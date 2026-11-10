Ngân hàng - Bảo hiểm

Doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ tăng mạnh, cuộc đua thứ hạng thêm sôi động

Ánh Tuyết

Ánh Tuyết

11:58 | 10/11/2026
(TBTCO) - Sau 9 tháng năm 2026, thị trường bảo hiểm phi nhân thọ tăng trưởng 16,6%, tạo đà cho các doanh nghiệp niêm yết mở rộng quy mô. Các "ông lớn" vẫn giữ vững hai vị trí dẫn đầu về doanh thu phí bảo hiểm gốc, trong khi đó, nhiều doanh nghiệp tăng tốc, khiến cuộc đua thứ hạng thêm sôi động.
aa

Hai “ông lớn” giữ ngôi đầu, cuộc đua phía sau ngày càng sít sao

Thị trường bảo hiểm phi nhân thọ duy trì đà tăng trưởng tích cực trong 9 tháng năm 2026, tạo động lực cho nhiều doanh nghiệp bảo hiểm trên sàn chứng khoán mở rộng quy mô kinh doanh.

Theo số liệu của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, tính đến hết tháng 9/2026, doanh thu thị trường bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 75.057 tỷ đồng, tăng 16,6% so với cùng kỳ, trong khi bảo hiểm nhân thọ vẫn trong quá trình điều chỉnh, tìm điểm cân bằng để tạo nền tảng tăng trưởng bền vững hơn. Bồi thường bảo hiểm gốc ước đạt 24.693 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ bồi thường 32,9%, chưa bao gồm dự phòng bồi thường.

Doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ tăng mạnh, cuộc đua thứ hạng thêm sôi động
Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo tài chính các doanh nghiệp. Đồ họa: Ánh Tuyết

Trong bức tranh chung, kết quả kinh doanh 9 tháng của các doanh nghiệp bảo hiểm niêm yết trên sàn chứng khoán ghi nhận nhiều điểm sáng. Đáng chú ý, không chỉ các doanh nghiệp đầu ngành tiếp tục mở rộng quy mô, nhiều doanh nghiệp ở nhóm kế tiếp cũng tăng tốc, tạo thêm sức cạnh tranh và động lực phát triển cho thị trường.

Theo số liệu tổng hợp từ báo cáo tài chính của các doanh nghiệp, PVI tiếp tục dẫn đầu về doanh thu phí bảo hiểm gốc với 12.911,5 tỷ đồng, tăng 10,2% so với cùng kỳ. Nếu tính thêm 10.165,7 tỷ đồng doanh thu phí nhận tái bảo hiểm, tăng 18,1%, tổng doanh thu phí bảo hiểm gốc và nhận tái bảo hiểm của PVI vượt 23.000 tỷ đồng, tăng khoảng 13,5% so với cùng kỳ, tiếp tục khẳng định lợi thế vượt trội về quy mô kinh doanh bảo hiểm.

Xếp thứ hai là Bảo Việt, đạt 9.372,8 tỷ đồng, tăng 13,9%. Hai “ông lớn” đầu ngành duy trì lợi thế vượt trội về quy mô, bỏ xa các doanh nghiệp ở nhóm kế tiếp, trong khi khoảng cách giữa PVI và Bảo Việt ở mức hơn 3.500 tỷ đồng.

Chọn chất lượng dịch vụ thay vì giảm phí để lấy thị phần

Bà Nguyễn Vũ Tâm - Phó Tổng giám đốc Bảo hiểm PVI cho biết, trong suốt những năm qua, PVI vẫn duy trì chất lượng dịch vụ trên hết, việc giảm phí để lấy thị phần đấy không phải mục mục tiêu, thể hiện qua tỷ lệ kết hợp cũng như lợi nhuận hàng năm. Trên cơ sở đó, PVI sẽ tiếp tục đa dạng hóa các nghiệp vụ, các kênh bán hàng để đảm bảo theo khẩu vị rủi ro đã xác định.

