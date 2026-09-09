Thuế - Hải quan

Thuế tỉnh Thanh Hóa tăng cường trao đổi, cung cấp thông tin, đấu tranh phòng, chống tội phạm thuế

Văn Tuấn

Văn Tuấn

tuantbtc@gmail.com
08:45 | 09/09/2026
(TBTCO) - Thuế tỉnh Thanh Hóa xác định việc trao đổi và cung cấp thông tin với các cơ quan chức năng là nhiệm vụ quan trọng, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, phòng ngừa và đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thuế, hóa đơn, chứng từ và hoạt động sản xuất, kinh doanh.
aa

Trưởng Thuế tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Văn Thủy cho rằng, cùng với sự phát triển nhanh của hoạt động sản xuất, kinh doanh, các hành vi vi phạm pháp luật trong một số lĩnh vực kinh tế, tài chính, thương mại, bảo hiểm và quản lý nhà nước cũng có chiều hướng diễn biến phức tạp, phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, điều này đòi hỏi các cơ quan chức năng phải chủ động hơn trong trao đổi thông tin, phối hợp xử lý và nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa.

Thuế tỉnh Thanh Hóa tăng cường trao đổi, cung cấp thông tin, đấu tranh phòng, chống tội phạm thuế
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Thanh tra tỉnh, Thuế tỉnh, Sở Công Thương và Bảo hiểm xã hội tỉnh Thanh Hóa ký kết quy chế phối hợp. Ảnh: Nguyễn Thúy

Theo đó, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Thanh tra tỉnh, Thuế tỉnh, Sở Công Thương và Bảo hiểm xã hội tỉnh Thanh Hóa đã thống nhất ký kết quy chế phối hợp trong trao đổi, cung cấp thông tin, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố. Quy chế phối hợp có ý nghĩa thiết thực, tạo cơ sở để các cơ quan tăng cường kết nối, chia sẻ thông tin và phối hợp xử lý vụ việc theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao.

Theo quy chế được ký kết, các cơ quan, đơn vị thống nhất tăng cường phối hợp các nội dung: Phối hợp trong việc thụ lý, giải quyết tin tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố; phối hợp trong việc xử lý các thông tin vụ việc có thể có dấu hiệu tội phạm và phối hợp trong việc trao đổi thông tin các vụ việc phức tạp, hậu quả nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn, dư luận xã hội đặc biệt quan tâm.

Ông Nguyễn Văn Thủy cho biết, là một trong những cơ quan tham gia ký kết, Thuế tỉnh Thanh Hóa xác định việc chủ động phối hợp, trao đổi và cung cấp thông tin với các cơ quan chức năng là nhiệm vụ quan trọng, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, phòng ngừa và đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thuế, hóa đơn, chứng từ và hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Đối với ngành Thuế, công tác phối hợp liên ngành góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong chấp hành pháp luật thuế; nâng cao hiệu quả quản lý hóa đơn, chứng từ; phòng ngừa các hành vi gian lận, trốn thuế và các hành vi vi phạm khác trong lĩnh vực thuế theo quy định của pháp luật. Qua đó, góp phần bảo vệ nguồn thu ngân sách nhà nước, bảo đảm môi trường sản xuất, kinh doanh minh bạch, công bằng.

Trong thời gian tới, Thuế tỉnh Thanh Hóa sẽ tiếp tục thực hiện đầy đủ các nội dung của quy chế phối hợp; nâng cao trách nhiệm của các đơn vị, bộ phận trong việc trao đổi, cung cấp và tiếp nhận thông tin; bảo đảm thông tin được xử lý kịp thời, đúng quy định. Đồng thời, tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng trong xác minh, xử lý những vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật thuộc phạm vi, chức năng, nhiệm vụ được giao.

