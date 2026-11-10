Giảm 30% thuế thu nhập: Thêm “trợ lực” cho hộ kinh doanh, doanh nghiệp lớn mạnh

Thêm nguồn tài chính cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh

Ngày 24/8/2026, Quốc hội ban hành Nghị quyết số 43/2026/QH16 về giảm thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cá nhân và doanh nghiệp. Để thực hiện chính sách, ngày 29/10/2026, Chính phủ ban hành Nghị định số 398/2026/NĐ-CP quy định chi tiết.

Theo quy định, doanh nghiệp, tổ chức được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam có mức doanh thu hằng năm của năm 2026 và năm 2027 không quá 10 tỷ đồng được giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của từng kỳ tính thuế tương ứng. Nghị định có hiệu lực từ ngày 29/10/2026 và áp dụng cho kỳ tính thuế năm 2026, năm 2027.

Chính sách giảm thuế giúp doanh nghiệp có thêm nguồn tài chính để triển khai các kế hoạch sản xuất, kinh doanh. Ảnh: Tuấn Nguyễn

Chính sách giảm thuế này không áp dụng đối với các doanh nghiệp được thành lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp hình thành từ việc chia, tách doanh nghiệp sau ngày Nghị quyết số 43/2026/QH16 có hiệu lực, mà tổng doanh thu hằng năm của năm 2026, năm 2027 của các doanh nghiệp sau chia, tách trên 10 tỷ đồng.

Đáng chú ý, mức giảm 30% được tính trên số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp, không phải giảm 30% doanh thu hay giảm 30% thuế suất. Số thuế được giảm được xác định trên toàn bộ thu nhập của doanh nghiệp có kỳ tính thuế theo năm, không phân biệt phương pháp tính thuế thu nhập doanh nghiệp, bao gồm cả các khoản thu nhập thuộc diện quy định tại khoản 3 Điều 18 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.

Đối với doanh nghiệp đang được hưởng ưu đãi thuế theo quy định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc các luật, nghị quyết khác của Quốc hội, số thuế được giảm 30% được tính trên số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp sau khi đã trừ các ưu đãi thuế. Quy định này giúp doanh nghiệp đáp ứng điều kiện có thể tiếp tục thụ hưởng chính sách giảm thuế theo Nghị định số 398/2026/NĐ-CP, trên cơ sở số thuế thực tế còn phải nộp.

Theo tính toán của Bộ Tài chính, khoản hỗ trợ giảm thuế nói trên dự kiến làm giảm thu ngân sách khoảng 6.700 tỷ đồng trong giai đoạn 2026 - 2027, nhưng mang ý nghĩa trợ lực rất lớn đối với nền kinh tế khi có tới 99,98% số hộ kinh doanh cùng 81,11% số doanh nghiệp trên toàn quốc thuộc diện được thụ hưởng chính sách.

Các chuyên gia kinh tế cho rằng, trong bối cảnh nền kinh tế còn khó khăn, doanh nghiệp phải dành nguồn lực cho chi trả tiền lương, đầu tư cơ sở vật chất và tìm kiếm thị trường, việc thực hiện chính sách giảm nghĩa vụ thuế sẽ giúp doanh nghiệp có thêm nguồn tài chính để duy trì hoạt động, chủ động triển khai các kế hoạch sản xuất, kinh doanh.

Thúc đẩy đầu tư, sản xuất, kinh doanh

Ông Nguyễn Văn Phụng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hiệp hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam cho rằng, chính sách giảm thuế thể hiện sự đồng hành, quan tâm sâu sắc của Nhà nước đối với khu vực kinh tế tư nhân. Thông qua việc giảm nghĩa vụ thuế, các doanh nghiệp, hộ cá nhân kinh doanh có thêm dư địa để hạ giá bán sản phẩm, mang lại lợi ích gián tiếp cho người tiêu dùng cuối cùng và lan tỏa giá trị an sinh xã hội.

“Khi doanh nghiệp nhỏ có thêm dòng tiền để duy trì hoặc mở rộng sản xuất, họ có thể tạo thêm việc làm. Người lao động có thu nhập sẽ tiếp tục chi tiêu cho hàng hóa, dịch vụ do các doanh nghiệp cung cấp. Từ đó, hình thành một dòng chảy liên tục từ sản xuất, tạo việc làm, tạo thu nhập đến tiêu dùng và quay trở lại thúc đẩy sản xuất”. Ông Nguyễn Văn Phụng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hiệp hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam

Việc giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp không chỉ góp phần giảm nghĩa vụ tài chính, mà còn thể hiện định hướng sử dụng chính sách thuế như một công cụ hỗ trợ, tạo động lực cho khu vực kinh tế tư nhân phát triển. Chính sách được triển khai đồng bộ, minh bạch và đúng đối tượng sẽ góp phần củng cố nguồn lực cho doanh nghiệp, thúc đẩy đầu tư, sản xuất, kinh doanh và đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế.

“Theo quy định của chính sách, thì việc giảm thuế này là giảm cho toàn bộ doanh thu hoạt động, không phải chỉ giảm thuế cho lợi nhuận. Do đó, để được thụ hưởng chính sách, doanh nghiệp, hộ kinh doanh phải xác định đúng đối tượng, đúng phạm vi doanh thu và đúng kỳ tính thuế”, ông Phụng lưu ý.

Ông Nguyễn Huy Hồng, Trưởng Thuế tỉnh Phú Thọ cho biết, theo ước tính, có trên 24.200 doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh sẽ được thụ hưởng chính sách giảm 30% thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp, theo Nghị quyết số 43/2026/QH16 của Quốc hội. Tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp được giảm ước tính trên 100 tỷ đồng/năm và số thuế thu nhập cá nhân được giảm trên 55 tỷ đồng/năm.

Để triển khai chính sách, Thuế tỉnh Phú Thọ đã ban hành văn bản gửi đến người nộp thuế trên địa bàn; đăng tải công khai trên Fanpage, Zalo, Facebook để tuyên truyền, phổ biến thông tin chính sách giảm thuế của Quốc hội đến người nộp thuế. Lãnh đạo Thuế tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo các đơn vị tăng cường hỗ trợ người nộp thuế thực hiện đầy đủ thủ tục, kê khai và quyết toán để chính sách thực sự đi vào cuộc sống, phát huy hiệu quả trong hỗ trợ sản xuất, kinh doanh và nuôi dưỡng nguồn thu ngân sách bền vững.

Từ góc nhìn của doanh nghiệp, ông Mai Văn Hiền, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Hiền Oanh (Phú Thọ) đánh giá, chính sách giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong năm 2026 và năm 2027 là sự hỗ trợ thiết thực đối với cộng đồng doanh nghiệp có quy mô nhỏ.

Ông Hiền chia sẻ, doanh nghiệp sẽ dùng nguồn lực từ số thuế được giảm để bổ sung dòng tiền lưu động, trang trải chi phí sản xuất, trả tiền thuê mặt bằng, tiền điện, nước và chi trả lương cho người lao động; cân đối nguồn lực để nâng cấp trang thiết bị, máy móc phục sản xuất, kinh doanh.