Ở nhóm kế tiếp, Bảo hiểm Quân đội (MIC) là một trong những điểm sáng nổi bật khi doanh thu phí bảo hiểm gốc đạt 5.064,2 tỷ đồng, tăng 32,1% so với cùng kỳ. Tốc độ tăng trưởng gần gấp đôi mức tăng chung của thị trường phi nhân thọ giúp MIC vượt mốc 5.000 tỷ đồng, đồng thời gia tăng khoảng cách với các doanh nghiệp phía sau.

Ở nhóm doanh nghiệp có doanh thu phí bảo hiểm gốc quanh ngưỡng 4.000 tỷ đồng, cuộc đua diễn ra khá sát sao. Bảo Minh ghi nhận 4.537,5 tỷ đồng; trong khi Bảo hiểm DBV bứt tốc với 4.400 tỷ đồng, tăng tới 72,7% so với cùng kỳ, thu hẹp khoảng cách với Bảo Minh xuống chỉ còn 137,5 tỷ đồng.

Bám sát phía sau là Bảo hiểm BIDV (BIC) với 4.357,5 tỷ đồng, tăng 7,6%, chỉ kém DBV 42,5 tỷ đồng; còn PJICO đạt 3.980,4 tỷ đồng, tăng 17,5%, tiến sát mốc 4.000 tỷ đồng.

Đáng chú ý, nhiều doanh nghiệp bảo hiểm ghi nhận doanh thu phí bảo hiểm gốc tăng đáng kể. Nổi bật là Bảo hiểm DBV với mức tăng 72,7%; tiếp đến là Bảo hiểm Quân đội tăng 32,1%, PJICO tăng 17,5%; Bảo hiểm PTI tăng 16,7%... Trong đó, PTI ghi nhận doanh thu phí bảo hiểm gốc đạt 3.238,7 tỷ đồng, cho thấy đà tăng trưởng tiếp tục được củng cố sau quá trình tái cơ cấu danh mục bảo hiểm kéo dài từ năm 2022 đến nay, từng bước tạo nền tảng cho hoạt động khai thác ổn định và bền vững hơn.

Những động lực phía sau đà tăng trưởng

Lý giải kết quả kinh doanh tích cực tại hội nghị nhà đầu tư mới đây, ông Trần Duy Cương - Kế toán trưởng PVI cho biết, trước hết, chất lượng khai thác bảo hiểm của doanh nghiệp được cải thiện rõ rệt. Bên cạnh đó, PVI có sự thay đổi trong phương pháp tính dự phòng phí bảo hiểm và dự phòng bồi thường đối với các tổn thất, qua đó bảo đảm độ chính xác cao hơn về mặt kỹ thuật.

Hoạt động đầu tư tài chính cũng đóng góp tích cực khi quy mô danh mục đầu tư của PVI tăng trưởng gần 20%, đồng thời mặt bằng lãi suất thực tế năm 2023 cao hơn năm 2022.

Theo ông Cương, tăng trưởng thu nhập đầu tư chủ yếu đến từ hai yếu tố là mở rộng quy mô danh mục và gia tăng lãi suất đầu vào. Chỉ cần lãi suất tăng thêm 1 điểm phần trăm, PVI có thể ghi nhận thêm khoảng 150 tỷ đồng.

Chia sẻ về cơ cấu và chiến lược phát triển sản phẩm, bà Nguyễn Vũ Tâm - Phó Tổng giám đốc Bảo hiểm PVI cho biết, với vị thế là nhà bảo hiểm công nghiệp số một thị trường, bảo hiểm công nghiệp vẫn là mảng kinh doanh chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu doanh thu của doanh nghiệp. Trong khi đó, các nghiệp vụ bảo hiểm xe cơ giới và bảo hiểm con người luôn được duy trì ở mức khoảng 35% - 37% trong nhiều năm qua.

