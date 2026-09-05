Bảo Việt hỗ trợ 2,7 tỷ đồng xây dựng Trường Mầm non Thân Giáp, Cao Bằng

Lễ khánh thành công trình Trường Mầm non Thân Giáp

Đoài Dương là xã miền núi của tỉnh Cao Bằng, nằm gần biên giới Trung Quốc, nơi phần lớn người dân là đồng bào Tày, Nùng. Địa hình chia cắt, đời sống còn nhiều khó khăn khiến nguồn lực đầu tư cho hạ tầng, đặc biệt là trường lớp còn hạn chế. Trường Mầm non Thân Giáp - ngôi trường mầm non duy nhất của xã, hiện là nơi học tập của 48 em nhỏ - cũng đã xuống cấp sau nhiều năm sử dụng, trong khi ngân sách địa phương chưa đủ để cải thiện đồng bộ cơ sở vật chất.

Trước thực trạng này, công trình xây mới được triển khai với sự chung tay của nhiều đơn vị, trong đó Bảo Việt Nhân thọ hỗ trợ 2 tỷ đồng, Tập đoàn Bảo Việt hỗ trợ 700 triệu đồng và Quỹ Tâm Tài Việt của Công ty Vietlott hỗ trợ 2 tỷ đồng. Nguồn kinh phí được sử dụng để xây dựng, hoàn thiện 4 phòng học cùng các hạng mục thiết yếu như khu bếp, nhà vệ sinh và cơ sở vật chất phục vụ công tác chăm sóc, giáo dục trẻ, góp phần mang đến môi trường học tập khang trang, an toàn hơn ngay từ năm học mới.

Nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập và chào đón năm học mới, Bảo Việt Nhân thọ triển khai chuỗi hoạt động “Cùng em đến trường - Vun đắp tương lai” tại nhiều địa phương trên cả nước. Cùng ngày 5/9, tại xã Hồng Dân, tỉnh Cà Mau, Bảo Việt Nhân thọ trao tặng bàn ghế cho 3 phòng học tại Trường THCS Trương Vĩnh Ký và 20 suất học bổng dành cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn với tổng giá trị 200 triệu đồng. Các công ty thành viên Bảo Việt Nhân thọ trên toàn quốc cũng đã và đang tiếp tục trao tặng 9.000 suất học bổng gồm cặp sách, xe đạp tới học sinh tại nhiều địa phương; đồng thời trao 9.000 ô thương hiệu tới các trường học, góp thêm điều kiện phục vụ học tập, sinh hoạt và các hoạt động tại trường.

Từ Thủ đô Hà Nội, Cao Bằng, Cà Mau đến nhiều địa phương trên cả nước, chuỗi hoạt động đầu tư cho thế hệ trẻ tiếp tục nối dài hành trình Bảo Việt đồng hành cùng trẻ em và giáo dục, qua đó lan tỏa sứ mệnh “Vì Người Việt - Vì Tương lai Việt” bằng những hành động cụ thể trong cộng đồng./.