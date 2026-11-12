Tài chính

Bộ Tài chính và tỉnh Kanagawa (Nhật Bản) thúc đẩy hợp tác đầu tư, mở rộng kết nối doanh nghiệp

Đức Minh

Đức Minh

Minhtbtc@gmail.com; nguyenducminh-tbtc@mof.gov.vn
19:19 | 12/11/2026
(TBTCO) - Chiều 12/11/2026, thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Tài chính, Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài Đỗ Văn Sử đã có buổi tiếp và làm việc với Đoàn đại biểu tỉnh Kanagawa (Nhật Bản) do Thống đốc Kuroiwa Yuji làm Trưởng đoàn.
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Phát biểu tại cuộc làm việc, Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài Đỗ Văn Sử đánh giá cao quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và tỉnh Kanagawa trong những năm qua, đặc biệt là các hoạt động xúc tiến đầu tư, kết nối doanh nghiệp và giao lưu văn hóa.

Bộ Tài chính và tỉnh Kanagawa (Nhật Bản) thúc đẩy hợp tác đầu tư, mở rộng kết nối doanh nghiệp
Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài Đỗ Văn Sử (ngồi giữa) phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Đức Minh

Thống đốc Kuroiwa Yuji cho biết, hợp tác kinh tế giữa tỉnh Kanagawa và Việt Nam đã đạt được những kết quả tích cực. Tháng 4/2014, tỉnh Kanagawa và Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam đã ký Bản ghi nhớ hợp tác xúc tiến kinh tế, tạo cơ sở thúc đẩy các hoạt động đầu tư giữa hai bên.

Theo Thống đốc, năm 2015 mới có 2 doanh nghiệp Việt Nam đầu tư tại Kanagawa, đến nay con số này đã tăng lên 23 doanh nghiệp. Ở chiều ngược lại, đã có 33 doanh nghiệp Kanagawa đầu tư vào Việt Nam.

Nhằm tăng cường hợp tác, từ ngày 1/11/2026, tỉnh Kanagawa phối hợp với Trung tâm Thúc đẩy Công nghiệp Kanagawa (KIP) chính thức thành lập Văn phòng Đại diện Đầu tư và Thương mại tại Hà Nội.

Bộ Tài chính và tỉnh Kanagawa (Nhật Bản) thúc đẩy hợp tác đầu tư, mở rộng kết nối doanh nghiệp
Thống đốc tỉnh Kanagawa (Nhật Bản) Kuroiwa Yuji phát biểu. Ảnh: Đức Minh

Thống đốc Kuroiwa Yuji cho biết, lễ khai trương văn phòng sẽ diễn ra ngày 13/11, cùng với hội thảo giới thiệu môi trường kinh doanh và các chính sách ưu đãi đầu tư của Kanagawa dành cho doanh nghiệp Việt Nam.

Bên cạnh hợp tác đầu tư, Thống đốc bày tỏ sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực trái phiếu xanh, đồng thời mời Việt Nam tham gia Triển lãm Xanh Thế giới (Green Expo 2027) tại Yokohama.

Nhấn mạnh, việc tỉnh Kanagawa thành lập Văn phòng đại diện tại Hà Nội là bước đi chiến lược, có ý nghĩa quan trọng đối với việc thúc đẩy hợp tác giữa hai bên, Cục trưởng Đỗ Văn Sử cho biết, Bộ Tài chính sẽ bố trí đầu mối trực tiếp kết nối, hỗ trợ các hoạt động hợp tác đầu tư, thương mại song phương.

Bộ Tài chính và tỉnh Kanagawa (Nhật Bản) thúc đẩy hợp tác đầu tư, mở rộng kết nối doanh nghiệp
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Đức Minh

Về hợp tác tài chính, theo Cục trưởng Đỗ Văn Sử, Chính phủ Việt Nam đặc biệt quan tâm đến cơ chế huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu, trong đó có trái phiếu Samurai của Nhật Bản.