Về hiệu quả kinh doanh, PVI định hướng phát triển các sản phẩm phù hợp với khẩu vị rủi ro, nhằm bảo đảm hiệu quả chung. Theo xu hướng thị trường, doanh nghiệp cũng tiếp tục đa dạng hóa sản phẩm, mở rộng các kênh phân phối, trong đó có việc hợp tác với các đối tác triển khai sản phẩm bảo hiểm qua kênh thương mại điện tử.

Lý giải đà tăng trưởng mạnh mẽ trong 9 tháng năm 2026, đại diện DBV cho biết, một trong những động lực quan trọng đến từ chiến lược đẩy mạnh phát triển sản phẩm mới, mở rộng danh mục bảo hiểm theo hướng chuyên biệt, bám sát nhu cầu ngày càng đa dạng của từng nhóm khách hàng cá nhân và doanh nghiệp.

Một trong những bước đi đáng chú ý là việc phát triển sản phẩm bảo hiểm ô tô điện dành riêng cho xe điện và xe hybrid, đón đầu xu hướng xanh hóa giao thông tại Việt Nam.

Phát huy thế mạnh trong lĩnh vực bảo hiểm xe cơ giới, DBV thiết kế các giải pháp bảo vệ phù hợp với đặc thù công nghệ và vận hành của phương tiện, mở rộng quyền lợi bảo hiểm đối với pin, thiết bị sạc và những rủi ro phát sinh trong quá trình sử dụng xe điện.

“Tiếp tục phát huy thế mạnh trong lĩnh vực bảo hiểm xe cơ giới, đồng thời mở rộng quy mô và gia tăng đóng góp từ các nghiệp vụ khác, DBV đang từng bước củng cố nền tảng kinh doanh” - đại diện DBV nêu rõ.

Lợi nhuận khởi sắc, nhiều doanh nghiệp mới gia nhập thị trường

Không chỉ mở rộng doanh thu phí bảo hiểm gốc, nhiều doanh nghiệp còn duy trì kết quả lợi nhuận tích cực, trong đó hoạt động đầu tư tài chính tiếp tục đóng vai trò trụ đỡ quan trọng.

Tập đoàn Bảo Việt dẫn đầu với lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 3.298,8 tỷ đồng, tăng 24,3% so với cùng kỳ, vượt xa các doanh nghiệp còn lại. Tuy nhiên, kết quả này bao gồm cả hoạt động bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ và đầu tư tài chính, chưa phân tách riêng lợi nhuận từng mảng.

PVI đạt lợi nhuận trước thuế đạt 1.748,8 tỷ đồng, tăng 17,6%, tiếp tục duy trì vị thế nổi bật về hiệu quả kinh doanh.

Theo thông tin từ PVI, tổng doanh thu hợp nhất 9 tháng đạt 26.277 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ, hoàn thành 122% kế hoạch 9 tháng; lợi nhuận trước thuế tăng 18% và đạt 141% kế hoạch năm. Riêng lợi nhuận kinh doanh bảo hiểm đạt 947 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ, hoàn thành 202% kế hoạch 9 tháng.

Ở nhóm tiếp theo, BIC đạt 418 tỷ đồng; MIC đạt 350,6 tỷ đồng; ABIC đạt 333,3 tỷ đồng, tăng 33%; Bảo Minh đạt 304,7 tỷ đồng, tăng 0,9%...

Sức hấp dẫn của thị trường bảo hiểm phi nhân thọ còn được thể hiện qua sự tham gia của những doanh nghiệp mới. VietSure Insurance, ACB Insurance đã được Bộ Tài chính cấp phép thành lập; ngân hàng MSB cũng đang xúc tiến chủ trương thành lập công ty con hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ.

