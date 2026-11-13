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Chứng khoán ngày 13/11: Lực mua cuối phiên đưa VN-Index trở lại sắc xanh

Mai Tấn

Mai Tấn

maitan2507@gmail.com
17:52 | 13/11/2026
Thị trường chứng khoán ngày 13/11 diễn biến giằng co, với áp lực bán chiếm ưu thế trong phần lớn thời gian giao dịch. Lực mua cải thiện về cuối phiên giúp VN-Index đảo chiều tăng nhẹ và khép lại tuần trong sắc xanh. Thanh khoản vẫn ở mức thấp, trong khi khối ngoại mua ròng.
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VN-Index tăng điểm nhẹ

Thị trường chứng khoán hôm nay diễn biến giằng co khi VN-Index dao động trong vùng 1.724 - 1.738 điểm và giao dịch dưới tham chiếu trong phần lớn thời gian. Lực cầu cải thiện trong đợt khớp lệnh cuối phiên giúp chỉ số đảo chiều.

Kết phiên, VN-Index tăng 0,18 điểm, lên mức 1.734,93 điểm, duy trì trên vùng hỗ trợ 1.730 điểm.

Chứng khoán ngày 13/11: Lực mua cuối phiên đưa VN-Index trở lại sắc xanh
Diễn biến của VN-Index trong phiên giao dịch ngày 13/11

Độ rộng thị trường hôm nay nghiêng về phía tiêu cực khi số cổ phiếu giảm giá chiếm phần ưu thế so với số cổ phiếu tăng giá. Thống kê trên sàn HOSE, hôm nay có 189 mã giảm giá, 69 mã giữ giá tham chiếu và 100 mã tăng giá.

Xét theo nhóm ngành, độ rộng thị trường nghiêng về phía tiêu cực với 12/18 ngành giảm điểm, trong đó ngành truyền thông giảm trên 1%. Các ngành còn lại đều biến động dưới 1%.

Chỉ số VN30 cũng có diễn biến tích cực khi tăng +5,48 điểm, lên mức 1.844,91 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu giảm giá chiếm phần nhiều hơn, với 15 mã giảm giá, 6 mã tăng giá và 9 mã giữ giá.

Khối lượng khớp lệnh thấp hơn so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HOSE đạt 655 triệu cổ phiếu với giá trị đạt 15.138 tỷ đồng, tương đương so với phiên giao dịch trước đó.

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính có diễn biến trái chiều. Trong đó, HNX-Index giảm -1,64 điểm, về mức 254,98 điểm, còn UPCoM-Index tăng +0,14 điểm, lên mức 121,39 điểm.

Giao dịch của khối ngoại là điểm cộng khi mua ròng với giá trị khoảng 300 tỷ đồng cổ phiếu trên toàn thị trường. Trên HOSE, khối ngoại mua ròng 320 tỷ đồng. Tại chiều mua, cổ phiếu VIX được khối ngoại mua mạnh nhất trên HOSE với giá trị hơn 308 tỷ đồng. POW và VJC cũng được gom mạnh, lần lượt là 86 tỷ đồng và 58 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, hai cổ phiếu ngân hàng là FPT và GMD bị bán ròng mạnh lần lượt 221 tỷ đồng và 56 tỷ đồng. Theo sau, BID bị bán 38 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng 13 tỷ đồng.

Cổ phiếu phân hóa, VN-Index chững lại sau hai tuần giảm

Thị trường chứng khoán khép lại phiên cuối tuần với mức tăng nhẹ sau phần lớn thời gian giao dịch dưới tham chiếu. Áp lực bán kéo VN-Index có lúc xuống dưới 1.725 điểm trước khi lực cầu bắt đáy giúp chỉ số hồi phục vào cuối buổi sáng. Tuy nhiên, bên bán nhanh chóng gia tăng khi giá nhích lên, khiến nhịp hồi sớm chững lại. Đến đợt khớp lệnh xác định giá đóng cửa (ATC), lực mua cải thiện, đưa chỉ số trở lại trên tham chiếu.

Thanh khoản thấp cho thấy nhà đầu tư vẫn thận trọng. Khối lượng khớp lệnh thấp nhất tuần và thấp hơn 25% so với bình quân 20 phiên. Lực mua tập trung hơn vào các mã tăng giá về cuối phiên, song chưa lan rộng khi sắc đỏ vẫn chiếm ưu thế ở hai nhóm bất động sản và chứng khoán.

Chứng khoán ngày 13/11: Lực mua cuối phiên đưa VN-Index trở lại sắc xanh
Thị trường chứng khoán khép lại phiên cuối tuần với mức tăng nhẹ. Ảnh: Đức Thanh

Ở nhóm bất động sản, DXS giảm 3,5%, PDR và KOS cùng giảm 2,5%, còn SJS và DIG giảm 2,4%. Dù chịu áp lực điều chỉnh trên diện rộng, nhóm này vẫn có một số mã đi ngược xu hướng như TAL tăng 4,8% và NLG tăng 2,9%.

Tại nhóm chứng khoán, AGR giảm 2,2%, VDS giảm 1,3%, còn HCM, VCK và VCI mất khoảng 1%. VPX là một trong số ít mã giữ được đà tăng, đóng cửa cao hơn 2,2% so với tham chiếu.

Diễn biến ở nhóm ngân hàng cân bằng hơn. STB tăng 3,3%, trong khi MSB, NAB và TCB tăng từ 1,4% đến 1,6%. Ở chiều ngược lại, TPB giảm 1,2%, còn SHB và BID giảm chưa đến 1%. Nhóm viễn thông giữ được sắc xanh với FOX và VGI tăng khoảng 1%, trong khi nhiều cổ phiếu hóa chất và năng lượng giảm giá. Bán lẻ tiếp tục phân hóa khi MWG đứng tham chiếu, DGW tăng nhẹ, còn DMX và PET giảm.

Tính chung cả tuần, VN-Index tăng 0,55%, đánh dấu sự chững lại sau hai tuần giảm liên tiếp. Chỉ số từng vượt mốc 1.750 điểm trong tuần nhưng thu hẹp mức tăng khi áp lực bán trở lại. Trong bối cảnh nhiều cổ phiếu bất động sản, chứng khoán và ngân hàng kết tuần dưới tham chiếu, một số mã vốn hóa vừa như CTD, REE và GMD có diễn biến tích cực hơn mặt bằng chung.

Theo nhận định của chuyên gia, diễn biến trên đồ thị tuần cho thấy, bên mua và bên bán vẫn giằng co. Khối lượng khớp lệnh cả tuần giảm so với tuần trước và xấp xỉ mức bình quân 20 tuần. Với sức mua còn tập trung ở một số cổ phiếu, VN-Index có thể tiếp tục dao động trong biên độ hẹp trong tuần tới. Khả năng vượt vùng 1.750 điểm và duy trì đà tăng sẽ phụ thuộc vào mức độ cải thiện của thanh khoản và sự tham gia của nhiều nhóm cổ phiếu hơn./.

Mai Tấn
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