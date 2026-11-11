Ngân hàng - Bảo hiểm

Gen Z sống khỏe, chủ động hơn với bài toán viện phí

17:10 | 11/11/2026
(TBTCO) - Bên cạnh việc duy trì lối sống lành mạnh và tập luyện thể thao, người trẻ Việt đang dần chủ động chuẩn bị các giải pháp dự phòng viện phí để bảo vệ nguồn ngân sách cá nhân trước những rủi ro sức khỏe bất ngờ.
aa

Sống khỏe và xu hướng chủ động dự phòng tài chính

Khảo sát về Văn hóa Sống khỏe mạnh tại châu Á – Thái Bình Dương năm 2026 trên 10.000 người tại 11 thị trường (trong đó có Việt Nam) cho thấy sự chuyển biến mạnh mẽ trong cách tiếp cận sức khỏe của Gen Z (sinh từ năm 1997 đến 2012).

Tại khu vực, 67% người tham gia khảo sát thuộc Gen Z cho biết họ tham gia các hoạt động chăm sóc sức khỏe đa dạng và thường xuyên hơn so với ba năm trước, cao hơn mức trung bình 58% của toàn bộ người được khảo sát. Ở Việt Nam, tỷ lệ này là 77%.

Từ chạy bộ, tập luyện thể thao đến điều chỉnh chế độ ăn và giấc ngủ, người trẻ đang dành nhiều sự chú ý hơn cho sức khỏe thể chất lẫn tinh thần. Dù vậy, thói quen sống lành mạnh không thể loại bỏ hoàn toàn nguy cơ bệnh tật hoặc những tình huống phải điều trị nội trú. Đối với người trẻ đang tích lũy cho học tập, công việc, du lịch hay chỗ ở riêng, một khoản viện phí phát sinh ngoài dự tính có thể làm xáo trộn kế hoạch chi tiêu. Vì vậy, bên cạnh chăm sóc thể chất, việc hiểu rõ bảo hiểm y tế (BHYT) và chủ động lập quỹ dự phòng là bước chuẩn bị tài chính cần cân nhắc.

Gen Z sống khỏe, chủ động hơn với bài toán viện phí
Người trẻ chủ động chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần trong cuộc sống hằng ngày. Ảnh minh họa.

Nguyễn Tuấn Hưng (20 tuổi, Hà Nội) cho biết, ngoài tập luyện thể thao, anh còn quan tâm đến việc trang bị giải pháp bảo vệ sức khỏe cho bản thân từ sớm. “Ngày càng có nhiều căn bệnh có xu hướng trẻ hóa, mà sức khỏe là điều không ai dự báo trước được. Có bảo hiểm, mình thấy yên tâm hơn. Tiêu chí ưu tiên của mình khi chọn bảo hiểm là chi phí hợp lý và mua được dễ dàng trên nền tảng số”, Hưng chia sẻ.

Bài toán chi phí còn lại sau Bảo hiểm Y tế

Bảo hiểm y tế (BHYT) chi trả chi phí khám, chữa bệnh theo phạm vi và mức hưởng quy định. Theo quy định hiện hành, mức hưởng BHYT phổ biến là 80%, 95% hoặc 100%, tùy thuộc vào nhóm đối tượng và điều kiện khám, chữa bệnh. Tuy nhiên, ngay cả khi được hưởng mức chi trả 100%, người bệnh vẫn có thể phát sinh những khoản chi phí ngoài phạm vi BHYT, như thuốc, vật tư y tế hoặc dịch vụ không thuộc danh mục được quỹ bảo hiểm thanh toán. Đây là khoản người trẻ nên tính vào ngân sách dự phòng của mình.

Minh Thu (21 tuổi, Hà Nội) quen dùng thẻ BHYT mỗi lần đi khám. Gần đây, Thu tìm hiểu thêm bảo hiểm vì muốn có một nguồn hỗ trợ viện phí đi kèm BHYT, và vừa đăng ký sản phẩm bảo hiểm y tế mở rộng Điểm Tựa Viện Phí của MB Life.