Sự xuất hiện của những nhân tố mới, cùng đà tăng trưởng của các doanh nghiệp hiện hữu, được kỳ vọng sẽ thúc đẩy đa dạng hóa sản phẩm, mở rộng kênh phân phối, duy trì đà tăng trưởng của thị trường bảo hiểm phi nhân thọ.
Ánh Tuyết
Từ khóa:
bảo hiểm phi nhân thọ thị trường bảo hiểm phi nhân thọ doanh thu phí bảo hiểm doanh nghiệp bảo hiểm trên

Bài liên quan

Bảo hiểm BSH "đảo chiều" lợi nhuận sau 9 tháng, sớm vượt kế hoạch năm

Bảo hiểm BSH "đảo chiều" lợi nhuận sau 9 tháng, sớm vượt kế hoạch năm

Doanh nghiệp và địa phương "bắt nhịp" đưa bảo hiểm nông nghiệp vào mùa vụ mới

Doanh nghiệp và địa phương "bắt nhịp" đưa bảo hiểm nông nghiệp vào mùa vụ mới

Bảo hiểm PTI lãi 245 tỷ đồng sau 9 tháng, lợi nhuận gộp hoạt động tài chính tăng gần 65%

Bảo hiểm PTI lãi 245 tỷ đồng sau 9 tháng, lợi nhuận gộp hoạt động tài chính tăng gần 65%

Dành cho bạn

Infographics: Tổng quan bức tranh ngân sách nhà nước 10 tháng năm 2026

Infographics: Tổng quan bức tranh ngân sách nhà nước 10 tháng năm 2026

Tuyên bố tầm nhìn chung Việt Nam - Nhật Bản

Tuyên bố tầm nhìn chung Việt Nam - Nhật Bản

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Hạ viện và Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Hạ viện và Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản

Ngày 10/11: Giá cà phê lấy lại đà tăng, hồ tiêu giữ mốc 138.000 đồng/kg

Ngày 10/11: Giá cà phê lấy lại đà tăng, hồ tiêu giữ mốc 138.000 đồng/kg

Giá vàng hôm nay ngày 10/11: Vàng thế giới và trong nước cùng tăng

Giá vàng hôm nay ngày 10/11: Vàng thế giới và trong nước cùng tăng

Ngày 10/11: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long không biến động

Ngày 10/11: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long không biến động

Đọc thêm

VAMC và DATC tăng cường hợp tác, thúc đẩy phát triển thị trường mua bán nợ

VAMC và DATC tăng cường hợp tác, thúc đẩy phát triển thị trường mua bán nợ

(TBTCO) - Ngày 6/11, tại Hà Nội, Công ty TNHH MTV Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) và Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) đã có buổi làm việc nhằm tăng cường chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động mua bán, xử lý nợ; thúc đẩy hợp tác phát triển thị trường mua bán nợ và phối hợp tổ chức các sự kiện quốc tế IPAF giai đoạn 2027 - 2028 tại Việt Nam.
Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới đồng hành lan tỏa văn hóa giao thông an toàn trong sinh viên

Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới đồng hành lan tỏa văn hóa giao thông an toàn trong sinh viên

(TBTCO) - Tại Đại học Bách khoa Hà Nội, vòng thi trực tiếp cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2026” vừa diễn ra với sự tham gia của 4 đội tuyển sinh viên đến từ các trường đại học trên địa bàn Thủ đô.
Tín dụng xây dựng tăng vọt 15,5% trong quý III, tín dụng kinh doanh bất động sản chững lại

Tín dụng xây dựng tăng vọt 15,5% trong quý III, tín dụng kinh doanh bất động sản chững lại

(TBTCO) - Theo VDSC, tín dụng toàn hệ thống tăng 11,6% sau 9 tháng năm 2026; trong khi nhóm ngân hàng niêm yết tăng 12,6%. Đáng chú ý, tín dụng xây dựng tăng vọt 15,5% trong quý III, trái ngược tín dụng kinh doanh bất động sản gần như đi ngang. Diễn biến này cần theo dõi, do khả năng dư nợ liên quan đến chuỗi giá trị bất động sản được ghi nhận vào nhóm xây dựng.
Vietnam Connect Forum 2026 - Đầu tư vào Việt Nam: Cơ hội không chỉ nằm ở dòng vốn

