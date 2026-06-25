Doanh nghiệp

ProPak Hanoi 2026: Điểm hẹn công nghệ chế biến, đóng gói

Diệu Hoa

Diệu Hoa

[email protected]
13:40 | 25/06/2026
(TBTCO) - Từ ngày 13 - 15/10/2026, tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội) sẽ diễn ra Triển lãm quốc tế về công nghệ xử lý, chế biến và đóng gói (ProPak Hanoi 2026).
aa

Đó là thông tin tại cuộc họp báo công bố Triển lãm quốc tế về công nghệ xử lý, chế biến và đóng gói (ProPak Hanoi 2026) do Informa Markets Việt Nam tổ chức sáng ngày 25/6.

Triển lãm quốc tế công nghệ xử lý, chế biến và đóng gói lần đầu tiên tại Hà Nội
Bà Annie Trần - Quản lý Dự án Cao cấp của Informa Markets Việt Nam phát biểu tại cuộc họp báo. Ảnh: Nguyên Phương

Phát biểu tại cuộc họp báo, bà Annie Trần - Quản lý Dự án Cao cấp Informa Markets Việt Nam, cho biết ngành sản xuất Việt Nam đang bước vào giai đoạn cạnh tranh mới, trong đó lợi thế không chỉ đến từ chi phí hay quy mô mà còn phụ thuộc vào hiệu suất vận hành, năng lực ứng dụng công nghệ, chất lượng sản phẩm và phát triển bền vững. Vì vậy, công nghệ chế biến và đóng gói ngày càng giữ vai trò chiến lược, giúp doanh nghiệp tối ưu chi phí, nâng cao năng lực cạnh tranh và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Theo bà Annie Trần, miền Bắc đang trở thành động lực tăng trưởng quan trọng của ngành sản xuất nhờ dòng vốn FDI, sự mở rộng các khu công nghiệp và nhu cầu đầu tư ngày càng lớn trong lĩnh vực thực phẩm, đồ uống. Điều này kéo theo nhu cầu mạnh mẽ về các giải pháp chế biến, đóng gói, tự động hóa, chuỗi lạnh và kiểm nghiệm chất lượng.

Trong bối cảnh đó, ProPak Hà Nội 2026 sẽ diễn ra từ ngày 13 - 15/10/2026 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội), giới thiệu các công nghệ và giải pháp tiên tiến trong lĩnh vực chế biến, đóng gói, bao bì, logistics, chuỗi lạnh và tự động hóa. Bên cạnh hoạt động trưng bày, triển lãm còn tổ chức các chương trình kết nối giao thương, hội thảo chuyên ngành và đào tạo, hướng tới trở thành nền tảng kết nối hiệu quả cho cộng đồng doanh nghiệp phía Bắc.

Với quy mô dự kiến hơn 4.000m², ProPak Hanoi hứa hẹn quy tụ hàng loạt những công nghệ và giải pháp mới nhất trong các lĩnh vực công nghệ chế biến thực phẩm và đồ uống, công nghệ đóng gói và bao bì, vật liệu bao bì, công nghệ in ấn - mã hóa - ghi nhãn, dược phẩm, kiểm nghiệm và phòng thí nghiệm, kho vận- logistics - chuỗi lạnh, tự động hóa và nhà máy thông minh.

Triển lãm quốc tế công nghệ xử lý, chế biến và đóng gói lần đầu tiên tại Hà Nội
Quang cảnh buổi họp báo. Ảnh: Nguyên Phương

Về phía hiệp hội, ông Nguyễn Duy Lâm - Chủ tịch Hội Khoa học và Công nghệ Lương thực, Thực phẩm Việt Nam, nhấn mạnh, ngành lương thực, thực phẩm Việt Nam đang bước vào một giai đoạn phát triển mới, trong đó yêu cầu về chất lượng, an toàn, tính bền vững và giá trị gia tăng ngày càng cao. Không chỉ các lĩnh vực thực phẩm chế biến và đồ uống, mà cả chế biến lúa gạo, ngũ cốc, nông sản sau thu hoạch, thức ăn chăn nuôi và nhiều ngành công nghiệp liên quan cũng đang đứng trước nhu cầu đổi mới công nghệ mạnh mẽ.

