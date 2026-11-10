Thuế TP. Hải Phòng dồn lực cho chặng về đích thu ngân sách

20/21 đơn vị đạt và vượt tiến độ thu bình quân

Theo báo cáo của Thuế TP. Hải Phòng cho thấy, đánh giá tổng thu, có 20/21 đơn vị đạt và vượt tiến độ thu bình quân năm (trên 83,3%).

So với dự toán pháp lệnh, có 14/20 chỉ tiêu đạt và vượt tiến độ thu bình quân năm, đó là khu vực doanh nghiệp nhà nước (DNNN) trung ương đạt 129,1%; khu vực DNNN địa phương đạt 86,6%; khu vực đầu tư nước ngoài đạt 99%; khu vực ngoài quốc doanh đạt 113,1%; lệ phí trước bạ đạt 87%; phí, lệ phí đạt 91,9%...

So với cùng kỳ, có 12/20 chỉ tiêu tăng, trong đó khu vực DNNN trung ương tăng 52,8%; khu vực đầu tư nước ngoài tăng 32,3%; khu vực ngoài quốc doanh tăng 45,7%; lệ phí trước bạ tăng 6,6%; phí lệ phí tăng 14,6%; thuế sử dụng đất nông nghiệp tăng 42,9%; thuế sử dụng đất phi nông nghiệp tăng 6,4%; thu tiền cho thuê đất tăng 69,3%...

Đánh giá kết quả trong 10 tháng, ông Nguyễn Tiến Trường - Trưởng Thuế TP. Hải Phòng cho biết, cơ cấu thu ngân sách nhà nước (NSNN) chuyển dịch dần sang thu bền vững, dựa trên nền tảng kiến tạo môi trường hoạt động sản xuất, kinh doanh minh bạch, hiệu quả. Trong 10 tháng, số thu từ thuế, phí chiếm 70% tổng thu nội địa, tỷ trọng tăng 14% so với cùng kỳ, tăng 10% so với cả năm 2025. Cơ cấu thu từ tiền sử dụng đất, tổng thu giảm xuống chỉ còn chiếm 30%.

Công chức Thuế TP. Hải Phòng hỗ trợ người nộp thuế. Ảnh: CTV.

Mặc dù các chính sách tháo gỡ, hỗ trợ, giãn, giảm, miễn thuế và tình hình kinh tế tác động, ảnh hưởng rất lớn đến dự toán thu; công tác thu NSNN trên địa bàn 10 tháng 2026 vẫn đảm bảo tiến độ đề ra thông qua việc triển khai hiệu quả các giải pháp thu ngân sách. Tính đến nay, các chính sách hỗ trợ ban hành, đã làm giảm thu ngân sách năm 2026 ước tính khoảng 3.150 tỷ đồng; giảm thu do yếu tố thị trường ước tính gần 3.500 tỷ đồng.

Về công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế, tháng 10, Thuế TP. Hải Phòng đã chủ động phổ biến và làm rõ các chính sách thuế quan trọng, việc phổ biến, tuyên truyền sớm các nghị định, thông tư giúp người nộp thuế có đủ thời gian tìm hiểu và chuẩn bị, đảm bảo tuân thủ đúng pháp luật khi các chính sách mới chính thức có hiệu lực.

Công tác hoàn thuế cũng được đơn vị luôn chú trọng, 10 tháng năm 2026, đã giải quyết hoàn 856 lượt hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng với tổng số tiền đề nghị hoàn là 9.091 tỷ đồng, số được hoàn là 8.949 tỷ đồng.

Phối hợp Sở Tài chính để tham mưu điều hành thu phù hợp

Theo lãnh đạo Thuế TP. Hải Phòng, về công tác quản lý thuế cá nhân, hộ kinh doanh và thu khác, đơn vị triển khai công tác lập bộ, thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với cá nhân, hộ gia đình. Tính đến ngày 2/11/2026, 14 Thuế cơ sở đang quản lý 1.217.420 mã phi nông nghiệp trên TMS, trong đó có 837.282 mã phi nông nghiệp có nghĩa vụ nộp thuế, tương ứng 655.507 mã số thuế.

Trong tháng 10, Thuế thành phố và 14 Thuế cơ sở đã phối hợp với UBND các xã, phường, đặc khu, tổ dân phố, khu dân cư, Đoàn Thanh niên và các lực lượng tại địa phương triển khai Đợt cao điểm hỗ trợ người nộp thuế cài đặt, sử dụng eTax Mobile, nộp thuế điện tử và thực hiện nghĩa vụ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trên địa bàn thành phố. Kết quả đến hết tháng 2/11/2026, số thu tiền thuế sử dụng đất phi nông nghiệp của 14 Thuế cơ sở đạt 201,361 tỷ đồng, bằng 109% dự toán được giao, vượt dự toán khoảng 16,551 tỷ đồng.

Để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2026, ông Trường cho biết, trong những tháng cuối năm, Thuế thành phố tập trung các giải pháp hỗ trợ các đơn vị và địa phương hoàn thành dự toán thu năm 2026, nhất là tại một số xã, phường có tiến độ thu còn thấp.

Tập trung rà soát, đánh giá nguồn thu, xây dựng kịch bản, đặc biệt đẩy nhanh tiến độ đấu giá thu tiền sử dụng đất và thu hồi nợ các dự án còn đang nợ; phối hợp Sở Tài chính để tham mưu điều hành thu phù hợp. Bám sát các khoản thu, sắc thuế được gia hạn theo quy định để đôn đốc, kịp thời nộp NSNN đảm bảo hoàn thành dự toán được giao.

Cùng với đó, tiếp tục rà soát, áp dụng các biện pháp cưỡng chế và tạm hoãn xuất cảnh theo quy định; bảo đảm 100% trường hợp người nộp thuế ở trạng thái 03, 06 thuộc diện phải áp dụng được xử lý kịp thời. Đồng thời, tập trung nguồn lực, phấn đấu hoàn thành trong tháng 11/2026 toàn bộ kế hoạch kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế đã giao cho từng đoàn kiểm tra...