Chứng khoán ngày 16/9: VN-Index giằng co quanh mốc 1.800 điểm

VN-Index giảm 1,04 điểm

Sau phiên phục hồi tích cực, thị trường tiếp tục diễn biến phân hóa trong phiên hôm nay. VN-Index tăng nhẹ đầu phiên, hướng lên vùng 1.820 điểm nhưng thanh khoản suy giảm khiến đà tăng không duy trì được lâu. Áp lực bán tại vùng giá cao gia tăng, đưa chỉ số quay lại kiểm định mốc hỗ trợ 1.800 điểm.

Sang phiên chiều, giao dịch sôi động hơn trong bối cảnh các quỹ ETF thực hiện cơ cấu danh mục. Lực đỡ từ một số cổ phiếu vốn hóa lớn giúp VN-Index thu hẹp đà giảm về cuối phiên. Kết phiên, VN-Index giảm 1,04 điểm, tương đương 0,06%, xuống 1.810,11 điểm và vẫn duy trì trên mốc tâm lý 1.800 điểm.

Diễn biến của VN-Index trong phiên giao dịch ngày 16/9.

Cùng với việc giảm điểm, độ rộng thị trường hôm nay nghiêng về phía tiêu cực khi số cổ phiếu giảm giá chiếm phần ưu thế so với số cổ phiếu tăng giá. Thống kê trên sàn HOSE, hôm nay có 116 mã tăng giá, 67 mã giữ giá tham chiếu và 194 mã giảm giá.

Mặc dù số điểm đánh mất không quá lớn, tuy nhiên độ mở áp đảo bởi sắc đỏ khi có tới 26/35 (74%) nhóm ngành đóng cửa giảm điểm. Cao su, công nghệ viễn thông và thiết bị điện là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, hóa chất cơ bản, dịch vụ ăn uống và lưu trú và giấy, bao bì là ba nhóm ngành giảm điểm mạnh nhất hôm nay.

Chỉ số VN30 lại có có phiên tăng điểm tích cực khi tăng 3,15 điểm, lên mức 1.954,29 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu giảm giá chiếm phần nhiều hơn, với 16 mã giảm giá, 11 mã tăng giá và 3 mã giữ giá.

Thị trường hạ nhiệt hưng phấn của đám đông với thanh khoản khớp lệnh thấp hơn (-14,4%) so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HOSE đạt 592 triệu cổ phiếu, tương đương giá trị đạt 14.845 tỷ đồng giảm -11,27% so với phiên giao dịch trước đó.

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính lại có diễn biến trái chiều. Trong đó, HNX-Index giảm -0,91 điểm, về mức 273,22 điểm, còn UPCoM-Index tăng +0,51 điểm, lên mức 125,98 điểm.

Nhà đầu tư nước ngoài có phiên mua ròng thứ ba liên tiếp với giá trị tại thời điểm kết phiên đạt 244 tỷ đồng. Trong đó, SBT 231 tỷ đồng, FPT 119 tỷ đồng và BSR 113 tỷ đồng là ba mã cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất. Ở chiều ngược lại, VHM -206 tỷ đồng, VIC -149 tỷ đồng, VIX -66 tỷ đồng là ba mã cổ phiếu chịu áp lực bán ròng mạnh nhất.

Trên HNX, khối ngoại mua ròng 3 tỷ đồng.

Dòng tiền phân hóa, tâm lý thận trọng

Diễn biến giằng co của chỉ số đi cùng sự phân hóa khá rõ giữa các nhóm ngành. Đáng chú ý, phiên khớp lệnh ATC ghi nhận biến động mạnh tại nhiều cổ phiếu với khối lượng giao dịch tăng đột biến.

Nhóm dầu khí, tâm điểm của phiên trước, vẫn duy trì sắc xanh trong phần lớn thời gian giao dịch nhưng áp lực chốt lời bắt đầu gia tăng về cuối phiên. OIL giữ mức tăng khoảng 3%, trong khi nhiều cổ phiếu khác thu hẹp đáng kể biên độ tăng. Việc nhóm dầu khí hạ nhiệt khiến thị trường thiếu đi một động lực dẫn dắt đủ mạnh.

Thay vào đó, ngân hàng xuất hiện một số điểm sáng. SSB tiếp tục tăng trần phiên thứ ba liên tiếp, trong khi ACB, MBB và TCB cũng ghi nhận diễn biến tích cực. Tuy nhiên, sự phân hóa trong nhóm vẫn khá rõ khi các cổ phiếu còn lại tăng giảm đan xen.

VN-Index đóng cửa giảm nhẹ trong phiên giao dịch hôm nay. Ảnh: Đức Thanh

Ở chiều ngược lại, chứng khoán và bất động sản - hai nhóm có độ nhạy cao với diễn biến thị trường - chịu áp lực điều chỉnh, với mức giảm phổ biến khoảng 1 - 2%. Một số nhóm khác như cao su, phân bón duy trì diễn biến tích cực, với DRI, DHB, RTB, TRC, GVR, BFC, PHR và DPR đóng cửa trong sắc xanh.

Tại nhóm vốn hóa vừa, dòng tiền vẫn tìm đến một số cổ phiếu riêng lẻ như DCL, PLC, HAH, PVT, PET, HDG, SIP, BCM, QTP, HT1, VEA và PAN. Trong nhóm vốn hóa lớn, SSB, GVR, MBB và ACB là những mã hỗ trợ đáng kể cho VN-Index; ngược lại, VCB, GAS, BID, VHM và LPB tạo sức ép lên chỉ số.

Thanh khoản thị trường suy giảm so với phiên trước, khối lượng khớp lệnh thấp hơn 14,4% so với mức bình quân 20 phiên. Diễn biến này cho thấy dòng tiền vẫn khá thận trọng sau phiên phục hồi mạnh, trong bối cảnh nhà đầu tư chờ đợi kết quả cuộc họp tháng 9 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Nhìn chung, dù VN-Index đóng cửa giảm nhẹ, thị trường chủ yếu vận động giằng co trong biên độ hẹp và duy trì trên mốc 1.800 điểm. Sự phân hóa giữa các nhóm ngành cùng thanh khoản suy giảm cho thấy dòng tiền chưa sẵn sàng mở rộng, trong khi tâm lý thận trọng vẫn chi phối giao dịch./.