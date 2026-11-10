Thuế - Hải quan

Giảm 30% thuế thu nhập: Thêm “trợ lực” cho hộ kinh doanh, doanh nghiệp lớn mạnh

Văn Tuấn

Văn Tuấn

11:57 | 10/11/2026
(TBTCO) - Chính sách giảm 30% số thuế thu nhập phải nộp trong hai năm được kỳ vọng sẽ cải thiện dòng tiền, hỗ trợ những cơ sở kinh doanh quy mô nhỏ duy trì hoạt động và tái đầu tư. Chính sách còn mang ý nghĩa "trợ lực" rất lớn khi có tới 99,98% số hộ kinh doanh cùng 81,11% số doanh nghiệp trên toàn quốc thuộc diện được thụ hưởng chính sách.
aa

Thêm nguồn tài chính cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh

Ngày 24/8/2026, Quốc hội ban hành Nghị quyết số 43/2026/QH16 về giảm thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cá nhân và doanh nghiệp. Để thực hiện chính sách, ngày 29/10/2026, Chính phủ ban hành Nghị định số 398/2026/NĐ-CP quy định chi tiết.

Theo quy định, doanh nghiệp, tổ chức được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam có mức doanh thu hằng năm của năm 2026 và năm 2027 không quá 10 tỷ đồng được giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của từng kỳ tính thuế tương ứng. Nghị định có hiệu lực từ ngày 29/10/2026 và áp dụng cho kỳ tính thuế năm 2026, năm 2027.

Giảm 30% thuế thu nhập: Thêm “trợ lực” cho hộ kinh doanh, doanh nghiệp lớn mạnh
Chính sách giảm thuế giúp doanh nghiệp có thêm nguồn tài chính để triển khai các kế hoạch sản xuất, kinh doanh. Ảnh: Tuấn Nguyễn

Chính sách giảm thuế này không áp dụng đối với các doanh nghiệp được thành lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp hình thành từ việc chia, tách doanh nghiệp sau ngày Nghị quyết số 43/2026/QH16 có hiệu lực, mà tổng doanh thu hằng năm của năm 2026, năm 2027 của các doanh nghiệp sau chia, tách trên 10 tỷ đồng.

Đáng chú ý, mức giảm 30% được tính trên số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp, không phải giảm 30% doanh thu hay giảm 30% thuế suất. Số thuế được giảm được xác định trên toàn bộ thu nhập của doanh nghiệp có kỳ tính thuế theo năm, không phân biệt phương pháp tính thuế thu nhập doanh nghiệp, bao gồm cả các khoản thu nhập thuộc diện quy định tại khoản 3 Điều 18 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.

Đối với doanh nghiệp đang được hưởng ưu đãi thuế theo quy định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc các luật, nghị quyết khác của Quốc hội, số thuế được giảm 30% được tính trên số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp sau khi đã trừ các ưu đãi thuế. Quy định này giúp doanh nghiệp đáp ứng điều kiện có thể tiếp tục thụ hưởng chính sách giảm thuế theo Nghị định số 398/2026/NĐ-CP, trên cơ sở số thuế thực tế còn phải nộp.

Theo tính toán của Bộ Tài chính, khoản hỗ trợ giảm thuế nói trên dự kiến làm giảm thu ngân sách khoảng 6.700 tỷ đồng trong giai đoạn 2026 - 2027, nhưng mang ý nghĩa trợ lực rất lớn đối với nền kinh tế khi có tới 99,98% số hộ kinh doanh cùng 81,11% số doanh nghiệp trên toàn quốc thuộc diện được thụ hưởng chính sách.

Các chuyên gia kinh tế cho rằng, trong bối cảnh nền kinh tế còn khó khăn, doanh nghiệp phải dành nguồn lực cho chi trả tiền lương, đầu tư cơ sở vật chất và tìm kiếm thị trường, việc thực hiện chính sách giảm nghĩa vụ thuế sẽ giúp doanh nghiệp có thêm nguồn tài chính để duy trì hoạt động, chủ động triển khai các kế hoạch sản xuất, kinh doanh.

Thúc đẩy đầu tư, sản xuất, kinh doanh

Ông Nguyễn Văn Phụng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hiệp hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam cho rằng, chính sách giảm thuế thể hiện sự đồng hành, quan tâm sâu sắc của Nhà nước đối với khu vực kinh tế tư nhân. Thông qua việc giảm nghĩa vụ thuế, các doanh nghiệp, hộ cá nhân kinh doanh có thêm dư địa để hạ giá bán sản phẩm, mang lại lợi ích gián tiếp cho người tiêu dùng cuối cùng và lan tỏa giá trị an sinh xã hội.

