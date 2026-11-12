Ngân hàng - Bảo hiểm

Giá vàng

Giá vàng hôm nay ngày 12/11: Vàng thế giới mất mốc 4.000 USD, trong nước giảm 1,5 triệu đồng/lượng

Thu Hương

Thu Hương

phamthuhuong-tbtc@mof.gov.vn
06:31 | 12/11/2026
(TBTCO) - Giá vàng thế giới giảm hơn 44 USD/ounce, xuống dưới mốc 4.000 USD. Vàng trong nước cũng giảm đến 1,5 triệu đồng/lượng.
aa

Giá vàng thế giới

Giá vàng thế giới giảm hơn 44 USD/ounce so với sáng qua, xuống còn 3.989 USD/ounce và đánh mất ngưỡng 4.000 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, giá vàng tương đương khoảng 124,2 triệu đồng/lượng, chưa bao gồm thuế và phí.

Giá vàng hôm nay ngày 12/11: Vàng thế giới mất mốc 4.000 USD, trong nước giảm 1,5 triệu đồng/lượng
Diễn biến giá vàng thế giới 24 giờ qua. Nguồn: Kitco.

Đà giảm diễn ra trong bối cảnh số liệu lạm phát Mỹ cao hơn dự báo, làm tăng khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ. Sau hai tuần duy trì trên mốc 4.000 USD/ounce, việc giá vàng lùi xuống dưới ngưỡng này khiến thị trường lo ngại áp lực bán có thể gia tăng. Một số chuyên gia cảnh báo kim loại quý có thể tiếp tục giảm về vùng 3.900 USD/ounce.

Báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ cho thấy lạm phát tháng 10 tăng 0,4%, cao hơn mức dự báo 0,3%. CPI cơ bản cũng tăng 0,3%, vượt dự báo 0,2%. Những số liệu này củng cố kỳ vọng Fed có thể nâng lãi suất trong tháng 12, qua đó làm giảm sức hấp dẫn của vàng, vốn không đem lại lợi suất.

Theo công cụ FedWatch của CME, thị trường đánh giá xác suất Fed tăng lãi suất thêm 0,5 điểm phần trăm là 13,2%. Cùng với kỳ vọng chính sách tiền tệ thắt chặt hơn, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng và đồng USD mạnh lên cũng tạo sức ép lên giá vàng.

Ông Bark Melek - Trưởng bộ phận Chiến lược hàng hóa tại TD Securities, dự báo giá vàng có thể quay về ngưỡng hỗ trợ 3.900 USD/ounce. Theo ông, nhu cầu mua vàng của các ngân hàng trung ương vẫn là yếu tố hỗ trợ quan trọng cho thị trường. Tuy nhiên, lực mua này có thể không đủ bù đắp sự suy yếu của nhu cầu đầu tư.

Giá vàng trong nước

Kết phiên giao dịch ngày 11/11, giá vàng trong nước tiếp tục giảm ở cả phân khúc vàng miếng và vàng nhẫn.

Cụ thể, đối với phân khúc vàng miếng, giá vàng miếng tại DOJI, SJC và PNJ giảm 900.000 đồng/lượng, giao dịch ở mức 137 - 140 triệu đồng/lượng. Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý giảm 700.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 900.000 đồng/lượng ở chiều bán ra, đưa giá vàng về ngưỡng 136,7 - 140 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu giảm 1,3 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 900.000 đồng/lượng ở chiều bán ra, niêm yết ở ngưỡng 135,5 - 140 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, DOJI giảm 1,5 triệu đồng/lượng, giao dịch ở ngưỡng 135,5 - 139,5 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu giảm 1,3 triệu đồng/lượng, niêm yết tại 135,5 - 139,5 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý giảm 700.000 đồng/lượng, giao dịch tại 136,7 - 139,7 triệu đồng/lượng. PNJ giảm 1,4 triệu đồng/lượng, giá vàng nhẫn giảm về ngưỡng 134,7 - 138,9 triệu đồng/lượng. Tương tự, SJC giảm 900.000 đồng/lượng, giá vàng nhẫn kết phiên ở ngưỡng 135,8 - 139,8 triệu đồng/lượng.

