Ngân hàng - Bảo hiểm

Vietnam Connect Forum 2026 - Đầu tư vào Việt Nam: Cơ hội không chỉ nằm ở dòng vốn

17:20 | 09/11/2026
(TBTCO) - VietinBank sắp tổ chức Vietnam Connect Forum 2026 vào ngày 17/11 tại TP. Hồ Chí Minh, cập nhật chính sách đầu tư, thuế, triển vọng kinh tế và kết nối đối tác cho doanh nghiệp FDI.
aa
Vietnam Connect Forum 2026 - Đầu tư vào Việt Nam: Cơ hội không chỉ nằm ở dòng vốn

Đầu tư vào Việt Nam - Cơ hội không chỉ nằm ở dòng vốn

Việt Nam đang trở thành một điểm đến quan trọng trong chiến lược đầu tư và tái cấu trúc chuỗi cung ứng của nhiều tập đoàn quốc tế. Tuy nhiên, thu hút được dòng vốn đầu tư mới chỉ là một phần của câu chuyện. Với những doanh nghiệp đã hiện diện tại Việt Nam, bài toán tiếp theo là làm thế nào để phát triển hoạt động, mở rộng thị trường, tối ưu nguồn lực và tạo dựng lợi thế cạnh tranh bền vững.

Để hiện thực hóa những mục tiêu đó, nguồn vốn là điều kiện cần nhưng chưa đủ. Doanh nghiệp cần sự am hiểu về thị trường, khả năng nắm bắt thay đổi chính sách, tiếp cận các nguồn lực phù hợp và xây dựng mạng lưới đối tác có thể hỗ trợ cho kế hoạch phát triển. Quan trọng hơn, những yếu tố này cần được kết nối đồng bộ để chuyển hóa cơ hội thành kết quả kinh doanh cụ thể.

Đó cũng là cách tiếp cận mà VietinBank theo đuổi trong quá trình đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp FDI: trở thành đối tác chiến lược toàn diện, cùng doanh nghiệp giải quyết các nhu cầu từ hoạt động thường xuyên đến những kế hoạch phát triển và mở rộng dài hạn tại Việt Nam.

Vietnam Connect Forum 2026 - Đầu tư vào Việt Nam: Cơ hội không chỉ nằm ở dòng vốn

VietinBank - Đối tác chiến lược toàn diện trên hành trình phát triển của doanh nghiệp FDI

Với vị thế là một trong những ngân hàng thương mại hàng đầu tại Việt Nam, VietinBank hướng tới xây dựng quan hệ hợp tác sâu rộng và dài hạn với doanh nghiệp FDI. Vai trò của VietinBank không chỉ dừng ở việc cung cấp các giải pháp tài chính - ngân hàng, mà còn mở rộng tới việc hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận thông tin, kết nối nguồn lực và tìm kiếm cơ hội hợp tác trong hệ sinh thái kinh doanh tại Việt Nam.

Về tài chính, VietinBank cung cấp hệ thống giải pháp đa dạng như tài trợ vốn lưu động, quản lý dòng tiền, thanh toán trong nước và quốc tế, tài trợ thương mại cùng các dịch vụ ngân hàng chuyên biệt, giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả quản trị tài chính và vận hành.

Về thị trường và chính sách, VietinBank chú trọng cập nhật, chia sẻ thông tin và kết nối doanh nghiệp với các chuyên gia, tổ chức tư vấn cũng như những đầu mối có chuyên môn phù hợp. Qua đó, doanh nghiệp có thêm cơ sở để đánh giá môi trường kinh doanh, nhận diện cơ hội và chủ động thích ứng với những thay đổi.

Về kết nối kinh doanh, VietinBank phát huy mạng lưới quan hệ trong nước và quốc tế để hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận các đối tác tiềm năng, nhà cung cấp dịch vụ và những nguồn lực cần thiết cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và mở rộng đầu tư.

Với cách tiếp cận này, VietinBank mong muốn trở thành người bạn đồng hành có khả năng kết nối nhiều nguồn lực, cùng doanh nghiệp giải quyết những bài toán không chỉ của hôm nay mà cả trong các giai đoạn phát triển tiếp theo.