Vietnam Connect Forum 2026 - Đầu tư vào Việt Nam: Cơ hội không chỉ nằm ở dòng vốn

(TBTCO) - VietinBank sắp tổ chức Vietnam Connect Forum 2026 vào ngày 17/11 tại TP. Hồ Chí Minh, cập nhật chính sách đầu tư, thuế, triển vọng kinh tế và kết nối đối tác cho doanh nghiệp FDI.
Tăng cường thanh tra, giám sát tín dụng bất động sản, kiên quyết xử lý “sân sau” chi phối ngân hàng

Tăng cường thanh tra, giám sát tín dụng bất động sản, kiên quyết xử lý “sân sau” chi phối ngân hàng

(TBTCO) - Tại Nghị quyết số 353/NQ-CP, Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước tăng cường thanh tra, giám sát hoạt động cấp tín dụng với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, nhất là tín dụng kinh doanh bất động sản, tín dụng ngoại tệ, đặc biệt với doanh nghiệp đang cơ cấu lại nợ; đồng thời, kiên quyết xử lý tình trạng “sân sau”, sở hữu chéo, sở hữu ngầm, thao túng, chi phối hoạt động ngân hàng.
Vietcombank được Tổ chức thẻ quốc tế Visa vinh danh với 7 giải thưởng quan trọng năm 2026

Vietcombank được Tổ chức thẻ quốc tế Visa vinh danh với 7 giải thưởng quan trọng năm 2026

(TBTCO) - Ngày 05/11/2026, Hội nghị khách hàng của Visa Việt Nam 2026 (Visa Vietnam Client Forum 2026) đã diễn ra tại Huế. Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) vinh dự được trao tặng 7 giải thưởng quan trọng ghi nhận nỗ lực và thành tựu nổi bật trong lĩnh vực thanh toán thẻ, thanh toán số và phát triển bền vững.
Kỳ vọng chi phí lãi vay trước nhịp giảm lãi suất

Kỳ vọng chi phí lãi vay trước nhịp giảm lãi suất

(TBTCO) - Chi phí đi vay tăng tại nhiều doanh nghiệp trong quý III/2026, tạo sức ép lên lợi nhuận. Tuy nhiên, nhịp giảm lãi suất cuối tháng 10 mở thêm dư địa tiết giảm chi phí vốn. Dù vậy, mức hưởng lợi còn phụ thuộc cơ cấu nợ và hiệu quả kinh doanh.
Tỷ giá USD hôm nay 9/11: USD hạ nhiệt đầu tuần, thị trường chờ tín hiệu mới từ lạm phát Mỹ

Tỷ giá USD hôm nay 9/11: USD hạ nhiệt đầu tuần, thị trường chờ tín hiệu mới từ lạm phát Mỹ

(TBTCO) - Sáng 9/11, tỷ giá trung tâm giảm 5 đồng, xuống 25.610 đồng; DXY giảm 0,12% còn 102,17 điểm. Trước đó, USD phục hồi cuối tuần nhờ báo cáo việc làm Mỹ tháng 10 vượt xa dự báo, với 165.000 việc làm mới. Tuần này, thị trường hướng tới dữ liệu, đặc biệt là Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) đánh giá triển vọng lãi suất Fed.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ tăng mạnh, cuộc đua thứ hạng thêm sôi động

Doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ tăng mạnh, cuộc đua thứ hạng thêm sôi động

