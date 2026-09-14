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Loạt doanh nghiệp chốt quyền cổ tức, mức cao nhất lên tới 120%

15:03 | 14/09/2026
(TBTCO) - Gần 15 doanh nghiệp dự kiến trả cổ tức bằng tiền mặt, với tỷ lệ cao nhất lên tới 120%. Riêng Viettel Global dự chi hơn 10.000 tỷ đồng cho cổ đông.
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Tuần từ 14 - 18/9, thị trường dự kiến có khoảng 20 doanh nghiệp thông báo chốt quyền nhận cổ tức. Trong đó, gần 15 doanh nghiệp lựa chọn chi trả bằng tiền mặt, với tỷ lệ dao động từ 3,2% đến 120%. Một số doanh nghiệp đáng chú ý có mức chi trả cao hoặc quy mô cổ tức lên tới hàng nghìn tỷ đồng.

Nổi bật về tỷ lệ chi trả là Công ty CP Cơ khí An Giang (mã Ck: CKA). Doanh nghiệp dự kiến chốt danh sách cổ đông vào ngày 21/9 để thực hiện chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 120%. Theo đó, mỗi cổ phiếu sẽ nhận 12.000 đồng cổ tức.

Với gần 3,3 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Cơ khí An Giang dự kiến dành khoảng 40 tỷ đồng cho đợt chi trả này, phù hợp với phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.

Nếu hoàn tất, tỷ lệ 120% sẽ là mức cổ tức cao nhất của CKA kể từ khi cổ phiếu giao dịch trên UPCoM. Doanh nghiệp duy trì việc chia cổ tức hàng năm từ năm 2018, với tỷ lệ phổ biến trong khoảng 20 - 35%. Riêng hai năm gần đây, mức chi trả tăng mạnh, từ 50% năm 2023 lên 100% năm 2024 và dự kiến đạt 120% cho năm 2025.

Cơ cấu sở hữu tập trung khiến phần lớn số tiền cổ tức dự kiến thuộc về các cổ đông lớn. Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP (VEAM, mã Ck: VEA), hiện nắm 47,41% vốn CKA, có thể nhận gần 19 tỷ đồng. Ông Trần Quân Anh - Chủ tịch Hội đồng quản trị CKA, sở hữu 28,45% vốn, dự kiến nhận khoảng 11 tỷ đồng; trong khi ông Đồng Trọng Nghĩa - Thành viên Hội đồng quản trị, với tỷ lệ sở hữu 18,96%, có thể nhận khoảng 7,5 tỷ đồng.

Trong khi CKA dẫn đầu về tỷ lệ, Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Quốc tế Viettel (Viettel Global, mã Ck: VGI) nổi bật về quy mô tiền mặt dành cho cổ tức. Doanh nghiệp thông báo thực hiện chi trả cổ tức năm 2025 với tỷ lệ 33%, tương ứng mỗi cổ phiếu được nhận 3.300 đồng. Đây cũng là mức cổ tức tiền mặt cao kỷ lục của Viettel Global.

Với hơn 3,04 tỷ cổ phiếu VGI đang lưu hành, số tiền Viettel Global dự kiến dành cho đợt cổ tức này vào khoảng 10.044 tỷ đồng, theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua hồi tháng 4.

Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) hiện sở hữu hơn 99% vốn của Viettel Global. Với tỷ lệ sở hữu này, phần lớn trong hơn 10.000 tỷ đồng cổ tức dự kiến sẽ thuộc về công ty mẹ.

Bên cạnh các doanh nghiệp trả cổ tức bằng tiền, Công ty cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS, mã Ck: TCX) lựa chọn phương án chi trả bằng cổ phiếu. Công ty dự kiến chốt danh sách cổ đông vào ngày 18/9 để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2025.

Theo phương án được công bố, TCBS dự kiến phát hành gần 555 triệu cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ 20%, tương ứng cổ đông sở hữu 5 cổ phiếu được nhận thêm 1 cổ phiếu mới.

Do Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank, mã Ck: TCB) đang nắm 79,81% vốn TCBS, phần lớn lượng cổ phiếu phát hành thêm dự kiến thuộc về ngân hàng mẹ. Theo tỷ lệ sở hữu hiện tại, Techcombank có thể nhận khoảng 443 triệu cổ phiếu TCX trong đợt phân phối này.

Việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức dự kiến được TCBS thực hiện trong quý III và quý IV/2026 sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định. Nếu hoàn thành phương án, vốn điều lệ của công ty sẽ tăng từ 27.744,5 tỷ đồng lên khoảng 33.293,4 tỷ đồng.

Như vậy, trong nhóm doanh nghiệp có kế hoạch chốt quyền cổ tức thời gian này, CKA nổi bật với tỷ lệ tiền mặt 120%, Viettel Global dự kiến dành hơn 10.000 tỷ đồng để trả cổ tức, trong khi TCBS lựa chọn phát hành gần 555 triệu cổ phiếu để phân phối cho cổ đông.

Thu Hương
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