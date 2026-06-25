ProPak Hanoi 2026: Điểm hẹn công nghệ chế biến, đóng gói

Đó là thông tin tại cuộc họp báo công bố Triển lãm quốc tế về công nghệ xử lý, chế biến và đóng gói (ProPak Hanoi 2026) do Informa Markets Việt Nam tổ chức sáng ngày 25/6.

Bà Annie Trần - Quản lý Dự án Cao cấp của Informa Markets Việt Nam phát biểu tại cuộc họp báo. Ảnh: Nguyên Phương

Phát biểu tại cuộc họp báo, bà Annie Trần - Quản lý Dự án Cao cấp Informa Markets Việt Nam, cho biết ngành sản xuất Việt Nam đang bước vào giai đoạn cạnh tranh mới, trong đó lợi thế không chỉ đến từ chi phí hay quy mô mà còn phụ thuộc vào hiệu suất vận hành, năng lực ứng dụng công nghệ, chất lượng sản phẩm và phát triển bền vững. Vì vậy, công nghệ chế biến và đóng gói ngày càng giữ vai trò chiến lược, giúp doanh nghiệp tối ưu chi phí, nâng cao năng lực cạnh tranh và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Theo bà Annie Trần, miền Bắc đang trở thành động lực tăng trưởng quan trọng của ngành sản xuất nhờ dòng vốn FDI, sự mở rộng các khu công nghiệp và nhu cầu đầu tư ngày càng lớn trong lĩnh vực thực phẩm, đồ uống. Điều này kéo theo nhu cầu mạnh mẽ về các giải pháp chế biến, đóng gói, tự động hóa, chuỗi lạnh và kiểm nghiệm chất lượng.

Trong bối cảnh đó, ProPak Hà Nội 2026 sẽ diễn ra từ ngày 13 - 15/10/2026 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội), giới thiệu các công nghệ và giải pháp tiên tiến trong lĩnh vực chế biến, đóng gói, bao bì, logistics, chuỗi lạnh và tự động hóa. Bên cạnh hoạt động trưng bày, triển lãm còn tổ chức các chương trình kết nối giao thương, hội thảo chuyên ngành và đào tạo, hướng tới trở thành nền tảng kết nối hiệu quả cho cộng đồng doanh nghiệp phía Bắc.

Với quy mô dự kiến hơn 4.000m², ProPak Hanoi hứa hẹn quy tụ hàng loạt những công nghệ và giải pháp mới nhất trong các lĩnh vực công nghệ chế biến thực phẩm và đồ uống, công nghệ đóng gói và bao bì, vật liệu bao bì, công nghệ in ấn - mã hóa - ghi nhãn, dược phẩm, kiểm nghiệm và phòng thí nghiệm, kho vận- logistics - chuỗi lạnh, tự động hóa và nhà máy thông minh.

Quang cảnh buổi họp báo. Ảnh: Nguyên Phương

Về phía hiệp hội, ông Nguyễn Duy Lâm - Chủ tịch Hội Khoa học và Công nghệ Lương thực, Thực phẩm Việt Nam, nhấn mạnh, ngành lương thực, thực phẩm Việt Nam đang bước vào một giai đoạn phát triển mới, trong đó yêu cầu về chất lượng, an toàn, tính bền vững và giá trị gia tăng ngày càng cao. Không chỉ các lĩnh vực thực phẩm chế biến và đồ uống, mà cả chế biến lúa gạo, ngũ cốc, nông sản sau thu hoạch, thức ăn chăn nuôi và nhiều ngành công nghiệp liên quan cũng đang đứng trước nhu cầu đổi mới công nghệ mạnh mẽ.

Trong bối cảnh đó, công nghệ chế biến, bảo quản và đóng gói không còn chỉ là các công đoạn kỹ thuật riêng lẻ mà đã trở thành những yếu tố nền tảng quyết định hiệu quả của toàn bộ chuỗi giá trị lương thực - thực phẩm. Từ việc giảm tổn thất sau thu hoạch, nâng cao chất lượng sản phẩm, bảo đảm an toàn thực phẩm đến mở rộng thị trường xuất khẩu, tất cả đều có sự đóng góp trực tiếp của công nghệ và thiết bị hiện đại…

Vì vậy, ông Lâm cho rằng ProPak Hanoi 2026 là một diễn đàn quan trọng để kết nối doanh nghiệp với các nhà cung cấp công nghệ, các cơ sở nghiên cứu và đào tạo. Đồng thời kỳ vọng triển lãm sẽ thu hút đông đảo doanh nghiệp, chuyên gia, nhà khoa học và thế hệ kỹ sư trẻ tham gia trao đổi, học hỏi và tìm kiếm cơ hội hợp tác. Đây là một điều rất cần thiết đối với quá trình đổi mới công nghệ của ngành lương thực, thực phẩm Việt Nam.../.