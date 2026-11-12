Thời sự

Thủ tướng: Một bộ phận cán bộ vẫn né tránh, không dám đương đầu với vấn đề mới, khó

Hoàng Yến

Hoàng Yến

hoangyen@gmail.com
19:10 | 12/11/2026
(TBTCO) - Trả lời tại Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng thẳng thắn nhìn nhận, một bộ phận cán bộ vẫn sợ trách nhiệm, đùn đẩy, né tránh, không dám đương đầu với vấn đề mới, khó.
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Chiều ngày 12/11, sau phần trả lời chất vấn của các Bộ trưởng, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã trả lời chất vấn trực tiếp về các vấn đề đại biểu Quốc hội quan tâm.

Không giữ được cân đối vĩ mô sẽ gây xói mòn lòng tin

Tại phiên chất vấn, các đại biểu đặt vấn đề về thu hút các quỹ đầu tư quốc tế, phát triển kênh vốn trung, dài hạn; huy động nguồn lực lớn cho đầu tư công đáp ứng yêu cầu tăng trưởng hai con số, nhưng vẫn kiểm soát lạm phát, áp lực tỷ giá và giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô.

Thủ tướng: Một bộ phận cán bộ vẫn né tránh, không dám đương đầu với vấn đề mới, khó
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng trả lời tại phiên chất vấn. Ảnh: Đức Thanh

Trả lời chung nhóm câu hỏi này, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết, đối với nguồn vốn FDI, đầu tư gián tiếp nước ngoài và nguồn lực từ nhà đầu tư tư nhân, việc đầu tiên, quan trọng nhất là hoàn thiện thể chế.

Khuôn khổ pháp lý phải minh bạch, phù hợp thông lệ, chuẩn mực quốc tế, tạo lòng tin cho người dân, doanh nghiệp, nhà đầu tư nước ngoài yên tâm vào môi trường pháp lý; có các quy định bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư. Chính vì vậy, “phải hoàn thiện thể chế, tạo một thể chế công khai, minh bạch và dễ thực hiện, củng cố lòng tin”, Thủ tướng nêu rõ.

Cùng với đó, phải tiếp tục kiên định, duy trì nền tảng kinh tế vĩ mô ổn định và kiểm soát các cân đối vĩ mô. Thủ tướng nhấn mạnh: “Nhà đầu tư sẽ không bao giờ yên tâm nếu môi trường pháp lý không minh bạch, không rõ ràng, không dễ thực hiện và thứ hai nữa là không giữ được cân đối vĩ mô thì sẽ xói mòn lòng tin, như vậy thì chúng ta không thể huy động được”.

Với các quỹ đầu tư, nguồn vốn trung và dài hạn, Chính phủ sẽ chỉ đạo xây dựng công cụ thu hút vốn, tạo cơ sở và công cụ tài chính cho nhà đầu tư; triển khai trước hết qua Trung tâm tài chính quốc tế tại TP. Hồ Chí Minh và TP. Đà Nẵng, thúc đẩy sự tham gia vào thị trường chứng khoán. Đi cùng huy động vốn là kiểm tra, giám sát để kiểm soát dòng vốn vào đúng mục tiêu đầu tư.

Thủ tướng: Một bộ phận cán bộ vẫn né tránh, không dám đương đầu với vấn đề mới, khó
Đại biểu Thái Quỳnh Mai Dung (đoàn Phú Thọ) đặt câu hỏi chất vấn. Ảnh: quochoi.vn

Bài toán đầu tiên vẫn là thể chế

Trả lời đại biểu Trịnh Xuân An (đoàn Đồng Nai) về hỗ trợ doanh nghiệp trong nước tham gia chuỗi cung ứng, đóng góp bền vững vào tăng trưởng, Thủ tướng cho biết, Chính phủ đã xây dựng nhiều chương trình nâng cao năng lực doanh nghiệp, nhưng bài toán đầu tiên vẫn là thể chế.

Một khuôn khổ thể chế chuẩn mực, đơn giản, minh bạch, dễ thực hiện, cùng với giảm thời gian, chi phí tuân thủ thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh sẽ tạo hành lang pháp lý thông thoáng cho doanh nghiệp phát triển.

“Quan trọng nhất, doanh nghiệp chỉ có thể yên tâm đầu tư trong một môi trường pháp lý mà các quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp được bảo đảm”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Về phía Nhà nước, bên cạnh quy định pháp luật, phải có cơ chế khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp tham gia các chương trình phát triển sản xuất, kinh doanh. Chính phủ đã triển khai các chương trình công nghiệp hỗ trợ, xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường, thực thi các hiệp định thương mại tự do, khuyến khích kết nối doanh nghiệp FDI với doanh nghiệp Việt Nam.

Đầu tư công: Quan trọng nhất là đưa vốn vào đâu

Về nguồn vốn đầu tư công, Thủ tướng nhấn mạnh, kế hoạch trung hạn đã có, nhưng “quan trọng nhất là đưa nguồn vốn vào đâu”.

Thủ tướng: Một bộ phận cán bộ vẫn né tránh, không dám đương đầu với vấn đề mới, khó
Thủ tướng Lê Minh Hưng trả lời tại phiên chất vấn. Ảnh: Đức Thanh

Theo Thủ tướng, Kết luận số 18-KL/TW của Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV yêu cầu số lượng dự án đầu tư công phải giảm tối thiểu 30%. Nhiệm kỳ vừa rồi đã giảm mạnh xuống khoảng 5.000 dự án; hiện số dự án đầu tư công của ngân sách trung ương theo báo cáo của Bộ Tài chính chỉ khoảng hơn 3.000 dự án.

Chính phủ căn cứ chương trình toàn khóa của Ban Chấp hành Trung ương, nghị quyết của Quốc hội để xác định dự án có tính lan tỏa, liên vùng, đầu tư vào hạ tầng thiết yếu như giao thông, cảng biển, một số lĩnh vực khoa học, công nghệ then chốt và hạ tầng nông nghiệp.

Khi xác định được số lượng dự án, kiểm soát chất lượng, đẩy nhanh tiến độ, đồng tiền sẽ đi đúng mục đích, phục vụ tăng trưởng, tạo sức lan tỏa để huy động đầu tư tư nhân, đầu tư nước ngoài mà không gây bất ổn trên thị trường.

Trả lời đại biểu Trần Nhật Minh (đoàn Nghệ An) về tăng trưởng gắn với ổn định vĩ mô, Thủ tướng tiếp tục nhấn mạnh phải chọn đúng dự án trọng điểm, phù hợp yêu cầu ưu tiên, triển khai đúng tiến độ và bảo đảm chất lượng.

“Một khi chúng ta chọn đúng dự án, triển khai nhanh và có chất lượng, chắc chắn hiệu quả tăng trưởng cao mà lại kiểm soát được các cân đối lớn của nền kinh tế”, Thủ tướng khẳng định.

Bên cạnh tăng trưởng, Chính phủ xác định ưu tiên củng cố nền tảng vĩ mô, ổn định giá trị đồng tiền Việt Nam. Chính sách tài khóa, tiền tệ và thương mại phải phối hợp chặt chẽ, điều hành linh hoạt, sát diễn biến trong nước, quốc tế để kiểm soát các cân đối vĩ mô.

Thủ tướng: Một bộ phận cán bộ vẫn né tránh, không dám đương đầu với vấn đề mới, khó
Đại biểu Mai Thị Phương Hoa (đoàn Ninh Bình) đặt câu hỏi chất vấn Thủ tướng. Ảnh: quochoi.vn

Đổi mới đánh giá cán bộ

Trả lời đại biểu Mai Thị Phương Hoa (đoàn Ninh Bình) về giải pháp khắc phục tình trạng cán bộ, công chức e ngại, sợ sai, làm việc cầm chừng, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, nhất là ở các lĩnh vực mới, khó, nhạy cảm, tiềm ẩn rủi ro cao, Thủ tướng thẳng thắn nhìn nhận, vẫn còn một bộ phận cán bộ sợ trách nhiệm, đùn đẩy, né tránh, không dám đương đầu với vấn đề mới, vấn đề khó.

Trong thời gian tới, Chính phủ sẽ tiếp tục triển khai rà soát, hoàn thiện, thể chế hóa đầy đủ, kịp thời chỉ đạo của cấp có thẩm quyền; phân định rõ trách nhiệm các cấp, bộ, ngành, cơ quan trung ương và chính quyền cấp tỉnh, cấp xã. Đồng thời, rà soát toàn bộ việc phân cấp, phân quyền, xác định nhiệm vụ địa phương có thể làm và bố trí nguồn lực thực hiện.

Thủ tướng: Một bộ phận cán bộ vẫn né tránh, không dám đương đầu với vấn đề mới, khó
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng trả lời tại phiên chất vấn. Ảnh: Đức Thanh

Cùng với hoàn thiện quy định, Thủ tướng cũng cho rằng, phải đổi mới đánh giá cán bộ. Khi đã rõ thẩm quyền, chức trách, nhiệm vụ nhưng vẫn không đạt tiến độ, kết quả, chất lượng công việc, bắt buộc phải xem xét, đánh giá để điều chuyển, thay thế, bổ sung kịp thời ở những bộ phận chưa thực hiện được nhiệm vụ.

“Chúng ta sẽ tiến hành những biện pháp đánh giá rất thẳng thắn, trách nhiệm và rất rõ, những ai vào vị trí công việc đã rõ chức trách, nhiệm vụ thì phải triển khai thực hiện, không thể đùn đẩy, né tránh. Bên cạnh việc quy định rõ và bố trí đầy đủ nguồn lực, chúng ta phải đánh giá khách quan, công tâm và công bằng”, Thủ tướng nêu rõ./.

Hoàng Yến
Từ khóa:
trả lời chất vấn Thủ tướng Lê Minh Hưng công tác cán bộ

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