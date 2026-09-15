Chứng khoán phái sinh ngày 15/9: Chênh lệch chuyển âm, vị thế chuyển sang hợp đồng tháng 10

Thị trường chứng khoán cơ sở phục hồi khá mạnh trong phiên, nhưng các hợp đồng tương lai dựa trên VN30-Index tăng chậm hơn. Chênh lệch giữa giá hợp đồng tương lai và chỉ số cơ sở do đó đồng loạt chuyển sang trạng thái âm. Cụ thể, VN30-Index kết phiên tại 1.951,14 điểm, tăng 22,57 điểm ( 1,17%), lấy lại phần đáng kể mức giảm của phiên trước. Tuy nhiên, đà hồi phục của thị trường phái sinh khiêm tốn hơn.

Hợp đồng tương lai đáo hạn tháng 9/2026 (41I1G9000) đóng cửa tại 1.948,1 điểm, tăng 0,89%, thấp hơn đáng kể mức tăng 1,17% của VN30. Theo đó, chênh lệch từ trạng thái dương 2,33 điểm ở phiên trước chuyển sang âm 3,04 điểm. Tương tự, các hợp đồng tương lai đáo hạn tháng 10/2026, tháng 12/2026 và tháng 3/2027 cũng đồng loạt thấp hơn VN30-Index, với mức chênh lệch âm từ 6,54 đến 9,04 điểm.

Dù thị trường cơ sở hồi phục, kỳ vọng trên thị trường phái sinh vẫn thận trọng hơn, nhất là khi VN30-Index đang tiến trở lại vùng kháng cự. Thanh khoản cũng hạ nhiệt, với tổng khối lượng hợp đồng giao dịch giảm 8,9% so với phiên trước.

Khối lượng mở (OI) của hợp đồng tháng 9 chỉ nhích nhẹ lên 26.308 hợp đồng, trong khi OI hợp đồng tháng 10 tăng tới 36,22%, lên 6.326 hợp đồng. Tuy nhiên, đáng chú ý hơn, khối lượng giao dịch kỳ hạn tháng 10 tiếp tục tăng mạnh lên 4.143 hợp đồng khi thời điểm đáo hạn sẽ diễn ra vào thứ Năm tới đây do các nhà đầu tư bắt đầu chuyển vị thế.

Theo các chuyên gia từ SHS, các nhà giao dịch giảm vị thế đầu cơ trong phiên và nghiêng về khả năng VN30 có thể chịu áp lực điều chỉnh trở lại. Chiến lược phòng ngừa rủi ro đối với thị trường cơ sở tiếp tục được ưu tiên khi VN30-Index kiểm định vùng kháng cự.