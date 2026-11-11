Gen Z sống khỏe, chủ động hơn với bài toán viện phí

Sống khỏe và xu hướng chủ động dự phòng tài chính

Khảo sát về Văn hóa Sống khỏe mạnh tại châu Á – Thái Bình Dương năm 2026 trên 10.000 người tại 11 thị trường (trong đó có Việt Nam) cho thấy sự chuyển biến mạnh mẽ trong cách tiếp cận sức khỏe của Gen Z (sinh từ năm 1997 đến 2012).

Tại khu vực, 67% người tham gia khảo sát thuộc Gen Z cho biết họ tham gia các hoạt động chăm sóc sức khỏe đa dạng và thường xuyên hơn so với ba năm trước, cao hơn mức trung bình 58% của toàn bộ người được khảo sát. Ở Việt Nam, tỷ lệ này là 77%.

Từ chạy bộ, tập luyện thể thao đến điều chỉnh chế độ ăn và giấc ngủ, người trẻ đang dành nhiều sự chú ý hơn cho sức khỏe thể chất lẫn tinh thần. Dù vậy, thói quen sống lành mạnh không thể loại bỏ hoàn toàn nguy cơ bệnh tật hoặc những tình huống phải điều trị nội trú. Đối với người trẻ đang tích lũy cho học tập, công việc, du lịch hay chỗ ở riêng, một khoản viện phí phát sinh ngoài dự tính có thể làm xáo trộn kế hoạch chi tiêu. Vì vậy, bên cạnh chăm sóc thể chất, việc hiểu rõ bảo hiểm y tế (BHYT) và chủ động lập quỹ dự phòng là bước chuẩn bị tài chính cần cân nhắc.

Người trẻ chủ động chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần trong cuộc sống hằng ngày. Ảnh minh họa.

Nguyễn Tuấn Hưng (20 tuổi, Hà Nội) cho biết, ngoài tập luyện thể thao, anh còn quan tâm đến việc trang bị giải pháp bảo vệ sức khỏe cho bản thân từ sớm. “Ngày càng có nhiều căn bệnh có xu hướng trẻ hóa, mà sức khỏe là điều không ai dự báo trước được. Có bảo hiểm, mình thấy yên tâm hơn. Tiêu chí ưu tiên của mình khi chọn bảo hiểm là chi phí hợp lý và mua được dễ dàng trên nền tảng số”, Hưng chia sẻ.

Bài toán chi phí còn lại sau Bảo hiểm Y tế

Bảo hiểm y tế (BHYT) chi trả chi phí khám, chữa bệnh theo phạm vi và mức hưởng quy định. Theo quy định hiện hành, mức hưởng BHYT phổ biến là 80%, 95% hoặc 100%, tùy thuộc vào nhóm đối tượng và điều kiện khám, chữa bệnh. Tuy nhiên, ngay cả khi được hưởng mức chi trả 100%, người bệnh vẫn có thể phát sinh những khoản chi phí ngoài phạm vi BHYT, như thuốc, vật tư y tế hoặc dịch vụ không thuộc danh mục được quỹ bảo hiểm thanh toán. Đây là khoản người trẻ nên tính vào ngân sách dự phòng của mình.

Minh Thu (21 tuổi, Hà Nội) quen dùng thẻ BHYT mỗi lần đi khám. Gần đây, Thu tìm hiểu thêm bảo hiểm vì muốn có một nguồn hỗ trợ viện phí đi kèm BHYT, và vừa đăng ký sản phẩm bảo hiểm y tế mở rộng Điểm Tựa Viện Phí của MB Life.

“Mình thấy khá an tâm vì chi phí hợp túi tiền, lại được hỗ trợ chi phí điều trị nội trú nếu không may gặp rủi ro sức khỏe”, Thu chia sẻ.

Dự phòng viện phí giúp người trẻ chuẩn bị tài chính trước những đợt điều trị ngoài dự tính.

Giải pháp bảo hiểm y tế mở rộng đồng hành cùng Gen Z

Sản phẩm Bảo hiểm y tế mở rộng Điểm Tựa Viện Phí được thiết kế để đồng hành cùng BHYT, hỗ trợ phần chi phí điều trị nội trú còn lại sau khi BHYT đã chi trả, theo phạm vi và điều kiện bảo hiểm.

Sản phẩm bảo hiểm y tế mở rộng Điểm Tựa Viện Phí gồm hai phiên bản có phạm vi quyền lợi và hạn mức khác nhau.

Sản phẩm cung cấp hai phiên bản linh hoạt phù hợp với nhu cầu của người trẻ:

Bản Tiêu chuẩn: Mức phí từ 310.000 đồng/năm, hỗ trợ phần chi phí nội trú thuộc phạm vi BHYT còn lại sau khi BHYT chi trả, với hạn mức tối đa 100 triệu đồng/năm.

Mức phí từ 310.000 đồng/năm, hỗ trợ phần chi phí nội trú thuộc phạm vi BHYT còn lại sau khi BHYT chi trả, với hạn mức tối đa 100 triệu đồng/năm. Bản Nâng cao: Mức phí từ 535.000 đồng/năm, bao gồm quyền lợi của Bản Tiêu chuẩn và mở rộng hỗ trợ điều trị nội trú cho 60 bệnh hiểm nghèo trong danh mục, với hạn mức tối đa 2 tỷ đồng/năm khi điều trị bệnh hiểm nghèo.

Sản phẩm áp dụng tại các cơ sở y tế công lập đủ tiêu chuẩn trên toàn quốc. Khách hàng có thể đăng ký trực tuyến, không cần khám sức khỏe; gửi yêu cầu bồi thường qua ứng dụng MB Life Style./.