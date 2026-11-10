Doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ tăng mạnh, cuộc đua thứ hạng thêm sôi động

Hai “ông lớn” giữ ngôi đầu, cuộc đua phía sau ngày càng sít sao

Thị trường bảo hiểm phi nhân thọ duy trì đà tăng trưởng tích cực trong 9 tháng năm 2026, tạo động lực cho nhiều doanh nghiệp bảo hiểm trên sàn chứng khoán mở rộng quy mô kinh doanh.

Theo số liệu của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, tính đến hết tháng 9/2026, doanh thu thị trường bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 75.057 tỷ đồng, tăng 16,6% so với cùng kỳ, trong khi bảo hiểm nhân thọ vẫn trong quá trình điều chỉnh, tìm điểm cân bằng để tạo nền tảng tăng trưởng bền vững hơn. Bồi thường bảo hiểm gốc ước đạt 24.693 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ bồi thường 32,9%, chưa bao gồm dự phòng bồi thường.

Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo tài chính các doanh nghiệp. Đồ họa: Ánh Tuyết

Trong bức tranh chung, kết quả kinh doanh 9 tháng của các doanh nghiệp bảo hiểm niêm yết trên sàn chứng khoán ghi nhận nhiều điểm sáng. Đáng chú ý, không chỉ các doanh nghiệp đầu ngành tiếp tục mở rộng quy mô, nhiều doanh nghiệp ở nhóm kế tiếp cũng tăng tốc, tạo thêm sức cạnh tranh và động lực phát triển cho thị trường.

Theo số liệu tổng hợp từ báo cáo tài chính của các doanh nghiệp, PVI tiếp tục dẫn đầu về doanh thu phí bảo hiểm gốc với 12.911,5 tỷ đồng, tăng 10,2% so với cùng kỳ. Nếu tính thêm 10.165,7 tỷ đồng doanh thu phí nhận tái bảo hiểm, tăng 18,1%, tổng doanh thu phí bảo hiểm gốc và nhận tái bảo hiểm của PVI vượt 23.000 tỷ đồng, tăng khoảng 13,5% so với cùng kỳ, tiếp tục khẳng định lợi thế vượt trội về quy mô kinh doanh bảo hiểm.

Xếp thứ hai là Bảo Việt, đạt 9.372,8 tỷ đồng, tăng 13,9%. Hai “ông lớn” đầu ngành duy trì lợi thế vượt trội về quy mô, bỏ xa các doanh nghiệp ở nhóm kế tiếp, trong khi khoảng cách giữa PVI và Bảo Việt ở mức hơn 3.500 tỷ đồng.

Chọn chất lượng dịch vụ thay vì giảm phí để lấy thị phần Bà Nguyễn Vũ Tâm - Phó Tổng giám đốc Bảo hiểm PVI cho biết, trong suốt những năm qua, PVI vẫn duy trì chất lượng dịch vụ trên hết, việc giảm phí để lấy thị phần đấy không phải mục mục tiêu, thể hiện qua tỷ lệ kết hợp cũng như lợi nhuận hàng năm. Trên cơ sở đó, PVI sẽ tiếp tục đa dạng hóa các nghiệp vụ, các kênh bán hàng để đảm bảo theo khẩu vị rủi ro đã xác định.

Ở nhóm kế tiếp, Bảo hiểm Quân đội (MIC) là một trong những điểm sáng nổi bật khi doanh thu phí bảo hiểm gốc đạt 5.064,2 tỷ đồng, tăng 32,1% so với cùng kỳ. Tốc độ tăng trưởng gần gấp đôi mức tăng chung của thị trường phi nhân thọ giúp MIC vượt mốc 5.000 tỷ đồng, đồng thời gia tăng khoảng cách với các doanh nghiệp phía sau.

Ở nhóm doanh nghiệp có doanh thu phí bảo hiểm gốc quanh ngưỡng 4.000 tỷ đồng, cuộc đua diễn ra khá sát sao. Bảo Minh ghi nhận 4.537,5 tỷ đồng; trong khi Bảo hiểm DBV bứt tốc với 4.400 tỷ đồng, tăng tới 72,7% so với cùng kỳ, thu hẹp khoảng cách với Bảo Minh xuống chỉ còn 137,5 tỷ đồng.

Bám sát phía sau là Bảo hiểm BIDV (BIC) với 4.357,5 tỷ đồng, tăng 7,6%, chỉ kém DBV 42,5 tỷ đồng; còn PJICO đạt 3.980,4 tỷ đồng, tăng 17,5%, tiến sát mốc 4.000 tỷ đồng.