“Mình thấy khá an tâm vì chi phí hợp túi tiền, lại được hỗ trợ chi phí điều trị nội trú nếu không may gặp rủi ro sức khỏe”, Thu chia sẻ.

Gen Z sống khỏe, chủ động hơn với bài toán viện phí
Dự phòng viện phí giúp người trẻ chuẩn bị tài chính trước những đợt điều trị ngoài dự tính.

Giải pháp bảo hiểm y tế mở rộng đồng hành cùng Gen Z

Sản phẩm Bảo hiểm y tế mở rộng Điểm Tựa Viện Phí được thiết kế để đồng hành cùng BHYT, hỗ trợ phần chi phí điều trị nội trú còn lại sau khi BHYT đã chi trả, theo phạm vi và điều kiện bảo hiểm.

Gen Z sống khỏe, chủ động hơn với bài toán viện phí
Sản phẩm bảo hiểm y tế mở rộng Điểm Tựa Viện Phí gồm hai phiên bản có phạm vi quyền lợi và hạn mức khác nhau.

Sản phẩm cung cấp hai phiên bản linh hoạt phù hợp với nhu cầu của người trẻ:

  • Bản Tiêu chuẩn: Mức phí từ 310.000 đồng/năm, hỗ trợ phần chi phí nội trú thuộc phạm vi BHYT còn lại sau khi BHYT chi trả, với hạn mức tối đa 100 triệu đồng/năm.
  • Bản Nâng cao: Mức phí từ 535.000 đồng/năm, bao gồm quyền lợi của Bản Tiêu chuẩn và mở rộng hỗ trợ điều trị nội trú cho 60 bệnh hiểm nghèo trong danh mục, với hạn mức tối đa 2 tỷ đồng/năm khi điều trị bệnh hiểm nghèo.

Sản phẩm áp dụng tại các cơ sở y tế công lập đủ tiêu chuẩn trên toàn quốc. Khách hàng có thể đăng ký trực tuyến, không cần khám sức khỏe; gửi yêu cầu bồi thường qua ứng dụng MB Life Style./.

Lưu ý: Trước khi tham gia, khách hàng cần tìm hiểu quyền lợi, các trường hợp loại trừ và thời gian chờ: 30 ngày đối với bệnh thông thường, 90 ngày đối với bệnh hiểm nghèo/bệnh đặc biệt; không áp dụng thời gian chờ đối với tai nạn, theo quy định sản phẩm. Quyền lợi bảo hiểm áp dụng theo Quy tắc, Điều khoản và Hợp đồng bảo hiểm.

Tìm hiểu thêm tại: https://diemtuavienphi.mblife.vn/.
Hải Băng
Từ khóa:
Gen Z chủ động dự phòng viện phí Chăm sóc sức khỏe người trẻ Ứng dụng MB Life Style Xu hướng sống khỏe của Gen Z Giải pháp tài chính dự phòng viện phí MB Life

Bài liên quan

MB Life được vinh danh Top 10 công ty bảo hiểm nhân thọ uy tín 2026

MB Life được vinh danh Top 10 công ty bảo hiểm nhân thọ uy tín 2026

Một thập kỷ giữ cam kết, vun bồi niềm tin và đồng hành cùng khách hàng xây dựng hạnh phúc

Một thập kỷ giữ cam kết, vun bồi niềm tin và đồng hành cùng khách hàng xây dựng hạnh phúc

Thị trường bảo hiểm nhân thọ "sáng dần", song nhiều doanh nghiệp lợi nhuận vẫn "rùa bò"

Thị trường bảo hiểm nhân thọ "sáng dần", song nhiều doanh nghiệp lợi nhuận vẫn "rùa bò"

Dành cho bạn

VIC dẫn đầu lực kéo VN-Index, khối ngoại tiếp tục mua ròng

VIC dẫn đầu lực kéo VN-Index, khối ngoại tiếp tục mua ròng

Cho vay kinh doanh bất động sản giảm đà tăng trước nhiều "bộ lọc" khắt khe

Cho vay kinh doanh bất động sản giảm đà tăng trước nhiều "bộ lọc" khắt khe

Hải quan khu vực XIV chủ động ngăn chặn nguy cơ buôn lậu ma túy qua hoạt động xuất nhập khẩu

