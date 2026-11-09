Tài chính

Infographics: Giải ngân các dự án giao thông trọng điểm đạt 121.486,8 tỷ đồng

Phương Anh - Trịnh Tuấn

Phương Anh - Trịnh Tuấn

nguyenphuonganh.php@gmail.com
15:35 | 09/11/2026
(TBTCO) - Theo Bộ Tài chính, đến hết ngày 31/10/2026, các dự án giao thông trọng điểm giải ngân đạt 121.486,8 tỷ đồng, tương đương 66,8% kế hoạch vốn đã phân bổ. Trong đó, vốn ngân sách trung ương đạt 59% kế hoạch; vốn ngân sách địa phương đạt 82,2% kế hoạch.
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Phương Anh - Trịnh Tuấn
Từ khóa:
bộ tài chính giải ngân dự án giao thông trọng điểm

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