Trong bối cảnh đó, công nghệ chế biến, bảo quản và đóng gói không còn chỉ là các công đoạn kỹ thuật riêng lẻ mà đã trở thành những yếu tố nền tảng quyết định hiệu quả của toàn bộ chuỗi giá trị lương thực - thực phẩm. Từ việc giảm tổn thất sau thu hoạch, nâng cao chất lượng sản phẩm, bảo đảm an toàn thực phẩm đến mở rộng thị trường xuất khẩu, tất cả đều có sự đóng góp trực tiếp của công nghệ và thiết bị hiện đại…

Vì vậy, ông Lâm cho rằng ProPak Hanoi 2026 là một diễn đàn quan trọng để kết nối doanh nghiệp với các nhà cung cấp công nghệ, các cơ sở nghiên cứu và đào tạo. Đồng thời kỳ vọng triển lãm sẽ thu hút đông đảo doanh nghiệp, chuyên gia, nhà khoa học và thế hệ kỹ sư trẻ tham gia trao đổi, học hỏi và tìm kiếm cơ hội hợp tác. Đây là một điều rất cần thiết đối với quá trình đổi mới công nghệ của ngành lương thực, thực phẩm Việt Nam.../.

Dẫn số liệu từ Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Tài chính), Ban tổ chức cho biết, tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam trong quý I /2026 đạt khoảng 15,2 tỷ USD, tăng 42,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến chế tạo tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất, khẳng định vai trò động lực của sản xuất trong tăng trưởng kinh tế Việt Nam. Đặc biệt, khu vực phía Bắc tiếp tục dẫn đầu về thu hút đầu tư công nghiệp. Sự phát triển mạnh mẽ của các ngành sản xuất và chế biến đang tạo ra nhu cầu ngày càng lớn đối với các giải pháp công nghệ tiên tiến trong chế biến, đóng gói, tự động hóa, kiểm nghiệm chất lượng, logistics và quản lý chuỗi cung ứng.
Diệu Hoa
Từ khóa:
triển lãm quốc tế công nghệ chế biến đóng gói dược phẩm thực phẩm

Bài liên quan

Trung tâm Triển lãm Việt Nam hướng tới vị thế điểm đến hàng đầu của ngành Triển lãm và sự kiện quốc tế

Trung tâm Triển lãm Việt Nam hướng tới vị thế điểm đến hàng đầu của ngành Triển lãm và sự kiện quốc tế

Tập trung hậu kiểm 3 nhóm sản phẩm trọng điểm, giảm thiểu ngộ độc thực phẩm

Tập trung hậu kiểm 3 nhóm sản phẩm trọng điểm, giảm thiểu ngộ độc thực phẩm

Hải quan liên tiếp chặn hơn 1,8 tấn thực phẩm đông lạnh nhập lậu tại biên giới phía Bắc

Hải quan liên tiếp chặn hơn 1,8 tấn thực phẩm đông lạnh nhập lậu tại biên giới phía Bắc

Dành cho bạn

Bộ Tài chính Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm chính sách thu hút đầu tư nước ngoài với Cuba

Bộ Tài chính Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm chính sách thu hút đầu tư nước ngoài với Cuba

Áp lực từ thị trường năng lượng và thời tiết đè nặng lên giá đậu tương

Áp lực từ thị trường năng lượng và thời tiết đè nặng lên giá đậu tương

Cơ chế, chính sách đặc thù đẩy nhanh xử lý, khai thác nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy

Cơ chế, chính sách đặc thù đẩy nhanh xử lý, khai thác nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy

Dấu ấn Việt Nam trên bản đồ thương mại toàn cầu

Dấu ấn Việt Nam trên bản đồ thương mại toàn cầu

Việt Nam tăng sức hút với dòng vốn đầu tư dài hạn

Việt Nam tăng sức hút với dòng vốn đầu tư dài hạn

Tạo thuận lợi tối đa cho người nộp thuế trong tuân thủ pháp luật thuế

Tạo thuận lợi tối đa cho người nộp thuế trong tuân thủ pháp luật thuế

Đọc thêm

Dư địa tăng trưởng lớn, áp lực cạnh tranh cao

Dư địa tăng trưởng lớn, áp lực cạnh tranh cao

(TBTCO) - Làn sóng đầu tư công và các dự án hạ tầng quy mô lớn đang mở ra dư địa tăng trưởng đáng kể cho ngành xây dựng. Tuy nhiên, sự xuất hiện của các nhà thầu mới cùng áp lực chi phí đầu vào có thể làm nóng cuộc cạnh tranh trong ngành.
Hải quan không yêu cầu doanh nghiệp nộp Bảng kê lâm sản khi làm thủ tục xuất khẩu

Hải quan không yêu cầu doanh nghiệp nộp Bảng kê lâm sản khi làm thủ tục xuất khẩu

(TBTCO) - Cục Hải quan yêu cầu các Chi cục Hải quan khu vực thực hiện đúng quy định về hồ sơ hải quan đối với lâm sản xuất khẩu, đồng thời lưu ý không yêu cầu doanh nghiệp nộp hoặc xuất trình Bảng kê lâm sản ngoài quy định, tránh phát sinh thủ tục và gây khó khăn cho hoạt động xuất khẩu.
Hải quan rà soát việc nhập khẩu sản phẩm dinh dưỡng công thức Similac dành cho trẻ nhỏ

Hải quan rà soát việc nhập khẩu sản phẩm dinh dưỡng công thức Similac dành cho trẻ nhỏ

(TBTCO) - Cục Hải quan yêu cầu các Chi cục Hải quan khu vực rà soát, báo cáo tình hình thực hiện hướng dẫn kiểm soát nhập khẩu đối với sản phẩm dinh dưỡng công thức dành cho trẻ nhỏ hiệu Similac. Động thái nhằm làm cơ sở trao đổi với Bộ Y tế về việc tiếp tục hay dừng áp dụng biện pháp kiểm soát được triển khai từ năm 2022.
Chính sách "mở đường", ngân hàng mở lối tiếp sức doanh nghiệp nhỏ và vừa

Chính sách "mở đường", ngân hàng mở lối tiếp sức doanh nghiệp nhỏ và vừa

(TBTCO) - Doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm số đông, nhưng dư nợ dành cho khu vực này mới chiếm khoảng 20% tín dụng toàn nền kinh tế. Bên cạnh các chính sách mới mở đường, việc gỡ "nút thắt" tài sản bảo đảm, đa dạng hóa giải pháp tín dụng của ngân hàng, doanh nghiệp cần chủ động nâng cao tính minh bạch mở rộng cơ hội tiếp cận vốn.
Nâng tầm giá trị cho ngành hàng xuất khẩu tỷ USD

Nâng tầm giá trị cho ngành hàng xuất khẩu tỷ USD

(TBTCO) - Hơn 300 nghìn ha cây công nghiệp lâu năm cùng gần 80 nghìn ha cây ăn quả tại Đắk Lắk tạo nguồn thu hàng tỷ USD từ xuất khẩu nông sản. Các doanh nghiệp tại địa phương đang chủ động đẩy mạnh chế biến sâu, xây dựng thương hiệu để nâng tầm giá trị các ngành hàng chủ lực.
Khu kinh tế Nam Phú Yên: Khi các dự án trọng điểm tạo hiệu ứng lan tỏa