Nợ xấu dâng cao vẫn có những "điểm sáng" trong bức tranh chất lượng tài sản

Nợ xấu dâng cao vẫn có những "điểm sáng" trong bức tranh chất lượng tài sản

Giảm 30% thuế thu nhập: Thêm “trợ lực” cho hộ kinh doanh, doanh nghiệp lớn mạnh

Giảm 30% thuế thu nhập: Thêm “trợ lực” cho hộ kinh doanh, doanh nghiệp lớn mạnh

Hải quan tăng kiểm soát xuất xứ, trị giá cấu kiện thép nhập khẩu từ Trung Quốc

Hải quan tăng kiểm soát xuất xứ, trị giá cấu kiện thép nhập khẩu từ Trung Quốc

Đề xuất quy hoạch Tổ hợp ga Ngọc Hồi 3 tầng, rộng 267 ha, kết nối ba hệ thống đường sắt

Đề xuất quy hoạch Tổ hợp ga Ngọc Hồi 3 tầng, rộng 267 ha, kết nối ba hệ thống đường sắt

Việt Nam tiếp tục tăng cường kết nối với các nhà đầu tư Nhật Bản

Việt Nam tiếp tục tăng cường kết nối với các nhà đầu tư Nhật Bản

Infographics: Dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2027 hơn 3,334 triệu tỷ đồng

Infographics: Dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2027 hơn 3,334 triệu tỷ đồng

Giá dầu thế giới giảm xuống mức thấp nhất kể từ cuối tháng 8

Giá dầu thế giới giảm xuống mức thấp nhất kể từ cuối tháng 8

Ngân hàng Nhà nước sắp mua USD giao ngay giá 25.500 đồng, kỳ vọng "lợi ích kép" cho thị trường

Ngân hàng Nhà nước sắp mua USD giao ngay giá 25.500 đồng, kỳ vọng "lợi ích kép" cho thị trường

Ngành Thuế triển khai thống nhất cơ chế một cửa, nâng cao chất lượng phục vụ người nộp thuế

Ngành Thuế triển khai thống nhất cơ chế một cửa, nâng cao chất lượng phục vụ người nộp thuế

Ngày 10/11: Giá bạc liên tục biến động

Ngày 10/11: Giá bạc liên tục biến động

Tỷ giá USD hôm nay 10/11: USD đồng loạt giảm sâu, DXY lùi dưới 102 điểm khi thị trường chờ CPI Mỹ

Tỷ giá USD hôm nay 10/11: USD đồng loạt giảm sâu, DXY lùi dưới 102 điểm khi thị trường chờ CPI Mỹ

Ngày 8/11: Giá heo hơi cả nước đã tạm chững lại sau đợt tăng mạnh

Ngày 8/11: Giá heo hơi cả nước đã tạm chững lại sau đợt tăng mạnh

Ngày 9/11: Giá heo hơi đang dần tiến sát mốc 50.000 đồng/kg

Ngày 9/11: Giá heo hơi đang dần tiến sát mốc 50.000 đồng/kg

Ngày 10/11: Giá heo hơi tại miền Nam lấy lại đà tăng

Ngày 10/11: Giá heo hơi tại miền Nam lấy lại đà tăng

Chứng khoán tuần mới (9 - 13/11): Bật lên từ vùng 1.700 điểm, chờ dòng tiền xác nhận

Chứng khoán tuần mới (9 - 13/11): Bật lên từ vùng 1.700 điểm, chờ dòng tiền xác nhận

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân lên đường thăm chính thức Nhật Bản

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân lên đường thăm chính thức Nhật Bản

Tỷ giá USD hôm nay 10/11: USD đồng loạt giảm sâu, DXY lùi dưới 102 điểm khi thị trường chờ CPI Mỹ

Tỷ giá USD hôm nay 10/11: USD đồng loạt giảm sâu, DXY lùi dưới 102 điểm khi thị trường chờ CPI Mỹ

Giá vàng hôm nay ngày 8/11: Giá vàng trong nước đi ngang, thế giới duy trì trên 4.000 USD

