Chứng khoán

Chứng khoán ngày 16/9: VN-Index giằng co quanh mốc 1.800 điểm

Tấn Minh

Tấn Minh

maitan2507@gmail.com
17:39 | 16/09/2026
Thị trường chứng khoán khép lại phiên 16/9 với diễn biến thận trọng khi sắc đỏ chiếm ưu thế ở phần lớn nhóm ngành, trong khi dòng tiền chủ yếu tập trung ở một số cổ phiếu riêng lẻ. VN-Index giảm nhẹ 1,04 điểm, thanh khoản tiếp tục duy trì ở mức thấp.
aa
Chứng khoán ngày 14/9: Áp lực bán gia tăng, VN-Index tiếp tục điều chỉnh Chứng khoán ngày 15/9: Lực cầu trở lại, VN-Index lấy lại mốc 1.800 điểm

VN-Index giảm 1,04 điểm

Sau phiên phục hồi tích cực, thị trường tiếp tục diễn biến phân hóa trong phiên hôm nay. VN-Index tăng nhẹ đầu phiên, hướng lên vùng 1.820 điểm nhưng thanh khoản suy giảm khiến đà tăng không duy trì được lâu. Áp lực bán tại vùng giá cao gia tăng, đưa chỉ số quay lại kiểm định mốc hỗ trợ 1.800 điểm.

Sang phiên chiều, giao dịch sôi động hơn trong bối cảnh các quỹ ETF thực hiện cơ cấu danh mục. Lực đỡ từ một số cổ phiếu vốn hóa lớn giúp VN-Index thu hẹp đà giảm về cuối phiên. Kết phiên, VN-Index giảm 1,04 điểm, tương đương 0,06%, xuống 1.810,11 điểm và vẫn duy trì trên mốc tâm lý 1.800 điểm.

Chứng khoán ngày 16/9: VN-Index giằng co quanh mốc 1.800 điểm
Diễn biến của VN-Index trong phiên giao dịch ngày 16/9.

Cùng với việc giảm điểm, độ rộng thị trường hôm nay nghiêng về phía tiêu cực khi số cổ phiếu giảm giá chiếm phần ưu thế so với số cổ phiếu tăng giá. Thống kê trên sàn HOSE, hôm nay có 116 mã tăng giá, 67 mã giữ giá tham chiếu và 194 mã giảm giá.

Mặc dù số điểm đánh mất không quá lớn, tuy nhiên độ mở áp đảo bởi sắc đỏ khi có tới 26/35 (74%) nhóm ngành đóng cửa giảm điểm. Cao su, công nghệ viễn thông và thiết bị điện là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, hóa chất cơ bản, dịch vụ ăn uống và lưu trú và giấy, bao bì là ba nhóm ngành giảm điểm mạnh nhất hôm nay.

Chỉ số VN30 lại có có phiên tăng điểm tích cực khi tăng 3,15 điểm, lên mức 1.954,29 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu giảm giá chiếm phần nhiều hơn, với 16 mã giảm giá, 11 mã tăng giá và 3 mã giữ giá.

Thị trường hạ nhiệt hưng phấn của đám đông với thanh khoản khớp lệnh thấp hơn (-14,4%) so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HOSE đạt 592 triệu cổ phiếu, tương đương giá trị đạt 14.845 tỷ đồng giảm -11,27% so với phiên giao dịch trước đó.

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính lại có diễn biến trái chiều. Trong đó, HNX-Index giảm -0,91 điểm, về mức 273,22 điểm, còn UPCoM-Index tăng +0,51 điểm, lên mức 125,98 điểm.

Nhà đầu tư nước ngoài có phiên mua ròng thứ ba liên tiếp với giá trị tại thời điểm kết phiên đạt 244 tỷ đồng. Trong đó, SBT 231 tỷ đồng, FPT 119 tỷ đồng và BSR 113 tỷ đồng là ba mã cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất. Ở chiều ngược lại, VHM -206 tỷ đồng, VIC -149 tỷ đồng, VIX -66 tỷ đồng là ba mã cổ phiếu chịu áp lực bán ròng mạnh nhất.

Trên HNX, khối ngoại mua ròng 3 tỷ đồng.

Dòng tiền phân hóa, tâm lý thận trọng

Diễn biến giằng co của chỉ số đi cùng sự phân hóa khá rõ giữa các nhóm ngành. Đáng chú ý, phiên khớp lệnh ATC ghi nhận biến động mạnh tại nhiều cổ phiếu với khối lượng giao dịch tăng đột biến.

