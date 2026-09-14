Thuế tỉnh Sơn La thu ngân sách 8 tháng đạt hơn 80% dự toán

Trong đó, thu từ thuế và phí đạt 3.064 tỷ đồng, bằng 81,58% dự toán Trung ương giao, tăng 3% so với cùng kỳ; thu từ tiền sử dụng đất đạt 766 tỷ đồng, bằng 76,67% dự toán Trung ương giao.

Đánh giá kết quả thu 8 tháng, ông Hà Minh Đức - Trưởng Thuế tỉnh Sơn La cho biết, kết quả trên cho thấy, nguồn thu từ hoạt động sản xuất, kinh doanh và các khoản thu thường xuyên đang giữ vai trò quan trọng trong cân đối ngân sách. Tuy nhiên, số thu thực tế so với dự toán chưa cao đặt ra yêu cầu cần phải tiếp tục rà soát từng nguồn thu, nhận diện dư địa còn lại và chủ động bù đắp những khoản giảm thu phát sinh từ việc điều chỉnh chính sách miễn, giảm thuế hỗ trợ doanh nghiệp, người nộp thuế.

Trước bối cảnh yêu cầu cần đẩy nhanh tiến độ hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2026, Thuế tỉnh Sơn La đang siết chặt quản lý thuế, tháo gỡ điểm nghẽn và đẩy mạnh chuyển đổi số, tạo nền tảng để tăng thu bền vững, kiểm soát nợ thuế và nâng cao chất lượng phục vụ người nộp thuế trên địa bàn.

Công chức Thuế tỉnh Lạng Sơn hỗ trợ người nộp thuế. Ảnh: CTV.

Theo đó, nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị phấn đấu thu hoàn thành và vượt dự toán 500 tỷ đồng trong tháng 9/2026, bao gồm: 22 tỷ đồng tiền sử dụng đất và 478 tỷ đồng từ thuế, phí và thu khác. Mục tiêu này không chỉ đặt ra yêu cầu về tiến độ thu, mà còn đòi hỏi công tác quản lý thuế phải bám sát thực tế địa bàn, bảo đảm khai thác đúng, đủ các nguồn thu và hạn chế thất thu.

Cùng với quản lý nguồn thu, công tác kiểm tra tiếp tục được đẩy nhanh. Trong tháng 8/2026, cơ quan Thuế hoàn thành 67 cuộc kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế, truy thu và xử phạt hơn 2,6 tỷ đồng, giảm khấu trừ 347 triệu đồng, giảm lỗ 9,77 tỷ đồng. Lũy kế từ đầu năm, đã hoàn thành 290 cuộc kiểm tra, truy thu và xử phạt trên 12,4 tỷ đồng, giảm khấu trừ trên 5,7 tỷ đồng và giảm lỗ trên 80,9 tỷ đồng.

Về công tác nợ thuế, tổng nợ thuế trên địa bàn tính đến ngày 31/8/2026 là 246,8 tỷ đồng, trong đó nợ khó thu 34,8 tỷ đồng, nợ có khả năng thu từ thuế, phí 60,5 tỷ đồng và nợ có khả năng thu từ đất 114,4 tỷ đồng. So với cuối năm 2025, quy mô nợ thuế tăng, cho thấy yêu cầu kiểm soát nợ mới phát sinh và thu hồi nợ cũ phải được đặt song hành với nhiệm vụ tăng thu ngân sách.

Để hoàn thành nhiệm vụ trong quý III và cả năm 2026, theo ông Đức, trong tháng 9/2026, Thuế tỉnh Sơn La xác định cần tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp quản lý nợ thuế, đồng thời rà soát việc tạm hoãn xuất cảnh đối với người nộp thuế thuộc diện áp dụng theo quy định mới, bảo đảm đúng đối tượng, hạn chế sai sót.

Cùng với đó, cơ quan Thuế tiếp tục triển khai cài đặt ứng dụng eTax Mobile, hỗ trợ hiệu quả người nộp thuế, đặc biệt là các hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh.