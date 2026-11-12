Daiichi Life Việt Nam tiếp nối hành trình “Kết nối triệu yêu thương - Hiến máu nhân đạo 2026” tại TP. Hồ Chí Minh

Chương trình "Kết nối Triệu Yêu Thương – Hiến máu nhân đạo 2026" tại TP. Hồ Chí Minh tiếp tục lan tỏa những giá trị tốt đẹp mà Daiichi Life Việt Nam kiên trì vun đắp suốt gần hai thập kỷ qua.

Đây là sự kiện thứ ba trong chuỗi chương trình “Kết nối Triệu Yêu Thương - Hiến máu nhân đạo 2026”, một trong những hoạt động trách nhiệm xã hội thường niên mang đậm dấu ấn nhân văn của Daiichi Life Việt Nam trong gần 20 năm qua.

Chương trình đã thu hút hơn 200 tình nguyện viên là Ban lãnh đạo, đội ngũ quản lý kinh doanh, đại lý bảo hiểm, nhân viên Daiichi Life Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh cùng khách hàng, và người dân địa phương tham gia hiến tặng 172 đơn vị máu, tương đương 61.500 ml máu. Những đơn vị máu quý giá này sẽ được bổ sung vào nguồn máu dự trữ phục vụ công tác cấp cứu và điều trị tại các cơ sở y tế, góp phần mang lại cơ hội sống cho nhiều bệnh nhân đang cần được giúp đỡ.

Trước đó, trong tháng 7/2026, chương trình đã được triển khai thành công tại tỉnh Gia Lai và tỉnh Bắc Ninh, thu hút hơn 600 tình nguyện viên tham gia, hiến tặng 529 đơn vị máu, tương đương 132.250 ml máu, góp phần hỗ trợ thiết thực cho ngành y tế địa phương và nâng cao nhận thức cộng đồng về hiến máu tình nguyện, lan tỏa thông điệp nhân ái và tinh thần sẻ chia tới đông đảo người dân.

Trong hơn 19 năm đồng hành cùng hoạt động hiến máu nhân đạo trên toàn quốc, Daiichi Life Việt Nam đã vận động thành công hơn 10.800 tình nguyện viên, đóng góp trên 8.800 đơn vị máu, tương đương gần 2,4 triệu ml máu, góp phần hỗ trợ hàng chục nghìn bệnh nhân vượt qua giai đoạn hiểm nghèo, nhanh chóng hồi phục và trở về bên gia đình. Những con số ấn tượng này không chỉ phản ánh sức lan tỏa mạnh mẽ của chương trình mà còn thể hiện cam kết lâu dài của Daiichi Life Việt Nam trong việc chung tay chăm sóc sức khỏe cộng đồng và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân Việt Nam.

Ông Trần Đình Quân - Chủ tịch Hội đồng Thành viên Daiichi Life Việt Nam, kiêm Chủ tịch Quỹ Vì cuộc sống tươi đẹp, chia sẻ: “Mỗi giọt máu trao đi không chỉ tiếp nối sự sống, mà còn thắp sáng niềm tin và hy vọng cho những bệnh nhân đang cần được cứu chữa. Chúng tôi vô cùng xúc động trước sự đồng hành bền bỉ của hơn 10.000 tình nguyện viên trên khắp cả nước trong suốt nhiều năm qua. Với sự sẻ chia đầy ý nghĩa này, chương trình “Kết nối Triệu Yêu Thương - Hiến máu nhân đạo 2026” tại TP. Hồ Chí Minh tiếp tục lan tỏa những giá trị tốt đẹp mà Daiichi Life Việt Nam kiên trì vun đắp suốt gần hai thập kỷ vì một cộng đồng khỏe mạnh, hạnh phúc và phát triển bền vững”./.