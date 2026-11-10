Hải quan tăng kiểm soát xuất xứ, trị giá cấu kiện thép nhập khẩu từ Trung Quốc

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng tại Công văn số 11101/VPCP-KTTH ngày 31/10/2026, Cục Hải quan vừa có văn bản yêu cầu các Chi cục Hải quan khu vực tăng cường quản lý rủi ro, kiểm tra xuất xứ và trị giá đối với mặt hàng cấu kiện thép và nhà tiền chế nhập khẩu.

Cán bộ hải quan tăng cường rà soát tờ khai nhập khẩu, kịp thời phát hiện vi phạm. Ảnh: Cục Hải quan

Động thái này được đưa ra sau khi Hiệp hội Doanh nghiệp Cơ khí Việt Nam (VAMI) có kiến nghị tại Công văn số 82-2026/VAMI (ngày 19/10/2026) về tình trạng một số lô hàng cấu kiện thép, nhà tiền chế nhập khẩu có dấu hiệu khai báo trị giá thấp bất thường. Hiệp hội đề nghị cơ quan Hải quan tăng cường quản lý rủi ro, kiểm tra thực tế hàng hóa, tham vấn giá và kiểm tra xuất xứ nhằm hạn chế gian lận thương mại, bảo đảm cạnh tranh công bằng.

Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng, các cơ quan liên quan phải khẩn trương nghiên cứu, xử lý phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp theo thẩm quyền và quy định pháp luật, bảo đảm rõ ràng, thực chất, hiệu quả, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Cụ thể, Cục Hải quan yêu cầu các Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực tăng cường phân tích, đánh giá rủi ro và áp dụng biện pháp kiểm soát phù hợp đối với doanh nghiệp, lô hàng có dấu hiệu rủi ro, vi phạm trong hoạt động nhập khẩu sản phẩm cấu kiện thép thuộc mã HS 7308 từ Trung Quốc. Các biện pháp được triển khai gồm thiết lập tiêu chí kiểm tra, cung cấp thông tin nghiệp vụ và áp dụng hình thức kiểm soát phù hợp với mức độ rủi ro.

Cùng với đó, cơ quan Hải quan tiếp tục tăng cường kiểm tra, xác định xuất xứ và ghi nhãn hàng hóa, tập trung phòng ngừa hành vi gian lận xuất xứ, chuyển tải bất hợp pháp, trong đó có mặt hàng thép. Việc kiểm tra được thực hiện theo hướng dẫn của Cục Hải quan tại Công văn số 17552/CHQ-GSQL ngày 16/6/2026.

Đáng chú ý, đối với công tác kiểm tra trị giá, Cục Hải quan yêu cầu tăng cường kiểm tra các lô hàng cấu kiện thép và nhà tiền chế nhập khẩu có dấu hiệu nghi vấn về trị giá, đặc biệt là trường hợp giá khai báo thấp bất thường.

Không chỉ tập trung vào các tờ khai mới, các Chi cục Hải quan khu vực còn phải rà soát kết quả kiểm tra trị giá đối với những tờ khai nhập khẩu cấu kiện thép, nhà tiền chế đã được thông quan để chuyển dấu hiệu nghi vấn sang kiểm tra sau thông quan.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, cơ quan Hải quan thực hiện các biện pháp xử lý theo quy định, bảo đảm thu đúng, thu đủ thuế vào ngân sách nhà nước đối với những trường hợp xác định có vi phạm về trị giá khai báo.