Nhóm dầu khí, tâm điểm của phiên trước, vẫn duy trì sắc xanh trong phần lớn thời gian giao dịch nhưng áp lực chốt lời bắt đầu gia tăng về cuối phiên. OIL giữ mức tăng khoảng 3%, trong khi nhiều cổ phiếu khác thu hẹp đáng kể biên độ tăng. Việc nhóm dầu khí hạ nhiệt khiến thị trường thiếu đi một động lực dẫn dắt đủ mạnh.

Thay vào đó, ngân hàng xuất hiện một số điểm sáng. SSB tiếp tục tăng trần phiên thứ ba liên tiếp, trong khi ACB, MBB và TCB cũng ghi nhận diễn biến tích cực. Tuy nhiên, sự phân hóa trong nhóm vẫn khá rõ khi các cổ phiếu còn lại tăng giảm đan xen.

Chứng khoán ngày 16/9: VN-Index giằng co quanh mốc 1.800 điểm
VN-Index đóng cửa giảm nhẹ trong phiên giao dịch hôm nay. Ảnh: Đức Thanh

Ở chiều ngược lại, chứng khoán và bất động sản - hai nhóm có độ nhạy cao với diễn biến thị trường - chịu áp lực điều chỉnh, với mức giảm phổ biến khoảng 1 - 2%. Một số nhóm khác như cao su, phân bón duy trì diễn biến tích cực, với DRI, DHB, RTB, TRC, GVR, BFC, PHR và DPR đóng cửa trong sắc xanh.

Tại nhóm vốn hóa vừa, dòng tiền vẫn tìm đến một số cổ phiếu riêng lẻ như DCL, PLC, HAH, PVT, PET, HDG, SIP, BCM, QTP, HT1, VEA và PAN. Trong nhóm vốn hóa lớn, SSB, GVR, MBB và ACB là những mã hỗ trợ đáng kể cho VN-Index; ngược lại, VCB, GAS, BID, VHM và LPB tạo sức ép lên chỉ số.

Thanh khoản thị trường suy giảm so với phiên trước, khối lượng khớp lệnh thấp hơn 14,4% so với mức bình quân 20 phiên. Diễn biến này cho thấy dòng tiền vẫn khá thận trọng sau phiên phục hồi mạnh, trong bối cảnh nhà đầu tư chờ đợi kết quả cuộc họp tháng 9 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Nhìn chung, dù VN-Index đóng cửa giảm nhẹ, thị trường chủ yếu vận động giằng co trong biên độ hẹp và duy trì trên mốc 1.800 điểm. Sự phân hóa giữa các nhóm ngành cùng thanh khoản suy giảm cho thấy dòng tiền chưa sẵn sàng mở rộng, trong khi tâm lý thận trọng vẫn chi phối giao dịch./.

Tấn Minh
Từ khóa:
VN Index giằng co quanh mốc 1.800 điểm Thanh khoản thị trường chứng khoán giảm Thị trường chứng khoán ngày 16/9 diễn biến chỉ số VN Index Dòng tiền tập trung cổ phiếu riêng lẻ phân hóa nhóm ngành chứng khoán

Bài liên quan

Chứng khoán ngày 9/9: Dòng tiền thận trọng, VN-Index chưa vượt vùng 1.850 điểm

Chứng khoán ngày 9/9: Dòng tiền thận trọng, VN-Index chưa vượt vùng 1.850 điểm

Chứng khoán ngày 7/9: VN-Index đảo chiều giảm điểm, áp lực bán lan rộng

Chứng khoán ngày 7/9: VN-Index đảo chiều giảm điểm, áp lực bán lan rộng

Chứng khoán ngày 13/8: Áp lực bán tăng mạnh, VN-Index lùi về 1.765 điểm

Chứng khoán ngày 13/8: Áp lực bán tăng mạnh, VN-Index lùi về 1.765 điểm

Dành cho bạn

"Sổ đỏ" điện tử sẽ lên VNeID

"Sổ đỏ" điện tử sẽ lên VNeID

Contech Vietnam hướng tới thúc đẩy hợp tác trong phát triển hạ tầng và năng lượng

Contech Vietnam hướng tới thúc đẩy hợp tác trong phát triển hạ tầng và năng lượng