Vietnam Connect Forum 2026 – Mở rộng góc nhìn, kết nối nguồn lực cho doanh nghiệp

Là một trong những hoạt động thể hiện định hướng đồng hành toàn diện, Diễn đàn Kết nối đầu tư Việt Nam 2026 (Vietnam Connect Forum 2026) được VietinBank tổ chức nhằm tạo cơ hội để cộng đồng doanh nghiệp FDI, nhà đầu tư và các tổ chức trong nước, quốc tế cùng trao đổi, cập nhật thông tin và tìm kiếm những hướng hợp tác mới.

Dự kiến quy tụ gần 300 đại diện doanh nghiệp FDI, nhà đầu tư và các tổ chức trong nước, quốc tế, Vietnam Connect Forum 2026 tập trung vào những vấn đề có ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động và kế hoạch phát triển của doanh nghiệp tại Việt Nam.

Các nội dung thảo luận bao gồm định hướng chính sách đầu tư và môi trường kinh doanh; những thay đổi liên quan đến thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân, quản lý thuế và các chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư. Bên cạnh đó, triển vọng kinh tế Việt Nam và thế giới, diễn biến thương mại quốc tế, lãi suất, tỷ giá và xu hướng dịch chuyển dòng vốn cũng sẽ được phân tích dưới góc nhìn chuyên gia.

Vietnam Connect Forum 2026 có sự tham gia chia sẻ của các diễn giả:

• Bà Bùi Thu Thủy - Phó Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Tài chính.

• Bà Nguyễn Thị Cúc - Chủ tịch Hội Tư vấn Thuế Việt Nam, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính.

• Ông Nguyễn Xuân Thành - chuyên gia kinh tế.

Sự tham gia của đại diện cơ quan quản lý và các chuyên gia ở nhiều lĩnh vực sẽ mang đến những góc nhìn bổ trợ cho doanh nghiệp trong việc đánh giá môi trường đầu tư, hoạch định kế hoạch kinh doanh và quản trị các yếu tố có thể ảnh hưởng đến hoạt động tại Việt Nam.

Business Matching - Kết nối đúng đối tác, mở rộng cơ hội hợp tác

Bên cạnh các phiên thảo luận, Business Matching là hoạt động quan trọng của Vietnam Connect Forum 2026, hướng tới việc tạo ra những kết nối trực tiếp giữa doanh nghiệp FDI và các đối tác cung cấp dịch vụ tại Việt Nam.

Các cuộc gặp được bố trí trước dựa trên nhu cầu hợp tác do doanh nghiệp đăng ký, tập trung vào các lĩnh vực như logistics, tư vấn pháp lý, tư vấn đầu tư, kế toán - tài chính và tổng thầu xây dựng.

Thông qua những cuộc trao đổi theo nhu cầu cụ thể, doanh nghiệp có cơ hội tìm hiểu năng lực đối tác, tiếp cận các dịch vụ cần thiết và đánh giá khả năng hợp tác cho hoạt động hiện tại cũng như kế hoạch phát triển trong tương lai.

Đây cũng là một trong những giá trị mà VietinBank hướng tới khi đồng hành cùng doanh nghiệp: không chỉ cung cấp giải pháp trong phạm vi ngân hàng, mà còn hỗ trợ kết nối với các nguồn lực và đối tác bên ngoài, góp phần hình thành hệ sinh thái kinh doanh thuận lợi hơn cho nhà đầu tư.

Cùng VietinBank khai mở những cơ hội tăng trưởng mới tại Việt Nam

Một quyết định đầu tư thành công không chỉ được đo bằng quy mô vốn ban đầu, mà còn bằng khả năng chuyển hóa nguồn lực thành năng lực sản xuất, hiệu quả kinh doanh và giá trị dài hạn.

