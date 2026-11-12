Chứng khoán

Hơn 149 triệu cổ phiếu Tôn Đông Á chính thức niêm yết trên HOSE

Thu Hương

Thu Hương

phamthuhuong-tbtc@mof.gov.vn
18:05 | 12/11/2026
(TBTCO) - Hơn 149 triệu cổ phiếu GDA chính thức niêm yết trên HOSE ngày 12/11, với giá tham chiếu 12.000 đồng/cổ phiếu.
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Ngày 12/11/2026, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) tổ chức lễ trao quyết định niêm yết cho Công ty cổ phần Tôn Đông Á, mã chứng khoán GDA.

Cùng ngày, 149.098.851 cổ phiếu GDA chính thức giao dịch trên HOSE, với tổng giá trị niêm yết theo mệnh giá gần 1.491 tỷ đồng. Giá tham chiếu trong phiên đầu tiên là 12.000 đồng/cổ phiếu, biên độ dao động giá ±20%.

Hơn 149 triệu cổ phiếu Tôn Đông Á chính thức niêm yết trên HOSE
Tôn Đông Á trong lễ đánh cồng niêm yết cổ phiếu GDA. Nguồn: HOSE.

Tôn Đông Á tiền thân là Công ty TNHH Đông Á, thành lập ngày 5/11/1998. Tháng 6/2005, doanh nghiệp đổi tên thành Công ty TNHH Tôn Đông Á. Đến năm 2009, công ty chuyển đổi sang mô hình cổ phần với vốn điều lệ ban đầu 120 tỷ đồng. Qua 14 lần tăng vốn, vốn điều lệ hiện đạt hơn 1.490 tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất, năm 2024, doanh thu thuần của GDA đạt hơn 19.135 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 341.769 tỷ đồng. Năm 2025, hai chỉ tiêu này lần lượt là 15.310 tỷ đồng và 271.907 tỷ đồng. Trong 9 tháng đầu năm 2026, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần hơn 11.155 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 216.276 tỷ đồng.

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo HOSE chúc mừng cổ phiếu GDA chính thức giao dịch trên sàn. HOSE cho biết sẽ đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện các nghĩa vụ của công ty niêm yết, trong đó có nghĩa vụ công bố thông tin, đồng thời cập nhật các quy định, chính sách liên quan đến thị trường chứng khoán./.

Thu Hương
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cổ phiếu tôn đông á GDA Công ty CP Tôn Đông Á cổ phiếu niêm yết HOSE

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