Khu kinh tế Nam Phú Yên: Khi các dự án trọng điểm tạo hiệu ứng lan tỏa

(TBTCO) - Với hai dự án động lực được Tập đoàn Hòa Phát tích cực triển khai, Khu kinh tế Nam Phú Yên đang bước vào giai đoạn tăng tốc phát triển. Hiệu ứng lan tỏa từ các dự án hạ tầng trọng điểm không chỉ mở rộng không gian công nghiệp - cảng biển mà còn tạo lực hút mới đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước.
Du lịch Đắk Lắk: Một điểm đến - đa trải nghiệm

Du lịch Đắk Lắk: Một điểm đến - đa trải nghiệm

(TBTCO) - Sau khi hợp nhất Đắk Lắk và Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk mới sở hữu không gian phát triển rộng lớn với sự kết hợp hài hòa giữa cao nguyên, trung du và ven biển, tạo nên cấu trúc tài nguyên đặc trưng “rừng - biển - văn hóa”. Đây là lợi thế nổi trội để hình thành các sản phẩm du lịch khác biệt, có sức cạnh tranh cao trong bối cảnh phát triển mới.
Năng lượng thông minh mở đường cho tăng trưởng xanh của Việt Nam

Năng lượng thông minh mở đường cho tăng trưởng xanh của Việt Nam

(TBTCO) - Tại Diễn đàn năng lượng thông minh sáng 24/6, các chuyên gia trong nước và quốc tế nhận định nhu cầu điện toàn cầu đang tăng nhanh do quá trình điện khí hóa nền kinh tế, sự phát triển của xe điện, trí tuệ nhân tạo (AI) và các trung tâm dữ liệu. Điều này đặt ra yêu cầu phải thay đổi tư duy phát triển năng lượng.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Người nộp thuế chính thức chuyển sang kê khai thuế thu nhập cá nhân theo quý

Người nộp thuế chính thức chuyển sang kê khai thuế thu nhập cá nhân theo quý

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Phải chuyển hóa rõ rệt hành động của tuổi trẻ cả nước

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Phải chuyển hóa rõ rệt hành động của tuổi trẻ cả nước

Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực quản trị thuế

Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực quản trị thuế

Chấm điểm giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công

Chấm điểm giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công

Hà Nội tuyên dương 126 gia đình văn hóa tiêu biểu Thủ đô năm 2026, lan tỏa giá trị văn hóa Việt Nam

Hà Nội tuyên dương 126 gia đình văn hóa tiêu biểu Thủ đô năm 2026, lan tỏa giá trị văn hóa Việt Nam

Quy mô dự trữ ngoại hối đạt gần 88 tỷ USD, sắp sửa đổi Nghị định về quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước

Quy mô dự trữ ngoại hối đạt gần 88 tỷ USD, sắp sửa đổi Nghị định về quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước

Tỷ giá USD hôm nay (25/6): Tỷ giá USD tự do bật tăng, thị trường chờ dữ liệu lạm phát của Mỹ

Tỷ giá USD hôm nay (25/6): Tỷ giá USD tự do bật tăng, thị trường chờ dữ liệu lạm phát của Mỹ

Ngày 24/6: Giá cà phê giảm, hồ tiêu tăng mạnh

Ngày 24/6: Giá cà phê giảm, hồ tiêu tăng mạnh

Tỷ giá USD hôm nay (24/6): Tỷ giá trung tâm lên 25.192 đồng, xác suất Fed tăng lãi suất tháng 9 vọt lên 70%

Tỷ giá USD hôm nay (24/6): Tỷ giá trung tâm lên 25.192 đồng, xác suất Fed tăng lãi suất tháng 9 vọt lên 70%

Giá vàng hôm nay ngày 25/6: Giá vàng trong nước tiếp tục giảm tới 1 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 25/6: Giá vàng trong nước tiếp tục giảm tới 1 triệu đồng/lượng