Để đạt được điều đó, doanh nghiệp cần một đối tác có thể đồng hành trên nhiều phương diện: từ tài chính, quản trị dòng tiền đến thông tin thị trường, tư vấn chính sách và kết nối kinh doanh. Với kinh nghiệm phục vụ cộng đồng doanh nghiệp FDI cùng mạng lưới quan hệ trong nước và quốc tế, VietinBank hướng tới vai trò đối tác chiến lược toàn diện, cùng doanh nghiệp khai thác cơ hội và phát triển bền vững tại Việt Nam.

VietinBank không chỉ đồng hành cùng doanh nghiệp trong từng giao dịch tài chính, mà còn cùng doanh nghiệp kết nối nguồn lực, mở rộng cơ hội và hiện thực hóa những kế hoạch tăng trưởng dài hạn.

ĐĂNG KÝ THAM DỰ VÀ KẾT NỐI CÙNG VIETINBANK

Doanh nghiệp quan tâm đến Vietnam Connect Forum 2026 có thể đăng ký tham dự hoặc đăng ký nhu cầu kết nối Business Matching thông qua các kênh sau:

• Đăng ký qua email: Gửi thông tin đăng ký hoặc nhu cầu hợp tác tới email fdi@vietinbank.vn.

• Liên hệ trực tiếp: Chi nhánh/Phòng giao dịch VietinBank gần nhất hoặc Hotline 1900 558 886.

VietinBank trân trọng chào đón sự tham gia của Quý doanh nghiệp và mong muốn tiếp tục đồng hành trên hành trình đầu tư, phát triển và mở rộng hoạt động tại Việt Nam.

THÔNG TIN SỰ KIỆN VIETNAM CONNECT FORUM 2026

• Tên sự kiện: Diễn đàn Kết nối đầu tư Việt Nam 2026 (Vietnam Connect Forum 2026)

• Thời gian: 08:30 - 12:00, Thứ Ba, ngày 17/11/2026.

• Địa điểm: Vinpearl Landmark 81, Autograph Collection, 720A Điện Biên Phủ, Vinhomes Tân Cảng, phường Thạnh Mỹ Tây, TP. Hồ Chí Minh.

• Đối tượng tham dự: Doanh nghiệp FDI, nhà đầu tư và các tổ chức trong nước, quốc tế.
Thanh Thủy
Từ khóa:
Vietnam Connect Forum 2026 đầu tư vào việt nam doanh nghiệp fdi chính sách đầu tư và thuế kết nối đối tác doanh nghiệp giải pháp tài chính VietinBank mở rộng thị trường doanh nghiệp quản trị dòng tiền doanh nghiệp Business Matching Vietnam Connect Forum hỗ trợ phát triển doanh nghiệp FDI mạng lưới đối tác quốc tế Vinpearl Landmark 81

Bài liên quan

Đa dạng hóa nguồn vốn, tăng sức chống chịu cho doanh nghiệp

Đa dạng hóa nguồn vốn, tăng sức chống chịu cho doanh nghiệp

Gắn ưu đãi đầu tư với cam kết lan tỏa, nâng giá trị doanh nghiệp Việt

Gắn ưu đãi đầu tư với cam kết lan tỏa, nâng giá trị doanh nghiệp Việt

Thuế TP. Hải Phòng phổ biến, giải đáp vướng mắc về thuế cho doanh nghiệp FDI

Thuế TP. Hải Phòng phổ biến, giải đáp vướng mắc về thuế cho doanh nghiệp FDI

Dành cho bạn

Các quỹ ETF dự kiến giao dịch gần 1.000 tỷ đồng trong kỳ cơ cấu tháng 11

Các quỹ ETF dự kiến giao dịch gần 1.000 tỷ đồng trong kỳ cơ cấu tháng 11

Khối ngoại bán ròng 823 tỷ đồng, tập trung ở cổ phiếu Hòa Phát (HPG)

Khối ngoại bán ròng 823 tỷ đồng, tập trung ở cổ phiếu Hòa Phát (HPG)

Sabeco ra mắt 333 Triple Pure qua không gian trải nghiệm đa giác quan

Sabeco ra mắt 333 Triple Pure qua không gian trải nghiệm đa giác quan

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tọa đàm với lãnh đạo một số tập đoàn lớn của Nhật Bản

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tọa đàm với lãnh đạo một số tập đoàn lớn của Nhật Bản