“Khi doanh nghiệp nhỏ có thêm dòng tiền để duy trì hoặc mở rộng sản xuất, họ có thể tạo thêm việc làm. Người lao động có thu nhập sẽ tiếp tục chi tiêu cho hàng hóa, dịch vụ do các doanh nghiệp cung cấp. Từ đó, hình thành một dòng chảy liên tục từ sản xuất, tạo việc làm, tạo thu nhập đến tiêu dùng và quay trở lại thúc đẩy sản xuất”.

Ông Nguyễn Văn Phụng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hiệp hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam

Việc giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp không chỉ góp phần giảm nghĩa vụ tài chính, mà còn thể hiện định hướng sử dụng chính sách thuế như một công cụ hỗ trợ, tạo động lực cho khu vực kinh tế tư nhân phát triển. Chính sách được triển khai đồng bộ, minh bạch và đúng đối tượng sẽ góp phần củng cố nguồn lực cho doanh nghiệp, thúc đẩy đầu tư, sản xuất, kinh doanh và đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế.

“Theo quy định của chính sách, thì việc giảm thuế này là giảm cho toàn bộ doanh thu hoạt động, không phải chỉ giảm thuế cho lợi nhuận. Do đó, để được thụ hưởng chính sách, doanh nghiệp, hộ kinh doanh phải xác định đúng đối tượng, đúng phạm vi doanh thu và đúng kỳ tính thuế”, ông Phụng lưu ý.

Ông Nguyễn Huy Hồng, Trưởng Thuế tỉnh Phú Thọ cho biết, theo ước tính, có trên 24.200 doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh sẽ được thụ hưởng chính sách giảm 30% thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp, theo Nghị quyết số 43/2026/QH16 của Quốc hội. Tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp được giảm ước tính trên 100 tỷ đồng/năm và số thuế thu nhập cá nhân được giảm trên 55 tỷ đồng/năm.

Để triển khai chính sách, Thuế tỉnh Phú Thọ đã ban hành văn bản gửi đến người nộp thuế trên địa bàn; đăng tải công khai trên Fanpage, Zalo, Facebook để tuyên truyền, phổ biến thông tin chính sách giảm thuế của Quốc hội đến người nộp thuế. Lãnh đạo Thuế tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo các đơn vị tăng cường hỗ trợ người nộp thuế thực hiện đầy đủ thủ tục, kê khai và quyết toán để chính sách thực sự đi vào cuộc sống, phát huy hiệu quả trong hỗ trợ sản xuất, kinh doanh và nuôi dưỡng nguồn thu ngân sách bền vững.

Từ góc nhìn của doanh nghiệp, ông Mai Văn Hiền, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Hiền Oanh (Phú Thọ) đánh giá, chính sách giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong năm 2026 và năm 2027 là sự hỗ trợ thiết thực đối với cộng đồng doanh nghiệp có quy mô nhỏ.

Ông Hiền chia sẻ, doanh nghiệp sẽ dùng nguồn lực từ số thuế được giảm để bổ sung dòng tiền lưu động, trang trải chi phí sản xuất, trả tiền thuê mặt bằng, tiền điện, nước và chi trả lương cho người lao động; cân đối nguồn lực để nâng cấp trang thiết bị, máy móc phục sản xuất, kinh doanh.

Bà Chế Thị Hằng, Giám đốc Công ty TNHH Tâm Nhẫn Đức An (Hà Nội): Chính sách thiết thực, giúp doanh nghiệp giảm áp lực chi phí

Giảm 30% thuế thu nhập: Thêm “trợ lực” cho hộ kinh doanh, doanh nghiệp lớn mạnh

Giảm 30% thuế thu nhập cá nhân và thuế thu nhập doanh nghiệp cho cá nhân kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ có doanh thu đến 10 tỷ đồng trong năm 2026 - 2027 là chính sách rất thiết thực, giúp doanh nghiệp nhỏ giảm áp lực chi phí, có thêm dòng tiền để duy trì sản xuất, kinh doanh trong bối cảnh chi phí đầu vào tăng cao.

Chúng tôi đánh giá, đây là chính sách rất tích cực và đúng đối tượng. Phần thuế được giảm sẽ giúp công ty có thêm nguồn lực để tái đầu tư, mở rộng sản xuất, phát triển thị trường...

