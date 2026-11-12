Tài chính

Kho bạc Nhà nước: Thông tin ngân sách kịp thời, thêm cơ sở cho địa phương điều hành

An Nhi

An Nhi

hanhthaopham@gmail.com
17:04 | 12/11/2026
Trong điều hành tài chính - ngân sách, số liệu không chỉ cần đầy đủ, chính xác, mà còn phải được cung cấp đúng thời điểm, đi kèm những phân tích về tình hình thực hiện và khó khăn phát sinh. Đây cũng là một trong những nhiệm vụ mà hệ thống Kho bạc Nhà nước đang chú trọng thực hiện, qua đó hỗ trợ cấp ủy, chính quyền địa phương nâng cao chất lượng lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý, sử dụng các nguồn lực công.
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Từ số liệu ngân sách đến thông tin phục vụ điều hành

Với chức năng, nhiệm vụ được giao trong lĩnh vực tài chính - ngân sách, hệ thống Kho bạc Nhà nước (KBNN) có vai trò tổng hợp, cung cấp thông tin, phản ánh tình hình thu, chi và diễn biến thực hiện ngân sách nhà nước (NSNN). Đây là nguồn thông tin quan trọng để cấp ủy, chính quyền địa phương theo dõi tình hình thực hiện dự toán, đánh giá tiến độ các nhiệm vụ tài chính - ngân sách và có phương án điều hành phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Phát huy vai trò này, các KBNN khu vực đã chú trọng cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời và đúng quy định, tập trung vào tình hình thực hiện dự toán thu, chi NSNN; thanh toán, giải ngân vốn đầu tư công; quản lý ngân quỹ nhà nước và kết quả triển khai các nhiệm vụ chuyên môn được giao.

hoạt động nghiệp vụ của cán bộ công chức viên chức kho bạc nhà nước khu vực I Ảnh Đức Thanh
Hoạt động nghiệp vụ của công chức Kho bạc nhà nước khu vực I. Ảnh: Đức Thanh

Không chỉ dừng ở việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo với cấp ủy, Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh, thành phố, các KBNN khu vực còn chú trọng nâng cao chất lượng phân tích, đánh giá. Những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được chủ động nhận diện, làm rõ nguyên nhân và đề xuất giải pháp phù hợp với tình hình thực tế.

Cách làm này giúp thông tin do KBNN cung cấp có thêm giá trị tham khảo đối với công tác điều hành, thay vì chỉ phản ánh tình hình qua các con số tổng hợp. Hơn nữa, việc phân tích diễn biến và những vấn đề phát sinh giúp địa phương có thêm căn cứ thực tiễn để xem xét, điều chỉnh giải pháp quản lý, sử dụng ngân sách, bảo đảm các nguồn lực được triển khai theo đúng mục tiêu, nhiệm vụ.

Phối hợp chặt chẽ để xử lý kịp thời vướng mắc

Thông tin chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi được trao đổi thường xuyên và gắn với quá trình phối hợp xử lý công việc. Vì vậy, bên cạnh nhiệm vụ tham mưu, cung cấp thông tin, KBNN các khu vực còn chủ động duy trì phối hợp với các sở, ban, ngành và cơ quan, đơn vị liên quan tại địa phương.

Thông qua trao đổi thường xuyên, các đơn vị nắm bắt tình hình triển khai nhiệm vụ tài chính - ngân sách, kịp thời phản ánh những khó khăn, bất cập phát sinh trong hoạt động nghiệp vụ Kho bạc. Với những vấn đề thuộc thẩm quyền, KBNN chủ động phối hợp xử lý; đối với nội dung vượt thẩm quyền, các đơn vị báo cáo, tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định.

Cùng với đó, KBNN các khu vực cũng chủ động báo cáo, đề xuất với lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương về tình hình hoạt động của hệ thống, kết quả thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách và những vấn đề cần quan tâm trong quá trình tổ chức thực hiện ngân sách. Các kiến nghị tập trung vào việc nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, đẩy nhanh tiến độ thanh toán, giải ngân vốn đầu tư công, góp phần tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai nhiệm vụ tại địa phương.

Công tác thông tin, truyền thông cũng được các đơn vị KBNN khu vực và Phòng giao dịch chú trọng thực hiện. Thông qua phối hợp với các cơ quan thông tin, báo chí tại địa phương, các thông tin chính thống về chức năng, nhiệm vụ, kết quả hoạt động và đóng góp của hệ thống KBNN được cung cấp, lan tỏa kịp thời, khách quan. Qua đó, góp phần giúp cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị và người dân hiểu rõ hơn vị trí, vai trò của KBNN trong hệ thống tài chính công.

Để các nhiệm vụ này được triển khai thống nhất, KBNN đã yêu cầu thủ trưởng KBNN các khu vực có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo và phân công cụ thể cho các đơn vị, cá nhân liên quan; bảo đảm công tác tham mưu, cung cấp thông tin và phối hợp với địa phương được thực hiện thường xuyên, chủ động, đúng quy định.

Trong bối cảnh yêu cầu quản lý, phân bổ và sử dụng hiệu quả nguồn lực tài chính công ngày càng cao, việc nâng cao chất lượng thông tin ngân sách và phối hợp công tác có ý nghĩa thiết thực đối với hoạt động điều hành ở địa phương. Thông qua thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, hệ thống KBNN tiếp tục phát huy vai trò trong quản lý tài chính nhà nước, góp phần bảo đảm kỷ luật, kỷ cương ngân sách, sử dụng tiết kiệm, đúng mục đích các nguồn lực công và phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội./.

An Nhi
Từ khóa:
kho bạc nhà nước thông tin ngân sách thông tin phục vụ điều hành tài chính ngân sách

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