Dự án mở rộng cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Trung Lương tính phương án mua đá cách xa 400 km

Dự án mở rộng cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Trung Lương tính phương án mua đá cách xa 400 km

SSIAM và DCI huy động nguồn lực tài chính Nhật Bản cho khu vực kinh tế thực

SSIAM và DCI huy động nguồn lực tài chính Nhật Bản cho khu vực kinh tế thực

Đọc thêm

Tăng cường thanh tra, giám sát tín dụng bất động sản, kiên quyết xử lý “sân sau” chi phối ngân hàng

Tăng cường thanh tra, giám sát tín dụng bất động sản, kiên quyết xử lý “sân sau” chi phối ngân hàng

(TBTCO) - Tại Nghị quyết số 353/NQ-CP, Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước tăng cường thanh tra, giám sát hoạt động cấp tín dụng với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, nhất là tín dụng kinh doanh bất động sản, tín dụng ngoại tệ, đặc biệt với doanh nghiệp đang cơ cấu lại nợ; đồng thời, kiên quyết xử lý tình trạng “sân sau”, sở hữu chéo, sở hữu ngầm, thao túng, chi phối hoạt động ngân hàng.
Vietcombank được Tổ chức thẻ quốc tế Visa vinh danh với 7 giải thưởng quan trọng năm 2026

Vietcombank được Tổ chức thẻ quốc tế Visa vinh danh với 7 giải thưởng quan trọng năm 2026

(TBTCO) - Ngày 05/11/2026, Hội nghị khách hàng của Visa Việt Nam 2026 (Visa Vietnam Client Forum 2026) đã diễn ra tại Huế. Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) vinh dự được trao tặng 7 giải thưởng quan trọng ghi nhận nỗ lực và thành tựu nổi bật trong lĩnh vực thanh toán thẻ, thanh toán số và phát triển bền vững.
Kỳ vọng chi phí lãi vay trước nhịp giảm lãi suất

Kỳ vọng chi phí lãi vay trước nhịp giảm lãi suất

(TBTCO) - Chi phí đi vay tăng tại nhiều doanh nghiệp trong quý III/2026, tạo sức ép lên lợi nhuận. Tuy nhiên, nhịp giảm lãi suất cuối tháng 10 mở thêm dư địa tiết giảm chi phí vốn. Dù vậy, mức hưởng lợi còn phụ thuộc cơ cấu nợ và hiệu quả kinh doanh.
Tỷ giá USD hôm nay 9/11: USD hạ nhiệt đầu tuần, thị trường chờ tín hiệu mới từ lạm phát Mỹ

Tỷ giá USD hôm nay 9/11: USD hạ nhiệt đầu tuần, thị trường chờ tín hiệu mới từ lạm phát Mỹ

(TBTCO) - Sáng 9/11, tỷ giá trung tâm giảm 5 đồng, xuống 25.610 đồng; DXY giảm 0,12% còn 102,17 điểm. Trước đó, USD phục hồi cuối tuần nhờ báo cáo việc làm Mỹ tháng 10 vượt xa dự báo, với 165.000 việc làm mới. Tuần này, thị trường hướng tới dữ liệu, đặc biệt là Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) đánh giá triển vọng lãi suất Fed.
Ngân hàng tăng tốc cho vay, đón thêm dư địa từ các cơ chế tín dụng đặc thù

Ngân hàng tăng tốc cho vay, đón thêm dư địa từ các cơ chế tín dụng đặc thù

(TBTCO) - Sau 9 tháng năm 2026, dư nợ cho vay tại 28 ngân hàng niêm yết tăng 12,47%, đạt hơn 16,09 triệu tỷ đồng, có ngân hàng tăng trên 50%, được tiếp sức từ các cơ chế room tín dụng đặc thù. Tuy nhiên, thu nhập lãi thuần phân hóa, một số ngân hàng sụt giảm dù mở rộng cho vay, trong khi lãi, phí phải thu tăng nhanh, cũng đặt ra vấn đề cần theo dõi.
Giá vàng hôm nay ngày 9/11: Giá vàng trong nước đứng yên, vàng miếng cao nhất 141 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 9/11: Giá vàng trong nước đứng yên, vàng miếng cao nhất 141 triệu đồng/lượng

