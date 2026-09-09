Thuế tỉnh Thanh Hóa tăng cường trao đổi, cung cấp thông tin, đấu tranh phòng, chống tội phạm thuế

Trưởng Thuế tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Văn Thủy cho rằng, cùng với sự phát triển nhanh của hoạt động sản xuất, kinh doanh, các hành vi vi phạm pháp luật trong một số lĩnh vực kinh tế, tài chính, thương mại, bảo hiểm và quản lý nhà nước cũng có chiều hướng diễn biến phức tạp, phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, điều này đòi hỏi các cơ quan chức năng phải chủ động hơn trong trao đổi thông tin, phối hợp xử lý và nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa.

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Thanh tra tỉnh, Thuế tỉnh, Sở Công Thương và Bảo hiểm xã hội tỉnh Thanh Hóa ký kết quy chế phối hợp. Ảnh: Nguyễn Thúy

Theo đó, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Thanh tra tỉnh, Thuế tỉnh, Sở Công Thương và Bảo hiểm xã hội tỉnh Thanh Hóa đã thống nhất ký kết quy chế phối hợp trong trao đổi, cung cấp thông tin, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố. Quy chế phối hợp có ý nghĩa thiết thực, tạo cơ sở để các cơ quan tăng cường kết nối, chia sẻ thông tin và phối hợp xử lý vụ việc theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao.

Theo quy chế được ký kết, các cơ quan, đơn vị thống nhất tăng cường phối hợp các nội dung: Phối hợp trong việc thụ lý, giải quyết tin tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố; phối hợp trong việc xử lý các thông tin vụ việc có thể có dấu hiệu tội phạm và phối hợp trong việc trao đổi thông tin các vụ việc phức tạp, hậu quả nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn, dư luận xã hội đặc biệt quan tâm.

Ông Nguyễn Văn Thủy cho biết, là một trong những cơ quan tham gia ký kết, Thuế tỉnh Thanh Hóa xác định việc chủ động phối hợp, trao đổi và cung cấp thông tin với các cơ quan chức năng là nhiệm vụ quan trọng, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, phòng ngừa và đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thuế, hóa đơn, chứng từ và hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Đối với ngành Thuế, công tác phối hợp liên ngành góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong chấp hành pháp luật thuế; nâng cao hiệu quả quản lý hóa đơn, chứng từ; phòng ngừa các hành vi gian lận, trốn thuế và các hành vi vi phạm khác trong lĩnh vực thuế theo quy định của pháp luật. Qua đó, góp phần bảo vệ nguồn thu ngân sách nhà nước, bảo đảm môi trường sản xuất, kinh doanh minh bạch, công bằng.

Trong thời gian tới, Thuế tỉnh Thanh Hóa sẽ tiếp tục thực hiện đầy đủ các nội dung của quy chế phối hợp; nâng cao trách nhiệm của các đơn vị, bộ phận trong việc trao đổi, cung cấp và tiếp nhận thông tin; bảo đảm thông tin được xử lý kịp thời, đúng quy định. Đồng thời, tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng trong xác minh, xử lý những vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật thuộc phạm vi, chức năng, nhiệm vụ được giao.

Việc ký kết quy chế phối hợp giữa Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Thanh tra tỉnh, Thuế tỉnh, Sở Công thương và Bảo hiểm xã hội tỉnh Thanh Hóa thể hiện tinh thần trách nhiệm và quyết tâm của các đơn vị trong việc thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phòng, chống tội phạm trong tình hình mới. Mỗi cơ quan phát huy chức năng, nhiệm vụ và thế mạnh chuyên môn của mình, đồng thời tăng cường phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Triển khai hiệu quả quy chế phối hợp trên tinh thần chủ động, kịp thời, chặt chẽ, hiệu quả; không chồng chéo góp phần xây dựng cơ chế phối hợp liên ngành ngày càng đồng bộ, thực chất và hiệu quả, nâng cao năng lực phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật; qua đó góp phần giữ vững an ninh, trật tự, bảo đảm môi trường kinh doanh lành mạnh, tạo nền tảng thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của tỉnh Thanh Hóa trong giai đoạn mới./.