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27 doanh nghiệp trả cổ tức tiền mặt trong tuần này

12:53 | 09/11/2026
(TBTCO) - Tuần này, 27 doanh nghiệp trả cổ tức bằng tiền mặt, với tỷ lệ từ gần 4% đến 65%. Công ty cổ phần Nhựa Bình Minh dẫn đầu về tỷ lệ chi trả, còn Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam dự kiến chi gần 7.000 tỷ đồng.
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Trong tuần từ ngày 9 - 13/11, khoảng 33 doanh nghiệp thông báo ngày chốt quyền cổ tức; trong đó, 27 đơn vị trả bằng tiền mặt. Tỷ lệ chi trả dao động từ gần 4% đến 65%.

Mức cao nhất thuộc về Công ty cổ phần Nhựa Bình Minh (mã Ck: BMP). Doanh nghiệp dự kiến chốt danh sách cổ đông vào ngày 12/11 để tạm ứng cổ tức đợt 1/2026 với tỷ lệ 65%, tương ứng 6.500 đồng cho mỗi cổ phiếu. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 11/11, còn thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 8/12.

Với gần 82 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Nhựa Bình Minh ước tính chi khoảng 532 tỷ đồng. Nawaplastic Industries, thành viên Tập đoàn SCG (Thái Lan), hiện là cổ đông lớn nhất khi nắm trên 45 triệu cổ phiếu, tương đương gần 55% vốn, và dự kiến nhận khoảng 293 tỷ đồng. SCG bắt đầu trở thành cổ đông lớn của Nhựa Bình Minh từ tháng 3/2012. Đến tháng 3/2018, tập đoàn này mua lô cổ phiếu BMP do Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) bán đấu giá, qua đó hoàn tất việc thâu tóm doanh nghiệp.

Một doanh nghiệp khác có tỷ lệ cổ tức tiền mặt cao là Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam (VEAM, mã Ck: VEA). Ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức năm 2025 là 13/11, với tỷ lệ 52,4%, tương ứng 5.240 đồng/cổ phiếu. Khoản tiền dự kiến được thanh toán vào ngày 14/12/2026.

VEAM có gần 1,33 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, nên dự kiến chi khoảng 6.963 tỷ đồng cho đợt trả cổ tức này. Bộ Công thương nắm 88,47% vốn tại VEAM, tương đương gần 1,18 tỷ cổ phiếu, và có thể nhận hơn 6.160 tỷ đồng. Đây cũng là mức cổ tức cao nhất của VEAM trong 4 năm trở lại đây.

Cùng chốt quyền vào ngày 12/11, Công ty cổ phần Bến xe Miền Tây (mã Ck: WCS) trả cổ tức năm 2025 bằng tiền với tỷ lệ 50%, tức 5.000 đồng/cổ phiếu. Doanh nghiệp dự kiến thanh toán vào ngày 1/12. Với 3 triệu cổ phiếu đang lưu hành, tổng số tiền chi trả ước khoảng 15 tỷ đồng.

Trong khi đó, Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk, mã Ck: VNM) thực hiện tạm ứng cổ tức đợt 1/2026 với tỷ lệ 25%, tương ứng 2.500 đồng/cổ phiếu. Ngày đăng ký cuối cùng là 12/11 và ngày thanh toán dự kiến vào 26/11. Với gần 2,09 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, Vinamilk ước tính chi khoảng 5.225 tỷ đồng. SCIC, cổ đông lớn nhất của Vinamilk với hơn 752,4 triệu cổ phiếu, tương đương 36% vốn điều lệ, dự kiến nhận khoảng 1.881 tỷ đồng./.

Thu Hương
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cổ tức chi trả cổ tức vnm scic nhựa bình minh tổng công ty máy động lực và máy nông nghiệp việt nam Công ty CP Bến xe Miền Tây

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