(TBTCO) - Giá vàng trong nước giữ nguyên ở cả hai phân khúc, vàng miếng bán ra cao nhất 141 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn ở mức 140,3 - 140,5 triệu đồng/lượng.
Giá vàng hôm nay ngày 8/11: Giá vàng trong nước đi ngang, thế giới duy trì trên 4.000 USD

Giá vàng hôm nay ngày 8/11: Giá vàng trong nước đi ngang, thế giới duy trì trên 4.000 USD

(TBTCO) - Giá vàng thế giới tiếp tục duy trì trên mốc 4.000 USD/ounce, niêm yết ở 4.072 USD/ounce. Trong nước, vàng miếng đi ngang ở ngưỡng 136,5 - 141 triệu đồng/lượng và vàng nhẫn tại 136,3 - 140,5 triệu đồng/lượng.
Thị trường tiền tệ tuần 2-6/11: Vay mượn qua đêm vượt 1 triệu tỷ đồng, "van" thanh khoản mở qua mùa cao điểm

Thị trường tiền tệ tuần 2-6/11: Vay mượn qua đêm vượt 1 triệu tỷ đồng, "van" thanh khoản mở qua mùa cao điểm

(TBTCO) - Thị trường tiền tệ tuần qua ghi nhận lãi suất liên ngân hàng hạ nhiệt, sau giai đoạn tăng mạnh cuối tháng 10, khi doanh số vay mượn qua đêm vượt 1 triệu tỷ đồng. Ngân hàng Nhà nước tăng mạnh phát hành OMO cuối tuần và triển khai hoán đổi ngoại tệ kỳ hạn 182 ngày. Trong khi tỷ giá USD trong nước giảm đáng kể, DXY bật tăng vào cuối tuần.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

VAMC và DATC tăng cường hợp tác, thúc đẩy phát triển thị trường mua bán nợ

VAMC và DATC tăng cường hợp tác, thúc đẩy phát triển thị trường mua bán nợ

Bắc Ninh: 5 doanh nghiệp nợ thuế hơn 47 tỷ đồng bị hải quan cưỡng chế tài khoản

Bắc Ninh: 5 doanh nghiệp nợ thuế hơn 47 tỷ đồng bị hải quan cưỡng chế tài khoản

Giảm giá điện, thêm dư địa kiểm soát lạm phát

Giảm giá điện, thêm dư địa kiểm soát lạm phát

Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới đồng hành lan tỏa văn hóa giao thông an toàn trong sinh viên

Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới đồng hành lan tỏa văn hóa giao thông an toàn trong sinh viên

Tín dụng xây dựng tăng vọt 15,5% trong quý III, tín dụng kinh doanh bất động sản chững lại

Tín dụng xây dựng tăng vọt 15,5% trong quý III, tín dụng kinh doanh bất động sản chững lại

Thị trường trái phiếu chính phủ ghi nhận lực cầu tích cực ở kỳ hạn 5 - 10 năm trong tuần qua

Thị trường trái phiếu chính phủ ghi nhận lực cầu tích cực ở kỳ hạn 5 - 10 năm trong tuần qua

Chứng khoán ngày 9/11: Áp lực bán lấn át, VN-Index lùi về sát vùng hỗ trợ

Chứng khoán ngày 9/11: Áp lực bán lấn át, VN-Index lùi về sát vùng hỗ trợ

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cảnh báo thủ đoạn giả danh công ty chứng khoán để lừa đảo xác thực tài khoản

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cảnh báo thủ đoạn giả danh công ty chứng khoán để lừa đảo xác thực tài khoản

