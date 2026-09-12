Thuế - Hải quan

Thuế tỉnh Lai Châu thu ngân sách 8 tháng đạt 81% dự toán

Đức Việt

Đức Việt

leducviettbtc@gmail.com
14:10 | 12/09/2026
(TBTCO) - Theo Thuế tỉnh Lai Châu, tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh trong tháng 8/2026 đạt 412,9 tỷ đồng; lũy kế 8 tháng năm 2026 thu 2.007,3 tỷ đồng, đạt 81% dự toán Trung ương giao và 73,6% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 11,7% so với cùng kỳ.
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Thuế tỉnh Lai Châu thu ngân sách 7 tháng đạt hơn 64% dự toán

Nếu không kể tiền sử dụng đất và xổ số, thu nội địa 8 tháng đạt 1.877,3 tỷ đồng, hoàn thành 83,3% dự toán Trung ương, 75,6% dự toán HĐND tỉnh và tăng 10,5% so với cùng kỳ.

Thuế tỉnh Lai Châu cho hay, kết quả trên cho thấy tiến độ thu ngân sách 8 tháng duy trì tích cực, đặc biệt, một số nguồn thu quan trọng tiếp tục đóng góp lớn cho ngân sách địa phương như: thu từ khu vực ngoài quốc doanh đạt 92,2% dự toán Trung ương; thu khác ngân sách đạt 151% dự toán Trung ương...

Trong tháng 9/2026, Thuế tỉnh Lai Châu đặt mục tiêu thu ngân sách đạt 350 tỷ đồng. Qua đó, nâng tổng thu 9 tháng lên khoảng 2.357,3 tỷ đồng, bằng 95% dự toán Trung ương giao, 86,4% dự toán HĐND tỉnh giao và tăng 7% so với cùng kỳ.

Thuế tỉnh Lai Châu thu ngân sách 8 tháng đạt 81% dự toán
Công chức Thuế tỉnh Lai Châu hỗ trợ người nộp thuế. Ảnh: CTV.

Để đạt mục tiêu này, giải pháp đặt ra trước hết là khai thác hiệu quả các nguồn thu còn tiềm năng. Đơn vị đẩy mạnh quản lý đối với hoạt động thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số, hộ và cá nhân kinh doanh, xây dựng cơ bản, khai thác tài nguyên và các khoản thu từ đất.

Việc lựa chọn các lĩnh vực trên cho thấy phạm vi quản lý thu đang được mở rộng theo sự dịch chuyển của hoạt động kinh tế. Trong đó, thương mại điện tử và kinh doanh trên nền tảng số đòi hỏi cơ quan Thuế phải tăng cường rà soát, đối chiếu thông tin để quản lý đúng doanh thu phát sinh.

Với hoạt động xây dựng cơ bản, tài nguyên và đất đai, yêu cầu đặt ra là phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan nhằm nắm bắt tiến độ dự án, hoạt động khai thác và thời điểm phát sinh nghĩa vụ tài chính.

Cùng với khai thác nguồn thu, Thuế tỉnh Lai Châu nhấn mạnh yêu cầu tập trung kiểm tra doanh nghiệp, lĩnh vực và ngành nghề có rủi ro cao về thuế, hóa đơn hoặc có dấu hiệu kê khai chưa đầy đủ. Hoạt động kiểm tra phải đúng đối tượng, nội dung, trình tự và thời gian; các khoản truy thu, tiền chậm nộp và tiền phạt sau kiểm tra phải được đôn đốc nộp đầy đủ vào ngân sách.

Công tác chống thất thu trong tháng 9 cũng được thực hiện theo hướng tăng cường phối hợp liên ngành, rà soát để không bỏ sót nguồn thu, kiểm soát vi phạm về hóa đơn và kịp thời xử lý các khoản phải nộp ngân sách./.

Trong những tháng cuối năm, Thuế tỉnh Lai Châu xác định tiếp tục phổ biến kịp thời chính sách mới, đa dạng hóa hình thức hướng dẫn và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, hộ, cá nhân thực hiện thủ tục thuế điện tử. Những khó khăn, vướng mắc phát sinh được tiếp nhận và giải đáp kịp thời, qua đó nâng cao mức độ tuân thủ của người nộp thuế.
Đức Việt
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