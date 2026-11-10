Chứng khoán

Khối ngoại quay lại mua ròng hơn 460 tỷ đồng, tập trung ở nhóm bất động sản

Tùng Linh

Tùng Linh

20:42 | 10/11/2026
(TBTCO) - Phiên giao dịch ngày 10/11, nhà đầu tư nước ngoài đảo chiều mua ròng 462 tỷ đồng trên cả 3 sàn. Hoạt động giao dịch trên HOSE sôi động hơn, đặc biệt ở chiều mua, với dòng tiền tập trung vào nhóm bất động sản và chứng khoán.
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Sau phiên bán ròng đầu tuần, dòng vốn ngoại ghi nhận chuyển biến tích cực khi quay lại mua ròng trong phiên giao dịch ngày 10/11. Trên cả 3 sàn, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 462 tỷ đồng. Trong đó, giao dịch trên sàn HOSE là điểm sáng khi ghi nhận giá trị mua ròng 477,6 tỷ đồng, trong khi HNX và UPCoM tiếp tục bị bán ròng lần lượt gần 13 tỷ đồng và hơn 3 tỷ đồng.

Đáng chú ý, quy mô giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài trên HOSE gia tăng đáng kể. Giá trị mua vào đạt 2.168,31 tỷ đồng, tăng gần 87% so với phiên trước. Ở chiều ngược lại, giá trị bán ra đạt 1.692,83 tỷ đồng, giảm khoảng 13,5%. Tổng giá trị giao dịch hai chiều đạt hơn 3.861 tỷ đồng, tăng khoảng 24% so với phiên 9/11. Sự cải thiện chủ yếu đến từ chiều mua, nhờ hoạt động giải ngân tích cực hơn khi thị trường phục hồi.

Khối ngoại quay lại mua ròng hơn 460 tỷ đồng, tập trung ở nhóm bất động sản
Khối ngoại tập trung mua nhiều cổ phiếu nhóm bất động sản phiên 10/11. Ảnh tư liệu

Lực mua ròng không quá tập trung vào môt cổ phiếu. Thay vào đó, dòng tiền khối ngoại phiên hôm nay tập trung đáng kể tại nhóm bất động sản. KDH dẫn đầu danh sách với giá trị 86,59 tỷ đồng, đồng thời tăng mạnh 5,65%, lên 15.900 đồng/cổ phiếu. VHM được mua ròng 59,25 tỷ đồng, tăng 2,65%, trong khi NVL và DXG lần lượt thu hút 57,27 tỷ đồng và 52,05 tỷ đồng. Cả hai cổ phiếu này đều ghi nhận mức tăng trên 3%.

Đáng chú ý, VIC cũng được mua ròng 45,56 tỷ đồng, đồng thời tăng 3,24%, lên 242.000 đồng/cổ phiếu. Sự đồng thuận giữa diễn biến giá và dòng tiền ngoại tại nhiều cổ phiếu bất động sản góp phần tạo điểm nhấn cho phiên phục hồi của thị trường.

Ngoài nhóm bất động sản, POW được mua ròng 76,95 tỷ đồng, đứng thứ hai toàn sàn, dù thị giá giảm nhẹ 0,40%. SSI cũng thu hút 68,01 tỷ đồng mua ròng và tăng 3,77%, lên 20.650 đồng/cổ phiếu. Các mã VNM, SHB và HDB lần lượt được mua ròng 51,97 tỷ đồng, 51,43 tỷ đồng và 48,62 tỷ đồng.

Khối ngoại quay lại mua ròng hơn 460 tỷ đồng, tập trung ở nhóm bất động sản
Top cổ phiếu được khối ngoại mua/bán ròng trong phiên 10/11. Nguồn: Dstock

Ở chiều ngược lại, áp lực bán ròng tập trung mạnh nhất tại FPT với giá trị 88,31 tỷ đồng. Cổ phiếu này giảm nhẹ 0,20%, xuống 50.900 đồng/cổ phiếu. VIX đứng thứ hai với giá trị bán ròng 62,25 tỷ đồng, dù thị giá tăng 3,08%.

Một số cổ phiếu khác cũng chịu áp lực bán ròng gồm MSB với 54,80 tỷ đồng, MSN 38,59 tỷ đồng, PNJ 37,70 tỷ đồng và DCM 30,07 tỷ đồng. Tuy nhiên, diễn biến giá có sự phân hóa khi VIX, MSN, PNJ và MSB vẫn duy trì sắc xanh bất chấp lực bán của nhà đầu tư nước ngoài.

Trên thị trường chung, VN-Index tăng 28,75 điểm (+1,68%), lên 1.743,07 điểm, vượt trở lại vùng 1.730 điểm. Sự phục hồi của nhiều nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn diễn ra đồng thời với việc khối ngoại chuyển sang mua ròng, tạo thêm động lực cho đà tăng của chỉ số./.

Tùng Linh
Từ khóa:
khối ngoại chứng khoán vn-index

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