
KS11 -32.63
12/11 | -32.63 (5,342.73 -32.63 (-0.61%))
TWII -1,165.28
12/11 | -1,165.28 (43,091.87 -1,165.28 (-2.63%))
GSPTSE -88.55
12/11 | -88.55 (36,323.17 -88.55 (-0.24%))
BVSP -426.78
12/11 | -426.78 (171,633.66 -426.78 (-0.25%))
MXX +138.10
12/11 | +138.10 (72,144.15 +138.10 (+0.19%))
MERV 0.00
12/11 | 0.00 (2,848,945.25 0.00 (0.00%))
TA125.TA +7.46
12/11 | +7.46 (3,959.46 +7.46 (+0.19%))
CASE30 -477.10
12/11 | -477.10 (52,023.40 -477.10 (-0.91%))
JN0U.JO -65.43
12/11 | -65.43 (6,770.04 -65.43 (-0.96%))
FPACEPE-USD-TR.FGI +14.60
12/11 | +14.60 (10,033.59 +14.60 (+0.15%))
DX-Y.NYB +0.23
12/11 | +0.23 (103.14 +0.23 (+0.23%))
FPACEBOUS-USD-TR.FGI +23.31
12/11 | +23.31 (10,847.84 +23.31 (+0.22%))
125904-USD-STRD -3.78
12/11 | -3.78 (2,802.02 -3.78 (-0.13%))
XDB -0.40
12/11 | -0.40 (132.34 -0.40 (-0.30%))
XDE -0.35
12/11 | -0.35 (110.57 -0.35 (-0.31%))
FPCPEXVE-USD-TR.FGI -12.40
12/11 | -12.40 (10,607.65 -12.40 (-0.12%))
000001.SS -24.81
12/11 | -24.81 (3,655.83 -24.81 (-0.67%))
N225 -429.23
12/11 | -429.23 (60,819.36 -429.23 (-0.70%))
XDN -0.09
12/11 | -0.09 (62.51 -0.09 (-0.14%))
XDA -0.45
12/11 | -0.45 (68.09 -0.45 (-0.66%))
FPCPEXVA-USD-TR.FGI +19.12
12/11 | +19.12 (6,866.47 +19.12 (+0.28%))