Chính sách này có ý nghĩa rất quan trọng trong quá trình khuyến khích các hộ kinh doanh và doanh nghiệp siêu nhỏ từng bước chuyển sang mô hình hoạt động bài bản, minh bạch hơn. Khi chính sách thuế vừa hỗ trợ, vừa tạo động lực để doanh nghiệp ổn định và phát triển, Nhà nước sẽ có thêm nguồn thu bền vững.

Để chính sách thực sự phát huy hiệu quả, cần triển khai đồng bộ, minh bạch, đơn giản hóa thủ tục kê khai và tạo điều kiện thuận lợi để các đối tượng đủ điều kiện dễ dàng tiếp cận. Đồng thời, doanh nghiệp mong muốn Nhà nước có thêm các giải pháp hỗ trợ tiếp cận vốn với lãi suất thấp, tiếp cận mặt bằng sản xuất; đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, giúp doanh nghiệp giảm chi phí tuân thủ. Bên cạnh đó, doanh nghiệp mong muốn được hỗ trợ trong chuyển đổi số, tăng cường kết nối với các chuỗi cung ứng, hệ thống phân phối và thị trường lớn.

Không chỉ giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn trước mắt, các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp hướng tới mục tiêu giúp doanh nghiệp nhỏ “lớn lên”. Doanh nghiệp “khỏe mạnh” sẽ tạo ra việc làm, phát triển sản phẩm và đóng góp trở lại cho nền kinh tế.

Đức Việt (ghi)
Văn Tuấn
Từ khóa:
giảm 30% thuế thu nhập hộ kinh doanh doanh nghiệp chính sách giảm thuế cải thiện dòng tiền

Bài liên quan

Infographics: 10 tháng, TP. Hà Nội cấp giấy chứng nhận cho 27,8 nghìn doanh nghiệp thành lập mới

Infographics: 10 tháng, TP. Hà Nội cấp giấy chứng nhận cho 27,8 nghìn doanh nghiệp thành lập mới

Chính phủ đồng hành, chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp

Chính phủ đồng hành, chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp

Kỳ vọng chi phí lãi vay trước nhịp giảm lãi suất

Kỳ vọng chi phí lãi vay trước nhịp giảm lãi suất

Dành cho bạn

Infographics: Tổng quan bức tranh ngân sách nhà nước 10 tháng năm 2026

Infographics: Tổng quan bức tranh ngân sách nhà nước 10 tháng năm 2026

Tuyên bố tầm nhìn chung Việt Nam - Nhật Bản

Tuyên bố tầm nhìn chung Việt Nam - Nhật Bản

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Hạ viện và Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Hạ viện và Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản

Ngày 10/11: Giá cà phê lấy lại đà tăng, hồ tiêu giữ mốc 138.000 đồng/kg

Ngày 10/11: Giá cà phê lấy lại đà tăng, hồ tiêu giữ mốc 138.000 đồng/kg

Giá vàng hôm nay ngày 10/11: Vàng thế giới và trong nước cùng tăng

Giá vàng hôm nay ngày 10/11: Vàng thế giới và trong nước cùng tăng

Ngày 10/11: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long không biến động

Ngày 10/11: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long không biến động

Đọc thêm

Bắc Ninh: 5 doanh nghiệp nợ thuế hơn 47 tỷ đồng bị hải quan cưỡng chế tài khoản

Bắc Ninh: 5 doanh nghiệp nợ thuế hơn 47 tỷ đồng bị hải quan cưỡng chế tài khoản

(TBTCO) - Với tổng số tiền thuế, tiền phạt và tiền chậm nộp quá hạn hơn 47,29 tỷ đồng, 5 doanh nghiệp vừa bị Hải quan Bắc Ninh áp dụng biện pháp cưỡng chế bằng cách phong tỏa, trích tiền từ tài khoản ngân hàng để thu hồi nợ.
Hải quan khu vực II thu hơn 147.000 tỷ đồng sau 10 tháng

Hải quan khu vực II thu hơn 147.000 tỷ đồng sau 10 tháng

(TBTCO) - Đến hết tháng 10/2026, số thu ngân sách nhà nước của Chi cục Hải quan khu vực II đạt 147.012 tỷ đồng, tăng 5,63% so với cùng kỳ năm 2025.
Nâng cấp ứng dụng eTax Mobile: Minh bạch thông tin, tăng tiện ích cho người nộp thuế

Nâng cấp ứng dụng eTax Mobile: Minh bạch thông tin, tăng tiện ích cho người nộp thuế