Việc ký kết quy chế phối hợp giữa Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Thanh tra tỉnh, Thuế tỉnh, Sở Công thương và Bảo hiểm xã hội tỉnh Thanh Hóa thể hiện tinh thần trách nhiệm và quyết tâm của các đơn vị trong việc thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phòng, chống tội phạm trong tình hình mới. Mỗi cơ quan phát huy chức năng, nhiệm vụ và thế mạnh chuyên môn của mình, đồng thời tăng cường phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Triển khai hiệu quả quy chế phối hợp trên tinh thần chủ động, kịp thời, chặt chẽ, hiệu quả; không chồng chéo góp phần xây dựng cơ chế phối hợp liên ngành ngày càng đồng bộ, thực chất và hiệu quả, nâng cao năng lực phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật; qua đó góp phần giữ vững an ninh, trật tự, bảo đảm môi trường kinh doanh lành mạnh, tạo nền tảng thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của tỉnh Thanh Hóa trong giai đoạn mới./.

Văn Tuấn
Từ khóa:
Thuế tỉnh Thanh Hóa phòng chống tội phạm thuế Quy chế phối hợp liên ngành trao đổi cung cấp thông tin thuế vi phạm pháp luật lĩnh vực thuế gian lận trốn thuế bảo vệ nguồn thu ngân sách nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước phòng ngừa hành vi vi phạm thuế

Bài liên quan

Thuế tỉnh Thanh Hóa công bố 88 chủ nhân trúng thưởng hóa đơn may mắn

Thuế tỉnh Thanh Hóa công bố 88 chủ nhân trúng thưởng hóa đơn may mắn

Hơn 100 nghìn mã số thuế trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa cần làm sạch

Hơn 100 nghìn mã số thuế trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa cần làm sạch

Thuế tỉnh Thanh Hóa tăng tốc làm sạch mã số thuế, nâng cao hiệu quả quản lý thuế

Thuế tỉnh Thanh Hóa tăng tốc làm sạch mã số thuế, nâng cao hiệu quả quản lý thuế

Dành cho bạn

Ngày 9/9: Giá cao su trên sàn SHFE và SGX tiếp đà tăng mạnh

Ngày 9/9: Giá cao su trên sàn SHFE và SGX tiếp đà tăng mạnh

Ngày 9/9: Giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long đồng loạt giảm

Ngày 9/9: Giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long đồng loạt giảm

Doanh nghiệp FDI hiến kế thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 10-NQ/TW

Doanh nghiệp FDI hiến kế thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 10-NQ/TW

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 tại Ấn Độ

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 tại Ấn Độ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Duma Quốc gia Nga

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Duma Quốc gia Nga

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự khai trương Không gian Di sản và Kết nối văn hóa Việt - Nga

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự khai trương Không gian Di sản và Kết nối văn hóa Việt - Nga

Đọc thêm

Chính phủ biểu dương lực lượng Công an và Hải quan tham gia triệt phá chuyên án 1,16 tấn Ketamine trên biển

Chính phủ biểu dương lực lượng Công an và Hải quan tham gia triệt phá chuyên án 1,16 tấn Ketamine trên biển

(TBTCO) - Phối hợp triệt phá thành công Chuyên án 126MT, bắt giữ 9 đối tượng cùng 1,16 tấn Ketamine trên biển, các lực lượng Công an và Hải quan... vừa vinh dự nhận Thư khen từ Lãnh đạo Chính phủ vì thành tích xuất sắc trong phòng, chống tội phạm ma túy xuyên quốc gia.
Doanh nghiệp tuân thủ tốt pháp luật thuế phải được phục vụ nhanh hơn, thuận lợi hơn

Doanh nghiệp tuân thủ tốt pháp luật thuế phải được phục vụ nhanh hơn, thuận lợi hơn

(TBTCO) - Quan điểm nhất quán trong công tác cải cách của ngành Thuế là doanh nghiệp tuân thủ tốt phải được phục vụ nhanh hơn, thuận lợi hơn và giảm tối đa chi phí tuân thủ. Đồng thời, các hành vi gian lận phải được phát hiện sớm và xử lý kịp thời để bảo đảm môi trường kinh doanh công bằng, minh bạch.
Hải quan lý giải đề xuất giảm ngưỡng miễn thuế hàng giá trị nhỏ