Đáng chú ý, nhiều doanh nghiệp bảo hiểm ghi nhận doanh thu phí bảo hiểm gốc tăng đáng kể. Nổi bật là Bảo hiểm DBV với mức tăng 72,7%; tiếp đến là Bảo hiểm Quân đội tăng 32,1%, PJICO tăng 17,5%; Bảo hiểm PTI tăng 16,7%... Trong đó, PTI ghi nhận doanh thu phí bảo hiểm gốc đạt 3.238,7 tỷ đồng, cho thấy đà tăng trưởng tiếp tục được củng cố sau quá trình tái cơ cấu danh mục bảo hiểm kéo dài từ năm 2022 đến nay, từng bước tạo nền tảng cho hoạt động khai thác ổn định và bền vững hơn.

Những động lực phía sau đà tăng trưởng

Lý giải kết quả kinh doanh tích cực tại hội nghị nhà đầu tư mới đây, ông Trần Duy Cương - Kế toán trưởng PVI cho biết, trước hết, chất lượng khai thác bảo hiểm của doanh nghiệp được cải thiện rõ rệt. Bên cạnh đó, PVI có sự thay đổi trong phương pháp tính dự phòng phí bảo hiểm và dự phòng bồi thường đối với các tổn thất, qua đó bảo đảm độ chính xác cao hơn về mặt kỹ thuật.

Hoạt động đầu tư tài chính cũng đóng góp tích cực khi quy mô danh mục đầu tư của PVI tăng trưởng gần 20%, đồng thời mặt bằng lãi suất thực tế năm 2023 cao hơn năm 2022.

Theo ông Cương, tăng trưởng thu nhập đầu tư chủ yếu đến từ hai yếu tố là mở rộng quy mô danh mục và gia tăng lãi suất đầu vào. Chỉ cần lãi suất tăng thêm 1 điểm phần trăm, PVI có thể ghi nhận thêm khoảng 150 tỷ đồng.

Chia sẻ về cơ cấu và chiến lược phát triển sản phẩm, bà Nguyễn Vũ Tâm - Phó Tổng giám đốc Bảo hiểm PVI cho biết, với vị thế là nhà bảo hiểm công nghiệp số một thị trường, bảo hiểm công nghiệp vẫn là mảng kinh doanh chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu doanh thu của doanh nghiệp. Trong khi đó, các nghiệp vụ bảo hiểm xe cơ giới và bảo hiểm con người luôn được duy trì ở mức khoảng 35% - 37% trong nhiều năm qua.

Về hiệu quả kinh doanh, PVI định hướng phát triển các sản phẩm phù hợp với khẩu vị rủi ro, nhằm bảo đảm hiệu quả chung. Theo xu hướng thị trường, doanh nghiệp cũng tiếp tục đa dạng hóa sản phẩm, mở rộng các kênh phân phối, trong đó có việc hợp tác với các đối tác triển khai sản phẩm bảo hiểm qua kênh thương mại điện tử.

Lý giải đà tăng trưởng mạnh mẽ trong 9 tháng năm 2026, đại diện DBV cho biết, một trong những động lực quan trọng đến từ chiến lược đẩy mạnh phát triển sản phẩm mới, mở rộng danh mục bảo hiểm theo hướng chuyên biệt, bám sát nhu cầu ngày càng đa dạng của từng nhóm khách hàng cá nhân và doanh nghiệp.

Một trong những bước đi đáng chú ý là việc phát triển sản phẩm bảo hiểm ô tô điện dành riêng cho xe điện và xe hybrid, đón đầu xu hướng xanh hóa giao thông tại Việt Nam.

Phát huy thế mạnh trong lĩnh vực bảo hiểm xe cơ giới, DBV thiết kế các giải pháp bảo vệ phù hợp với đặc thù công nghệ và vận hành của phương tiện, mở rộng quyền lợi bảo hiểm đối với pin, thiết bị sạc và những rủi ro phát sinh trong quá trình sử dụng xe điện.

“Tiếp tục phát huy thế mạnh trong lĩnh vực bảo hiểm xe cơ giới, đồng thời mở rộng quy mô và gia tăng đóng góp từ các nghiệp vụ khác, DBV đang từng bước củng cố nền tảng kinh doanh” - đại diện DBV nêu rõ.