Ngày 8/11: Giá heo hơi cả nước đã tạm chững lại sau đợt tăng mạnh

Ngày 8/11: Giá heo hơi cả nước đã tạm chững lại sau đợt tăng mạnh

Ngày 9/11: Giá heo hơi đang dần tiến sát mốc 50.000 đồng/kg

Ngày 9/11: Giá heo hơi đang dần tiến sát mốc 50.000 đồng/kg

Ngày 7/11: Giá heo hơi tiếp tục lan rộng đà tăng ở cả 3 miền trên cả nước

Ngày 7/11: Giá heo hơi tiếp tục lan rộng đà tăng ở cả 3 miền trên cả nước

Bộ Tài chính tập huấn giải ngân vốn vay JICA cho 8 tỉnh miền núi phía Bắc

Bộ Tài chính tập huấn giải ngân vốn vay JICA cho 8 tỉnh miền núi phía Bắc

Tỷ giá USD hôm nay 7/11: USD trong nước giảm sâu, DXY ngược dòng tăng mạnh nhờ việc làm Mỹ vượt dự báo

Tỷ giá USD hôm nay 7/11: USD trong nước giảm sâu, DXY ngược dòng tăng mạnh nhờ việc làm Mỹ vượt dự báo

Chứng khoán tuần mới (9 - 13/11): Bật lên từ vùng 1.700 điểm, chờ dòng tiền xác nhận

Chứng khoán tuần mới (9 - 13/11): Bật lên từ vùng 1.700 điểm, chờ dòng tiền xác nhận

Giá vàng hôm nay ngày 7/11: Giá vàng thế giới giảm, trong nước mất tới 2 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 7/11: Giá vàng thế giới giảm, trong nước mất tới 2 triệu đồng/lượng

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân lên đường thăm chính thức Nhật Bản

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân lên đường thăm chính thức Nhật Bản

Giá vàng

Doji
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 136,400 ▲100K 140,600 ▲300K
Hà Nội - PNJ 136,400 ▲100K 140,600 ▲300K
Đà Nẵng - PNJ 136,400 ▲100K 140,600 ▲300K
Miền Tây - PNJ 136,400 ▲100K 140,600 ▲300K
Tây Nguyên - PNJ 136,400 ▲100K 140,600 ▲300K
Đông Nam Bộ - PNJ 136,400 ▲100K 140,600 ▲300K
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,820 ▲20K 14,120 ▲20K
Miếng SJC Nghệ An 13,820 ▲20K 14,120 ▲20K
Miếng SJC Thái Bình 13,820 ▲20K 14,120 ▲20K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,700 ▲50K 14,100 ▲50K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,700 ▲50K 14,100 ▲50K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,700 ▲50K 14,100 ▲50K
Trang sức 99.9 13,380 ▲50K 13,980 ▲50K
Trang sức 99.99 13,390 ▲50K 13,990 ▲50K
Vàng 99.9 12,850 ▲100K
Vàng 99.99 13,000 ▲100K
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,382 ▲1244K 1,412 ▲1271K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,382 ▲1244K 14,122 ▲20K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,382 ▲1244K 14,123 ▲20K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,368 ▲3K 1,408 ▲3K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,368 ▲3K 1,409 ▲3K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,348 ▲3K 1,398 ▲3K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 131,416 ▲297K 138,416 ▲297K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 9,521 ▼85464K 10,501 ▼94284K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 85,424 ▲205K 95,224 ▲205K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 75,637 ▲183K 85,437 ▲183K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 71,862 ▲175K 81,662 ▲175K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 48,652 ▲125K 58,452 ▲125K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,382 ▲1244K 1,412 ▲1271K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,382 ▲1244K 1,412 ▲1271K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,382 ▲1244K 1,412 ▲1271K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,382 ▲1244K 1,412 ▲1271K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,382 ▲1244K 1,412 ▲1271K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,382 ▲1244K 1,412 ▲1271K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,382 ▲1244K 1,412 ▲1271K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,382 ▲1244K 1,412 ▲1271K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,382 ▲1244K 1,412 ▲1271K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,382 ▲1244K 1,412 ▲1271K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,382 ▲1244K 1,412 ▲1271K
Cập nhật: 09/11/2026 18:30