(TBTCO) - Hiện ứng dụng eTax Mobile của ngành Thuế đã được nâng cấp thêm nhiều tính năng mới như tra cứu nhanh chính dữ liệu nợ thuế, cưỡng chế, tạm hoãn xuất nhập cảnh… Việc sử dụng thành thạo ứng dụng eTax Mobile giúp người nộp thuế xóa bỏ được tâm lý “ngại thủ tục thuế”, biến nghĩa vụ nộp thuế trở nên nhẹ nhàng, minh bạch và thuận tiện hơn.
Hải quan kiến nghị thống nhất cấp phép nhập khẩu hóa chất vào doanh nghiệp chế xuất

Hải quan kiến nghị thống nhất cấp phép nhập khẩu hóa chất vào doanh nghiệp chế xuất

Trước tình trạng các địa phương áp dụng khác nhau về giấy phép nhập khẩu hóa chất cần kiểm soát đặc biệt vào doanh nghiệp chế xuất (DNCX), Cục Hải quan đề nghị sớm có hướng dẫn thống nhất trên cả nước, đồng thời tăng kiểm soát hóa chất rủi ro cao, ngăn ngừa kẽ hở trong quản lý.
Thuế tỉnh Lạng Sơn thu ngân sách 10 tháng đạt hơn 5.000 tỷ đồng

Thuế tỉnh Lạng Sơn thu ngân sách 10 tháng đạt hơn 5.000 tỷ đồng

Lũy kế đến hết tháng 10/2026, Thuế tỉnh Lạng Sơn thu ngân sách trên địa bàn tỉnh được 5.097,7 tỷ đồng, đạt 135,1% dự toán và tăng 49,3% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, thu nội địa trừ tiền sử dụng đất, xổ số kiến thiết, cổ tức và lợi nhuận được chia đạt 3.404,8 tỷ đồng, bằng 123,7% dự toán được giao, tăng 26,7% so với cùng kỳ.
Thuế tỉnh Thanh Hóa phấn đấu thu ngân sách đạt kết quả cao nhất

Thuế tỉnh Thanh Hóa phấn đấu thu ngân sách đạt kết quả cao nhất

10 tháng năm 2026, Thuế tỉnh Thanh Hóa thu ngân sách nhà nước đạt 102,4% dự toán Trung ương giao, tăng 5,1% so với cùng kỳ thực hiện. Kết quả đạt được thể hiện sự nỗ lực của tập thể cán bộ, công chức, người lao động Thuế tỉnh Thanh Hóa trong công tác quản lý, khai thác nguồn thu.
Cục Thuế ban hành Sổ tay nghiệp vụ hướng dẫn quản lý thuế hộ kinh doanh

Cục Thuế ban hành Sổ tay nghiệp vụ hướng dẫn quản lý thuế hộ kinh doanh

Cục Thuế vừa ban hành Sổ tay nghiệp vụ hướng dẫn quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nhằm cụ thể hóa các quy trình nghiệp vụ, thống nhất trình tự xử lý hồ sơ và trách nhiệm thực hiện của công chức thuế.
Ông Giang Văn Hiển được bổ nhiệm làm Trưởng Thuế tỉnh Đồng Tháp

Ông Giang Văn Hiển được bổ nhiệm làm Trưởng Thuế tỉnh Đồng Tháp

Cục Thuế vừa điều động, bổ nhiệm ông Giang Văn Hiển, Phó Trưởng Thuế TP. Hồ Chí Minh giữ chức Trưởng Thuế tỉnh Đồng Tháp. Trên cương vị mới, ông Hiển đặt mục tiêu cùng tập thể đơn vị hoàn thành cao nhất nhiệm vụ thu ngân sách năm 2026, tạo đà cho năm 2027.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ tăng mạnh, cuộc đua thứ hạng thêm sôi động

Doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ tăng mạnh, cuộc đua thứ hạng thêm sôi động

Nợ xấu dâng cao vẫn có những "điểm sáng" trong bức tranh chất lượng tài sản

Nợ xấu dâng cao vẫn có những "điểm sáng" trong bức tranh chất lượng tài sản

Giảm 30% thuế thu nhập: Thêm “trợ lực” cho hộ kinh doanh, doanh nghiệp lớn mạnh

Giảm 30% thuế thu nhập: Thêm “trợ lực” cho hộ kinh doanh, doanh nghiệp lớn mạnh

Hải quan tăng kiểm soát xuất xứ, trị giá cấu kiện thép nhập khẩu từ Trung Quốc

Hải quan tăng kiểm soát xuất xứ, trị giá cấu kiện thép nhập khẩu từ Trung Quốc

Đề xuất quy hoạch Tổ hợp ga Ngọc Hồi 3 tầng, rộng 267 ha, kết nối ba hệ thống đường sắt