Doanh nghiệp đón cơ hội từ hơn 1.000 tỷ đồng nhu cầu mua sắm

Doanh nghiệp đón cơ hội từ hơn 1.000 tỷ đồng nhu cầu mua sắm

Việt Nam - Áo thúc đẩy hợp tác quản lý, giám sát thị trường tài chính

Việt Nam - Áo thúc đẩy hợp tác quản lý, giám sát thị trường tài chính

Kéo dài hiệu lực thi hành quy định quản lý, sử dụng nguồn thu từ chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp

Kéo dài hiệu lực thi hành quy định quản lý, sử dụng nguồn thu từ chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp

ETF nội địa bước vào cuộc đua khác biệt hóa

ETF nội địa bước vào cuộc đua khác biệt hóa

Đọc thêm

Mở đường cho sản phẩm mới trên thị trường chứng khoán phái sinh

Mở đường cho sản phẩm mới trên thị trường chứng khoán phái sinh

(TBTCO) - Nhu cầu đa dạng hóa công cụ đầu tư, phòng ngừa rủi ro trở nên cấp thiết hơn, khi thị trường chứng khoán Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới và ngày càng hội nhập sâu với thị trường vốn quốc tế. Việc bổ sung các sản phẩm phái sinh mới được kỳ vọng không chỉ hoàn thiện cấu trúc thị trường, mà còn gia tăng sức hấp dẫn đối với các nhà đầu tư tổ chức, quỹ đầu tư và dòng vốn quốc tế.
Hoàn thiện cơ chế báo cáo, công bố thông tin trên thị trường tài sản mã hóa

Hoàn thiện cơ chế báo cáo, công bố thông tin trên thị trường tài sản mã hóa

(TBTCO) - Bộ Tài chính đang xây dựng dự thảo Thông tư hướng dẫn chế độ báo cáo, công bố thông tin trên thị trường giao dịch tài sản mã hóa. Các quy định được đề xuất nhằm hình thành cơ chế cung cấp và tiếp nhận thông tin thống nhất, tăng tính công khai, minh bạch, đồng thời tạo cơ sở để quản lý, giám sát thị trường trong giai đoạn thí điểm.
Ngân hàng chiếm gần 88% giá trị trái phiếu mua lại trước hạn

Ngân hàng chiếm gần 88% giá trị trái phiếu mua lại trước hạn

(TBTCO) - Ngân hàng tiếp tục dẫn đầu hoạt động mua lại trái phiếu trước hạn, chiếm gần 88% trong tổng giá trị 214.502 tỷ đồng từ đầu năm.
Chứng khoán phái sinh ngày 15/9: Chênh lệch chuyển âm, vị thế chuyển sang hợp đồng tháng 10

Chứng khoán phái sinh ngày 15/9: Chênh lệch chuyển âm, vị thế chuyển sang hợp đồng tháng 10

(TBTCO) - Trong bối cảnh hợp đồng tương lai tháng 9/2026 tiến gần ngày đáo hạn, dòng tiền dịch chuyển nhiều hơn sang hợp đồng tháng 10/2026.
Khối ngoại mua ròng phiên thứ hai, dòng tiền phủ rộng nhóm ngân hàng

Khối ngoại mua ròng phiên thứ hai, dòng tiền phủ rộng nhóm ngân hàng

(TBTCO) - Khối ngoại duy trì trạng thái mua ròng phiên thứ hai liên tiếp trong phiên 15/9. Dù dòng vốn ngoại tiếp tục bán mạnh hai cổ phiếu họ Vingroup, lực mua lại trải khá rộng ở nhiều mã khác, đặc biệt là ngân hàng và năng lượng.
BVBank chào bán cổ phiếu giá 10.000 đồng, dự kiến huy động hơn 3.200 tỷ đồng

BVBank chào bán cổ phiếu giá 10.000 đồng, dự kiến huy động hơn 3.200 tỷ đồng

(TBTCO) - BVBank dự kiến chào bán 320,41 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, huy động hơn 3.204 tỷ đồng, qua đó, có thể nâng vốn điều lệ thêm 50% lên hơn 9.612 tỷ đồng. Kế hoạch tăng vốn diễn ra trong bối cảnh lợi nhuận 6 tháng tăng mạnh, song chất lượng tài sản chịu áp lực.
Chứng khoán ngày 15/9: Lực cầu trở lại, VN-Index lấy lại mốc 1.800 điểm