Giá vàng hôm nay ngày 8/11: Giá vàng trong nước đi ngang, thế giới duy trì trên 4.000 USD

Ngày 8/11: Giá cà phê và hồ tiêu phiên cuối tuần đồng loạt tăng

Ngày 8/11: Giá cà phê và hồ tiêu phiên cuối tuần đồng loạt tăng

Giải ngân các dự án phục vụ APEC 2027 cơ bản bám sát tiến độ

Giải ngân các dự án phục vụ APEC 2027 cơ bản bám sát tiến độ

Infographics: Những điểm sáng kinh tế Việt Nam 10 tháng năm 2026 qua các con số

Infographics: Những điểm sáng kinh tế Việt Nam 10 tháng năm 2026 qua các con số

Ngày 9/11: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long ổn định sáng đầu tuần

Ngày 9/11: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long ổn định sáng đầu tuần

Ngân hàng tăng tốc cho vay, đón thêm dư địa từ các cơ chế tín dụng đặc thù

Ngân hàng tăng tốc cho vay, đón thêm dư địa từ các cơ chế tín dụng đặc thù

Giá vàng

Doji
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 136,100 ▼300K 140,300 ▼300K
Hà Nội - PNJ 136,100 ▼300K 140,300 ▼300K
Đà Nẵng - PNJ 136,100 ▼300K 140,300 ▼300K
Miền Tây - PNJ 136,100 ▼300K 140,300 ▼300K
Tây Nguyên - PNJ 136,100 ▼300K 140,300 ▼300K
Đông Nam Bộ - PNJ 136,100 ▼300K 140,300 ▼300K
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,790 ▼30K 14,090 ▼30K
Miếng SJC Nghệ An 13,790 ▼30K 14,090 ▼30K
Miếng SJC Thái Bình 13,790 ▼30K 14,090 ▼30K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,680 ▼20K 14,080 ▼20K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,680 ▼20K 14,080 ▼20K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,680 ▼20K 14,080 ▼20K
Trang sức 99.9 13,360 ▼20K 13,960 ▼20K
Trang sức 99.99 13,370 ▼20K 13,970 ▼20K
Vàng 99.9 12,850
Vàng 99.99 13,000
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,379 ▼3K 1,409 ▼3K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,379 ▼3K 14,092 ▼30K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,379 ▼3K 14,093 ▼30K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,367 ▼1K 1,407 ▼1K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,367 ▼1K 1,408 ▼1K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 135 ▼1213K 1,397 ▼1K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 131,317 ▼99K 138,317 ▼99K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 95,135 ▲85614K 104,935 ▲94434K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 85,356 ▼68K 95,156 ▼68K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 75,576 ▼61K 85,376 ▼61K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 71,803 ▼59K 81,603 ▼59K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 48,611 ▼41K 58,411 ▼41K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,379 ▼3K 1,409 ▼3K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,379 ▼3K 1,409 ▼3K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,379 ▼3K 1,409 ▼3K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,379 ▼3K 1,409 ▼3K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,379 ▼3K 1,409 ▼3K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,379 ▼3K 1,409 ▼3K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,379 ▼3K 1,409 ▼3K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,379 ▼3K 1,409 ▼3K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,379 ▼3K 1,409 ▼3K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,379 ▼3K 1,409 ▼3K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,379 ▼3K 1,409 ▼3K
Cập nhật: 10/11/2026 13:00

