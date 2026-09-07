Thị trường

Giá dầu thế giới tiếp tục tăng khi dòng chảy qua Hormuz gián đoạn

Văn Nam

Văn Nam

leducviettbtc@gmail.com
14:27 | 07/09/2026
(TBTCO) - Giá dầu thế giới tiếp tục tăng trong ngày hôm nay khi dòng chảy qua Hormuz gián đoạn, dầu WTI vượt 91 USD/thùng; dầu Brent vượt 96 USD/thùng.
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Giá dầu thế giới đồng loạt tăng trong phiên sáng đầu tuần. Cụ thể, dầu WTI ở mức 91,94 USD/thùng, tăng 0,46 USD/thùng, tương ứng tăng 0,5% so với mức đóng cửa ở phiên liền trước; dầu Brent ở mức 96,58 USD/thùng, tăng 0,73 USD/thùng, tương ứng tăng 0,76%.

Giá dầu tăng mạnh trong tuần qua chủ yếu do căng thẳng tại eo biển Hormuz tiếp tục leo thang, làm gia tăng nguy cơ gián đoạn nguồn cung. Trong khi đó, nguồn cung diesel từ Nga và Trung Đông suy giảm đúng lúc nhu cầu theo mùa tăng lên, khiến thị trường ngày càng thiếu hụt.

Giá dầu thế giới tiếp tục tăng khi dòng chảy qua Hormuz gián đoạn
Giá dầu tiếp tục tăng trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông leo thang. Ảnh: TL.

Tại Trung Đông, căng thẳng Mỹ - Iran gia tăng trở lại, khiến hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz gặp nhiều khó khăn. Dữ liệu thực tế cho thấy, trong giai đoạn từ ngày 1/9 đến nay, chỉ ghi nhận 4 - 9 lượt tàu. Trước nguy cơ tên lửa, máy bay không người lái và thủy lôi đe dọa an toàn hàng hải, các hãng vận tải biển buộc phải đánh giá lại rủi ro và thu hẹp hoạt động. Việc tuyến hàng hải huyết mạch này bị gián đoạn nghiêm trọng làm gia tăng lo ngại về nguồn cung, đồng thời đẩy phần bù rủi ro địa chính trị lên cao, qua đó hỗ trợ giá dầu.

Tình hình tại eo biển Hormuz tiếp tục làm trầm trọng thêm tình trạng thắt chặt của thị trường diesel. Nguồn cung diesel toàn cầu vốn đã chịu sức ép khi Nga duy trì hạn chế xuất khẩu, trong khi xung đột tại Trung Đông tiếp tục làm gián đoạn dòng sản phẩm lọc dầu từ khu vực này.

Dòng chảy dầu qua Hormuz tiếp tục bị gián đoạn, buộc các quốc gia châu Á phải tìm kiếm nguồn cung thay thế. Lưu lượng dầu thực tế qua eo biển này trong quý III ước tính chỉ còn khoảng 20% so với trước xung đột. Nguồn cung thiếu hụt chưa thể bù đắp ngay, trong khi chi phí vận chuyển và bảo hiểm cùng tăng cao, đẩy giá dầu lên thêm một bước. Bên cạnh những lo ngại về bất ổn chính trị, giá dầu còn phải cộng thêm phần bù rủi ro do nguồn cung và hoạt động vận chuyển qua Hormuz bị gián đoạn.

Tại Mỹ, tồn kho diesel trong tuần kết thúc ngày 28/8 giảm xuống 94,2 triệu thùng, thấp hơn 12,2 triệu thùng so với cùng kỳ năm trước và nằm dưới vùng thấp nhất của mức trung bình 5 năm. Trong khi đó, nhu cầu diesel được dự báo tiếp tục tăng trong những tháng tới khi bước vào mùa thu hoạch, mùa sưởi ấm và giai đoạn vận tải cuối năm.

Nguồn cung hạn chế trong khi nhu cầu theo mùa tăng khiến thị trường diesel ngày càng căng thẳng, đẩy giá diesel và crack spread diesel tăng mạnh. Diễn biến này đồng thời tạo thêm động lực để các nhà máy lọc dầu duy trì công suất cao, qua đó hỗ trợ nhu cầu dầu thô.

Như vậy, tình trạng thiếu hụt diesel không chỉ đẩy giá các sản phẩm lọc dầu tăng mạnh, mà còn tạo thêm nhu cầu đối với dầu thô, qua đó trở thành một trong những yếu tố khuếch đại đà tăng của giá dầu trong tuần qua.

Tuy nhiên, một số yếu tố đang tạo nền tảng cho sự thay đổi cấu trúc của thị trường dầu trong trung và dài hạn. Thỏa thuận mới tại Venezuela mở ra khả năng thu hút thêm vốn và công nghệ, qua đó thúc đẩy sản lượng dầu trong những năm tới.

Trong khi đó, nhu cầu dầu tại Trung Quốc có dấu hiệu suy yếu khi tiêu thụ dầu giảm 9% so với cùng kỳ trong quý II/2026, trong bối cảnh xe điện tiếp tục thay thế nhiên liệu truyền thống. Bên cạnh đó, các quốc gia nhập khẩu và xuất khẩu dầu đang đẩy mạnh đa dạng hóa nguồn cung, đầu tư vào đường ống và cảng thay thế nhằm giảm phụ thuộc vào eo biển Hormuz. Những yếu tố này chưa tạo tác động lớn trong ngắn hạn, nhưng có thể làm giảm mức độ nhạy cảm của thị trường dầu trước các cú sốc nguồn cung từ Hormuz trong dài hạn./.

Văn Nam
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