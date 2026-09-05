Thị trường

Hơn 250 gian hàng công nghệ hội tụ tại Global Marintech Expo 2026

Nguyên Phương

Nguyên Phương

hanh.tbtc@gmail.com
17:23 | 05/09/2026
(TBTCO) - Triển lãm quốc tế về Khoa học Công nghệ và Nuôi trồng thủy sản Việt Nam 2026 - Global Marintech Expo 2026 sẽ diễn ra từ ngày 18-20/11 tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia VEC (Hà Nội), quy tụ hơn 250 gian hàng của doanh nghiệp trong và ngoài nước, cùng sự tham gia của 20-30 quốc gia và vùng lãnh thổ, hướng tới thúc đẩy ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số và phát triển bền vững ngành nuôi trồng thủy sản.
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Đó là thông tin tại cuộc họp báo Triển lãm quốc tế về Khoa học Công nghệ và Nuôi trồng thủy sản Việt Nam 2026 - Global Marintech Expo 2026 do Cục Thủy sản và kiểm ngư (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), Hội Thủy sản Việt Nam và Hiệp hội Nuôi biển Việt Nam phối hợp tổ chức chiều 5/9.

Phát biểu tại cuộc họp báo, ông Phùng Đức Tiến - nguyên Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường - Chủ tịch Hội Thủy sản Việt Nam chia sẻ, đây là triển lãm quốc tế chuyên ngành đầu tiên tại Việt Nam tập trung toàn diện vào lĩnh vực nuôi biển công nghiệp, công nghệ biển và phát triển kinh tế biển bền vững.

Sự kiện mở ra không gian kết nối đa chiều giữa cơ quan quản lý, tổ chức quốc tế, viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp, nhà đầu tư và cộng đồng ngư dân, thúc đẩy chia sẻ tri thức, hợp tác công nghệ, kết nối thương mại và hình thành những cơ hội phát triển mới cho ngành kinh tế biển.

Triển lãm quốc tế về Khoa học Công nghệ và Nuôi trồng thủy sản Việt Nam 2026
Các đại biểu ấn nút khởi động Triển lãm quốc tế về Khoa học Công nghệ và Nuôi trồng thủy sản Việt Nam 2026. Ảnh: Nguyên Phương

Theo Ban tổ chức Global Marintech Expo 2026, triển lãm được tổ chức với 6 khu vực triển lãm, bao quát các mắt xích quan trọng trong chuỗi giá trị thủy sản gồm: Công nghệ nuôi trồng thủy sản; con giống và công nghệ di truyền; thức ăn và chế phẩm sinh học; thiết bị và cơ giới hóa; chế biến và truy xuất nguồn gốc; khu gian hàng quốc gia.

Với diện tích hơn 50.000m2 và hơn 250 gian hàng của các doanh nghiệp trong và ngoài nước, triển lãm dự kiến thu hút 8.000 - 10.000 khách tham quan chuyên ngành cùng với sự tham gia của 20-30 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đây sẽ là không gian giao thương, giới thiệu công nghệ và kết nối doanh nghiệp, chuyên gia, nhà đầu tư trong nước và quốc tế. Triển lãm dự kiến diễn ra từ ngày 18 đến 20/11/2026.

Trong khuôn khổ triển lãm sẽ diễn ra các sự kiện: “Diễn đàn tri thức - Nơi định hình tương lai”; Chương trình kết nối đầu tư và thương mại quốc tế - chương trình hướng tới hình thành những kết nối thực chất giữa nguồn vốn-công nghệ-doanh nghiệp-địa phương.

Thông tin thêm về triển lãm, ông Nguyễn Hữu Dũng - Tổng thư ký Hội Thủy sản Việt Nam cho biết, một trong những mục tiêu của triển lãm là thu hút nhiều công nghệ nuôi thủy sản để các doanh nghiệp Việt Nam, cũng như các nhà đầu tư, có cơ hội tiếp cận. Ngay cả những nhà đầu tư chưa có kinh nghiệm trong lĩnh vực thủy sản, nếu thấy công nghệ phù hợp và có nguồn lực đầu tư, cũng có thể tham gia, qua đó góp phần thúc đẩy ngành phát triển.

“Đây là triển lãm về công nghệ, vì vậy việc tìm hiểu công nghệ không nhất thiết phải đến trực tiếp các vùng biển, vùng vịnh hay các địa phương có hoạt động nuôi biển, mà có thể đến triển lãm để học tập, tiếp cận các công nghệ”- ông Dũng nói.

Theo ông Dũng, xác định công nghệ là trọng tâm, một điểm nhấn của triển lãm năm nay là ban tổ chức mời 3 quốc gia có thế mạnh về nuôi biển tham dự, gồm Na Uy, Israel và Trung Quốc.

Bên cạnh đó, triển lãm có khu vực ngoài trời rộng gần 4ha sẽ dành cho trưng bày, trình diễn các mô hình nuôi biển. Các mô hình có thể bao gồm hệ thống lồng nuôi trên cạn, qua đó trình diễn các thao tác từ khâu kiểm soát, nuôi, cho ăn đến tự động hóa. Ngoài không gian trưng bày và trình diễn công nghệ, Ban tổ chức cũng bố trí khu ẩm thực để trải nghiệm các sản phẩm đặc sản của thủy sản Việt Nam.

Ngày 28/7/2026, Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành Nghị quyết số 20-NQ/TW về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh. Trong đó, một điểm nổi bật của Nghị quyết 20-NQ/TW là việc xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nguồn nhân lực chất lượng cao là động lực chính của quá trình xây dựng quốc gia biển mạnh.
Nguyên Phương
Từ khóa:
triển lãm quốc tế khoa học và công nghệ thủy sản

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