Trong chuyến công tác Nhật Bản vừa qua, phía Việt Nam đã làm việc với Liên đoàn Các tổ chức kinh tế Nhật Bản (Keidanren), các ngân hàng và tổ chức tài chính lớn nhằm thúc đẩy hợp tác, huy động nguồn vốn cho các dự án phát triển hạ tầng trọng điểm.

Phía Bộ Tài chính Việt Nam khẳng định sẵn sàng phối hợp với tỉnh Kanagawa và các đối tác Nhật Bản để tiếp tục trao đổi về lĩnh vực này.

Bộ Tài chính và tỉnh Kanagawa (Nhật Bản) thúc đẩy hợp tác đầu tư, mở rộng kết nối doanh nghiệp
Đại biện lâm thời (Phó Đại sứ) Nhật Bản tại Việt Nam, ông Ishikawa phát biểu. Ảnh: Đức Minh

Phát biểu tại cuộc làm việc, ông Ishikawa, Đại biện lâm thời (Phó Đại sứ) Nhật Bản tại Việt Nam khẳng định, Chính phủ Nhật Bản nhất quán quan điểm tiếp tục đồng hành, hỗ trợ sự phát triển kinh tế của Việt Nam.

Đề cập mục tiêu tăng trưởng GDP hai chữ số của Việt Nam trong 5 năm tới, Phó Đại sứ Ishikawa cho rằng, Việt Nam cần giải quyết hiệu quả ba vấn đề then chốt gồm nguồn điện, năng lượng; nguồn nhân lực và nguồn vốn đầu tư.

Đánh giá cao định hướng thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của Việt Nam, Phó Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam nhấn mạnh việc quan tâm, hỗ trợ các doanh nghiệp đang hoạt động có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với thu hút đầu tư.

Theo Phó Đại sứ Ishikawa, để tiếp tục gia tăng thu hút FDI, yếu tố quan trọng là phải trân trọng và chăm sóc chu đáo từng doanh nghiệp hiện hữu; đồng thời đề nghị các cơ quan chức năng Việt Nam tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Kanagawa đã đầu tư, đang hoạt động cũng như chuẩn bị đầu tư vào Việt Nam.

Phó Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam mong muốn các cơ quan Việt Nam tăng cường lắng nghe ý kiến thực tế từ doanh nghiệp. Văn phòng đại diện Kanagawa tại Hà Nội sẽ đóng vai trò cầu nối, tiếp nhận và chuyển tải những ý kiến này tới các cơ quan quản lý.

Về phía Việt Nam, Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài Đỗ Văn Sử khẳng định sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với tỉnh Kanagawa và các đối tác Nhật Bản để thúc đẩy hợp tác giữa hai bên. Đồng thời, Cục trưởng Đỗ Văn Sử giới thiệu đại diện lãnh đạo Cục Đầu tư nước ngoài và Trung tâm Thông tin Đầu tư là những đầu mối trực tiếp kết nối, hỗ trợ thúc đẩy hợp tác đầu tư, thương mại song phương.

Bộ Tài chính và tỉnh Kanagawa (Nhật Bản) thúc đẩy hợp tác đầu tư, mở rộng kết nối doanh nghiệp
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Đức Minh
Tính đến ngày 31/10/2026, Việt Nam có 199 dự án của nhà đầu tư tới từ tỉnh Kanagawa với tổng vốn đăng ký khoảng 1,46 tỷ USD. Trong đó, từ năm 2001 - 2014, có 58 dự án với tổng số vốn khoảng 384 triệu USD. Sau khi ký Biên bản ghi nhớ hợp tác, từ năm 2015 - 2024 đã có thêm 59 dự án với tổng số vốn khoảng 487 triệu USD. Riêng từ năm 2024 đến tháng 11/2026 đã có thêm 82 dự án với tổng vốn khoảng 590 triệu USD.
Đức Minh
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