Hải quan khu vực XIV chủ động ngăn chặn nguy cơ buôn lậu ma túy qua hoạt động xuất nhập khẩu

Thuế tỉnh Phú Thọ thu ngân sách khởi sắc nhờ khu vực sản xuất, kinh doanh

Thuế tỉnh Phú Thọ thu ngân sách khởi sắc nhờ khu vực sản xuất, kinh doanh

LPBank giành Á quân Ngân hàng niêm yết kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam 2026

LPBank giành Á quân Ngân hàng niêm yết kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam 2026

Tháng 11, VN-Index có thể dao động trong 1.700 - 1.800 điểm

Tháng 11, VN-Index có thể dao động trong 1.700 - 1.800 điểm

Đọc thêm

Quy định mới về chức năng, nhiệm vụ của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Quy định mới về chức năng, nhiệm vụ của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 3279/QĐ-BTC ngày 9/11/2026 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam thuộc Bộ Tài chính.
SACOMBANK chuyển trục cho vay sang doanh nghiệp lớn, phương án xử lý 32,5% cổ phần có tín hiệu mới

SACOMBANK chuyển trục cho vay sang doanh nghiệp lớn, phương án xử lý 32,5% cổ phần có tín hiệu mới

(TBTCO) - Theo Chứng khoán Vietcap, dư nợ cho vay doanh nghiệp tại SACOMBANK tăng lên 59,2% quý III/2026, với nhiều tích cực khi chuyển dịch chiến lược sang phục vụ doanh nghiệp lớn và hệ sinh thái nhóm này, giúp tăng trưởng tín dụng có thể đạt 20%. Đáng chú ý, phương án bán 32,5% cổ phần liên quan đến ông Trầm Bê có diễn biến mới.
Tỷ giá USD hôm nay 11/11: USD bật tăng mạnh sau số liệu lạm phát Mỹ, 80% khả năng Fed nâng lãi suất tháng 12

Tỷ giá USD hôm nay 11/11: USD bật tăng mạnh sau số liệu lạm phát Mỹ, 80% khả năng Fed nâng lãi suất tháng 12

(TBTCO) - Sáng 11/11, tỷ giá trung tâm tăng 11 đồng lên 25.611 đồng; USD ngân hàng tăng mạnh. Chỉ số DXY tăng 0,53% lên 102,29 điểm sau khi CPI Mỹ tháng 10 tăng 0,4%, vượt dự báo, thị trường dự báo 80% khả năng Fed tăng lãi suất 25 điểm cơ bản trong tháng 12, thậm chí có ý kiến đề xuất tăng 50 điểm.
Giá vàng hôm nay ngày 11/11: Vàng thế giới giảm hơn 100 USD, trong nước đảo chiều

Giá vàng hôm nay ngày 11/11: Vàng thế giới giảm hơn 100 USD, trong nước đảo chiều

(TBTCO) - Giá vàng thế giới hơn 100 USD/ounce, xuống 4.033 USD/ounce. Trong nước, vàng miếng giảm 300.000 đồng/lượng, còn vàng nhẫn giảm 100.000 - 300.000 đồng/lượng ở các thương hiệu khác nhau.
MSB làm rõ phương án sử dụng 9.360 tỷ đồng dự kiến huy động từ chào bán cổ phiếu

MSB làm rõ phương án sử dụng 9.360 tỷ đồng dự kiến huy động từ chào bán cổ phiếu

(TBTCO) - MSB vừa điều chỉnh phương án tăng vốn điều lệ lần 2 năm 2026, dự kiến thu 9.360 tỷ đồng từ chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Đáng chú ý, phương án sử dụng vốn lần này được làm rõ, với khoảng 85% dành cho hoạt động cho vay, 388 tỷ đồng đầu tư công nghệ và hơn 1.013 tỷ đồng cho đầu tư, góp vốn, mua cổ phần.
Chứng khoán ABS lý giải những động lực phía sau quyết định mua ngoại tệ giao ngay

Chứng khoán ABS lý giải những động lực phía sau quyết định mua ngoại tệ giao ngay