Thu Hương
Từ khóa:
giá vàng giá vàng thế giới giá vàng trong nước giá vàng nhẫn giá vàng miếng

Bài liên quan

Giá vàng hôm nay ngày 11/11: Vàng thế giới giảm hơn 100 USD, trong nước đảo chiều

Giá vàng hôm nay ngày 11/11: Vàng thế giới giảm hơn 100 USD, trong nước đảo chiều

Giá vàng hôm nay ngày 10/11: Vàng thế giới và trong nước cùng tăng

Giá vàng hôm nay ngày 10/11: Vàng thế giới và trong nước cùng tăng

Giá vàng hôm nay ngày 9/11: Giá vàng trong nước đứng yên, vàng miếng cao nhất 141 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 9/11: Giá vàng trong nước đứng yên, vàng miếng cao nhất 141 triệu đồng/lượng

Dành cho bạn

Chứng khoán phái sinh ngày 11/11: Chênh lệch âm duy trì, dòng tiền thận trọng hơn

Chứng khoán phái sinh ngày 11/11: Chênh lệch âm duy trì, dòng tiền thận trọng hơn

Hải quan phát hiện, xử lý 18.825 vụ buôn lậu, gian lận thương mại

Hải quan phát hiện, xử lý 18.825 vụ buôn lậu, gian lận thương mại

Từ lá thư cảm ơn: Lan tỏa hình ảnh người cán bộ thuế trách nhiệm, gần dân, vì dân

Từ lá thư cảm ơn: Lan tỏa hình ảnh người cán bộ thuế trách nhiệm, gần dân, vì dân

Chứng khoán ngày 11/11: VN-Index giữ sắc xanh sau phiên giằng co

Chứng khoán ngày 11/11: VN-Index giữ sắc xanh sau phiên giằng co

Bước tiến mới trong chuyển đổi số ngành Tài chính: Trợ lý ảo AI – Trợ thủ đắc lực của cán bộ công chức

Bước tiến mới trong chuyển đổi số ngành Tài chính: Trợ lý ảo AI – Trợ thủ đắc lực của cán bộ công chức

Gen Z sống khỏe, chủ động hơn với bài toán viện phí

Gen Z sống khỏe, chủ động hơn với bài toán viện phí

Đọc thêm

Giá vàng hôm nay ngày 8/11: Giá vàng trong nước đi ngang, thế giới duy trì trên 4.000 USD

Giá vàng hôm nay ngày 8/11: Giá vàng trong nước đi ngang, thế giới duy trì trên 4.000 USD

(TBTCO) - Giá vàng thế giới tiếp tục duy trì trên mốc 4.000 USD/ounce, niêm yết ở 4.072 USD/ounce. Trong nước, vàng miếng đi ngang ở ngưỡng 136,5 - 141 triệu đồng/lượng và vàng nhẫn tại 136,3 - 140,5 triệu đồng/lượng.
Giá vàng hôm nay ngày 7/11: Giá vàng thế giới giảm, trong nước mất tới 2 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 7/11: Giá vàng thế giới giảm, trong nước mất tới 2 triệu đồng/lượng

(TBTCO) - Giá vàng thế giới giảm 16 USD/ounce, còn 4.072 USD. Trong nước, vàng miếng và vàng nhẫn giảm mạnh từ 1,5 đến 2 triệu đồng/lượng.
Giá vàng hôm nay ngày 6/11: Giá vàng trong nước quay đầu giảm lên đến 1,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 6/11: Giá vàng trong nước quay đầu giảm lên đến 1,5 triệu đồng/lượng

(TBTCO) - Mở cửa phiên ngày 6/11, giá vàng trong nước đồng loạt đảo chiều giảm với mức giảm từ lên đến 1,5 triệu đồng/lượng, đưa giá vàng miếng về ngưỡng 137,5 - 141 triệu đồng/lượng, giá vàng nhẫn về 136,3 - 140,9 triệu đồng/lượng.
Giá vàng hôm nay ngày 5/11: Vàng thế giới vượt 4.000 USD, trong nước tăng mạnh

Giá vàng hôm nay ngày 5/11: Vàng thế giới vượt 4.000 USD, trong nước tăng mạnh

(TBTCO) - Giá vàng thế giới tăng gần 130 USD/ounce, vượt mốc 4.000 USD, trong khi vàng miếng và vàng nhẫn trong nước đồng loạt đi lên.
Giá vàng hôm nay ngày 4/11: Giá vàng trong nước tăng, vàng thế giới quay đầu giảm

