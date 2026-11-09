Infographics: Giải ngân các dự án giao thông trọng điểm đạt 121.486,8 tỷ đồng

(TBTCO) - Sau quá trình rà soát và triển khai các giải pháp tháo gỡ, hàng nghìn dự án tồn đọng, kéo dài đã được xử lý, nhiều nguồn lực được đưa trở lại hoạt động đầu tư, kinh doanh. Tuy nhiên, vẫn còn hàng nghìn dự án cần tiếp tục giải quyết. Yêu cầu đặt ra hiện nay không chỉ là tháo gỡ vướng mắc, mà phải đẩy nhanh tiến độ thực hiện, đưa dự án vào khai thác và xác định rõ trách nhiệm của cơ quan, người đứng đầu trong từng khâu xử lý.