(TBTCO) - Lần đầu tiên, Ngân hàng Nhà nước công bố lịch mua ngoại tệ giao ngay cố định 2 phiên/tuần, thay cho cách mua lặng lẽ theo diễn biến thị trường như trước. Trong báo cáo ngày 10/11, Chứng khoán An Bình (ABS) lý giải thời điểm nhà điều hành triển khai động thái này, đồng thời đánh giá tác động tới thanh khoản, tỷ giá và dự trữ ngoại hối.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp lãnh đạo Mizuho tại Nhật Bản

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp lãnh đạo Mizuho tại Nhật Bản

(TBTCO) - Cuộc gặp diễn ra trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tới Nhật Bản. Tham dự buổi tiếp có các lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành TW; ông Nguyễn Thanh Tùng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietcombank và ông Masahiko Kato - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành Mizuho Bank, ngân hàng thuộc Tập đoàn Tài chính Mizuho (Mizuho Financial Group) - cổ đông chiến lược của Vietcombank.
Khách hàng trúng Jackpot 1 xổ số tự chọn Power 6/55 trị giá hơn 199 tỷ đồng khi mua xổ số Vietlott qua điểm chạm Vietlott SMS trên VietinBank iPay Mobile

Khách hàng trúng Jackpot 1 xổ số tự chọn Power 6/55 trị giá hơn 199 tỷ đồng khi mua xổ số Vietlott qua điểm chạm Vietlott SMS trên VietinBank iPay Mobile

(TBTCO) - Một khách hàng mua vé số Vietlott qua điểm chạm Vietlott SMS trên VietinBank iPay Mobile trúng giải Jackpot 1 xổ số tự chọn Power 6/55, với giá trị giải thưởng hơn 199 tỷ đồng.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo hoàn trả tiền đóng, cấp thẻ bảo hiểm y tế điện tử

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo hoàn trả tiền đóng, cấp thẻ bảo hiểm y tế điện tử

VGL Forum 2026: Huy động nguồn lực toàn cầu, mở "cửa ngõ" tăng trưởng cho Việt Nam đến năm 2045

VGL Forum 2026: Huy động nguồn lực toàn cầu, mở "cửa ngõ" tăng trưởng cho Việt Nam đến năm 2045

Đưa thương mại điện tử về xã, mở rộng thị trường cho hàng Việt

Đưa thương mại điện tử về xã, mở rộng thị trường cho hàng Việt

Giải ngân đầu tư công tăng tốc trong tuần đầu tháng 11

Giải ngân đầu tư công tăng tốc trong tuần đầu tháng 11

Ba doanh nghiệp bị xử phạt 540 triệu đồng vì vi phạm công bố thông tin và quản trị

Ba doanh nghiệp bị xử phạt 540 triệu đồng vì vi phạm công bố thông tin và quản trị

Chứng khoán phái sinh ngày 11/11: Chênh lệch âm duy trì, dòng tiền thận trọng hơn

Chứng khoán phái sinh ngày 11/11: Chênh lệch âm duy trì, dòng tiền thận trọng hơn

Hải quan phát hiện, xử lý 18.825 vụ buôn lậu, gian lận thương mại

Hải quan phát hiện, xử lý 18.825 vụ buôn lậu, gian lận thương mại

Từ lá thư cảm ơn: Lan tỏa hình ảnh người cán bộ thuế trách nhiệm, gần dân, vì dân

Từ lá thư cảm ơn: Lan tỏa hình ảnh người cán bộ thuế trách nhiệm, gần dân, vì dân

Chứng khoán ngày 11/11: VN-Index giữ sắc xanh sau phiên giằng co

Chứng khoán ngày 11/11: VN-Index giữ sắc xanh sau phiên giằng co

Bước tiến mới trong chuyển đổi số ngành Tài chính: Trợ lý ảo AI – Trợ thủ đắc lực của cán bộ công chức

Bước tiến mới trong chuyển đổi số ngành Tài chính: Trợ lý ảo AI – Trợ thủ đắc lực của cán bộ công chức