Giá vàng hôm nay ngày 4/11: Giá vàng trong nước tăng, vàng thế giới quay đầu giảm

(TBTCO) - Giá vàng thế giới lùi về quanh 3.931 USD/ounce, trong khi vàng miếng và vàng nhẫn trong nước tiếp tục tăng, có nơi lên đến 900.000 đồng/lượng.
Giá vàng hôm nay ngày 3/11: Giá vàng thế giới phục hồi, vàng trong nước tăng thêm 1,2 triệu đồng

Giá vàng hôm nay ngày 3/11: Giá vàng thế giới phục hồi, vàng trong nước tăng thêm 1,2 triệu đồng

(TBTCO) - Mở cửa phiên giao dịch ngày 3/11, giá vàng trong nước tiếp đà tăng ở cả phân khúc vàng miếng và vàng nhẫn. Mức tăng bình quân ở mức 1,2 triệu đồng/lượng. Giá vàng thế giới cũng tăng 18 USD/ounce.
Giá vàng hôm nay ngày 2/11: Giá vàng trong nước bật tăng 1 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 2/11: Giá vàng trong nước bật tăng 1 triệu đồng/lượng

(TBTCO) - Sáng ngày 2/11, giá vàng trong nước tăng ở cả phân khúc vàng miếng và vàng nhẫn. Cụ thể, đối với phân khúc vàng miếng, giá vàng miếng tại DOJI, SJC và PNJ tăng 1 triệu đồng/lượng, giao dịch ở mức 137 - 140 triệu đồng/lượng.
Giá vàng hôm nay ngày 1/8: Vàng trong nước giảm tới 2,5 triệu đồng

Giá vàng hôm nay ngày 1/8: Vàng trong nước giảm tới 2,5 triệu đồng

(TBTCO) - Giá vàng trong nước giảm tới 2,5 triệu đồng/lượng, lùi về 134,5 - 139 triệu đồng/lượng với vàng miếng và 131,8 - 138 triệu đồng/lượng với vàng nhẫn.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Infographics: 9 tháng, TP. Hà Nội cấp giấy chứng nhận cho 25.600 doanh nghiệp thành lập mới

Infographics: 9 tháng, TP. Hà Nội cấp giấy chứng nhận cho 25.600 doanh nghiệp thành lập mới

Chứng chỉ lưu ký mở thêm kênh kết nối vốn quốc tế

Chứng chỉ lưu ký mở thêm kênh kết nối vốn quốc tế

Ngày 12/11: Giá cà phê tiếp tục đi xuống, hồ tiêu giữ mốc 138.000 đồng/kg

Ngày 12/11: Giá cà phê tiếp tục đi xuống, hồ tiêu giữ mốc 138.000 đồng/kg

Ngày 12/11: Giá gạo xuất khẩu Việt Nam tăng mạnh

Ngày 12/11: Giá gạo xuất khẩu Việt Nam tăng mạnh

Ngày 12/11: Giá heo hơi kéo dài chuỗi ngày hồi phục

Ngày 12/11: Giá heo hơi kéo dài chuỗi ngày hồi phục

Giá vàng hôm nay ngày 12/11: Vàng thế giới mất mốc 4.000 USD, trong nước giảm 1,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 12/11: Vàng thế giới mất mốc 4.000 USD, trong nước giảm 1,5 triệu đồng/lượng

Ngày 12/11: Giá cao su tại Nhật Bản và Singapore tăng

Ngày 12/11: Giá cao su tại Nhật Bản và Singapore tăng

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo hoàn trả tiền đóng, cấp thẻ bảo hiểm y tế điện tử

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo hoàn trả tiền đóng, cấp thẻ bảo hiểm y tế điện tử

VGL Forum 2026: Huy động nguồn lực toàn cầu, mở "cửa ngõ" tăng trưởng cho Việt Nam đến năm 2045

VGL Forum 2026: Huy động nguồn lực toàn cầu, mở "cửa ngõ" tăng trưởng cho Việt Nam đến năm 2045