Chứng khoán ngày 15/9: Lực cầu trở lại, VN-Index lấy lại mốc 1.800 điểm

Thị trường chứng khoán hôm nay ghi nhận phiên phục hồi tích cực khi sắc xanh lan tỏa ở nhiều nhóm ngành. Lực cầu cải thiện về cuối phiên giúp VN-Index duy trì đà tăng và lấy lại mốc 1.800 điểm sau những phiên điều chỉnh.
Thanh tra chỉ ra tồn tại trong cấp tín dụng tại VIB Quảng Ninh, nợ xấu ngân hàng lên gần 12.000 tỷ đồng

Thanh tra chỉ ra tồn tại trong cấp tín dụng tại VIB Quảng Ninh, nợ xấu ngân hàng lên gần 12.000 tỷ đồng

(TBTCO) - Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực 6 chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong hoạt động cấp tín dụng tại VIB Quảng Ninh. Điển hình là thời hạn cho vay chưa phù hợp với vòng quay vốn, chưa thực hiện đầy đủ điều kiện giải ngân... Trong khi đó, chất lượng tài sản còn nhiều áp lực, với nợ xấu VIB cuối quý II/2026 đạt 11.617 tỷ đồng.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Gia Lai lên tiến độ xử lý 1.056 cơ sở nhà, đất dôi dư

Gia Lai lên tiến độ xử lý 1.056 cơ sở nhà, đất dôi dư

Quyết định lãi suất của Fed sẽ là phép thử đối với nhà đầu tư trái phiếu

Quyết định lãi suất của Fed sẽ là phép thử đối với nhà đầu tư trái phiếu

Ba doanh nghiệp bị xử phạt do vi phạm công bố thông tin trái phiếu

Ba doanh nghiệp bị xử phạt do vi phạm công bố thông tin trái phiếu

Chứng khoán ngày 16/9: VN-Index giằng co quanh mốc 1.800 điểm

Chứng khoán ngày 16/9: VN-Index giằng co quanh mốc 1.800 điểm

Người đàn ông tại Quảng Trị hai lần trúng giải thưởng tỷ đồng từ xổ số quay nhanh Lotto 5/35 của Vietlott

Người đàn ông tại Quảng Trị hai lần trúng giải thưởng tỷ đồng từ xổ số quay nhanh Lotto 5/35 của Vietlott

Điện Máy Xanh lên kế hoạch chia cổ tức và huy động vốn qua trái phiếu

Điện Máy Xanh lên kế hoạch chia cổ tức và huy động vốn qua trái phiếu

Khối ngoại tiếp tục giải ngân rộng, tập trung cổ phiếu TTC AgriS, FPT và BSR

Khối ngoại tiếp tục giải ngân rộng, tập trung cổ phiếu TTC AgriS, FPT và BSR

Dòng vốn ngoại trong vị thế mới của thị trường

Dòng vốn ngoại trong vị thế mới của thị trường

Gỡ "nút thắt", mở rộng dòng vốn cho thuê tài chính vào y tế tư nhân

Gỡ "nút thắt", mở rộng dòng vốn cho thuê tài chính vào y tế tư nhân

Ngày 15/9: Giá heo hơi đi ngang trên diện rộng

Ngày 15/9: Giá heo hơi đi ngang trên diện rộng

Ngày 14/9: Giá cà phê và hồ tiêu tuần qua đồng loạt tăng

Ngày 14/9: Giá cà phê và hồ tiêu tuần qua đồng loạt tăng

Tỷ giá USD hôm nay (16/9): USD phân hóa, Fed có thể “nhập cuộc” sau 25 ngân hàng trung ương tăng lãi suất

Tỷ giá USD hôm nay (16/9): USD phân hóa, Fed có thể “nhập cuộc” sau 25 ngân hàng trung ương tăng lãi suất

Giá vàng hôm nay ngày 16/9: Vàng thế giới lùi về dưới 4.300 USD, vàng trong nước tiếp tục giảm

Giá vàng hôm nay ngày 16/9: Vàng thế giới lùi về dưới 4.300 USD, vàng trong nước tiếp tục giảm

Tỷ giá USD hôm nay (14/9): Tỷ giá trung tâm tăng, DXY giữ 99 điểm trước quyết định lãi suất của Fed, BoJ và BoE

Tỷ giá USD hôm nay (14/9): Tỷ giá trung tâm tăng, DXY giữ 99 điểm trước quyết định lãi suất của Fed, BoJ và BoE

Lễ đón chính thức Nhà vua và hoàng hậu Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam

Lễ đón chính thức Nhà vua và hoàng hậu Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam

