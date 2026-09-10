Thuế - Hải quan

Thuế tỉnh Lạng Sơn thu ngân sách 8 tháng đạt gần 4.000 tỷ đồng

Đức Việt

Đức Việt

leducviettbtc@gmail.com
19:32 | 10/09/2026
(TBTCO) - Lũy kế 8 tháng năm 2026, Thuế tỉnh Lạng Sơn thu ngân sách được 3.974,2 tỷ đồng, đạt 105,3% dự toán, tăng 46,6% so với cùng kỳ năm 2025.
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Thuế tỉnh Lạng Sơn thu nội địa 6 tháng đạt hơn 74% dự toán

Báo cáo của Thuế tỉnh Lạng Sơn cho thấy, trong cơ cấu số thu 8 tháng, khu vực doanh nghiệp ngoài quốc doanh được 990,8 tỷ đồng, đạt 118,2% dự toán, tăng 86,1% so với cùng kỳ; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được 12,9 tỷ đồng, đạt 107,5% dự toán, tăng 32,1%. Đây là hai khu vực có số thu đạt và vượt dự toán, đóng góp tích cực vào kết quả chung.

Kết quả trên cho thấy động lực tăng thu đang tập trung rõ hơn ở khu vực doanh nghiệp ngoài quốc doanh. Đây là những nguồn thu cần tiếp tục được theo dõi và khai thác trong những tháng cuối năm.

Bên cạnh đó, khu vực doanh nghiệp nhà nước trung ương mới thu được 138,5 tỷ đồng, đạt 59,4% dự toán; khu vực doanh nghiệp nhà nước địa phương được 30,1 tỷ đồng, đạt 68,3% dự toán…

Thuế tỉnh Lạng Sơn thu ngân sách 8 tháng đạt gần 4.000 tỷ đồng
Công chức Thuế cơ sở 5 tỉnh Lạng Sơn hướng dẫn người nộp thuế thực hiện nộp thuế trên ứng dụng eTax Mobile. Ảnh: CTV.

Đánh giá kết quả thu ngân sách 8 tháng, ông Nguyễn Văn Điều - Trưởng Thuế tỉnh Lạng Sơn cho biết, về cơ bản các chỉ tiêu bảo đảm hoàn thành theo tiến độ dự toán được giao. Theo đó, cơ quan Thuế tiếp tục tập trung quản lý các nguồn thu, đồng thời theo dõi những khu vực có tiến độ thấp để có giải pháp quản lý phù hợp.

Cùng với kết quả thu, công tác quản lý thuế được triển khai theo từng chức năng, trong đó trọng tâm là quản lý người nộp thuế, kiểm soát hồ sơ khai thuế, kiểm tra và quản lý rủi ro. Trong đó, tỷ lệ hồ sơ khai thuế đã nộp trên số phải nộp đạt 96,8%, trong đó tỷ lệ hồ sơ nộp đúng hạn đạt 95,6%. Đối với hồ sơ chậm nộp, cơ quan Thuế đã xử phạt 496/1.953 lượt, với số tiền phạt 1,6 tỷ đồng.

Về quản lý rủi ro, đơn vị tiếp tục tập trung vào các hồ sơ, hóa đơn và người nộp thuế có dấu hiệu bất thường. Trong tháng 8, Thuế tỉnh Lạng Sơn đã ban hành 42 thông báo giải trình đối với người nộp thuế thuộc diện kiểm tra hồ sơ tại trụ sở cơ quan Thuế, nâng số lũy kế lên 313 thông báo.

Đối với nhóm doanh nghiệp có cảnh báo sử dụng hóa đơn và kiểm soát theo hệ số K vượt mức cảnh báo, có 67 doanh nghiệp với 1.291 lượt cảnh báo, trong đó 140 lượt đã xử lý và 1.151 lượt đang chờ kết quả giải trình. Điều này cho thấy quản lý rủi ro đang được chuyển mạnh theo hướng sàng lọc đối tượng có dấu hiệu bất thường để tập trung nguồn lực kiểm tra, thay vì dàn trải.

Công tác kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế trong 8 tháng hoàn thành 195 cuộc. Số tiền phải nộp sau kiểm tra đạt 8,4 tỷ đồng, bình quân 77 triệu đồng mỗi cuộc. Đây là điểm cần được lưu ý trong những tháng cuối năm, bởi hiệu quả kiểm tra không chỉ nằm ở số cuộc hoàn thành mà còn ở khả năng phát hiện, xử lý và thu hồi các khoản phải nộp vào ngân sách./.

Theo Trưởng Thuế tỉnh Lạng Sơn, tính đến ngày 27/8, tổng nợ thuế là 458 tỷ đồng, trong đó nợ có khả năng thu 409,5 tỷ đồng, chiếm 89,4%; nợ khó thu 43,2 tỷ đồng và nợ đang xử lý 5,3 tỷ đồng. So với ngày 31/7, tổng nợ đã giảm 5,1 tỷ đồng, tương ứng 1,1%. Như vậy, nợ có khả năng thu vẫn chiếm tỷ trọng rất lớn trong tổng số nợ thuế. Trong những tháng cuối năm, đơn vị tăng cường đôn đốc, áp dụng các biện pháp thu hồi nợ phù hợp để đạt mục tiêu thu nợ đề ra.
Đức Việt
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