Gen Z sống khỏe, chủ động hơn với bài toán viện phí

Gen Z sống khỏe, chủ động hơn với bài toán viện phí

Đề xuất giải thể Ban Chỉ đạo quy hoạch và đầu tư xây dựng vùng Thủ đô Hà Nội

Đề xuất giải thể Ban Chỉ đạo quy hoạch và đầu tư xây dựng vùng Thủ đô Hà Nội

Ngày 10/11: Giá heo hơi tại miền Nam lấy lại đà tăng

Ngày 10/11: Giá heo hơi tại miền Nam lấy lại đà tăng

Ngày 9/11: Giá heo hơi đang dần tiến sát mốc 50.000 đồng/kg

Ngày 9/11: Giá heo hơi đang dần tiến sát mốc 50.000 đồng/kg

Tỷ giá USD hôm nay 10/11: USD đồng loạt giảm sâu, DXY lùi dưới 102 điểm khi thị trường chờ CPI Mỹ

Tỷ giá USD hôm nay 10/11: USD đồng loạt giảm sâu, DXY lùi dưới 102 điểm khi thị trường chờ CPI Mỹ

10 bộ, ngành và 6 địa phương chưa có chuyển biến trong xử lý nhà, đất dôi dư

10 bộ, ngành và 6 địa phương chưa có chuyển biến trong xử lý nhà, đất dôi dư

Ngày 11/11: Giá heo hơi ở miền Trung và miền Nam đồng loạt tăng

Ngày 11/11: Giá heo hơi ở miền Trung và miền Nam đồng loạt tăng

Ngành Thuế triển khai thống nhất cơ chế một cửa, nâng cao chất lượng phục vụ người nộp thuế

Ngành Thuế triển khai thống nhất cơ chế một cửa, nâng cao chất lượng phục vụ người nộp thuế

Việt Nam tiếp tục tăng cường kết nối với các nhà đầu tư Nhật Bản

Việt Nam tiếp tục tăng cường kết nối với các nhà đầu tư Nhật Bản

Ngày 10/11: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long không biến động

Ngày 10/11: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long không biến động

Ngân hàng Nhà nước sắp mua USD giao ngay giá 25.500 đồng, kỳ vọng "lợi ích kép" cho thị trường

Ngân hàng Nhà nước sắp mua USD giao ngay giá 25.500 đồng, kỳ vọng "lợi ích kép" cho thị trường

Các quỹ ETF dự kiến giao dịch gần 1.000 tỷ đồng trong kỳ cơ cấu tháng 11

Các quỹ ETF dự kiến giao dịch gần 1.000 tỷ đồng trong kỳ cơ cấu tháng 11

Ngày 11/11: Giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long tăng mạnh

Ngày 11/11: Giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long tăng mạnh

Tuyên bố tầm nhìn chung Việt Nam - Nhật Bản

Tuyên bố tầm nhìn chung Việt Nam - Nhật Bản

Giá vàng

Doji
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 134,700 138,900
Hà Nội - PNJ 134,700 138,900
Đà Nẵng - PNJ 134,700 138,900
Miền Tây - PNJ 134,700 138,900
Tây Nguyên - PNJ 134,700 138,900
Đông Nam Bộ - PNJ 134,700 138,900
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,700 14,000
Miếng SJC Nghệ An 13,700 14,000
Miếng SJC Thái Bình 13,700 14,000
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,580 13,980
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,580 13,980
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,580 13,980
Trang sức 99.9 13,260 13,860
Trang sức 99.99 13,270 13,870
Vàng 99.9 12,750
Vàng 99.99 12,900
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 137 140
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 137 14,002
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 137 14,003
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,358 1,398
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,358 1,399
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,341 1,388
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 130,426 137,426
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 9,446 10,426
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 84,743 94,543
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 75,026 84,826
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 71,278 81,078
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 48,235 58,035
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 137 140
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 137 140
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 137 140
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 137 140
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 137 140
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 137 140
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 137 140
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 137 140
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 137 140
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 137 140
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 137 140
Cập nhật: 12/11/2026 00:00