Tỷ giá

Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 17092 17363 17953
CAD 17601 17874 18500
CHF 30561 30937 31596
CNY 0 3784 3881
EUR 27953 28168 29259
GBP 33471 33858 34809
HKD 0 3125 3329
JPY 154 158 165
KRW 0 18 20
NZD 0 14017 14607
SGD 19415 19695 20272
THB 677 740 793
USD (1,2) 25274 0 0
USD (5,10,20) 25310 0 0
USD (50,100) 25337 25350 25730
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 25,320 25,320 25,700
USD(1-2-5) 24,330 - -
USD(10-20) 24,330 - -
EUR 27,977 27,999 29,377
JPY 156.93 157.21 166.74
GBP 33,596 33,687 34,862
AUD 17,267 17,329 17,996
CAD 17,769 17,826 18,488
CHF 30,792 30,888 31,815
SGD 19,510 19,571 20,345
CNY - 3,749 3,893
HKD 3,186 3,196 3,331
KRW 17.41 18.16 19.76
THB 725.25 734.21 786.36
NZD 13,969 14,099 14,521
SEK - 2,547 2,638
DKK - 3,752 3,886
NOK - 2,661 2,757
LAK - 0.86 1.2
MYR 5,870.58 - 6,631.39
TWD 701.86 - 850.02
SAR - 6,678.38 7,037.13
KWD - 80,517 85,701
AED - 6,693 7,214
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 25,290 25,320 25,700
EUR 27,865 28,005 29,224
GBP 33,463 33,631 34,660
HKD 3,180 3,199 3,316
CHF 30,510 30,663 31,608
JPY 156.36 157.94 165.90
AUD 17,204 17,325 17,919
SGD 19,459 19,636 20,230
THB 729 744 782
CAD 17,692 17,817 18,411
NZD 14,006 14,557
KRW 18.17 20.16
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 25320 25320 25720
AUD 17266 17366 18292
CAD 17774 17874 18885
CHF 30798 30828 32409
CNY 3764.3 3789.3 3924.4
CZK 0 1130 0
DKK 0 3845 0
EUR 28115 28145 29867
GBP 33740 33790 35548
HKD 0 3300 0
JPY 157.96 158.46 168.98
KHR 0 6.097 0
KRW 0 19 0
LAK 0 1.0945 0
MYR 0 6450 0
NOK 0 2778 0
NZD 0 14114 0
PHP 0 373 0
SEK 0 2605 0
SGD 19561 19691 20412
THB 0 705.4 0
TWD 0 785 0
SJC 9999 13820000 13820000 14120000
SBJ 12000000 12000000 14120000
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 25,242 25,362 25,700
USD20 25,212 25,362 25,700
USD1 25,192 25,362 25,700
AUD 17,187 17,337 18,505
EUR 27,826 27,926 29,584
CAD 17,692 17,792 19,097
SGD 19,620 19,770 20,327
JPY 158.22 159.72 165.27
GBP 33,534 33,684 35,090
XAU 13,898,000 0 14,202,000
CNY 0 3,745 0
THB 0 741 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 09/11/2026 18:30

Lãi suất

Ngân hàng KKH 1 tuần 2 tuần 3 tuần 1 tháng 2 tháng 3 tháng 6 tháng 9 tháng 12 tháng 24 tháng
Vietcombank 0,10 0,20 0,20 - 2,10 2,10 2,40 3,50 3,50 5,90 6,00
BIDV 0,10 - - - 2,10 2,10 2,40 3,50 3,50 5,90 6,00
VietinBank 0,10 - - - 2,10 2,10 2,40 3,50 3,50 5,90 6,00
Agribank 0,20 - - - 2,60 2,60 2,90 4,00 4,00 5,90 6,00
ACB 0,50 - - - 4,00 4,20 4,40 4,50 4,70 5,30 5,40
Sacombank 0,50 - - - 4,75 4,75 4,75 6,30 6,30 6,10 6,80
Techcombank 0,05 - - - 4,20 4,20 4,50 6,20 6,20 6,40 5,50
LPBank 0,20 - - - 2,10 2,10 2,40 3,50 3,50 4,60 4,60
Vikki Bank 0,49 0,49 - - 4,64 4,64 4,64 5,75 5,52 5,76 5,43
Eximbank 0,20 0,20 0,20 0,20 2,80 3,00 3,10 4,20 4.00 4,70 5,30