Đưa thương mại điện tử về xã, mở rộng thị trường cho hàng Việt

Đưa thương mại điện tử về xã, mở rộng thị trường cho hàng Việt

Giải ngân đầu tư công tăng tốc trong tuần đầu tháng 11

Giải ngân đầu tư công tăng tốc trong tuần đầu tháng 11

Ba doanh nghiệp bị xử phạt 540 triệu đồng vì vi phạm công bố thông tin và quản trị

Ba doanh nghiệp bị xử phạt 540 triệu đồng vì vi phạm công bố thông tin và quản trị

Ngày 10/11: Giá heo hơi tại miền Nam lấy lại đà tăng

Ngày 10/11: Giá heo hơi tại miền Nam lấy lại đà tăng

Ngày 12/11: Giá heo hơi kéo dài chuỗi ngày hồi phục

Ngày 12/11: Giá heo hơi kéo dài chuỗi ngày hồi phục

Tỷ giá USD hôm nay 10/11: USD đồng loạt giảm sâu, DXY lùi dưới 102 điểm khi thị trường chờ CPI Mỹ

Tỷ giá USD hôm nay 10/11: USD đồng loạt giảm sâu, DXY lùi dưới 102 điểm khi thị trường chờ CPI Mỹ

10 bộ, ngành và 6 địa phương chưa có chuyển biến trong xử lý nhà, đất dôi dư

10 bộ, ngành và 6 địa phương chưa có chuyển biến trong xử lý nhà, đất dôi dư

Ngày 11/11: Giá heo hơi ở miền Trung và miền Nam đồng loạt tăng

Ngày 11/11: Giá heo hơi ở miền Trung và miền Nam đồng loạt tăng

Ngành Thuế triển khai thống nhất cơ chế một cửa, nâng cao chất lượng phục vụ người nộp thuế

Ngành Thuế triển khai thống nhất cơ chế một cửa, nâng cao chất lượng phục vụ người nộp thuế

Việt Nam tiếp tục tăng cường kết nối với các nhà đầu tư Nhật Bản

Việt Nam tiếp tục tăng cường kết nối với các nhà đầu tư Nhật Bản

Ngày 11/11: Giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long tăng mạnh

Ngày 11/11: Giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long tăng mạnh

Tuyên bố tầm nhìn chung Việt Nam - Nhật Bản

Tuyên bố tầm nhìn chung Việt Nam - Nhật Bản

Ngày 10/11: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long không biến động

Ngày 10/11: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long không biến động

Giá vàng hôm nay ngày 12/11: Vàng thế giới mất mốc 4.000 USD, trong nước giảm 1,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 12/11: Vàng thế giới mất mốc 4.000 USD, trong nước giảm 1,5 triệu đồng/lượng

Các quỹ ETF dự kiến giao dịch gần 1.000 tỷ đồng trong kỳ cơ cấu tháng 11

Các quỹ ETF dự kiến giao dịch gần 1.000 tỷ đồng trong kỳ cơ cấu tháng 11

Giá vàng

Doji
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 134,700 138,900
Hà Nội - PNJ 134,700 138,900
Đà Nẵng - PNJ 134,700 138,900
Miền Tây - PNJ 134,700 138,900
Tây Nguyên - PNJ 134,700 138,900
Đông Nam Bộ - PNJ 134,700 138,900
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,700 14,000
Miếng SJC Nghệ An 13,700 14,000
Miếng SJC Thái Bình 13,700 14,000
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,580 13,980
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,580 13,980
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,580 13,980
Trang sức 99.9 13,260 13,860
Trang sức 99.99 13,270 13,870
Vàng 99.9 12,750
Vàng 99.99 12,900
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 137 140
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 137 14,002
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 137 14,003
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,358 1,398
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,358 1,399
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,341 1,388
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 130,426 137,426
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 9,446 10,426
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 84,743 94,543
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 75,026 84,826
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 71,278 81,078
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 48,235 58,035
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 137 140
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 137 140
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 137 140
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 137 140
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 137 140
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 137 140
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 137 140
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 137 140
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 137 140
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 137 140
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 137 140
Cập nhật: 12/11/2026 07:30