Tỷ giá

Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 17084 17354 17938
CAD 17508 17781 18397
CHF 30291 30666 31319
CNY 0 3802 3899
EUR 27941 28156 29239
GBP 33360 33747 34685
HKD 0 3138 3341
JPY 154 158 165
KRW 0 18 20
NZD 0 14026 14614
SGD 19461 19742 20321
THB 677 740 793
USD (1,2) 25391 0 0
USD (5,10,20) 25427 0 0
USD (50,100) 25455 25468 25838
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 25,462 25,462 25,842
USD(1-2-5) 24,444 - -
USD(10-20) 24,444 - -
EUR 28,044 28,066 29,447
JPY 157.01 157.29 166.85
GBP 33,575 33,666 34,838
AUD 17,296 17,358 18,020
CAD 17,707 17,764 18,423
CHF 30,606 30,701 31,623
SGD 19,590 19,651 20,427
CNY - 3,771 3,916
HKD 3,202 3,212 3,348
KRW 17.69 18.45 20.09
THB 727.38 736.36 788.35
NZD 14,045 14,175 14,601
SEK - 2,550 2,641
DKK - 3,761 3,895
NOK - 2,647 2,742
LAK - 0.87 1.21
MYR 5,880.34 - 6,638.57
TWD 704.87 - 854.12
SAR - 6,716.73 7,077.33
KWD - 80,969 86,175
AED - 6,731 7,254
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 25,410 25,440 25,820
EUR 28,026 28,167 29,386
GBP 33,556 33,725 34,741
HKD 3,193 3,212 3,328
CHF 30,470 30,623 31,557
JPY 156.60 158.18 166.12
AUD 17,251 17,373 17,966
SGD 19,548 19,726 20,317
THB 731 746 783
CAD 17,666 17,791 18,381
NZD 14,123 14,679
KRW 18.52 20.50
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 25450 25450 25860
AUD 17265 17365 18290
CAD 17691 17791 18808
CHF 30569 30599 32177
CNY 3785.7 3810.7 3946.2
CZK 0 1130 0
DKK 0 3845 0
EUR 28125 28155 29880
GBP 33683 33733 35490
HKD 0 3300 0
JPY 157.86 158.36 168.9
KHR 0 6.097 0
KRW 0 19 0
LAK 0 1.0945 0
MYR 0 6450 0
NOK 0 2778 0
NZD 0 14126 0
PHP 0 373 0
SEK 0 2605 0
SGD 19627 19757 20479
THB 0 707.2 0
TWD 0 785 0
SJC 9999 13700000 13700000 14000000
SBJ 12000000 12000000 14000000
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 25,359 25,479 25,790
USD20 25,329 25,479 25,790
USD1 25,309 25,479 25,790
AUD 17,213 17,363 18,085
EUR 27,954 28,054 29,710
CAD 17,645 17,745 19,051
SGD 19,550 19,600 20,409
JPY 158.42 159.92 165.46
GBP 33,588 33,738 35,110
XAU 13,788,000 0 14,092,000
CNY 0 3,765 0
THB 0 743 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 12/11/2026 00:00

Lãi suất

Ngân hàng KKH 1 tuần 2 tuần 3 tuần 1 tháng 2 tháng 3 tháng 6 tháng 9 tháng 12 tháng 24 tháng
Vietcombank 0,10 0,20 0,20 - 2,10 2,10 2,40 3,50 3,50 5,90 6,00
BIDV 0,10 - - - 2,10 2,10 2,40 3,50 3,50 5,90 6,00
VietinBank 0,10 - - - 2,10 2,10 2,40 3,50 3,50 5,90 6,00
Agribank 0,20 - - - 2,60 2,60 2,90 4,00 4,00 5,90 6,00
ACB 0,50 - - - 4,00 4,20 4,40 4,50 4,70 5,30 5,40
Sacombank 0,50 - - - 4,75 4,75 4,75 6,30 6,30 6,10 6,80
Techcombank 0,05 - - - 4,20 4,20 4,50 6,20 6,20 6,40 5,50
LPBank 0,20 - - - 2,10 2,10 2,40 3,50 3,50 4,60 4,60
Vikki Bank 0,49 0,49 - - 4,64 4,64 4,64 5,75 5,52 5,76 5,43
Eximbank 0,20 0,20 0,20 0,20 2,80 3,00 3,10 4,20 4.00 4,70 5,30