Đề xuất quy hoạch Tổ hợp ga Ngọc Hồi 3 tầng, rộng 267 ha, kết nối ba hệ thống đường sắt

Việt Nam tiếp tục tăng cường kết nối với các nhà đầu tư Nhật Bản

Việt Nam tiếp tục tăng cường kết nối với các nhà đầu tư Nhật Bản

Infographics: Dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2027 hơn 3,334 triệu tỷ đồng

Infographics: Dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2027 hơn 3,334 triệu tỷ đồng

Giá dầu thế giới giảm xuống mức thấp nhất kể từ cuối tháng 8

Giá dầu thế giới giảm xuống mức thấp nhất kể từ cuối tháng 8

Ngân hàng Nhà nước sắp mua USD giao ngay giá 25.500 đồng, kỳ vọng "lợi ích kép" cho thị trường

Ngân hàng Nhà nước sắp mua USD giao ngay giá 25.500 đồng, kỳ vọng "lợi ích kép" cho thị trường

Ngành Thuế triển khai thống nhất cơ chế một cửa, nâng cao chất lượng phục vụ người nộp thuế

Ngành Thuế triển khai thống nhất cơ chế một cửa, nâng cao chất lượng phục vụ người nộp thuế

Ngày 10/11: Giá bạc liên tục biến động

Ngày 10/11: Giá bạc liên tục biến động

Tỷ giá USD hôm nay 10/11: USD đồng loạt giảm sâu, DXY lùi dưới 102 điểm khi thị trường chờ CPI Mỹ

Tỷ giá USD hôm nay 10/11: USD đồng loạt giảm sâu, DXY lùi dưới 102 điểm khi thị trường chờ CPI Mỹ

Ngày 8/11: Giá heo hơi cả nước đã tạm chững lại sau đợt tăng mạnh

Ngày 8/11: Giá heo hơi cả nước đã tạm chững lại sau đợt tăng mạnh

Ngày 9/11: Giá heo hơi đang dần tiến sát mốc 50.000 đồng/kg

Ngày 9/11: Giá heo hơi đang dần tiến sát mốc 50.000 đồng/kg

Ngày 10/11: Giá heo hơi tại miền Nam lấy lại đà tăng

Ngày 10/11: Giá heo hơi tại miền Nam lấy lại đà tăng

Chứng khoán tuần mới (9 - 13/11): Bật lên từ vùng 1.700 điểm, chờ dòng tiền xác nhận

Chứng khoán tuần mới (9 - 13/11): Bật lên từ vùng 1.700 điểm, chờ dòng tiền xác nhận

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân lên đường thăm chính thức Nhật Bản

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân lên đường thăm chính thức Nhật Bản

Tỷ giá USD hôm nay 10/11: USD đồng loạt giảm sâu, DXY lùi dưới 102 điểm khi thị trường chờ CPI Mỹ

Tỷ giá USD hôm nay 10/11: USD đồng loạt giảm sâu, DXY lùi dưới 102 điểm khi thị trường chờ CPI Mỹ

Giá vàng hôm nay ngày 8/11: Giá vàng trong nước đi ngang, thế giới duy trì trên 4.000 USD

Giá vàng hôm nay ngày 8/11: Giá vàng trong nước đi ngang, thế giới duy trì trên 4.000 USD

Ngày 8/11: Giá cà phê và hồ tiêu phiên cuối tuần đồng loạt tăng

Ngày 8/11: Giá cà phê và hồ tiêu phiên cuối tuần đồng loạt tăng

Giải ngân các dự án phục vụ APEC 2027 cơ bản bám sát tiến độ

Giải ngân các dự án phục vụ APEC 2027 cơ bản bám sát tiến độ

Infographics: Những điểm sáng kinh tế Việt Nam 10 tháng năm 2026 qua các con số

Infographics: Những điểm sáng kinh tế Việt Nam 10 tháng năm 2026 qua các con số

Ngày 9/11: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long ổn định sáng đầu tuần

Ngày 9/11: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long ổn định sáng đầu tuần

Ngân hàng tăng tốc cho vay, đón thêm dư địa từ các cơ chế tín dụng đặc thù

Ngân hàng tăng tốc cho vay, đón thêm dư địa từ các cơ chế tín dụng đặc thù