Tỷ giá

Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 17178 17449 18021
CAD 17590 17863 18478
CHF 30581 30957 31589
CNY 0 3792 3887
EUR 28094 28310 29384
GBP 33602 33990 34916
HKD 0 3130 3332
JPY 155 158 165
KRW 0 18 20
NZD 0 14110 14699
SGD 19473 19753 20329
THB 682 745 798
USD (1,2) 25320 0 0
USD (5,10,20) 25356 0 0
USD (50,100) 25384 25397 25762
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 25,385 25,385 25,765
USD(1-2-5) 24,370 - -
USD(10-20) 24,370 - -
EUR 28,131 28,154 29,540
JPY 157.36 157.64 167.2
GBP 33,760 33,851 35,026
AUD 17,368 17,431 18,097
CAD 17,765 17,822 18,485
CHF 30,803 30,899 31,829
SGD 19,586 19,647 20,423
CNY - 3,759 3,904
HKD 3,194 3,204 3,339
KRW 17.51 18.26 19.87
THB 728.64 737.64 789.76
NZD 14,092 14,223 14,646
SEK - 2,565 2,657
DKK - 3,773 3,908
NOK - 2,674 2,769
LAK - 0.87 1.21
MYR 5,894.36 - 6,654.72
TWD 703.02 - 851.91
SAR - 6,695.53 7,055.11
KWD - 80,724 85,918
AED - 6,709 7,234
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 25,360 25,390 25,770
EUR 28,126 28,267 29,498
GBP 33,742 33,912 34,945
HKD 3,188 3,207 3,324
CHF 30,661 30,815 31,764
JPY 157.05 158.64 166.62
AUD 17,331 17,453 18,049
SGD 19,563 19,741 20,338
THB 735 750 787
CAD 17,732 17,857 18,452
NZD 14,182 14,739
KRW 18.35 20.33
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 25390 25390 25760
AUD 17344 17444 18375
CAD 17757 17857 18872
CHF 30787 30817 32402
CNY 3772.7 3797.7 3933.2
CZK 0 1130 0
DKK 0 3845 0
EUR 28242 28272 29997
GBP 33866 33916 35684
HKD 0 3300 0
JPY 158.25 158.75 169.27
KHR 0 6.097 0
KRW 0 19 0
LAK 0 1.0945 0
MYR 0 6450 0
NOK 0 2778 0
NZD 0 14201 0
PHP 0 373 0
SEK 0 2605 0
SGD 19617 19747 20478
THB 0 709.9 0
TWD 0 785 0
SJC 9999 13850000 13850000 14200000
SBJ 12000000 12000000 14200000
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 25,285 25,405 25,720
USD20 25,255 25,405 25,720
USD1 25,235 25,405 25,720
AUD 17,293 17,443 18,625
EUR 28,058 28,158 29,839
CAD 17,710 17,810 19,132
SGD 19,705 19,855 20,428
JPY 158.81 160.31 166
GBP 33,780 33,930 35,336
XAU 13,848,000 0 14,152,000
CNY 0 3,753 0
THB 0 746 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 10/11/2026 13:00

Lãi suất

Ngân hàng KKH 1 tuần 2 tuần 3 tuần 1 tháng 2 tháng 3 tháng 6 tháng 9 tháng 12 tháng 24 tháng
Vietcombank 0,10 0,20 0,20 - 2,10 2,10 2,40 3,50 3,50 5,90 6,00
BIDV 0,10 - - - 2,10 2,10 2,40 3,50 3,50 5,90 6,00
VietinBank 0,10 - - - 2,10 2,10 2,40 3,50 3,50 5,90 6,00
Agribank 0,20 - - - 2,60 2,60 2,90 4,00 4,00 5,90 6,00
ACB 0,50 - - - 4,00 4,20 4,40 4,50 4,70 5,30 5,40
Sacombank 0,50 - - - 4,75 4,75 4,75 6,30 6,30 6,10 6,80
Techcombank 0,05 - - - 4,20 4,20 4,50 6,20 6,20 6,40 5,50
LPBank 0,20 - - - 2,10 2,10 2,40 3,50 3,50 4,60 4,60
Vikki Bank 0,49 0,49 - - 4,64 4,64 4,64 5,75 5,52 5,76 5,43
Eximbank 0,20 0,20 0,20 0,20 2,80 3,00 3,10 4,20 4.00 4,70 5,30