Ngày 16/9: Giá heo hơi tại một số tỉnh miền Bắc tăng

Ngày 16/9: Giá heo hơi tại một số tỉnh miền Bắc tăng

Khoan thư sức dân, nuôi dưỡng nguồn thu

Khoan thư sức dân, nuôi dưỡng nguồn thu

Giá dầu thế giới tăng khi dòng chảy qua Hormuz giảm gần một nửa

Giá dầu thế giới tăng khi dòng chảy qua Hormuz giảm gần một nửa

Chứng khoán

Chứng khoán quốc tế

GSPC -34.25
16/09 | -34.25 (7,585.73 -34.25 (-0.45%))
DJI -328.09
16/09 | -328.09 (52,093.11 -328.09 (-0.63%))
IXIC -204.84
16/09 | -204.84 (25,981.57 -204.84 (-0.78%))
NYA -76.93
16/09 | -76.93 (24,128.46 -76.93 (-0.32%))
XAX +141.06
16/09 | +141.06 (8,803.22 +141.06 (+1.63%))
BUK100P +6.67
16/09 | +6.67 (1,066.13 +6.67 (+0.63%))
RUT -21.95
16/09 | -21.95 (2,870.29 -21.95 (-0.76%))
VIX -0.23
16/09 | -0.23 (16.97 -0.23 (-1.34%))
FTSE +59.68
16/09 | +59.68 (10,717.81 +59.68 (+0.56%))
GDAXI +73.76
16/09 | +73.76 (25,476.04 +73.76 (+0.29%))
FCHI +36.51
16/09 | +36.51 (8,126.79 +36.51 (+0.45%))
STOXX50E +31.06
16/09 | +31.06 (6,267.56 +31.06 (+0.50%))
N100 +12.49
16/09 | +12.49 (1,889.50 +12.49 (+0.67%))
BFX +26.91
16/09 | +26.91 (5,751.26 +26.91 (+0.47%))
MOEX.ME -0.11
16/09 | -0.11 (85.20 -0.11 (-0.13%))
HSI +46.54
16/09 | +46.54 (24,713.78 +46.54 (+0.19%))
STI -3.23
16/09 | -3.23 (5,635.41 -3.23 (-0.06%))
AXJO +24.00
16/09 | +24.00 (8,696.50 +24.00 (+0.28%))
AORD +25.20
16/09 | +25.20 (8,874.50 +25.20 (+0.28%))
BSESN +332.63
16/09 | +332.63 (74,336.45 +332.63 (+0.45%))
JKSE -24.30
16/09 | -24.30 (6,436.85 -24.30 (-0.38%))
KLSE 0.00
16/09 | 0.00 (1,679.21 0.00 (0.00%))
NZ50 +138.50
16/09 | +138.50 (13,622.72 +138.50 (+1.03%))
KS11 +90.71
16/09 | +90.71 (6,717.97 +90.71 (+1.37%))
TWII +337.41
16/09 | +337.41 (45,848.90 +337.41 (+0.74%))
GSPTSE -120.46
16/09 | -120.46 (35,582.07 -120.46 (-0.34%))
BVSP +1,001.77
16/09 | +1,001.77 (186,502.64 +1,001.77 (+0.54%))
MXX -709.87
16/09 | -709.87 (63,507.11 -709.87 (-1.11%))
IPSA -59.68
16/09 | -59.68 (10,887.72 -59.68 (-0.55%))
MERV -4,768.50
16/09 | -4,768.50 (3,079,778.75 -4,768.50 (-0.15%))
TA125.TA +24.58
16/09 | +24.58 (4,107.34 +24.58 (+0.60%))
CASE30 -262.50
16/09 | -262.50 (54,646.70 -262.50 (-0.48%))
JN0U.JO -14.02
16/09 | -14.02 (7,023.02 -14.02 (-0.20%))
DX-Y.NYB +0.07
16/09 | +0.07 (99.69 +0.07 (+0.07%))
125904-USD-STRD +12.75
16/09 | +12.75 (2,799.18 +12.75 (+0.46%))
XDB -0.25
16/09 | -0.25 (134.76 -0.25 (-0.19%))
XDE -0.13
16/09 | -0.13 (115.38 -0.13 (-0.12%))
000001.SS +27.32
16/09 | +27.32 (3,891.60 +27.32 (+0.71%))
N225 +438.90
16/09 | +438.90 (63,923.00 +438.90 (+0.69%))
XDN -0.34
16/09 | -0.34 (64.45 -0.34 (-0.52%))
XDA -0.07
16/09 | -0.07 (71.30 -0.07 (-0.10%))