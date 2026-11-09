Infographics: Giải ngân các dự án giao thông trọng điểm đạt 121.486,8 tỷ đồng

(TBTCO) - Theo Bộ Tài chính, đến hết ngày 31/10/2026, các dự án giao thông trọng điểm giải ngân đạt 121.486,8 tỷ đồng, tương đương 66,8% kế hoạch vốn đã phân bổ. Trong đó, vốn ngân sách trung ương đạt 59% kế hoạch; vốn ngân sách địa phương đạt 82,2% kế hoạch.
(TBTCO) - Sau quá trình rà soát và triển khai các giải pháp tháo gỡ, hàng nghìn dự án tồn đọng, kéo dài đã được xử lý, nhiều nguồn lực được đưa trở lại hoạt động đầu tư, kinh doanh. Tuy nhiên, vẫn còn hàng nghìn dự án cần tiếp tục giải quyết. Yêu cầu đặt ra hiện nay không chỉ là tháo gỡ vướng mắc, mà phải đẩy nhanh tiến độ thực hiện, đưa dự án vào khai thác và xác định rõ trách nhiệm của cơ quan, người đứng đầu trong từng khâu xử lý.
(TBTCO) - Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) mới đây đã tổ chức khởi công Dự án “Nhà ở kết hợp văn phòng làm việc” tại số 6A Trần Quốc Toản, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội. Đây là dấu mốc tiếp theo trong lộ trình đầu tư, phát triển cơ sở vật chất của DATC tại các địa bàn trọng điểm.
(TBTCO) - Theo số liệu của Cục Thống kê (Bộ Tài chính), kinh tế cả nước 10 tháng có nhiều điểm sáng như: sản xuất công nghiệp tăng trưởng tích cực; lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng mạnh. Đặc biệt, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa lần đầu tiên vượt mốc 1.000 tỷ USD… là những con số nổi bật trong 10 tháng năm 2026.
(TBTCO) - Tiến độ giải ngân vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) đang được các bộ, ngành, địa phương tập trung đẩy nhanh trong những tháng cuối năm. Trong bối cảnh khối lượng vốn cần thực hiện còn lớn, yêu cầu đặt ra không chỉ là hoàn thành kế hoạch giải ngân mà còn phải tháo gỡ những điểm nghẽn trong tổ chức thực hiện, bảo đảm nguồn lực sớm chuyển hóa thành công trình, chính sách thiết thực tại các địa bàn khó khăn.
(TBTCO) - Chính phủ đề xuất dự án du lịch động lực chiến lược có vốn từ 30.000 tỷ đồng, tạo ít nhất 2.000 việc làm, được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp tối đa 4 năm, giảm tối đa 50% trong tối đa 9 năm tiếp, thời hạn hoạt động đến 70 năm. Cơ quan thẩm tra đề nghị cân nhắc kỹ quy định này.
(TBTCO) - Áp dụng Chuẩn mực Báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) không chỉ giúp doanh nghiệp nâng cao tính minh bạch, chuẩn hóa quản trị tài chính mà còn mở rộng cơ hội tiếp cận nguồn vốn quốc tế. Để hiện thực hóa những lợi ích này, việc chuẩn bị nguồn lực và tháo gỡ các vướng mắc trong quá trình triển khai đang trở thành yêu cầu cấp thiết, hướng tới lộ trình áp dụng từ năm 2029.