Tỷ giá

Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 17084 17354 17938
CAD 17508 17781 18397
CHF 30291 30666 31319
CNY 0 3802 3899
EUR 27941 28156 29239
GBP 33360 33747 34685
HKD 0 3138 3341
JPY 154 158 165
KRW 0 18 20
NZD 0 14026 14614
SGD 19461 19742 20321
THB 677 740 793
USD (1,2) 25391 0 0
USD (5,10,20) 25427 0 0
USD (50,100) 25455 25468 25838
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 25,462 25,462 25,842
USD(1-2-5) 24,444 - -
USD(10-20) 24,444 - -
EUR 28,044 28,066 29,447
JPY 157.01 157.29 166.85
GBP 33,575 33,666 34,838
AUD 17,296 17,358 18,020
CAD 17,707 17,764 18,423
CHF 30,606 30,701 31,623
SGD 19,590 19,651 20,427
CNY - 3,771 3,916
HKD 3,202 3,212 3,348
KRW 17.69 18.45 20.09
THB 727.38 736.36 788.35
NZD 14,045 14,175 14,601
SEK - 2,550 2,641
DKK - 3,761 3,895
NOK - 2,647 2,742
LAK - 0.87 1.21
MYR 5,880.34 - 6,638.57
TWD 704.87 - 854.12
SAR - 6,716.73 7,077.33
KWD - 80,969 86,175
AED - 6,731 7,254
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 25,410 25,440 25,820
EUR 28,026 28,167 29,386
GBP 33,556 33,725 34,741
HKD 3,193 3,212 3,328
CHF 30,470 30,623 31,557
JPY 156.60 158.18 166.12
AUD 17,251 17,373 17,966
SGD 19,548 19,726 20,317
THB 731 746 783
CAD 17,666 17,791 18,381
NZD 14,123 14,679
KRW 18.52 20.50
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 25450 25450 25860
AUD 17265 17365 18290
CAD 17691 17791 18808
CHF 30569 30599 32177
CNY 3785.7 3810.7 3946.2
CZK 0 1130 0
DKK 0 3845 0
EUR 28125 28155 29880
GBP 33683 33733 35490
HKD 0 3300 0
JPY 157.86 158.36 168.9
KHR 0 6.097 0
KRW 0 19 0
LAK 0 1.0945 0
MYR 0 6450 0
NOK 0 2778 0
NZD 0 14126 0
PHP 0 373 0
SEK 0 2605 0
SGD 19627 19757 20479
THB 0 707.2 0
TWD 0 785 0
SJC 9999 13700000 13700000 14000000
SBJ 12000000 12000000 14000000
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 25,359 25,479 25,790
USD20 25,329 25,479 25,790
USD1 25,309 25,479 25,790
AUD 17,213 17,363 18,085
EUR 27,954 28,054 29,710
CAD 17,645 17,745 19,051
SGD 19,550 19,600 20,409
JPY 158.42 159.92 165.46
GBP 33,588 33,738 35,110
XAU 13,788,000 0 14,092,000
CNY 0 3,765 0
THB 0 743 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 12/11/2026 07:30

Lãi suất

Ngân hàng KKH 1 tuần 2 tuần 3 tuần 1 tháng 2 tháng 3 tháng 6 tháng 9 tháng 12 tháng 24 tháng
Vietcombank 0,10 0,20 0,20 - 2,10 2,10 2,40 3,50 3,50 5,90 6,00
BIDV 0,10 - - - 2,10 2,10 2,40 3,50 3,50 5,90 6,00
VietinBank 0,10 - - - 2,10 2,10 2,40 3,50 3,50 5,90 6,00
Agribank 0,20 - - - 2,60 2,60 2,90 4,00 4,00 5,90 6,00
ACB 0,50 - - - 4,00 4,20 4,40 4,50 4,70 5,30 5,40
Sacombank 0,50 - - - 4,75 4,75 4,75 6,30 6,30 6,10 6,80
Techcombank 0,05 - - - 4,20 4,20 4,50 6,20 6,20 6,40 5,50
LPBank 0,20 - - - 2,10 2,10 2,40 3,50 3,50 4,60 4,60
Vikki Bank 0,49 0,49 - - 4,64 4,64 4,64 5,75 5,52 5,76 5,43
Eximbank 0,20 0,20 0,20 0,20 2,80 3,00 3,10 4,20 4.00 4,70 5,30