Hải quan lý giải đề xuất giảm ngưỡng miễn thuế hàng giá trị nhỏ

Trước thực trạng hàng nhập khẩu giá trị nhỏ tràn ngập các sàn thương mại điện tử gây nguy cơ thất thu ngân sách và mất cân bằng thị trường, Cục Hải quan đã làm rõ chi tiết đề xuất mới của Bộ Tài chính về việc siết chặt định mức miễn thuế. Theo đó, dự kiến áp dụng thống nhất ở mức 100.000 đồng/lần nhập khẩu.
Cục Thuế tham dự Hội nghị thường niên SGATAR lần thứ 55

Cục Thuế tham dự Hội nghị thường niên SGATAR lần thứ 55

(TBTCO) - Ngày 8/9/2026, tại Singapore, Hội nghị thường niên lần thứ 55 của Nhóm Nghiên cứu và Quản lý thuế châu Á - Thái Bình Dương (SGATAR) chính thức khai mạc. Đoàn Cục Thuế Việt Nam do Phó Cục trưởng Mai Sơn làm Trưởng đoàn tham dự hội nghị.
Giao thương tăng trưởng, thu ngân sách qua Hải quan Tân Sơn Nhất chạm mốc 75% kế hoạch năm

Giao thương tăng trưởng, thu ngân sách qua Hải quan Tân Sơn Nhất chạm mốc 75% kế hoạch năm

(TBTCO) - Đà tăng trưởng tích cực của lượng hành khách xuất nhập cảnh cùng kim ngạch hàng hóa qua cửa ngõ hàng không lớn nhất cả nước đã giúp Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất tăng tốc thu ngân sách, hoàn thành 74,72% chỉ tiêu kế hoạch cả năm 2026.
Chủ động đồng hành cùng địa phương, Hải quan khu vực XIV thu ngân sách vượt dự toán

Chủ động đồng hành cùng địa phương, Hải quan khu vực XIV thu ngân sách vượt dự toán

(TBTCO) - Nhờ tính toán sát kịch bản tăng trưởng kinh tế địa phương và chủ động đồng hành cùng doanh nghiệp, Chi cục Hải quan khu vực XIV đã đưa tổng thu ngân sách cán mốc gần 669 tỷ đồng, vượt chỉ tiêu pháp lệnh cả năm 2026 trước thời hạn.
Hải quan thu ngân sách vượt 352.000 tỷ đồng

Hải quan thu ngân sách vượt 352.000 tỷ đồng

(TBTCO) - Dù số thu tháng 8 có xu hướng giảm nhẹ so với tháng trước, lũy kế 8 tháng năm 2026 của Cục Hải quan vẫn ghi nhận mức tăng ấn tượng 17,4%, đạt hơn 78% dự toán cả năm. Kết quả nổi bật này vừa được đưa ra tại Hội nghị giao ban triển khai nhiệm vụ công tác tháng 9 diễn ra chiều 7/9/2026.
Quốc dân hiểu thuế - cầu nối lan tỏa chính sách thuế đến người dân

Quốc dân hiểu thuế - cầu nối lan tỏa chính sách thuế đến người dân

(TBTCO) - “Quốc dân hiểu thuế” là chương trình truyền hình đầu tiên về phổ cập kiến thức thuế cho người dân, phát sóng vào tối Chủ nhật hằng tuần trên VTV1. Với cách tiếp cận hiện đại, gần gũi và đa nền tảng, chương trình “Quốc dân hiểu thuế” kỳ vọng trở thành kênh thông tin chính thống giúp người dân hiểu đúng, thực hiện đúng chính sách thuế; đồng thời góp phần xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật, tăng cường tính minh bạch của nền kinh tế và thúc đẩy sự phát triển bền vững của đất nước.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Thuế tỉnh Thanh Hóa tăng cường trao đổi, cung cấp thông tin, đấu tranh phòng, chống tội phạm thuế

Thuế tỉnh Thanh Hóa tăng cường trao đổi, cung cấp thông tin, đấu tranh phòng, chống tội phạm thuế

Infographics: Những điểm sáng kinh tế Việt Nam 8 tháng năm 2026 qua các con số

Infographics: Những điểm sáng kinh tế Việt Nam 8 tháng năm 2026 qua các con số

Tỷ giá USD hôm nay (9/9): Tỷ giá trung tâm rời mốc 25.600 đồng, kỳ vọng ECB tăng lãi suất gây sức ép lên USD

Tỷ giá USD hôm nay (9/9): Tỷ giá trung tâm rời mốc 25.600 đồng, kỳ vọng ECB tăng lãi suất gây sức ép lên USD

Giá vàng hôm nay ngày 9/9: Vàng thế giới giảm mạnh, vàng trong nước quay đầu giảm

Giá vàng hôm nay ngày 9/9: Vàng thế giới giảm mạnh, vàng trong nước quay đầu giảm

Ngày 9/9: Giá cà phê điều chỉnh giảm, hồ tiêu đi ngang

Ngày 9/9: Giá cà phê điều chỉnh giảm, hồ tiêu đi ngang

Đơn hàng xuất khẩu cuối năm: Triển vọng đi kèm thách thức

Đơn hàng xuất khẩu cuối năm: Triển vọng đi kèm thách thức

Nhanh chóng đưa vốn đầu tư công vào guồng tăng trưởng

Nhanh chóng đưa vốn đầu tư công vào guồng tăng trưởng

Hải quan sân bay quốc tế Nội Bài: Giữ nhịp thông quan, chủ động kiểm soát chặt chẽ

Hải quan sân bay quốc tế Nội Bài: Giữ nhịp thông quan, chủ động kiểm soát chặt chẽ

Ngày 9/9: Giá heo hơi chưa xuất hiện biến động lớn

Ngày 9/9: Giá heo hơi chưa xuất hiện biến động lớn

Ngày 7/9: Giá heo hơi trên cả nước ổn định đến tăng nhẹ

Ngày 7/9: Giá heo hơi trên cả nước ổn định đến tăng nhẹ

Tỷ giá USD hôm nay (8/9): USD đồng loạt đi xuống, đồng Yên lên đỉnh 6 tháng sau 98 tỷ USD can thiệp

Tỷ giá USD hôm nay (8/9): USD đồng loạt đi xuống, đồng Yên lên đỉnh 6 tháng sau 98 tỷ USD can thiệp

Ngày 8/9: Giá heo hơi trên cả nước tiếp tục giữ xu hướng ổn định

Ngày 8/9: Giá heo hơi trên cả nước tiếp tục giữ xu hướng ổn định

Tỷ giá USD hôm nay (7/9): Tỷ giá trung tâm tăng đầu tuần, CPI Mỹ trở thành tâm điểm trước cuộc họp của Fed

Tỷ giá USD hôm nay (7/9): Tỷ giá trung tâm tăng đầu tuần, CPI Mỹ trở thành tâm điểm trước cuộc họp của Fed

Giá vàng hôm nay ngày 8/9: Giá vàng thế giới và trong nước đồng loạt giảm

Giá vàng hôm nay ngày 8/9: Giá vàng thế giới và trong nước đồng loạt giảm

Ngày 7/9: Giá cà phê đảo chiều giảm, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 7/9: Giá cà phê đảo chiều giảm, hồ tiêu neo ở mức cao

Giá vàng hôm nay ngày 7/9: Vàng nhẫn cao hơn vàng miếng 2,4 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 7/9: Vàng nhẫn cao hơn vàng miếng 2,4 triệu đồng/lượng

Hé lộ phương án mở rộng cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ lên 6 làn xe

Hé lộ phương án mở rộng cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ lên 6 làn xe

Giá dầu thế giới tiếp tục tăng khi dòng chảy qua Hormuz gián đoạn

Giá dầu thế giới tiếp tục tăng khi dòng chảy qua Hormuz gián đoạn